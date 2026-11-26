বাংলাদেশ সীমান্তৰ উন্মুক্ত অংশ আৰু ম্যানমাৰৰ অস্থিৰতা উত্তৰ-পূবৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ব্যাপক প্ৰত্যাহ্বান: অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেঃ জেনেৰেল পি চি নায়াৰ
বাংলাদেশৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশ, ম্যানমাৰৰ অস্থিৰতা আদি কেবাটাও বিষয়ত আছাম ৰাইফলছৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল প্ৰদীপ চন্দ্ৰন নায়াৰৰ সৈতে প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ ৷
Published : November 26, 2026 at 8:00 PM IST
তেজপুৰ: ‘‘ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ উন্মুক্ত অংশ, দুৰ্গম ভৌগোলিক পৰিস্থিতি, নদীভিত্তিক সীমান্ত অঞ্চল আৰু চুবুৰীয়া দেশ ম্যানমাৰৰ অব্যাহত অস্থিৰতাই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে ।’’ এই মন্তব্য কৰিছে আছাম ৰাইফলছৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) প্ৰদীপ চন্দ্ৰন নায়াৰে (PVSM, AVSM, YSM)।
শ্বিলঙৰ লাইটকৰত অৱস্থিত আছাম ৰাইফলছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত প্ৰাক্তন সেনা বিষয়াগৰাকীয়ে ভাৰত-বাংলাদেশ আৰু ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ।
বাংলাদেশৰ পৰা হোৱা অনুপ্ৰৱেশৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে এই সমস্যা নতুন নহয় । দীৰ্ঘদিন ধৰি ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ জটিল ভৌগোলিক অৱস্থাৰ বাবে এই প্ৰত্যাহ্বান অব্যাহত আছে । তেওঁৰ মতে, ‘‘ভাৰত-বাংলাদেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় ৪,০৯৭ কিলোমিটাৰ । ইয়াৰে প্ৰায় ৮৭৫ কিলোমিটাৰ অঞ্চলত এতিয়াও কাঁটা তাঁৰৰ বেৰা স্থাপন কৰা হোৱা নাই । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় ১৭০ কিলোমিটাৰ অঞ্চলৰ দুৰ্গম ভৌগোলিক পৰিস্থিতিৰ বাবে বেৰা স্থাপন কৰাটো সম্ভৱ নহয় ।’’
আছাম ৰাইফলছৰ ২১ সংখ্যক সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নায়াৰে কয়, ‘‘ভৌগোলিক পৰিস্থিতি এনেকুৱা যে ১০০ শতাংশ অনুপ্ৰৱেশ ৰোধ কৰাটো সম্ভৱ নহয় ।’’ তেওঁ সীমান্তৰ জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজতো সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী (BSF)ৰ ভূমিকাক প্ৰশংসা কৰে । নদীৰ গতিপথ সলনি হোৱা আৰু দুৰ্গম ভূখণ্ডৰ বাবে সীমান্তৰ বিভিন্ন স্থানত সৃষ্টি হোৱা ব্যৱধানসমূহে নিৰীক্ষণ আৰু সীমান্ত ব্যৱস্থাপনাক অধিক প্ৰত্যাহ্বানজনক কৰি তুলিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
নায়াৰে লগতে কয় যে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে অতিৰিক্ত ভূমি প্ৰদান কৰিলে সীমান্তৰ বাকী থকা কেইবাটাও অংশত কাঁটা তাঁৰৰ বেৰা নিৰ্মাণৰ পথ সুগম হ'ব পাৰে । অৱশ্যে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা অনাগত দিনতো প্ৰত্যাহ্বান হৈ থাকিব বুলি তেওঁ সতৰ্ক কৰি দিয়ে ।
জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা প্ৰব্ৰজন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে
সীমান্ত সুৰক্ষাৰ আন এক সম্ভাৱ্য দিশৰ কথা উল্লেখ কৰি অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়াগৰাকীয়ে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ ফলত বাংলাদেশৰ পৰা ভৱিষ্যতে ভাৰতলৈ প্ৰব্ৰজন বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁৰ মতে, যোৱা এটা দশকত সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি আৰু সাগৰৰ আগ্ৰাসনৰ ফলত বাংলাদেশত আনুমানিক ১.২ লাখ লোক স্থানচ্যুত হৈছে । এই পৰিস্থিতিয়ে ভৱিষ্যতে ভাৰতমুখী জনপ্ৰব্ৰজনৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিছে ।
নায়াৰে কয়, ‘‘এই লোকসকল ক'লৈ যাব ? স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে ভাৰতলৈ আহিব অথবা নাৱেৰে আন কোনো ঠাইলৈ যাব । এইটো এনে এক বিষয়, যাৰ সৈতে আমি মোকাবিলা কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ সমাধানৰ পথ বিচাৰিব লাগিব ।’’ অনাগত দিনত এই প্ৰত্যাহ্বানৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ ভাৰতে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
ভাৰতৰ ওপৰত বাংলাদেশৰ নিৰ্ভৰশীলতাক উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰি
বাংলাদেশৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি আৰু দেশখনৰ ৰাজনৈতিক মহলৰ একাংশৰ ভাৰত বিৰোধী মন্তব্যৰ প্ৰসংগত লেঃ জেনেৰেল নায়াৰে কয় যে ভৌগোলিক আৰু অৰ্থনৈতিক বাস্তৱতাই দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্ক নিৰ্ধাৰণ কৰি যাব । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বাংলাদেশৰ মুঠ স্থলসীমাৰ প্ৰায় ৯৭ শতাংশ ভাৰতৰ সৈতে সংযুক্ত । ইয়াৰ উপৰি পানীৰ উৎস, বিদ্যুৎ আৰু বাণিজ্যিক পথকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বাংলাদেশ ভাৰতৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত ।
তেওঁ কয়, ‘‘বাংলাদেশৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিসকলে কৰা বহু মন্তব্য কেৱল মন্তব্যহে । প্ৰকৃত বাস্তৱতা হৈছে ভৌগোলিক অৱস্থান । তেওঁলোকৰ পানী আমাৰ মাজেৰে যায়, বিদ্যুৎ আমাৰ পৰা যায় আৰু তেওঁলোকৰ ৰপ্তানিকৃত সামগ্ৰী আমাৰ বন্দৰৰ মাজেৰে যায় ।’’ ভাৰতৰ সৈতে সুস্থিৰ সম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰ গুৰুত্ব বাংলাদেশে অৱশেষত উপলব্ধি কৰিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
ম্যানমাৰৰ অস্থিৰতাই বৃদ্ধি কৰিছে ড্ৰাগছ আৰু অস্ত্ৰৰ সৰবৰাহ
ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি লেঃ জেনেৰেল নায়াৰে কয় যে ম্যানমাৰৰ অব্যাহত অস্থিৰতাই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে । তেওঁ ড্ৰাগছৰ অবৈধ সৰবৰাহক এক বৃহৎ সীমান্ত সুৰক্ষাৰ সমস্যা হিচাপে অভিহিত কৰাৰ লগতে অবৈধ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যসকলৰ আন্তঃসীমান্ত চলাচলৰ বিষয়টোও উত্থাপন কৰে ।
তেওঁৰ মতে, ২০২১ চনত ম্যানমাৰত সামৰিক অভ্যুত্থান পিছত দেশখনৰ কেইবাটাও অঞ্চলত ব্যাপক অস্থিৰতা সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ ছাগাইং, কাচিন, চিন আৰু ৰাখাইন অঞ্চলত সামৰিক অভ্যুত্থানৰ পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট অশান্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ সতৰ্ক কৰি কয়, ‘‘এই ব্যাপক অস্থিৰতাৰ ফলত ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ অনুপ্ৰৱেশ আৰু উগ্ৰপন্থীৰ আন্তঃসীমান্ত চলাচল অব্যাহত থাকিব ।’’ ম্যানমাৰৰ অব্যাহত সংঘাতে ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ নিৰাপত্তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে । বিশেষকৈ ম্যানমাৰৰ সৈতে দীঘলীয়া আৰু স্পৰ্শকাতৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত থকা মণিপুৰৰ বাবে এই পৰিস্থিতি অধিক উদ্বেগজনক বুলি তেওঁৰ মন্তব্যত প্ৰকাশ পাইছে ।
মণিপুৰৰ সংঘাতৰ সমাধানৰ বাবে প্ৰয়োজন একাধিক পদক্ষেপ
সম্প্ৰতি মণিপুৰত অব্যাহত থকা জাতিগত সংঘাতৰ প্ৰসংগত অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে পৰিস্থিতি যথেষ্ট জটিল আৰু ইয়াৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সমাধান নাই । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত জাতিগত পৰিচয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় । এই অঞ্চলত প্ৰায় ২২০ টা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বসবাসে সামাজিক আৰু নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় পৰিস্থিতিক অধিক জটিল কৰি তুলিছে ।
১৯৯৬-৯৭ চনৰ নগা-কুকি সংঘৰ্ষৰ কথা স্মৰণ কৰি তেওঁ কয় যে সেই সময়ৰ হিংসাত্মক ঘটনাসমূহো কিছুমান দিশত বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিতকৈ অধিক ভয়াৱহ আছিল । অৱশ্যে শান্তি ঘূৰি অহাৰ আশা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে হিংসা বন্ধ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলেই আগবাঢ়ি আহিব লাগিব । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগিতাও প্ৰয়োজন হ'ব । তেওঁ কয়, ‘‘এই হিংসা বন্ধ কৰিবলৈ ৰাইজেই আগবাঢ়ি আহিব লাগিব । অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰাও কিছু সহায় আহিব । মই পৰিস্থিতিটোক এনেদৰেই চাওঁ ।’’
BSF ৰ ভূমিকাক প্ৰশংসা
বাংলাদেশ সীমান্তৰ উন্মুক্ত নদীভিত্তিক অঞ্চলসমূহেৰে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ আশংকা আৰু সীমান্ত পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা ৰোধ কৰাত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্দৰ্ভতো তেওঁ মন্তব্য কৰে । লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নায়াৰে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ ভূমিকাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি কয় যে ভৌগোলিক বাধা আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাৰ মাজতো BSF-এ নিজৰ দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰি আহিছে ।
তেওঁ কয়, ‘‘মই ক'বই লাগিব যে সীমাবদ্ধতা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো BSF-এ অতি প্ৰশংসনীয় কাম কৰি আছে । ইয়াৰ বাবে তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ কৃতিত্বৰ অধিকাৰী ।’’ সীমান্তৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈ ৰাইজক অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে আতংকিত নহ'বলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে উন্নত সীমান্ত আন্তঃগাঁথনি আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ উন্নত হ'ব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত আছাম ৰাইফলছৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰিৱৰ্তিত নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ বিভিন্ন দিশ আলোকপাত কৰে । সীমান্তৰ অনুপ্ৰৱেশ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত সম্ভাৱ্য প্ৰব্ৰজন, জাতিগত সংঘাত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধী নেটৱৰ্কৰ দৰে বিষয়সমূহে অনাগত দিনত অঞ্চলটোৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি তেওঁৰ বক্তব্যত স্পষ্ট হৈ পৰে ।
লগতে পঢ়ক:
সীমান্তৰ কুশিয়াৰা নদীত উদ্ধাৰ বিএছএফ জোৱানৰ মৃতদেহ
শ্বিলঙত অসম ৰাইফলছৰ ষষ্ঠ সংখ্যক হাফ মাৰাথনত দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৪৫০০ প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণ