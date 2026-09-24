ETV Bharat / bharat

জুই নুমুৱাই থাকোতেই অগ্নিদগ্ধ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ১৪ জন, ৮ জনৰ অৱস্থা সংকটজনক

ৰাসায়নিক কাৰখানাত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ জুই নিৰ্বাপনৰ সময়তে ৰাসায়নিক টেংকি বিস্ফোৰণৰ ফলত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ১৪ জন লোক অগ্নিদগ্ধ হয় ৷

FIRE AT CHEMICAL FACTORY IN JODHPUR
অগ্নিদগ্ধ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 24, 2026 at 11:01 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

যোধপুৰ (ৰাজস্থান) : ৰাজস্থানৰ যোধপুৰত বৃহস্পতিবাৰে এটা ৰাসায়নিক কাৰখানাত সংঘটিত এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডৰ জুই নিৰ্বাপনৰ সময়তে এটা ৰাসায়নিক টেংকি বিস্ফোৰণৰ ফলত ১৪ জন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক অগ্নিদগ্ধ হয় ৷

আহত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোককেইজনক প্ৰথমে চিকিৎসাৰ বাবে এইমছলৈ অনা হয় যদিও পিছত মহাত্মা গান্ধী চিকিৎসালয়ৰ বাৰ্ন ইউনিটলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় ৷

বাসনী ঔদ্যোগিক এলেকাৰ ৰাসায়নিক কাৰখানাত অগ্নিদগ্ধ হোৱা ১৪ জন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক সম্প্ৰতি মহাত্মা গান্ধী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ চিকিৎসাধীন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকৰ ৮ জন ৫০%তকৈ অধিক অগ্নিদগ্ধ হোৱাৰ কথা জানিব পৰা হৈছে ৷

চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডাঃ ফাতেহ সিং ভাটিয়ে জনোৱা মতে, দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত প্ৰীতেশ, প্ৰদীপ আৰু সুৰেন্দ্ৰ নামৰ তিনিজন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক সংকটজনক অৱস্থাৰ বাবে ভেণ্টিলেটৰৰ সহায়ত আছে ৷ আন চাৰিজন আহত অক্সিজেন ছাপৰ্টত থকাৰ বিপৰীতে এজন প্ৰাথমিক চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি ঘৰলৈ উভতি আহিছে ৷

চিকিৎসালয় প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰা বাৰ্ন ষ্টেটাছ অনুসৰি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকৰ ভিতৰত অবিনাশ হান্স (৬০-৬৫%), প্ৰকাশ (৬০-৬৫%), যোগৰাম (৫০-৬০%), প্ৰেম তাম্বোলি (৫০-৬০%) আৰু আছিফ (৪০-৫০%)ৰ অগ্নিদগ্ধ হৈছে ৷ ইফালে বাৰ্ন ৱাৰ্ডত চিকিৎসাধীন হৈ থকা বিনয় পুৰোহিত (২০%), সুমিত (২০%), মহম্মদ হানিফ (১৫-২০%), কুনাল (১৫%), দুৰ্গেশ (১৫%) আৰু প্ৰবীণ শৰ্মা (১০-১৫%)ক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ এটা দলে নিৰীক্ষণ কৰি আছে ৷

আৰক্ষী আয়ুক্ত অংশুমান ভোমিয়াই জনোৱা মতে, জুই নিৰ্বাপনৰ সময়ত হঠাতে এটা ৰাসায়নিক টেংকি বিস্ফোৰণ হোৱাৰ ফলত ১৪ জন পৌৰসভাৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক জ্বলি যোৱাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ দুৰ্ঘটনাত আহত ১৩ জন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকক মহাত্মা গান্ধী চিকিৎসালয়ৰ বাৰ্ন ইউনিটত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, য’ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ এটা দলে তেওঁলোকক অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰি আছে ৷ ইয়াৰে আঠজন জোৱানৰ অৱস্থা সংকটজনক ৷

দুৰ্ঘটনাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা আয়ুক্ত আলোক ৰঞ্জন আৰু পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত ৰাহুল জৈনে মাজনিশা চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ থাকি পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰে আৰু আহতসকলৰ সঠিক চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে ৷

জিলা আয়ুক্ত আলোক ৰঞ্জনে উল্লেখ কৰে যে প্ৰাথমিক চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সকলো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকক এইমছৰ পৰা মহাত্মা গান্ধী চিকিৎসালয়ৰ বাৰ্ন ইউনিটলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ৷ আৰক্ষী আয়ুক্ত অংশুমান ভোমিয়াই বিস্ফোৰণ ফলত লোককেইজন অগ্নিদগ্ধ হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ ৮ জন ৫০%তকৈ অধিক অগ্নিদগ্ধ হয় ৷ তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুকীয়া বাৰ্ন আই চি ইউৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে ৷ সকলোৰে বাবে বাৰ্নিং চাৰ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷

দুৰ্ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ :

যোধপুৰৰ বাসনী ঔদ্যোগিক এলেকাৰ এটা ৰাসায়নিক কাৰখানাত সংঘটিত হোৱা ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজন লালকে ধৰি কেইবাজনো নেতাই শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজন লাল শৰ্মাই এই ঘটনা অত্যন্ত যন্ত্ৰণাদায়ক বুলি কয় ৷ তেওঁ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ লগতে আহত সকলো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক সম্ভৱপৰ উত্তম চিকিৎসা সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ৷

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শ্বেখাৱত, সাংসদ হনুমান বেনিৱাল, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটে, বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি টিকাৰম জুলিয়েও এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷

যোধপুৰ ৰাসায়নিক কাৰখানাত অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তই কি কয় :

যোধপুৰ জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা দণ্ডাধীশ আলোক ৰঞ্জনে উল্লেখ কৰে যে সন্ধিয়া বাসনী ঔদ্যোগিক এলেকাৰ এটা ৰাসায়নিক কাৰখানাত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ পোৱা হয় ৷

পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তই বিভাগটোক অৱগত কৰে, তাৰ পিছত পৌৰ নিগমৰ দলসমূহ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয় ৷ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁতে বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হয় ৷

প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি বিস্ফোৰণত পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰীসকল অগ্নিদগ্ধ হয় ৷ আটাইকেইজনেই পৌৰসভাৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলৰ সদস্য ৷ ঘটনাস্থলীত মুখ্য অগ্নিনিৰ্বাপক বিষয়াও উপস্থিত থাকে ৷ এই আটাইকেইজনক এইমছত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ পাছত মহাত্মা গান্ধী চিকিৎসালয়ৰ বাৰ্ন ইউনিটত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷

একাংশ ৰোগীৰ বাবে বিশেষ যত্নৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ যিহেতু এই সকলোবোৰ জ্বলা-পোৰাৰ আঘাত, গতিকে তাত এটা বিশেষ ইউনিট উপলব্ধ ৷ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ বাবে এটা সুকীয়া দল গঠন কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : পথ দুৰ্ঘটনাত ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰী দীপিকা পাণ্ডে সিঙৰ কন্যাসহ চাৰিজনৰ মৃত্যু

চলন্ত শ্লীপাৰ বাছত অগ্নিকাণ্ড: শুই থাকোতেই ছাই হ’ল ৯ জন

বিশেষ নৱজাতক যতন কক্ষত অগ্নিকাণ্ড: তিনিটি সদ্যোজাতৰ মৃত্যু, তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

ৰাজস্থান
ৰাসায়নিক কাৰখানাত অগ্নিকাণ্ড
অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী
অগ্নিনিৰ্বাপনৰ সময়তে অগ্নিদগ্ধ
FIRE AT CHEMICAL FACTORY IN JODHPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.