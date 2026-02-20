মন্দিৰৰ প্ৰধান পুৰোহিতৰ মহিলাৰে লিভ-ইন সম্পৰ্ক, জন্ম হ'ল সন্তানো : উদ্বেগ উচ্চ ন্য়ায়ালয়ৰ

মন্দিৰৰ প্ৰধান পুৰোহিতৰ মহিলাৰে লিভ-ইন সম্পৰ্ক, জন্ম হ'ল সন্তানো : উদ্বেগ উচ্চ ন্য়ায়ালয়ৰ
ন্য়ায়ালয়ে ক'লে- অন্ততঃ ধৰ্মীয় উপাসনাৰ স্থানসমূহকতো ৰেহাই দিয়ক ! লিভ-ইন সম্পৰ্কত থকা মহিলাৰ নামত ৫.৫ লাখ টকাৰ ফিক্সড ডিপ’জিট পুৰোহিতৰ ।
Published : February 20, 2026 at 2:35 PM IST
নাইনিতাল : উত্তৰাখণ্ড নাইনিতালৰ পবিত্ৰ নগৰ হৰিদ্বাৰৰ চণ্ডী দেৱী মন্দিৰৰ মুৰব্বী পুৰোহিতৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে অপৰাধমূল কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ । এই সন্দৰ্ভত উত্তৰাখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । আদালতত এই বিষয়ে দাখিল কৰা বিভিন্ন আৱেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়াধীশ ৰাকেশ থপলিয়ালে মন্দিৰ আৰু আশ্ৰম পৰিচালনাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাটো চিন্তাজনক বুলি মন্তব্য় কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ন্যায়াধীশ থপলিয়ালে কয়, "মন্দিৰ আৰু আশ্ৰম পৰিচালনাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাটো উদ্বেগজনক । ইয়াৰ ফলত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটোৰ মৰ্যাদাত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে ।"
উল্লেখ্য় যে হৰিদ্বাৰৰ চণ্ডী দেৱী মন্দিৰৰ প্ৰধান পুৰোহিত মহন্তৰ পত্নীয়ে স্বামীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ । পত্নীয়ে মহন্তৰ হাতৰ আখৰৰ এখন ডায়েৰী উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতেই পুৰোহিতৰ এক গোপন কাহিনী পোহৰলৈ আহে । পুৰোহিতজনে এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে লিভ-ইন সম্পৰ্কত আছিল । কেৱল সেয়াই নহয় মহন্তৰ পত্নীয়ে স্বামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি এজাহাৰত উল্লেখ কৰে যে স্বামীয়ে এই মহিলাগৰাকীৰ নামত ৫.৫ লাখ টকাৰ ফিক্সড ডিপ’জিট (এফ ডি) কৰিছিল । অভিযোগ অনুসৰি তদন্তত দুয়োৰে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক থকাৰ কথাও প্ৰমাণিত হয় । তেওঁলোকৰ এগৰাকী কন্যাও আছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
এই গোচৰৰ শুনানিতেই ন্যায়াধীশ ৰাকেশ থপলিয়ালে কয়," যদি ধৰ্মীয় স্থানৰ সৈতে জড়িত বিষয়াসকলে লিভ-ইন সম্পৰ্ক, ঘৰুৱা বিবাদ, নিৰ্যাতনৰ অভিযোগৰ সন্মুখীন হৈছে, তেন্তে পৰিস্থিতি সঁচাকৈয়ে গুৰুতৰ । অন্ততঃ মন্দিৰ, মছজিদ, গুৰুদ্বাৰৰ দৰে ধৰ্মীয় স্থানসমূহ এনে কামৰ পৰা মুক্ত হ’ব লাগে ।"
মন্দিৰ আৰু আশ্ৰমসমূহৰ আকস্মিক পৰিদৰ্শনৰ নিৰ্দেশনা:
নাইনিতালৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে মন্দিৰ আৰু আশ্ৰমসমূহৰ পৰিচালনা ব্যৱস্থাৰ সঠিক নিৰীক্ষণ নিশ্চিত কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে । প্ৰশাসনক আকস্মিক পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে উচ্চ ন্য়ায়ালয়ে ।
গোচৰটো উত্তৰাখণ্ডৰ বিখ্যাত মন্দিৰৰ সৈতে জড়িত:
এই গোচৰটো ৰুজু কৰিছিল হৰিদ্বাৰৰ চণ্ডী দেৱী মন্দিৰৰ প্ৰধান পুৰোহিত মহন্তৰ পত্নীয়ে । ২০২১ চনত তেওঁৰ স্বামীয়ে এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । পিছত মহন্তৰ এই মহিলাগৰাকীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে ।
মহন্তৰ পত্নীৰ এজাহাৰ দাখিল:
এজাহাৰত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ২০২৫ চনৰ মে’ত মহন্তক পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে নিৰ্যাতনৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল।
ইয়াৰ পূৰ্বে আদালতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল:
মহন্তৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত পূৰ্বেও আদালতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল । তদুপৰি মন্দিৰ ট্ৰাষ্টৰ কাম-কাজক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল । উল্লেখ্য় যে উচচ ন্যায়ালয়ে বদ্ৰীনাথ-কেদাৰনাথ মন্দিৰ সমিতিকো নিজ নিজ মন্দিৰ ন্যাসৰ কাম-কাজৰ সঠিক তদাৰকী নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।
লগতে পঢ়ক: জামিন লাভৰ পিছত ছলমান খানৰ গানত নাচিলে ৰাজপাল যাদৱে