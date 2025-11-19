ঘৰলৈ পানী অহাৰ বাবেই সকলো সলনি হ’ল: ‘জল মাতা’ আৰু ৰামোজী উৎকৃষ্টতা বঁটা বিজয়ী অমলা অশোক ৰুইয়া
গ্ৰামোন্নয়নৰ বাবে ৰামোজী উৎকৃষ্টতা বঁটা বিজয়ী অমলা অশোক ৰুইয়াই ইটিভি ভাৰতক পানী সংৰক্ষণৰ জৰিয়তে ১২০০ৰো অধিক গাঁও কেনেকৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে।
Published : November 19, 2025 at 11:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৭৯ বছৰ বয়সত অমলা অশোক ৰুইয়াই নিজকে কোনো সমাজকৰ্মী হিচাপে প্ৰদৰ্শন নকৰে, উদ্যোগীৰ দৰেও প্ৰদৰ্শন নকৰে । বৰঞ্চ সকলোৰে আগত থকা গ্ৰাম্য ভাৰতৰ সত্যক উদঙাই দিয়া এগৰাকী মহিলাৰ আত্মবিশ্বাস তেওঁৰ দ্বাৰা উন্মোচিত হৈছে । বৰ্তমান ভাৰতৰ ‘জল মাতা’ নামেৰে বহুলভাৱে পৰিচিত ৰুইয়াক গ্ৰাম্য উন্নয়নত ৰামোজী উৎকৃষ্টতাৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে । এই সন্মান তেওঁৰ বাবে ৰাজ অভিষেকতকৈ টাৰ্নিং পইণ্ট যেনহে লাগে ।
এতিয়া কেৱল পানীৰ কাহিনী মাজতেই তেওঁৰ কাম সীমাবদ্ধ নহয় । তেওঁ কাহিনী এতিয়া কেনেকৈ সমাজত খাপ খাই চলা হয়, মানুহৰ সিদ্ধান্ত কেনেকৈ প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মৰ মাজেৰে ঢাল খায়, আৰু এটা ধাৰণা (যদি সঠিকভাৱে ৰচনা কৰা হয়) কেনেকৈ এটা সমগ্ৰ অঞ্চলৰ ভাগ্য সলনি কৰিব পাৰে তাৰ কাহিনী ।
কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল এই যাত্ৰা :
ৰুইয়াই যেতিয়া নব্বৈৰ দশকৰ শেষৰ ফালে ৰাজস্থানৰ খৰাং পৰিস্থিতিৰ কথা কয়, তেতিয়া তেওঁ সেই কথা এজন বিশ্লেষকৰ নিখুঁততা আৰু এগৰাকী মাতৃৰ যন্ত্ৰণাৰ সৈতে স্মৰণ কৰে । ইটিভি ভাৰতক তেওঁ কয়, "খবৰটোত কোৱা হৈছিল যে কৃষকসকল বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত হৈছে । শস্য বিতৰণ কৰা হৈছিল । পানীৰ টেংকাৰ পঠিওৱা হৈছিল । মোৰ শহুৰৰ টাষ্ট্ৰেও অৰিহণা যোগাইছিল । কিন্তু কিবা এটা বন্ধ যেন লাগিছিল । ইয়াৰ কোনো সমাধান নাছিল; ই কেৱল সামান্যতম আছিল ।"
সাধাৰণ ধাৰণা আছিল যে খৰাঙৰ ফলত পানীৰ নাটনি হয় । তাৰ পৰিৱৰ্তে ৰুইয়াই যি দেখিলে সেয়া আছিল মজুতৰ অভাৱ । খৰাঙৰ ছবি যেতিয়া টিভিত প্ৰকাশ পাইছিল, তেতিয়া তেওঁ মুম্বাইত বাস কৰিছিল । তেওঁ টেলিভিছন খুব কমেইহে চাইছিল। কিন্তু সেইদিনা কিবা এটাই তেওঁৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে: উৎকট গৰমত কেইবাকিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়ি যোৱা মহিলাৰ দৃশ্য, মূৰত ধাতুৰ পাত্ৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি, কষ্টেৰে অস্তিত্বহীন পানী বিচাৰি ।
তেওঁ কয়, "মই ভাবি থাকিলোঁ, বাৰিষাৰ সময়ত যদি পানী আহে, তেন্তে আমি কিয় ৰাখিব নোৱাৰো ? কিয় কেৱল বৈ যায় ?" এইটো আছিল তেওঁৰ প্ৰথম উল্লেখযোগ্য মুহূৰ্ত । এটা ট্ৰেজেডীক দৃষ্টিভংগীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা প্ৰশ্নটো ।
ৰুইয়াই জল বিশেষজ্ঞৰ দল এটাৰ সৈতে স্বামীৰ গৃহ চহৰ ৰাজস্থানৰ ছিকাৰ জিলাৰ ৰামগড় শেখাৱতীলৈ যাত্ৰা কৰে । তেওঁলোকে সমাধানৰ পৰামৰ্শ দিছিল যদিও সেইবোৰ অবাস্তৱ আছিল । তাৰ পাছত প্ৰায় আকস্মিকভাৱে তেওঁৰ সন্মুখীন হ’ল ভূমিৰ প্ৰাকৃতিক ঢালৰ লগত খাপ খুৱাই পৰম্পৰাগত পানী সংগ্ৰহৰ কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা এটা এন জি অ’ৰ সৈতে । তেওঁ কয়, “তৎক্ষণাত ইয়াৰ যুক্তিযুক্ততা আহিল । এয়া নতুন কথা নহয় । আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে আমাতকৈ ভালকৈ বুজি পাইছিল ।"
ঘৰলৈ উভতি আহি তেওঁ এনে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল যিয়ে প্ৰায় ২০ লাখ মানুহৰ জীৱন সলনি কৰি পেলালে । ২০০৩ চনত তেওঁ নিজাকৈ ফাউণ্ডেশ্যন আকাৰ চেৰিটেবল ট্ৰাষ্ট গঠন কৰিছিল । প্ৰয়োজন হোৱাৰ বাবে নহয়, হস্তক্ষেপ নোহোৱাকৈ কাম কৰাৰ স্বাধীনতাৰ বাবে ।
কাহিনী সলনি কৰা চেক বান্ধটো:
ৰুইয়াৰ মডেলটো বুজিবলৈ চেক বান্ধক গ্ৰাম্য অভিযান্ত্ৰিকতাৰ এটা সহজ অথচ উজ্জ্বল উদাহৰণ হিচাপে ভাবিব লাগে: পানীৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ । বৰষুণৰ পানী পাহাৰৰ পৰা নামি বালি আৰু শিলৰ মাজত নোহোৱা হ’বলৈ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে এটা চেক বান্ধে পানীখিনি যথেষ্ট সময় ধৰি ৰাখে যাতে পৃথিৱীয়ে ইয়াক শোষণ কৰিব পাৰে । তেওঁ সুধিছে, "সৰু মথাউৰি সঠিকভাৱে নিৰ্মাণ হ'লে ডাঙৰ মথাউৰি কিয় বনাব ?"
আৰু তাৰ পিছত আহিছে এনে এটা পৰিসংখ্যা যিয়ে যিকোনো গৱেষকক আচৰিত কৰি তুলিব । এই মাহৰ পৰা তেওঁৰ ট্ৰাষ্টে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহৰ বাবে দায়বদ্ধ হৈছে:
- ১,৩০৮ টা জলভাগ নিৰ্মাণ
- ১,৩৫৩ খন গাঁৱৰ ৰূপান্তৰ
- প্ৰভাৱিত হৈছে ১৯ লাখ লোক
- অৰ্থনৈতিক সুবিধা বছৰি ৩,০০০ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পালে
- বিনিয়োগৰ ৩০% গাঁওবাসীয়ে অৰিহণা যোগাইছিল
২০০৬ চনত মুণ্ডোৱাৰা গাঁৱৰ প্ৰথমটো প্ৰকল্প সফলতকৈও অধিক বুলি প্ৰমাণিত হয় । ই হৈ পৰিল অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুঘটক । "পানীৰ স্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে কুঁৱাবোৰ ভৰি পৰিল । কুঁৱাবোৰ ভৰি পৰাৰ লগে লগে পথাৰত শস্য বাঢ়ি গ'ল । পথাৰত শস্য বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে মহিলাৰ আয় বৃদ্ধি হ'ল । মহিলাৰ আয় বৃদ্ধিৰ লগে লগে স্কুলত নামভৰ্তি বাঢ়িলে । আৰু যেতিয়া ছোৱালীবোৰ স্কুললৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়া সমগ্ৰ সামাজিক স্তৰ সলনি হ'ল," তেওঁ মনত পেলায় ।
এটা সাধাৰণ চেক বান্ধ হৈ পৰিল এক সামাজিক বিপ্লৱ । ৰুইয়াই এই পৰিৱৰ্তনক মৃদু আশ্চৰ্য্যৰে স্মৰণ কৰে: "আগতে মহিলাসকলে কেইবা কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি পানী আনিছিল । ছোৱালীবোৰ স্কুললৈ যোৱা নাছিল । পৰিয়ালবোৰে ছোৱালীৰ বাবে দৰা বিচাৰিবলৈ চিন্তা কৰিছিল কাৰণ কোনোৱেই খৰাং গাঁৱত বিয়া কৰাব নিবিচাৰিছিল । এতিয়া ? ছোৱালীবোৰ স্কুললৈ যাব আৰম্ভ কৰিলে আৰি সকলো সলনি হ'ল কাৰণ পানী ঘৰলৈ আহিল ।"
সম্প্ৰদায়ৰ অংশগ্ৰহণৰ লুকাই থকা জ্যামিতি
ৰুইয়াৰ মডেলটোক মানসিকভাৱে আকৰ্ষণীয় কৰি তোলা কথাটো হৈছে অভিযান্ত্ৰিক নহয়, অৰ্থনীতি ।
আকাৰ ট্ৰাষ্টে কেতিয়াও বিনামূলীয়াকৈ পানী নিদিয়ে । খৰচৰ ৩০% গাঁৱৰ মানুহে বৰঙণি আগবঢ়ায় । তেওঁ বুজাইছে, "দায়িত্বই মালিকীস্বত্বৰ সৃষ্টি কৰে । আৰু মালিকীস্বত্বই প্ৰকল্পটোক বহনক্ষম কৰি তোলে ।" নিজৰ ধন বিনিয়োগ কৰি গাঁৱৰ মানুহে এক প্ৰকাৰৰ সামূহিক জবাবদিহিতাৰ সৃষ্টি কৰে । কোনেও নষ্ট নকৰে চেক বান্ধটোৰ । পানী কোনেও ভুল পৰিচালনা নকৰে । ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কোনেও অৱহেলা নকৰে । কাৰণ এই ব্যৱস্থা ট্ৰাষ্টতকৈ তেওঁলোকৰ বেছি ।
ই এটা ব্যৱহাৰিক পৰিঘটনা:
মানুহে যিটো গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে তাৰ যত্ন লয় । এইটোৱেই হৈছে বিশ্বাসৰ আঁৰৰ অভিযান্ত্ৰিকীকৰণ ।
সামাজিক বহুগুণক প্ৰভাৱ:
আকাৰে পানী ব্যৱস্থাপনা আয়ত্ত কৰিলে, ৰুইয়াই নিজৰ অভিযান সম্প্ৰসাৰণ কৰিলে, এই কথা স্বীকাৰ কৰি যে প্ৰতিখন পানী সুৰক্ষিত গাঁও হৈছে এক সম্ভাৱ্য শিক্ষণ ক্ষেত্ৰ । গ্ৰাম মংগলৰ দৰে সংস্থাৰ সৈতে সহযোগিতাৰ জৰিয়তে আকাৰে এতিয়া তলত দিয়া ক্ষেত্ৰসমূহত বিনিয়োগ কৰে:
- শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ আৰু শিক্ষা
- নাৰী সবলীকৰণ
- দক্ষতা বিকাশ আৰু জীৱিকাৰ বিকাশ
আমি যেতিয়া তেওঁক সুধিছো যে তেওঁক কিহে প্ৰেৰণা দিয়ে, তেতিয়া তেওঁ নম্ৰতা আৰু স্পষ্টতাৰ মিশ্ৰণেৰে উত্তৰ দিয়ে: "মই বিচাৰো গাঁওবোৰে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হওক । পানীয়েই আৰম্ভণি । শিক্ষাই হৈছে ধাৰাবাহিকতা । মৰ্যাদাই হৈছে ফলাফল ।"
ভাৰতৰ জলবায়ুৰ কাহিনী ক্ৰমান্বয়ে অভাৱনীয়তাৰ কাহিনী হৈ পৰিছে... এটা সময়ত বেছি বৰষুণ, প্ৰয়োজনৰ সময়ত অতি কম । প্ৰবৃত্তিগত সঁহাৰি প্ৰায়ে প্ৰযুক্তিগত উন্নতি হৈ আহিছে: ডাঙৰ খাল, ডাঙৰ পাইপলাইন, গভীৰ ব’ৰৱেল । ৰুইয়াৰ পন্থা বিপৰীতমুখী । তেওঁ ভৱিষ্যতলৈ নহয়, অতীতৰ ফালে চায় । তেওঁ ভৱিষ্যৎৰ সলনি খৰচ-বহনক্ষম সমাধান বাছি লয় । আৰু তেওঁৰ মতে সম্প্ৰদায়সমূহে (ঠিকাদাৰে নহয়) নিজৰ ৰূপান্তৰৰ নেতৃত্ব দিব লাগে । কেতিয়াবা, আধুনিক পৃথিৱীখনে পাহৰি যায় যে আটাইতকৈ সহজ ধাৰণাবোৰেই স্থায়ী হৈ থাকে । তেওঁৰ দলটোৱে এতিয়া খৰাং প্ৰৱণ ৰাজ্যসমূহত আৰু অধিক সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ আশা কৰিছে, কেৱল গঠন নিৰ্মাণ কৰাই নহয়, পানী সজাগতাৰ সংস্কৃতিও গঢ়ি তুলিব ।