ETV Bharat / bharat

এফআইআৰ আৰু এনচিআৰ কি ? দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজৰ পাৰ্থক্য জানো আহক

তিলক নগৰ কাণ্ডৰ পিছত দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিধায়ক জাৰ্নেইল সিঙৰ বিৰুদ্ধে FIR, আৰু মন্ত্ৰী পৰৱেশ বাৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে NCR দাখিল কৰে ৷ পাৰ্থক্য বুজি লওক ৷

What Is The Difference Between FIR & NCR?
এফআইআৰ আৰু এনচিআৰ কি ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2026 at 10:42 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

প্ৰতিবেদক- ধনঞ্জয় বাৰ্মা

নতুন দিল্লী: কেইদিনমান পূৰ্বে এজন সাধাৰণ যুৱকক প্ৰহাৰ কৰি দিল্লীৰ এজন মন্ত্ৰী চৰ্চালৈ আহিছিল ৷ কেমেৰাৰ সমুখতে এজন যুৱকক চৰ মাৰা উক্ত ঘটনাটো তিলক নগৰত সংঘটিত হৈছিল ৷ তিলক নগৰৰ কাণ্ডৰ চম্ভালি লোৱাৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষী সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ।

ৰাজ্যৰ পি ডব্লিউ ডিৰ অভিযন্তাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আম আদমি পাৰ্টীৰ বিধায়ক জাৰ্নেইল সিঙৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে এফ আই আৰ দাখিল কৰে যদিও দেওবাৰে কেমেৰাৰ সমুখত বিজেপি মন্ত্ৰী পৰৱেশ বাৰ্মাই চৰ মাৰি দিয়া যুৱক চাহিব সিঙৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অজ্ঞাত প্ৰতিবেদন (Non-Cognisable Report) দাখিল কৰে ।

What Is The Difference Between FIR & NCR?
এফআইআৰ আৰু এনচিআৰ কি ? (ETV Bharat)

আৰক্ষী বাহিনীৰ নিৰপেক্ষতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷ এই ক্ষেত্ৰত FIR আৰু NCR ৰ মাজত কি কি পাৰ্থক্য আছে সেয়া এবাৰ বুজি লোৱা উচিত ৷ কিয়নো এফআইআৰ দাখিল কৰিলে আৰক্ষীয়ে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ আনহাতে Non-Cognisable Report ৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ বা তদন্ত কৰিব নোৱাৰে ৷ এই কথা লক্ষ্য কৰিলে অভিযুক্ত দুজনৰ লগত বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

FIR কি, আৰু ই NCRৰ পৰা কেনেকৈ পৃথক ? NCR মানে গোচৰটো কম গুৰুতৰ নেকি ? NCR গোচৰৰ অভিযুক্তৰ তদন্ত আৰক্ষীয়ে কৰিব পাৰেনে ? পিছত NCR ক FIR লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিনে ? এই বিষয়ে সবিশেষ জানি লওক ৷

What Is The Difference Between FIR & NCR?
দিল্লী আৰক্ষী (ETV Bharat)

চিনাক্তকৰণযোগ্য (Cognisable) আৰু অচিনাকি (Non-Cognisable) অপৰাধ

এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ বুজিবলৈ হ’লে এইটো বুজাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আইনখনে অপৰাধক চিনাক্তকৰণযোগ্য আৰু অচিনাকি বুলি ভাগ কৰে ৷ যিটো অপৰাধৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত কেনেকৈ আৰম্ভ কৰে, কিমানখিনি কাম কৰিব পাৰে সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰে ৷ চিনাক্তকৰণযোগ্য অপৰাধক সমাজৰ বাবে গুৰুতৰ হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হয় ৷ আনহাতে অচিনাক্তকৰণযোগ্য অপৰাধক কম গুৰুতৰ বা ব্যক্তিগত বিবাদ বুলি গণ্য কৰা হয় ।

বিএনএছএছ (ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা)ৰ অধীনত চিনাক্তকৰণযোগ্য অপৰাধৰ বিষয়ে তথ্য পঞ্জীয়নৰ পদ্ধতি ১৭৩ নং ধাৰাত দিয়া হৈছে ৷ আনহাতে অচিনাক্ত অপৰাধৰ বিষয়ে তথ্য পঞ্জীয়নৰ পদ্ধতি ১৭৪ নং ধাৰাত দিয়া হৈছে ।

ফাৰ্ষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ৰিপ’ৰ্ট (FIR)

যেতিয়া কোনো অভিযোগ বা তথ্যত কোনো চিনাক্তকৰণযোগ্য অপৰাধ সংঘটিত হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ পায়, তেতিয়া আৰক্ষীয়ে FIR পঞ্জীয়ন কৰি আইন অনুসৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিব পাৰে । বিএনএছএছৰ ১৭৩ নং ধাৰাত কোনো চিনাক্তকৰণযোগ্য অপৰাধৰ বিষয়ে তথ্য পঞ্জীয়ন কৰাৰ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কৰা হৈছে আৰু অভিযোগকাৰী বা ভুক্তভোগীক ৰেকৰ্ড কৰা তথ্যৰ প্ৰতিলিপি বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

চিনাক্তকৰণযোগ্য অপৰাধত সাধাৰণতে আৰক্ষীক তদন্ত আৰম্ভ কৰিবলৈ আদালতৰ পৰা পূৰ্ব অনুমতিৰ প্ৰয়োজন নহয় । গতিকে, এবাৰ FIR পঞ্জীয়ন হ’লে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ তদন্ত কৰিব পাৰে, সাক্ষীৰ বক্তব্য, নথি-পত্ৰ আৰু অন্যান্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে ।

What Is The Difference Between FIR & NCR?
প্ৰতিবাদৰ ছবি (ETV Bharat)

অচিনাক্তকৰণযোগ্য প্ৰতিবেদন (Non-Cognisable Report)

আইনৰ অধীনত ‘অচিনাক্তকৰণযোগ্য’ বুলি শ্ৰেণীভুক্ত অপৰাধ যেতিয়া পোহৰলৈ আহে, তেতিয়া আৰক্ষীয়ে সেই তথ্য পঞ্জীয়ন কৰে, কিন্তু FIR ৰ দৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ স্বয়ংক্ৰিয় অধিকাৰ নাথাকে । বিএনএছএছৰ ১৭৪ নং ধাৰাত অচিনাক্তকৰণযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে । ইয়াৰ অধীনত আৰক্ষীক তদন্ত আৰম্ভ কৰিবলৈ দণ্ডাধীশৰ আদেশৰ প্ৰয়োজন ।

অৰ্থাৎ NCR মানে অভিযুক্তক ক্লীন চিট দিয়া হৈছে বুলি ক’ব নোৱাৰি । অভিযোগ আৰক্ষীৰ ওচৰত লিপিবদ্ধ হৈ থাকে আৰু অভিযোগকাৰীয়ে দণ্ডাধীশৰ কাষ চাপি আইনী ব্যৱস্থা ল’ব পাৰে ।

NCR ক FIR লৈ উন্নীত কৰিব পাৰিনে ? এয়া সম্ভৱ, কিন্তু পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । যদিহে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু তদন্তৰ সময়ত বা অধিক আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত কোনো চিনাক্তকৰণযোগ্য অপৰাধ পোহৰলৈ আহে, তেন্তে গোচৰটোক এফআইআৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি ।

আইনী বিশেষজ্ঞৰ মতামত

দিল্লী আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন ডিচিপি তথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অপৰাধ অধিবক্তা এল এন ৰাৱে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, ইয়াৰ পূৰ্বে চিআৰপিচি (ফৌজদাৰী প্ৰক্ৰিয়া সংহিতা)ৰ ১৫৪ নং ধাৰাত FIR দাখিল কৰা হৈছিল ৷ আনহাতে এতিয়া বিএনএছএছৰ ১৭৩ নং ধাৰাত FIR দাখিল কৰা হৈছে । একেদৰে NCR ৰ ক্ষেত্ৰত, য’ত পূৰ্বে চিআৰপিচিৰ ১৫৫ ধাৰা প্ৰযোজ্য আছিল, এতিয়া বিএনএছএছৰ ১৭৪ ধাৰা প্ৰযোজ্য হয় ।

What Is The Difference Between FIR & NCR?
দিল্লী আৰক্ষী (ETV Bharat)

গতিকে, তিলক নগৰ গোচৰত আৰক্ষীৰ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া বুজিবলৈ হ’লে দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে উত্থাপিত অভিযোগ আৰু আৰক্ষীয়ে যিবোৰ আইনৰ ধাৰাত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে, সেইবোৰ বুজি পোৱাটো প্ৰয়োজনীয় । বিৰোধী বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পি ডব্লিউ ডিৰ অভিযন্তাসকলে কৰা অভিযোগত ভাবুকি আৰু ধন দাবীৰ অভিযোগ জড়িত হৈ আছে, যিবোৰক আৰক্ষীয়ে চিনাক্তকৰণযোগ্য অপৰাধ বুলি গণ্য কৰিছে ৷ আনহাতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেমেৰাৰ সমুখতে মৰা চৰক অচিনাক্তকৰণযোগ্য বুলি গণ্য কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: যাত্ৰীবাহী বাহনৰ বাবে নতুন অধিসূচনা জাৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ

TAGGED:

তিলক নগৰ কাণ্ড
দিল্লী আৰক্ষী
পৰৱেশ বাৰ্মা
TILAK NAGAR CASE
DIFFERENCE BETWEEN FIR AND NCR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.