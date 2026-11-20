প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ ভিতৰত একুৰা জুই থাকে, যিয়ে আনক সলনি কৰিব পাৰে : ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা বিজয়ী ভি ৰুক্মিণী
২০২৬ চনৰ ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা লাভ কৰা ৰুক্মিণী ৰাৱে ইটিভি ভাৰতৰ মণিকা সিঙৰ সৈতে সামাজিক আৰু উন্নয়ন কৰ্মী হিচাপে তেওঁৰ কামৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে ।
Published : November 20, 2026 at 1:56 PM IST
বিজয়ৱাড়া (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : ভি ৰুক্মিণী ৰাও এনে এগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে বহু সংগ্ৰামৰ সাক্ষী হৈছে, অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে, সমাজত গভীৰভাৱে শিপাই থকা বৈষম্যক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আহিছে আৰু নাৰীৰ অধিকাৰ, মৰ্যাদা আৰু স্বাধীনতাৰ দাবী কৰিব পৰা মঞ্চ সৃষ্টি কৰিছে ।
তেলেংগানাৰ নলগোণ্ডা জিলাৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে অতি সাহসেৰে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে একাংশ ঘৰত এগৰাকী নাৰীয়ে মাত মাতিব নোৱাৰে বা চিৰদিনৰ বাবে নিস্তব্ধ হৈ থাকিব লাগে, প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি নাৰীয়ে কিছুমান সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় ।
১৬ নৱেম্বৰত বিজয়ৱাড়াত অনুষ্ঠিত ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা ২০২৬ত ৰুক্মিণীক মহিলা কৃতিত্ব বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । মৌনতাক কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি এই বিশ্বাসেৰে তেলেংগানাৰ পৰাই তেওঁৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল । যি সময়ত যৌতুক আৰু ঘৰুৱা হিংসাই একপ্ৰকাৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেই সময়ত ১৯৮১ চনত তেওঁ দিল্লীত সহেলী ৰিছ'ৰ্চ চেণ্টাৰৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক হৈছিল আৰু সমাজৰ এনে সমস্যাসমূহ সমাধানৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰিছিল ।
নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হোৱা মহিলাসকলক সমৰ্থন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰুক্মিণী আৰু সহেলী এক সুপৰিচিত নাম । সমাজত অন্যায়ৰ সন্মুখীন হোৱাসকলৰ বাবে আঁৰৰ কণ্ঠস্বৰ । পিছলৈ তেওঁ ডেকান ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটিৰ জৰিয়তে নিজৰ পদক্ষেপ তেলেংগানাৰ গ্ৰামাঞ্চললৈ লৈ যায় । য'ত তেওঁ মহিলা কৃষক, তেওঁলোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আৰু মালিকীস্বত্ব, বহনক্ষম কৃষিৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ জ্ঞান আৰু সৰ্বোপৰি নেতৃত্ব দিয়াৰ অধিকাৰৰ বাবে মাত মাতিছিল ।
মহিলা কৃষকৰ অধিকাৰৰ সামূহিক দাবী শক্তিশালী কৰিবলৈ ৰুক্মিণীয়ে মহিলাৰ বাবে গ্ৰাম্য সম্পদ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি ২০১৪ চনত মহিলা কিষাণ অধিকাৰ মঞ্চ (মাকাম)ৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিজৰ পদক্ষেপৰ প্ৰচাৰ কৰে ।
'A Gift Of God': Vaikom Vijayalakshmi On Ramoji Excellence Award And A Life In Music https://t.co/wfU7pARR6B— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 18, 2026
প্ৰাৰম্ভিক যাত্ৰা আৰু লক্ষ্য
ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা প্ৰদানৰ সময়ত ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ৰুক্মিণীয়ে নিজৰ যাত্ৰা আৰু লক্ষ্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে । সহেলী ৰিছ'ৰ্চ চেণ্টাৰৰ আৰম্ভণি আৰু ইয়াৰ কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ ১৯৮১ চনত দিল্লীৰ ৭ গৰাকী মহিলাৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰে ই কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল সেই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ কয়, "আমি ইয়াক আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কাৰণ প্ৰতি দুদিনৰ অন্তৰে অন্তৰে আমি পঢ়িছিলো যে এগৰাকী মহিলা দুৰ্ঘটনাত অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে । এই ঘটনাবোৰ বিয়াৰ দুমাহমানৰ পিছতে সংঘটিত হৈছিল । এনে বহু কাণ্ড দুৰ্ঘটনা বুলিয়েই কোৱা হৈছিল যি আচলতে হত্যা আছিল । আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু কৰ্মীসকলে গৈ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ কিন্তু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যে আৰক্ষী বা অভিভাৱকসকলেও সেই পথ সলনি নকৰে ।"
বিশিষ্ট সমাজকৰ্মীগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁলোকে এনে কিছুমান ঘটনাও দেখিছিল য'ত স্বামীৰ ঘৰত কিছু সমস্যাৰ বাবে পিতৃ-মাতৃৰ ঘৰলৈ উভতি অহা বিবাহিত মহিলাসকলক তেওঁলোকে উভতি গৈ নিজৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে আপোচ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল । তেওঁ কয়, "গতিকে আমি এই উদ্দেশ্যেৰে সহেলীৰ কথা ভাবিলোঁ যে এনে মহিলাসকলে আহি তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ ওপৰত কথা পাতিব লাগে যাতে আমি তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিব পাৰো ।"
সেই সাধাৰণ আৰম্ভণিৰ পৰাই মহিলাসকলে লাহে লাহে একত্ৰিত হ'বলৈ ধৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ কামৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'বলৈ ধৰিলে । তেওঁ কয়, "আমি নিশ্চিত নাছিলো যে মহিলাসকল আমাৰ ওচৰলৈ আহিব কিন্তু অলপ পিছতে হজৰত নিজামুদ্দিন ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ ওচৰৰ বস্তি এখনৰ ওচৰত আমাৰ ব'ৰ্ড দেখা সকলে আমাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ ধৰিলে । তেওঁলোকৰ কিছুমানে আইনী সাহায্য বিচাৰিছিল, যেতিয়া আমাৰ অধিবক্তা বন্ধুসকলে বিনামূলীয়াকৈ বা সামান্য পৰিমাণে ধন লৈ সহায় কৰিছিল । আমি আগতে এটা পদপথত বহি কাম কৰিছিলোঁ । আমি তাত ঘটনাবোৰৰ বিশ্লেষণ কৰিছিলোঁ । এই সকলোবোৰ স্বেচ্ছাসেৱী সেৱা হিচাপে কৰা হৈছিল । আমি গোচৰ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু আমাৰ কাম বাঢ়ি গৈ থাকিল ।"
Treat Struggle As Training: Ramoji Excellence Award Winner Devendra Gupta To ETV Bharat #RamojiExcellenceAward #DevendraGupta #Inspiration #StruggleToSuccess #Motivation #ETVBharat https://t.co/eN7AAJWxqS— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 19, 2026
ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা সন্দৰ্ভত মন্তব্য
ৰুক্মিণীয়ে কয় যে তেওঁক ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি গম পাই তেওঁ যথেষ্ট আচৰিত হৈছিল । তেওঁ কয়, "যিহেতু আমি বছৰ বছৰ ধৰি বিচক্ষণতাৰে কাম কৰি আহিছো সেয়েহে এয়া আচৰিত আছিল । মোৰ বৰ ভাল লাগিছে ।"
ৰুক্মিণীয়ে এই বঁটা কেৱল তেওঁৰ বাবে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ বাবে স্বীকৃতি হিচাপে অভিহিত কৰি কয়, "যিসকলে নীৰৱে নিজৰ যুদ্ধত যুঁজি আছে । দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মহিলাসকলেও তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো নিজৰ চৌপাশৰ আন মহিলাসকলক সহায় কৰি আছে । তেলেংগানাত আমি লিংগ সম্পদ দল (Gender Resource Team) গঠন কৰিছো যিবোৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পটভূমিৰ পৰা অহা মহিলাসকলে পৰিচালনা কৰে । এই বঁটাক মই সমগ্ৰ দেশতে এনে মহিলাৰ সংগ্ৰামৰ স্বীকৃতি বুলি গণ্য কৰোঁ ।"
মহিলাক সহায়ৰ বাবে চৰকাৰ আগবাঢ়ি আহিব লাগে
ৰুক্মিণীয়ে কয় যে মহিলা সম্পৰ্কীয় সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে চৰকাৰ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব । দেশৰ বহু সংগঠনেও এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "সহেলীৰ দৰে বহু সংগঠন গঠন হ'ব লাগিব । আমি সদায় চৰকাৰক কৈ আহিছো যে এয়া তেওঁলোকৰ কাম । নাৰীও এই দেশৰ নাগৰিক । আপোনালোকে মানুহক এৰি দিব নোৱাৰে । দুৰ্ঘটনা, হত্যা চলিব নোৱাৰে ।"
ৰুক্মিণীয়ে কয় যে বিবাহিত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে স্বামী বা তেওঁৰ আত্মীয়ৰ দ্বাৰা কৰা নিষ্ঠুৰতা আৰু যৌতুক সম্পৰ্কীয় হাৰাশাস্তিক অপৰাধমূলক বুলি গণ্য কৰিবলৈ ১৯৮৩ চনত ধাৰা ৪৯৮ এ (ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ)ৰ দৰে আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল । তেওঁ কয়, "৮০ৰ দশকত দিল্লীত প্ৰথম মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ কোষ স্থাপন কৰা হৈছিল । প্ৰথম অৱস্থাত গাৰ্হস্থ্য হিংসাক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হোৱা নাছিল । আইনে সেয়া সলনি কৰি দিলে ।" মহিলা বা তেওঁলোকৰ নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ কৰাসকলে কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ পায় সেই বিষয়ে বিশদভাৱে ক'বলৈ তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসমূহ শ্বেয়াৰ কৰে ।
তেওঁ লগতে কয়, "যেতিয়া মই এগৰাকী ৰক্তাক্ত মহিলাৰ সৈতে আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ গৈছিলো তেতিয়া আৰক্ষী এজন কৈছিল আপোনাৰ স্বামীয়ে এটা চৰ মাৰিলে কি হ'ব ? আপুনিও মাৰিব লাগিছিল । আমি তেওঁলোকৰ লগত নাথাকিলে এনেদৰেই আৰক্ষীয়ে মহিলাক খেদি পঠিয়ায় । আন এটা ঘটনাত ভনীয়েকক আক্ৰমণ কৰা বুলি অভিযোগ কৰিবলৈ যোৱা ল'ৰা এজনৰ পৰা ১০০ টকা লয় । ল'ৰাজনে আমাৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিছিল । মই তেওঁৰ সৈতে গৈছিলোঁ আৰু পইচা ওভতাই দিবলৈ কৈছিলোঁ । অন্যথা আমি আৰক্ষীজনক বৰ্খাস্ত কৰাৰ বাবে যুঁজ দিম । সমগ্ৰ দেশতে মোৰ দৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে যুঁজি আছে ।"
মহিলাৰ সংগ্ৰামৰ স্বীকৃতি
ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত কেনে লাগিছে বুলি সোধাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বুলি সোধাত তেওঁ এই বঁটা ভাৰতৰ মহিলাসকলৰ সংগ্ৰামৰ স্বীকৃতি বুলি আলোকপাত কৰে । তেওঁ কয়, "প্ৰথম অৱস্থাত মই আচৰিত হৈছিলো । এয়া অপ্ৰত্যাশিত আছিল, কিয়নো আমি বছৰ বছৰ ধৰি নিৰৱে কাম কৰি আহিছো । এই স্বীকৃতি মোৰ বাবে নহয় সমগ্ৰ দেশতে নিৰৱে যুঁজি থকা সেইসকল মহিলাৰ বাবে । আজিকালি দৰিদ্ৰ মহিলাসকলেও নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি যুঁজিবলৈ আৰু চৌপাশৰ লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ ওলাইছে । উদাহৰণস্বৰূপে তেলেংগানাত লিংগ সম্পদৰ দল (Gender Resource Team) আহি আছে যিবোৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত । সমগ্ৰ দেশৰ মহিলাসকলৰ সংগ্ৰামৰ স্বীকৃতি এই বঁটাটো ।"
মাকামে কেনেকৈ মহিলা কৃষকৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰে ?
মহিলা কৃষকৰ সামূহিক অধিকাৰৰ বাবে কাম কৰি অহা অন্যতম পদক্ষে হৈছে মাকাম (MAKAAM)। ইয়াৰ গাঁথনি আৰু কাম-কাজ সম্পৰ্কে ৰুক্মিণীয়ে কয় যে মাকাম কোনো প্ৰতিষ্ঠান নহয় বৰঞ্চ দেশজুৰি ১০০ ৰো অধিক কৰ্মী, বেচৰকাৰী সংস্থা আৰু মহিলা কৃষকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এক আন্দোলনৰ মঞ্চ । তেওঁ কয়, "যেতিয়া আমি এই ধাৰণাটোৰ কথা ভাবিছিলোঁ তেতিয়া ১১০ৰ পৰা ১২০ গৰাকী লোকৰ পৰা তৎক্ষণাত সঁহাৰি আহিছিল যিয়ে কয় যে তেওঁলোকে ইয়াৰ বাবে কাম কৰিবলৈ ইচ্ছুক ।"
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ১৪ বছৰীয়া এই যাত্ৰাত মহিলা কৃষকসকলক সবলীকৰণ আৰু তেওঁলোকৰ উদ্বেগ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক উভয় চৰকাৰৰ ওচৰলৈ অনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল । এই আন্দোলন তেলেংগানাত দেখা গৈছিল, য'ত মহিলাসকলে ডেকান ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটিৰ জৰিয়তে কাম কৰিবলৈ সক্ৰিয়ভাৱে আগবাঢ়িছিল । তেওঁ কয়, "অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, ছিকিম, মধ্যপ্ৰদেশকে ধৰি বহু ৰাজ্যত এতিয়া একে কাম অব্যাহত আছে । আমি একেলগে কথাবোৰ বিশ্লেষণ কৰি শক্তিৰে আগবাঢ়ি যাওঁ ।"
সৰু সৰু পদক্ষেপৰ ডাঙৰ ফলাফল
মাকামৰ কৰ্মীসকলে চেষ্টা কৰাৰ দৰে স্থানীয় পৰ্যায়ত সৰু সৰু হস্তক্ষেপে কিমান পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে সেয়া ৰুক্মিণীয়ে দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰে । দুবছৰ আগতে মহাৰাষ্ট্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন অধিৱেশনৰ কথা স্মৰণ কৰি তেওঁ কয় যে তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছিল যে মহিলাসকলে স্থানীয় পৰ্যায়ত বহুত শ্ৰম কৰিছিল যদিও ইয়াৰ কোনোটোৱেই মালিক নহয় । তেওঁ কয়, "আমি এই বিষয়সমূহ চৰকাৰৰ সন্মুখত আনিব বিচাৰো যাতে ই মহিলাসকলক সহায় কৰিব পাৰে । মহাৰাষ্ট্ৰই মহিলা কৃষকসকলক স্বীকৃতি দি এক আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছে আৰু তেওঁলোকক এখন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিছে যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে আৰু কৃষকৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে ।" তেওঁ লগতে কয়, "এনে সৰু সৰু হস্তক্ষেপৰ জৰিয়তে আমি বিচাৰো মহিলাসকলে নিজৰ স্থান লাভ কৰক । তেওঁলোকে পৃথিৱীখনক খাদ্যৰ যোগান ধৰি আছে ।"
ভাৰতৰ নাৰী শক্তিশালী
ৰুক্মিণীয়ে অনুভৱ কৰে যে ভাৰতীয় মহিলাসকল যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু বাৰে বাৰে নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হোৱাসকলেও অলপ সমৰ্থন লৈয়ে উভতি অহাৰ ক্ষমতা আছে । তেওঁ কয়, "মোৰ অভিজ্ঞতাত মই কেতিয়াও মহিলাক হাৰ মানি যোৱা দেখা নাই । মই এনে এগৰাকী মহিলাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ যিয়ে স্বামী হেৰুৱাইছে, ৪ টা সন্তান আছে আৰু কোনো মাটি নাই । তথাপিও তেওঁ কয় যে তেওঁৰ হাতত এটা দক্ষতা আছে আৰু সন্তানক ডাঙৰ-দীঘল কৰাৰ বাবে আত্মবিশ্বাসী ।"
দৈনন্দিন নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ অহা সেই মহিলাসকলে কেনেকৈ কম সময়ৰ ভিতৰতে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনৰ সন্মুখীন হয়, সেই বিষয়ে তেওঁ আলোকপাত কৰে । তেওঁ কয়, "মই বিশ্বাস কৰোঁ যে প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত এটা বীজ, একুৰা জুই থাকে যিয়ে তেওঁক আৰু আনক সলনি কৰিব পাৰে ।"
লগতে পঢ়ক :
মোৰ কোলাত মাত্ৰ তিনিদিনীয়া ভনী আছিল... : ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা বিজয়ী কোন এইজন দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তা ?