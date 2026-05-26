মই অনুপম, অনুপমা নহয়... ! পিতৃয়ে দিয়া নাম আৰু বায়ুসেনাৰ প্ৰশিক্ষণে মোক যুঁজিবলৈ শিকালে

মই অনুপম, অনুপমা নহয়... ! পিতৃয়ে দিয়া নাম আৰু বায়ুসেনাৰ প্ৰশিক্ষণে মোক যুঁজিবলৈ শিকালে
উইং কমাণ্ডাৰ অনুপম চৌধৰীয়ে কেনেকৈ মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা ছয় তীৰ্থযাত্ৰীক জীৱন্তে ঘূৰাই আনিলে, জানো আহক... ডেৰাডুনৰ পৰা সাংবাদিক ধীৰাজ সাজৱানৰ এক প্ৰতিবেদন...
Published : May 26, 2026 at 2:54 PM IST|
Updated : May 26, 2026 at 3:03 PM IST
ডেৰাডুন: কেইদিনমান পূৰ্বৰ ঘটনা, হয়তো আপোনাৰো মনত আছে, উত্তৰাখণ্ডৰ তেহৰী জিলাত এখন হেলিকপ্টাৰৰ জৰুৰীকালীন অৱতৰণৰ খবৰ আহিছিল । চাৰিধাম যাত্ৰাৰ বাবে তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়াৰ হেতুকে নিয়োজিত আছিল উক্ত হেলিকপ্টাৰখন ৷
কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৱশতঃ আকাশত উৰি থকাৰ সময়তে হেলিকপ্টাৰখন ১১ হাজাৰ ভল্টৰ হাই টেনচন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে ৷ পাইলটকে ধৰি সাতজন লোক থকা সেই উৰাজাহাজখন এক ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ আশংকাত সকলোৰে মন-প্ৰাণ কঁপি উঠিল, কিন্তু... ৷
কিছু সময়ৰ পাছত এটা ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰিল, য’ত দেখা গৈছিল যে সফলতাৰে হেলিকপ্টাৰখন লেণ্ডিং কৰা হ’ল ৷ কেৱল হেলিকপ্টাৰখন লেণ্ডিং কৰাই নহয় উৰা জাহাজখনৰ পৰা যাত্ৰী আৰু পাইলট নিৰাপদে বাহিৰ অহাও দেখা গ’ল । সেইদিনা পাইলটৰ বিচক্ষণতাৰ ফলত কেবাটাও জীৱন ৰক্ষা পৰিল ৷
এই ঘটনাৰ পাছতে সকলোৰে মনত উৎকণ্ঠা বাঢ়িল, আচলতে সেই হেলিকপ্টাৰখন চলোৱা সাহসী পাইলটজন কোন ? এই ঘটনাৰ আঁৰৰ আচল কাৰণ কি ?
ইয়াৰ পাছতে চৰ্চালৈ আহিল অনুপম চৌধৰীৰ নাম ৷ হয়, উইং কমাণ্ডাৰ অনুপম চৌধৰীৰ কথাই কৈছো ৷ পিছে নামটো শুনি আক’ ভুলকৈ নাভাবিব ৷ উইং কমাণ্ডাৰ অনুপম চৌধৰী হৈছে এগৰাকী মহিলা পাইলট ৷ মানুহৰ নাম বা লিংগই ব্যক্তিগৰাকীৰ কামক নিৰ্ণয় নকৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত বিষদভাৱে জানিবলৈ জানো আহক অনুপম চৌধৰীৰ বিষয়ে কিছু কথা... ৷
যোৱা ২০ মে’ৰ কথা ৷ সকলো ঠিকে আছে, বহু যাত্ৰীও আহিছে তীৰ্থস্থান দৰ্শন কৰিবলৈ ৷ অইনদিনাৰ দৰে অনুপম চৌধৰীও আহিল নিজৰ কাম সম্পাদন কৰিবলৈ ৷ নিৰ্দিষ্ট সময়ত উইং কমাণ্ডাৰ অনুপমে হেলিকপ্টাৰৰ চাইক্লিক (Cyclic stick) ধৰিলে ৷ উৰণৰ বাবে সাজু হ’ল তেওঁ ৷ কিন্তু উৰণৰ পাছতে এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় উক্ত হেলিকপ্টাৰখন ৷ অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে কাৰো একো অনিষ্ট নোহোৱাকৈ বিপদৰ পৰা হাত সাৰি ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হ’ল হেলিকপ্টাৰখন ৷
কেনেদৰে, কি পৰিস্থিতিত পাইলট অনুপমে যোৱা ২০ মে’ত বদ্ৰীনাথৰ পৰা ডেৰাডুনলৈ উভতি অহা হেলিকপ্টাৰখন নিৰাপদে অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল আৰু এই প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিস্থিতিৰ সৈতে তেওঁ কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিলে, ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি গ’ল...
উত্তৰাখণ্ডত চাৰিধাম যাত্ৰা পূৰ্ণগতিত চলি আছে । উত্তৰাখণ্ড অসামৰিক বিমান পৰিবহণ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা (UCADA) পৰিচালিত হেলিকপ্টাৰ সেৱাই এই তীৰ্থযাত্ৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । হেলিকপ্টাৰ সেৱা ব্যৱহাৰ কৰি দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ তীৰ্থযাত্ৰী নিৰাপদে চাৰিওটা ধাম ভ্ৰমণ কৰি আহিছে ।
ট্ৰেন্স ভাৰত হেলি অপাৰেটৰৰ চাৰ্টাৰ উৰাজাহাজ চলোৱা অনুপম চৌধৰীয়ে ২০ মে’ত সংঘটিত হোৱা এক পৰিস্থিতিত সাহস আৰু কৰ্মপটুতাৰ বলত সম্প্ৰতি বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে ।
অত্যন্ত কঠিন পৰিস্থিতিত ২০ মে’ত বদ্ৰীনাথৰ পৰা ডেৰাডুনলৈ উভতি অহা এখন চাৰ্টাৰ হেলিকপ্টাৰ নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে উইং কমাণ্ডাৰ চৌধৰীয়ে । নিজৰ কাৰ্যদক্ষতা আৰু সাহসৰ বলত তেওঁ ছয়জন তীৰ্থযাত্ৰীক নিৰাপদে অৱতৰণ কৰোৱাই নহয়, সামান্য ক্ষতি হোৱা হেলিকপ্টাৰখনো নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে ৷
ঘূৰ্ণীবতাহত আবদ্ধ হৈ পৰে হেলিকপ্টাৰখন : ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত উইং কমাণ্ডাৰ অনুপম চৌধৰীয়ে কয় যে তেওঁ ২০ মে’ৰ পুৱা প্ৰায় ৭:৫৫ বজাত বদ্ৰীনাথৰ পৰা উৰা মাৰিছিল । পুৱা প্ৰায় ৮:৩০ বজালৈকে তেওঁ টুইন টাৱাৰৰ কাষ পালে । সেই সময়ছোৱাত তলৰ পৰা যোৱা ধোঁৱাৰ (কোনো লোকে নিজৰ বাৰী পৰিষ্কাৰ বা বনজুইৰ ফলত লগা জুইৰ ধোঁৱা) ফলত তেওঁ দৃশ্যমানতাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় ।
"বহুত ধোঁৱা ওলাইছিল । অৱশ্যে পাহাৰৰ চূড়াবোৰ দেখা গৈছিল । আমি আগবাঢ়ি গৈ আছিলো, কিন্তু হঠাতে আমি বতাহৰ ধুমুহাত আবদ্ধ হৈ পৰিলো । ইয়াৰ ফলত আমি যি ডাউন ড্ৰাফ্ট অনুভৱ কৰিলো । উৰণৰ সময়ত আমি ডাৱৰ, বৰষুণ আৰু বিজুলী পৰিলেও দেখা পাওঁ, কিন্তু এনে ডাউন ড্ৰাফ্ট সন্মুখত একোৱে দেখা নাযায় ।"
"এনেদৰে আমি টুইন টাৱাৰৰ ওচৰত ডাউন ড্ৰাফটত আবদ্ধ হৈ পৰিলো, যাৰ ফলত আমি দ্ৰুতগতিত ইয়াৰ স্থিৰতা হেৰুৱালো । মোৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু অভিজ্ঞতা ব্যৱহাৰ কৰি মই হেলিকপ্টাৰখন যিমান পাৰো স্থিৰ কৰিলো আৰু ওচৰৰ এটা স্থানত নিৰাপদ অৱতৰণ কৰিলো ৷"
- অনুপম চৌধৰী, উইং কমাণ্ডাৰ -
অৱশ্যে এই লেণ্ডিঙটো সহজ নাছিল । নিৰাপদ স্থানত অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে হেলিকপ্টাৰখনৰ পাম্পিং লাইনৰ এডাল কেবুলত ফুট টেল (Foot Tail) আবদ্ধ হৈ পৰে । ইয়াৰ পিছতো তেওঁ কোনোমতে হেলিকপ্টাৰখন নিৰাপদে অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই সময়ছোৱাত তেওঁৰ হেলিকপ্টাৰত থকা যাত্ৰীসকল ভয়ত বিতত হৈ পৰিছিল ৷ কিন্তু সুকলমে অৱতৰণ কৰাৰ পাছত সকলোৱে স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰে ৷ ইয়াৰ পিছত সেই অঞ্চলৰ গাঁওবাসীয়ে সকলোৰে যথেষ্ট যত্ন ল’লে । এই বুলি কয় উইং কমাণ্ডাৰগৰাকীয়ে ৷
এনে প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ, একাগ্ৰতা আৰু অপাৰেটৰৰ প্ৰয়োজন : ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হৈ বাৰ্তালাপৰ মাজতে উইং কমাণ্ডাৰ অনুপম চৌধৰীয়ে কয় যে ২০ মে’ৰ কাণ্ডৰ সময়ত তেওঁৰ সন্মুখত উদ্ভৱ হোৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ তেওঁৰ কোম্পানীয়ে তেওঁক আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে ।
"হেলিকপ্টাৰ চলোৱাৰ পূৰ্বে একক পাইলটসকলে প্ৰশিক্ষণ ল’ব লাগে । এই সময়ছোৱাত মুখ্য পাইলটে তেওঁলোকক এনে পৰিস্থিতি কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব লাগে, সেই বিষয়ে শিকায় । আমি জৰুৰীকালীন অৱস্থাত কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া দিব লাগে সেই বিষয়ে নিয়মীয়াকৈ প্ৰি-ট্ৰেইনিং লওঁ ।"
- অনুপম চৌধৰী, উইং কমাণ্ডাৰ -
পাইলটৰ সাম্যক জ্ঞান থকাটো অপৰিহাৰ্য : চৌধৰীয়ে কয় যে ইয়াত হেলিকপ্টাৰ উৰুৱা সকলো পাইলট অভিজ্ঞ । তেওঁৰ ঠাইত যদি আন কোনো পাইলটো থাকিলহেঁতেন তেন্তে তেওঁও এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিলেহেঁতেন । অৱশ্যে এগৰাকী নাৰী হিচাবে তেওঁ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি কয় যে যিকোনো ব্যক্তিয়েই পাইলট হ’ব পাৰে; পাইলটজন পুৰুষ নে মহিলা সেইটো মেচিনে নাজানে বা এই বিষয়ত গুৰুত্ব নিদিয়ে । মানুহে হয়তো ভাবিব পাৰে যে নাৰী হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ ওপৰত অধিক হেঁচা পৰিব পাৰে, কিন্তু প্ৰকৃততে সেয়া নহয় ।
সকলো পাইলটে নিজৰ অভিজ্ঞতা ইজনে সিজনৰ লগত ভাগ-বতৰা কৰে আৰু আমি এইদৰেই শিকিছো । চৌধাৰীয়ে বুজাই দিলে যে তেওঁৰ ট্ৰেন্স ভাৰত এভিয়েশ্ব’নে নিজৰ প্ৰশিক্ষণ, সুৰক্ষা আৰু সকলো প্ৰট’কলৰ প্ৰতি অত্যন্ত গুৰুত্ব দিয়ে, যাৰ বাবেই বিগত ১৫ বছৰ ধৰি সফল, দুৰ্ঘটনামুক্ত সেৱা আগবঢ়াই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
জন্মৰ আগতেই লিংগ বৈষম্যৰ অন্ত : উইং কমাণ্ডাৰ অনুপমে বুজাই দিলে যে মহিলা পাইলট হোৱাৰ বাবে তেওঁ বহুত চৰ্চালৈ আহিছে, কিন্তু তেওঁৰ জীৱনত এনে একোৱে নাই । এই কথা তেওঁৰ নামৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি । সকলোৱে ভাবে তেওঁৰ নাম অনুপমা হ’ব লাগিছিল, আনকি কিছুমানে ভুল বানানো লিখে । অৱশ্যে তেওঁ মাকৰ গৰ্ভত থকাৰ সময়তে দেউতাকে তেওঁৰ নাম অনুপমাদিত্য ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৷ সন্তানটো ল’ৰা হওক বা ছোৱালী হওক, নামটো অনুপমাদিত্য হৈয়েই থাকিব ।
"যেতিয়া মই মাৰ গৰ্ভত আছিলো তেতিয়া হাস্পতালত কেলেণ্ডাৰৰ ওপৰত অনুপমাদিত্য পঢ়ি দেউতাই সিদ্ধান্ত লৈছিল যে কেঁচুৱাটোৰ নাম অনুপম হ'ব । এনেকৈয়ে মোৰ যাত্ৰা চলি থাকিল, মই কেতিয়াও পুৰুষ নে মহিলা সেই প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিলো ।"
- অনুপম চৌধৰী, উইং কমাণ্ডাৰ -
বায়ুসেনাত কঠিন প্ৰশিক্ষণে সকলো পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজিবলৈ শিকাইছিল : এনেদৰে ২০০৯ চনত ভাৰতীয় বায়ুসেনাত তেওঁ যোগদান কৰে ৷ সেই সময়ত ডেৰ বছৰীয়া প্ৰশিক্ষণত আন সতীৰ্থ পাইলটসকলৰ সৈতে তেওঁ থিয় হৈ প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বান সমুখৰ পৰাই সন্মুখীন হৈছিল ।
"বায়ুসেনাৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পূৰ্বে মোৰ শেষ পোষ্টিং আছিল লেহ-লাডাখত, য'ত -৩৫ৰ পৰা -৪৫ ডিগ্ৰীৰ ভিতৰৰ উষ্ণতাত অভিযান চলাব লাগিছিল । তাত অৱতৰণ ১৫,৫০০ ফুটৰ পৰা আৰম্ভ হয় । চাৰিধামত অৱতৰণৰ বাবে হেলিপেডবোৰ এতিয়া যথেষ্ট ডাঙৰ, কিন্তু হেলিকপ্টাৰখন যিমানেই ডাঙৰ হ'ব সিমানেই হেলিপেডখনো ডাঙৰ হ'ব । তাত অৱতৰণ কৰিবলৈ অধিক একাগ্ৰতা আৰু দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । তাত অৱতৰণ আৰু দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন আছিল ৷ জ্যেষ্ঠ পাইলটসকলৰ নিৰ্দেশনাই মোক ২০ মে'ত সংঘটিত হোৱা পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সহায় কৰিছিল ।’’
- অনুপম চৌধৰী, উইং কমাণ্ডাৰ -
দুৰ্ঘটনাৰ পৰা বাচিবলৈ মানসিকভাৱে স্থিৰ হ’ব লাগে : উইং কমাণ্ডাৰ অনুপমে ক’লে যে ২০ মে’ত হোৱা ঘটনাৰ দৰে কাণ্ডই এজন ব্যক্তি মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰে, সেইটো সঁচা কথা ৷ কিন্তু ই ব্যক্তিগৰাকীৰ মন-মগজুত বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পেলায় ৷ কেৱল পথ দুৰ্ঘটনাই মানুহক ডাঙৰ মানসিক আঘাত লাগে এনে নহয়, বতাহত বা মাজ আকাশত ঘটা এনে কাণ্ডৰ ফলত কিমান মানসিক আঘাত (Mental Trauma) পাব পাৰে সেয়া কল্পনাতীত ৷
এনে পৰিস্থিতিৰ পৰা হাতসাৰি অহাৰ পিছত আমি প্ৰথমে পৰিয়ালৰ সদস্যক জনাই দিওঁ যে আমি সকলো নিৰাপদে আছো । কাৰণ আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছু ভুৱা তথ্যৰ ভিত্তিত বহু ভুল বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হয় ৷ বহুতে ভুৱা তথ্য বিয়পাই দিয়ে, যাৰ ফলত মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।"
- অনুপম চৌধৰী, উইং কমাণ্ডাৰ -
তেওঁ আৰু ক’লে যে এইটো কেৱল ২০ মে’ৰ কাণ্ডটোৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য নহয়; ইয়াৰ আগতেও তেওঁৰ লগতো একেধৰণৰ কাণ্ড ঘটিছে । অনুৰূপ ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰি চৌধাৰীয়ে কৈ গ’ল...
"যোৱা বছৰ ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত উত্তৰ-পূবৰ এটা অপাৰেশ্ব’নৰ সময়ত বতৰটো বৰ ভাল আছিল । অৱশ্যে আমি উভতি অহাৰ সময়ত হঠাতে বতৰ বেয়া হ’বলৈ ধৰে ৷ বতৰ ইমানে বেয়া হৈ পৰে যে আমি পাহাৰৰ চূড়াবোৰো দেখাতো যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল ৷ মই এখন গাঁৱৰ ভিতৰৰ ফুটবল খেলপথাৰত জৰুৰীকালীন অৱতৰণ কৰিলো আৰু বতৰ ভাল হোৱালৈকে অপেক্ষা কৰিলো । যেতিয়া বতৰ ভাল হ’বলৈ দৰিলে, তেতিয়া মই সেই স্থানৰ পৰা পুনৰ উৰা মাৰিলো ।"
- অনুপম চৌধৰী, উইং কমাণ্ডাৰ -
এনেদৰে তেওঁ বায়ুসেনাৰ আন এক ঘটনাৰ বিষয়ে ক’লে...
"যেতিয়া উৰণৰ সময়ত জৰুৰীকালীন লাইট জ্বলি উঠিল, তেতিয়া মই ৰাণৱেত বিমানখন বন্ধ কৰি দিলো । এনে প্ৰত্যাহ্বান আহিয়েই থাকে; আমি মাত্ৰ সাজু থাকিব লাগিব আৰু ভয় খাব নালাগিব ।"
- অনুপম চৌধৰী, উইং কমাণ্ডাৰ -
বিমান পৰিবহণত অহা যুৱতীসকললৈ অনুপমৰ বাৰ্তা :
নিজৰ সাহস আৰু নিপুন উৰণ প্ৰদৰ্শন কৰি ছয়জন তীৰ্থযাত্ৰীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা উইং কমাণ্ডাৰ অনুপম এতিয়া বিমানখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰা সকলো ল’ৰা-ছোৱালী, বিশেষকৈ পাইলট হোৱাৰ সপোন দেখা যুৱতীসকলৰ বাবে এক প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে । তেওঁ উঠি অহা প্ৰজন্মক উদ্দেশ্য কৰি ক’লে,
"যেতিয়াই আপুনি জীৱনত এটা ডাঙৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লয়, তেতিয়াই সেই বাটত এটাই বাধা থাকে, সেয়া হ’ল কেৱল আপুনি নিজেই ৷ সকলোৱে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব লাগিব যে যদি আপুনি পাইলট হ'ব বিচাৰে তেন্তে আপুনি সেই কামটো কৰিব পাৰিব লাগিব । যিদিনা আপুনি নিজৰ মনত আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তুলিব পাৰিব, সেইদিনা আপোনাক পাইলট হোৱাৰ পৰা কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে । বিশ্বাসৰ লগতে, ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টা, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অনুশাসন অতি প্ৰয়োজন । আকাশৰ কোনো সীমা নাই । আজি এই ক্ষেত্ৰখনত অপৰিসীম সম্ভাৱনা আছে ।"
- অনুপম চৌধৰী, উইং কমাণ্ডাৰ -