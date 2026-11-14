হাছিনাৰ প্ৰত্যৰ্পণ আৰু ভাৰত-বাংলাদেশৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰত্যাহ্বান
শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰত্যৰ্পণৰ বিষয়টোৱে কেইবা দশক ধৰি গঢ় লৈ উঠা ভাৰত-বাংলাদেশৰ বিস্তৃত অংশীদাৰিত্বক ম্লান পেলোৱাৰ উপক্ৰম ঘটাইছে ।
Published : November 14, 2026 at 5:12 PM IST
নতুন দিল্লী : বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰত্যৰ্পণৰ দাবীটোক ভাৰতে এক আইনী বিষয় হিচাপে বিবেচনা কৰিছে । এই সিদ্ধান্তই নতুন দিল্লীৰ দ্বিপাক্ষিক চুক্তিৰ বাধ্যবাধকতা, ঘৰুৱা আইনী দিশ আৰু বিস্তৃত কৌশলগত স্বাৰ্থৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰতিফলিত কৰিছে । ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত ঢাকাত সৃষ্টি হোৱা ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ পিছৰে পৰা এই বিষয়টো দেশ দুখনৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ সন্মুখত অৱতীৰ্ণ হোৱা অন্যতম সংবেদনশীল প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে দেখা দিছে ।
যোৱা ১০ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে কয়, “শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰত্যৰ্পণৰ সন্দৰ্ভত মই আপোনালোকক আগতেই কৈছোঁ যে এইটো এটা আইনী বিষয় আৰু সেই অনুসৰিয়েই ইয়াক গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।”
এই বিবৃতিটোত বাংলাদেশৰ দাবীটো পোনপটীয়াকৈ মানি লোৱা বা নাকচ কৰাৰ কথা প্ৰতিফলন ঘটোৱাতকৈ বিষয়টোক এক আইনী আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক গাঁথনিৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে ।
এই সময়খিনি অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত বাংলাদেশৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতত বসবাস কৰি থকা হাছিনাই ডিচেম্বৰ মাহত স্বদেশলৈ উভতি যোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ অধিবক্তাসকলে নতুন বাংলাদেশী পাছপ’ৰ্ট আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয়-পত্ৰৰ বাবে আবেদন জনোৱাৰ খবৰে এই বিতৰ্কটোক পুনৰ সজীৱ কৰি তুলিছে । আনহাতে, ঢাকাই তেওঁৰ প্ৰত্যৰ্পণৰ বাবে হেঁচা অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইয়াৰ ফলস্বৰূপে এই বিষয়টো এগৰাকী প্ৰাক্তন চৰকাৰী মুৰব্বীৰ আইনী স্থিতিৰ পৰিধি অতিক্ৰম কৰি দুয়োখন দেশে এটা ব্যক্তিগত গোচৰক নিজৰ বিস্তৃত সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাঘাত জন্মাবলৈ নিদিয়াকৈ ৰাখিব পাৰেনে নোৱাৰে, তাৰ এক পৰীক্ষালৈ পৰিণত হৈছে ।
চুক্তি: আইনী বাধ্যবাধকতা আৰু ৰাজনৈতিক বিবেচনা
২০১৩ চনৰ জানুৱাৰী মাহত স্বাক্ষৰিত আৰু একেটা বছৰৰে অক্টোবৰ মাহত কাৰ্যকৰী হোৱা ভাৰত-বাংলাদেশ প্ৰত্যৰ্পণ চুক্তিখনে প্ৰত্যৰ্পণযোগ্য অপৰাধত অভিযুক্ত, বিচাৰাধীন বা দোষী সাব্যস্ত হোৱা ব্যক্তিসকলক পাৰস্পৰিকভাৱে হস্তান্তৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰে । ২০১৬ চনত সংশোধন কৰা এই চুক্তিখনে সাধাৰণতে দুয়োখন দেশৰ আইনৰ অধীনত ন্যূনতম এবছৰৰ কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডনীয় অপৰাধসমূহক সামৰি লয় ।
অৱশ্যে, প্ৰত্যৰ্পণ প্ৰক্ৰিয়াটো স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সম্পন্ন নহয় । চুক্তিখনৰ ৬নং অনুচ্ছেদত ৰাজনৈতিক চৰিত্ৰৰ অপৰাধসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰমৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে । অৱশ্যে হত্যা, দোষপূৰ্ণ নৰহত্যা, অপহৰণ আৰু নিৰ্দিষ্ট সন্ত্ৰাসবাদ সম্পৰ্কীয় অপৰাধৰ দৰে কিছুমান গুৰুতৰ অপৰাধক ইয়াৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে । ৮নং অনুচ্ছেদত যিবোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যৰ্পণ অন্যায্য বা দমনমূলক হ’ব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াক নাকচ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে ।
ইয়াৰ ভিতৰত ন্যায়ৰ স্বাৰ্থত সদ্ভাৱেৰে অভিযোগ উত্থাপন নকৰাৰ দিশটোও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে । তদুপৰি, যিখন দেশক প্ৰত্যৰ্পণৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে সেই দেশৰ আদালতত যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিজনৰ বিচাৰ কৰিব পৰা যায়, তেন্তে তেনে ক্ষেত্ৰতো প্ৰত্যৰ্পণ নাকচ কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ৭নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে ।
এই ব্যৱস্থাসমূহে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । কাৰণ হাছিনাৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰসমূহ ২০২৪ চনৰ জুলাই-আগষ্ট মাহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নেতৃত্বত হোৱা গণ অভ্যুত্থানক হিংসাত্মকভাৱে দমন কৰাৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা অভিযোগৰ সৈতে জড়িত ।
উক্ত দমনমূলক অভিযানৰ গোচৰত ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়াধিকৰণে (International Crimes Tribunal) হাছিনাৰ অনুপস্থিতিত তেওঁক মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে । হাছিনাই কোনো অন্যায় কৰাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে আৰু এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বৈধতাক নাকচ কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘই অনুমান কৰিছে যে এই প্ৰতিবাদসমূহ দমন কৰাৰ সময়ত প্ৰায় ১,৪০০ লোক নিহত হৈছিল ।
সেয়েহে নতুন দিল্লীয়ে কেৱল বাংলাদেশৰ ন্যায়িক নিৰ্দেশৰ অস্তিত্বই নহয়, বৰঞ্চ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰিস্থিতি, চুক্তিৰ ব্যৱস্থাসমূহ আৰু ভাৰতীয় আইনৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহো পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব । ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ স্থিতিয়ে হাছিনাৰ প্ৰত্যৰ্পণ নিশ্চিতও নকৰে । আনহাতে, ঢাকাৰ অনুৰোধো প্ৰত্যক্ষভাৱে নাকচ নকৰে ।
হাছিনাৰ অধিবক্তাসকলে নতুন ভ্ৰমণ নথিপত্ৰ বিচাৰি নতুন দিল্লীস্থিত বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্তৰ কাষ চপাৰ খবৰ প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে ১০ নৱেম্বৰত এই মন্তব্য কৰা হৈছিল । বৈধ পাছপ’ৰ্ট অবিহনে প্ৰত্যৰ্পণ সম্ভৱ হয় নে নহয় বুলি সোধাত জয়ছোৱালে বিষয়টোক কাৰিকৰী আৰু আইনী বুলি অভিহিত কৰি কয় যে যিকোনো লোকৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ভ্ৰমণ নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন ।
ভ্ৰমণ নথিপত্ৰ প্ৰদান কৰা আৰু প্ৰত্যৰ্পণ এই দুয়োটা বিষয় হৈছে পৃথক আইনী আৰু প্ৰশাসনিক প্ৰক্ৰিয়া । এই ক্ষেত্ৰত মূল প্ৰশ্নটো এতিয়াও এয়েই যে চুক্তিখনৰ চৰ্তসমূহ আৰু প্ৰযোজ্য ভাৰতীয় আইনৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পূৰণ হৈছে নে নাই সেইটো নিশ্চিত কৰা ।
দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত এক ৰাজনৈতিক অস্বস্তি
২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পিছৰে পৰা এই বিষয়টো দুয়োখন দেশৰ মাজত সংঘাতৰ এক প্ৰধান কাৰণ হৈ পৰিছে ।
আনহাতে, এটা দশকৰো অধিক কাল ধৰি তেওঁৰ নেতৃত্বত ভাৰত আৰু বাংলাদেশে নিৰাপত্তা, সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী অভিযান, যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰিত কৰিছিল । ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত সক্ৰিয় হৈ থকা বিদ্ৰোহী গোটসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ঢাকা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ আছিল; আনহাতে, দ্বিপাক্ষিক পদক্ষেপসমূহে ৰে’ল আৰু পথ সংযোগ, আভ্যন্তৰীণ জলপথ, বিদ্যুৎ সৰবৰাহ আৰু বাণিজ্যিক সম্পৰ্কক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল ।
দেশৰ পৰা তেওঁৰ প্ৰস্থানে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিলে । মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বাধীন অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন প্ৰশাসনে ভাৰতৰ প্ৰতি এক অধিক সমালোচনামূলক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিলে । ইয়াত নতুন দিল্লীত হাছিনাৰ নিৰন্তৰ উপস্থিতি এক সঘনাই সৃষ্টি হোৱা বিবাদৰ বিষয় হৈ পৰিল । ভাৰতৰ ভূমিৰ পৰা তেওঁ দিয়া ৰাজহুৱা বিবৃতিসমূহৰ বিৰুদ্ধেও ঢাকাই আপত্তি দৰ্শাইছিল ।
ইফালে তাৰিক ৰহমানৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত আন এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা হৈছে । কিন্তু প্ৰত্যৰ্পণৰ দাবীটোৱে ৰাজনৈতিক আস্থা পুনৰ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও এক বাধা হিচাপে থিয় দি আছে ।
ঢাকাৰ বাবে হাছিনাক ঘূৰাই অনাৰ প্ৰচেষ্টাৰ আইনী আৰু ঘৰুৱা ৰাজনৈতিক এই দুয়োটা দিশেই আছে । আনহাতে, নতুন দিল্লীৰ বাবে এই দাবী পোনপটীয়াকৈ নাকচ কৰিলে অবিশ্বাস অধিক গভীৰ হ’ব পাৰে আৰু চৰ্তহীনভাৱে হস্তান্তৰ কৰিলে গুৰুতৰ আইনী তথা কূটনৈতিক জটিলতাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । সেয়েহে প্ৰত্যৰ্পণৰ বিবাদটোক দ্বিপাক্ষিক কাৰ্যসূচীত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ নিদিয়াকৈ ভাৰতে নতুন নেতৃত্বৰ সৈতে গঠনমূলক সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব লাগিব ।
অৰ্থনৈতিক আৰু কৌশলগত স্বাৰ্থ
এই সম্পৰ্কৰ গুৰুত্ব কেৱল হাছিনাৰ প্ৰশ্নটোতে সীমাবদ্ধ নহয়, বৰঞ্চ ইয়াতকৈ বহু ডাঙৰ । দুয়োখন দেশে প্ৰায় ৪,০৯৬ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সীমান্ত ভাগ-বতৰা কৰে, যাৰ বাবে সীমান্ত সুৰক্ষা, মানৱ সৰবৰাহ, চোৰাং ব্যৱসায়, প্ৰব্ৰজন আৰু সীমান্তৰ সিপাৰৰ অপৰাধী চক্ৰসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত পাৰস্পৰিক সহযোগিতা অতি অপৰিহাৰ্য । ইয়াৰ উপৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বিদ্ৰোহী গোটসমূহক দমন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাংলাদেশৰ সহযোগিতা অটুট ৰখাত ভাৰতৰ প্ৰত্যক্ষ স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে ।
বাংলাদেশ হৈছে দক্ষিণ এছিয়াত ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদাৰ । আনহাতে, ভাৰতো এছিয়াত বাংলাদেশৰ অন্যতম প্ৰধান বাণিজ্যিক অংশীদাৰ । সীমান্ত সংযোগী ৰে’লপথ, পথ নেটৱৰ্ক, আভ্যন্তৰীণ জলপথ, বাংলাদেশী বন্দৰসমূহৰ ব্যৱহাৰৰ সুবিধা আৰু বিদ্যুৎ সৰবৰাহৰ ব্যৱস্থাই দুয়োখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক সংহতিক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে । এই সুবিধাসমূহ ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ বাবে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ । কিয়নো ইয়াৰ ফলত এই অঞ্চলটোৱে আঞ্চলিক বজাৰ আৰু বংগোপসাগৰৰ সৈতে অধিক সহজ আৰু কাৰ্যকৰীভাৱে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে ।
ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটিলে এই ব্যৱস্থাসমূহ জটিল হৈ পৰিব পাৰে, বিনিয়োগ নিৰুৎসাহিত হ’ব পাৰে আৰু আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যৱস্থা দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে । বাংলাদেশলৈ ভাৰতৰ বিদ্যুৎ যোগানকে ধৰি শক্তি খণ্ডৰ সহযোগিতাও এই দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ।
পানী আবণ্টনৰ বিষয়টোৱেও এক অতিৰিক্ত কূটনৈতিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে । ১৯৯৬ চনত ৩০ বছৰৰ বাবে স্বাক্ষৰিত গংগা জল বিতৰণ চুক্তিৰ ম্যাদ এই বছৰৰ ১২ ডিচেম্বৰত উকলি যাব । বাংলাদেশ আৰু পূব ভাৰতৰ কৃষি, জলসিঞ্চন আৰু জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত এই নদীখনৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চুক্তিখন নবীকৰণ কৰাৰ বাবে নিৰন্তৰ আলোচনাৰ প্ৰয়োজন । তদুপৰি, আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহৰ সন্দৰ্ভত যৌথ নদী আয়োগৰ (Joint Rivers Commission) জৰিয়তে চলি থকা সহযোগিতাও অব্যাহত থাকিব লাগিব ।
বাংলাদেশৰ ভৌগোলিক অৱস্থানে ইয়াৰ কৌশলগত গুৰুত্ব অধিক বৃদ্ধি কৰিছে । তিনিওফালে ভাৰতীয় ভূখণ্ডৰে আগুৰি থকা এই দেশখনে ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল আৰু বংগোপসাগৰৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগী সেতু হিচাপে কাম কৰে । লগতে ভাৰতৰ বিস্তৃত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দৃষ্টিভংগীতো ই বিশেষ স্থান লাভ কৰিছে । বিশেষকৈ নিজৰ পূব সীমান্তত এখন সুস্থিৰ আৰু সহযোগিতাপূৰ্ণ বাংলাদেশ থকাটো নতুন দিল্লীৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া স্বাৰ্থ ।
চীনৰ ক্ৰমবৰ্ধমান অৰ্থনৈতিক আৰু কৌশলগত সম্পৰ্কই এই বিষয়টোলৈ আন এক দিশ কঢ়িয়াই আনিছে । বাংলাদেশৰ বাবে বেইজিং আন্তঃগাঁথনি বিনিয়োগ, প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলি আৰু উন্নয়নমূলক সাহায্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস । যদিও চীনৰ সৈতে ঢাকাৰ এই সম্পৰ্ক বাধ্যতামূলকভাৱে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে নহয়, তথাপিও ভাৰত-বাংলাদেশৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত অৱনতি ঘটিলে বাহ্যিক শক্তিসমূহে নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ বাবে অধিক সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে ।
সেয়েহে ভাৰতৰ দীৰ্ঘম্যাদী স্বাৰ্থৰ বাবে হাছিনা বা কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট দলৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্যৰ ওপৰত সম্পৰ্ক নিৰ্ভৰশীল হ’বলৈ নিদি, ঢাকাত যি চৰকাৰেই ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কৰে তেওঁলোকৰ সৈতে গঠনমূলক সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰখাটো প্ৰয়োজনীয় ।
বাংলাদেশৰ ঘৰুৱা ৰাজনৈতিক হেঁচা
প্ৰত্যৰ্পণৰ এই দাবী বাংলাদেশৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ দ্বাৰাও প্ৰভাৱিত হৈছে । হাছিনাৰ দল আৱামী লীগক ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । আনহাতে, দলটোৰ কেইবাজনো নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বা তেওঁলোকে দেশ এৰি পলায়ন কৰিছে । তাৰিক ৰহমান চৰকাৰৰ বাবে পূৰ্বৰ প্ৰশাসনৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ উঠা অপৰাধসমূহৰ জবাবদিহিতা নিশ্চিত কৰাটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক বিবেচনা ।
হাছিনাৰ সম্ভাৱ্য প্ৰত্যাৱৰ্তনে নতুনকৈ ৰাজনৈতিক তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে ইয়াক আৱামী লীগৰ ৰাজনৈতিক অস্তিত্ব পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ এক সুযোগ হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰে । আনহাতে, বিৰোধীয়ে ইয়াক ২০২৪ চনৰ গণ অভ্যুত্থানে অনা পৰিৱৰ্তনসমূহ ওলোটাই পেলোৱাৰ এক প্ৰচেষ্টা বুলি গণ্য কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত প্ৰতিবাদ আৰু অধিক ৰাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি ।
এই অস্থিৰতাই দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত প্ৰভাৱ পেলোৱা বা সংবেদনশীল স্থল সীমান্তলৈ বিয়পি পৰাক লৈ ভাৰত উদ্বিগ্ন হ’ব । ইয়াৰ ফলত এক সুচিন্তিত দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অধিক দৃঢ় হৈ পৰিছে, য’ত বাংলাদেশৰ ঘৰুৱা ৰাজনৈতিক উদ্বেগসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হ’ব । কিন্তু সেইবোৰক প্ৰত্যৰ্পণ নিয়ন্ত্ৰণকাৰী আইনী প্ৰক্ৰিয়াক অতিক্ৰম কৰিবলৈ দিয়া নহ’ব ।
কূটনৈতিক আলোচনা আৰু সম্ভাব্য পৰিস্থিতিসমূহ
এই বিবাদে যাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাক স্থবিৰ কৰি তুলিব নোৱাৰে তাৰ বাবে দুয়োখন দেশৰ ওচৰত যথেষ্ট শক্তিশালী কাৰণ আছে । বাণিজ্য, সীমান্ত ব্যৱস্থাপনা, নিৰাপত্তা, জলসম্পদ, যোগাযোগ ব্যৱস্থা, শক্তি আৰু দূতাবাস সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহ সামৰি লোৱা ৪০ টাতকৈও অধিক প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱস্থাই দুই দেশৰ মাজত আলোচনা অব্যাহত ৰখাৰ এক সুপ্ৰতিষ্ঠিত কাঠামো প্ৰদান কৰে ।
ভাৰতে ঢাকাক এই কথা আশ্বস্ত কৰা উচিত যে ভাৰতে বাংলাদেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিয়াৰ অধিকাৰক সন্মান কৰে । একেদৰে বাংলাদেশেও এই কথা বুজিব লাগিব যে চুক্তিৰ চৰ্তসমূহ আৰু ঘৰুৱা আইনী প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পৰীক্ষা নকৰাকৈ ভাৰতে প্ৰত্যৰ্পণৰ সন্দৰ্ভত কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে । বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ মাজত নিয়মীয়া আলোচনা, নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ মাজত সহযোগিতা আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ ৰাজনৈতিক বিনিময় পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে দেশ দুখনৰ মাজত আস্থা পুনৰ গঢ়ি তোলাত সহায়ক হ’ব পাৰে ।
ভাৰতৰ কূটনৈতিক বাস্তৱবাদৰ এক পৰীক্ষা
১০ নৱেম্বৰত ৰণধীৰ জয়ছোৱালে দিয়া বিবৃতিটোৱে কোনো আগতীয়া ৰাজনৈতিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকি শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰত্যৰ্পণৰ বিষয়টোক এক আইনী আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক কাঠামোৰ মাজতে ৰখাৰ বাবে নতুন দিল্লীয়ে কৰা প্ৰচেষ্টাকে প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
ভাৰতৰ বাবে ইয়াৰ বিস্তৃত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু কৌশলগত স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে চুক্তিৰ বাধ্যবাধকতাসমূহৰ সামঞ্জস্য ৰক্ষা কৰাটোৱেই মূল প্ৰত্যাহ্বান । আনহাতে, বাংলাদেশৰ বাবে ইয়াৰ নিকটতম বৃহত্তম চুবুৰীয়া দেশখনৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কক কেৱল এটা বিবদমান বিষয়তে সীমাবদ্ধ নকৰাকৈ পূৰ্বৰ প্ৰশাসনৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ উঠা অপৰাধসমূহৰ জবাবদিহিতা নিশ্চিত কৰাটোৱেই প্ৰত্যাহ্বান ।
প্ৰত্যৰ্পণৰ এই বিবাদ যাতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাৰ পথত এক স্থায়ী বাধা হৈ নপৰে সেইটো নিশ্চিত কৰাটোৱেই এতিয়া ডাঙৰ কূটনৈতিক প্ৰয়োজনীয়তা । এই বিষয়টোক আইনী দিশ হিচাপে বিবেচনা কৰাত নতুন দিল্লীয়ে দিয়া গুৰুত্বই দুয়োপক্ষকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে কিছু সুযোগ প্ৰদান কৰিছে । এই সুযোগক এক বিস্তৃত ৰাজনৈতিক বুজাবুজিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পৰা যায় নে নাই, তাৰ ওপৰতে ভাৰত-বাংলাদেশৰ সম্পৰ্কৰ ভৱিষ্যতৰ দিশ নিৰ্ভৰ কৰিব ।
নতুন দিল্লীস্থিত থিংক টেংক 'ৰিছাৰ্চ এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন ছিষ্টেম ফৰ ডেভেলপিং নেশ্যনছ' (RIS)-ৰ অধ্যাপক তথা বাংলাদেশৰ অৰ্থনীতি আৰু ৰাজনীতিৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰবীৰ দে'ৰ মতে, এই বিবৃতি আৰু প্ৰতি-বিবৃতিসমূহক এক বিস্তৃত দৃষ্টিভংগীৰে চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে ।
দে'য়ে ইটিভি ভাৰতক কয়, “যিহেতু দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক বৰ্তমান ভাল নহয়, সেয়েহে বাংলাদেশৰ পৰা অহা যিকোনো বিবৃতিক অতীতত ঘটা কোনো ঘটনাৰ ব্যক্তিগত হিচাপ-নিকাচ মিলাই লোৱাৰ প্ৰচেষ্টা হিচাপেহে গণ্য কৰা হ’ব ।”
প্ৰত্যৰ্পণ চুক্তিৰ প্ৰসংগ সন্দৰ্ভত দে'য়ে কয় যে ভাৰতে এই চুক্তি অনুসৰিয়েই আগবাঢ়িব বুলি নিজৰ মত ব্যক্ত কৰিছে ।
তেওঁ কয়, “চুক্তিখনে দেশখনক ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে বা ভাৰতৰ স্থিতিকো অনুমোদন জনায় । ভাৰতে এই চুক্তি মানি চলিব ।”
অৱশ্যে দে'ৰ মতে, চুক্তিখনত ইজনে সিজনক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবেও কিছুমান ব্যৱস্থা আছে।
তেওঁ ব্যাখ্যা কৰে, “বাংলাদেশত ভাৰতীয় পলাতক অপৰাধী বাস কৰি আছে আৰু ইয়াত বাংলাদেশী পলাতক অপৰাধী বাস কৰি আছে । যদি দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্ক ভাল হয়, তেন্তে ভাৰতে ইয়াত থকা বাংলাদেশী পলাতকসকলক হস্তান্তৰ কৰিব ।”
একে সময়তে তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে বাংলাদেশৰ জনসংখ্যাৰ ৩০ শতাংশই হৈছে আৱামী লীগৰ নিষ্ঠাৱান সমৰ্থক ।
দে'য়ে কয়, “আৱামী লীগৰ লগতে বিএনপিৰ ভিতৰতো হাছিনা এতিয়াও যথেষ্ট জনপ্ৰিয় ।”
দ্বিতীয়তে, তেওঁ কয় যে ৰহমান আৰু তেওঁৰ লোকসকলে বিচৰা ধৰণে দেশখন চলাব পৰা নাই ।
তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে, “অৰ্থনীতিৰ অৱস্থা ভাল নহয় । গতিকে চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ বাবে আৰম্ভণিতে যি উৎসাহ আছিল, সেয়া এতিয়া শেষ হৈছে ।”
দেটয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক ভাল হ’লেহে প্ৰত্যৰ্পণ সম্ভৱ হ'ব ।
তেওঁ কয়, “সেয়েহে, আপোনালোকে জানেই, প্ৰত্যৰ্পণ ইমান সোনকালে হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই ।”
দে'য়ে এই কথাও আঙুলিয়াই দিয়ে যে বাংলাদেশী কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যেই স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁলোকে হাছিনাক পাছপ’ৰ্ট নিদিয়ে ।
তেওঁ কয়, “তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কৈছে যে তেওঁ দেশৰ বাহিৰত থকাটোৱেই ভাল । যদি তেওঁ দেশলৈ উভতি আহে, তেন্তে তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাব ।”
দে'ৰ মতে, অনাগত দিনত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক অধিক অৱনতিহে ঘটিব ।
তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে, “এই বছৰৰ ডিচেম্বৰ মাহত গংগা জলচুক্তিৰ ম্যাদ উকলিব । কিন্তু ইয়াক নবীকৰণ কৰাৰ বাবে এতিয়ালৈকে আলোচনা আৰম্ভ হোৱা নাই । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে ভাৰত-বাংলাদেশৰ সম্পৰ্ক যথেষ্ট বিপদত পৰিব ।”