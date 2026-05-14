এইবাৰ অধিবক্তাৰ ৰূপত মমতা বেনাৰ্জী; নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসাৰ গোচৰত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত যুক্তি প্ৰদৰ্শন

By PTI

Published : May 14, 2026 at 1:32 PM IST

কলকাতা : পশ্চিমবংগৰ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৰ্বোচ্চ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী বৃহস্পতিবাৰে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত উপস্থিত হয় । নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসা আৰু দলীয় কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণৰ অভিযোগৰ সৈতে জড়িত এক গোচৰত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁ যুক্তি দাঙি ধৰে । তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কল্যাণ বেনাৰ্জী আৰু চন্দ্ৰিমা ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে অধিবক্তাৰ গাউন পিন্ধি মমতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত উপস্থিত হয় ।

উল্লেখ্য যে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছত দলৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ আৰু কৰ্মীসকলৰ ওপৰত হিংসাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি অধিবক্তা শিৰ্ষেণ্য বেনাৰ্জীয়ে তৃণমূলৰ হৈ দাখিল কৰা জনস্বাৰ্থ জড়িত গোচৰত তেওঁ দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ত যুক্তি আগবঢ়ায় ।

আবেদনকাৰীৰ মতে, নিৰ্বাচনৰ পিছত তৃণমূলৰ কেইবাজনো নেতা-কৰ্মীয়ে ঘৰ-বাৰী এৰি পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকৰ বহুতকে “তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ বাবে” আক্ৰমণৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

উল্লেখ্য যে যোৱা ১২ মে’ত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা এই আবেদনখন মুখ্য ন্যায়াধীশ সুজয় পাল আৰু ন্যায়াধীশ পাৰ্থসাৰথি সেনৰ খণ্ড বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত শুনানিৰ বাবে আহে ।

এটা X পোষ্টত তৃণমূলে কয়, “আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীমতী মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়াণী আজি ব্যক্তিগতভাৱে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ বংগত বিজেপিৰ দ্বাৰা সংঘটিত নিৰ্বাচনোত্তৰ ব্যাপক হিংসা সন্দৰ্ভত এটা গোচৰত যুক্তি আগবঢ়ায়।”

সদ্যসমাপ্ত নিৰ্বাচনত শাসন ক্ষমতাৰ পৰা বিতাড়িত হোৱা পশ্চিমবংগৰ শাসকীয় দলটোৱে দৃঢ়তাৰে কয় যে মমতা বেনাৰ্জীয়ে পুনৰ এবাৰ দেখুৱাইছে যে তেওঁ সঁচাকৈয়ে পৃথক ।

"বংগৰ জনসাধাৰণক প্ৰয়োজনৰ সময়ত তেওঁ কেতিয়াও অকলে এৰি নিদিয়ে । সত্য, ন্যায়, সাংবিধানিক মূল্যবোধৰ বাবে যুঁজ দিয়াটো তেওঁ কেতিয়াও বন্ধ নকৰে । আনহাতে, বাৰে বাৰে তেওঁ ঘৃণাৰ ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধ্বত মমতা, সাহস আৰু দৃঢ়তাৰে অতুলনীয় নিদৰ্শন দাঙি ধৰি আহিছে ।" পোষ্টটোত লগতে কোৱা হৈছে ।

তৃণমূলে কয়, "এছআইআৰৰ অন্যায়ৰ সন্মুখীন হোৱাই হওক বা ভাৰতত বিজেপিৰ অশান্তিকৰ আচৰণৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ়তাৰে থিয় দিয়াই হওক, তেওঁ প্ৰমাণ কৰি আহিছে যে আজি দেশত সঁচাকৈয়ে তেওঁৰ দৰে কোনো নেতা নাই ।"

