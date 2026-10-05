আনকি শ্বেক্সপীয়েৰেও ইয়াৰ সুবাস ল’ব নোৱাৰিলেহেঁতেন: ক্ৰমাৎ সুবাসবিহীন হৈ পৰিছে ফুল

আনকি শ্বেক্সপীয়েৰেও ইয়াৰ সুবাস ল’ব নোৱাৰিলেহেঁতেন: ক্ৰমাৎ সুবাসবিহীন হৈ পৰিছে ফুল
দোকানীসকলে কয় যে বেছিভাগ গ্ৰাহকে এতিয়া হাইব্ৰিড ফুল পছন্দ কৰে আৰু তেওঁলোক সুগন্ধিক লৈ চিন্তিত নহয়, হাইব্ৰীড ফুলৰ চাহিদাক লৈ অতুল কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন...
Published : October 5, 2026 at 7:45 PM IST
দুৰ্গ (ছত্তীশগড়) : ফুল- নামটোতে সোমাই আছে এক কাব্যিক, সৌন্দৰ্য আৰু সুবাসৰ অনুভূতি । এষাৰ কথা আছে, এই পৃথিৱীত সংগীত আৰু ফুল ভাল নোপোৱা মানুহ নাই । যদি কোনোবাই ফুল ভাল নাপায় তেন্তে তেওঁক অনুভূতিহীন এক শিলৰ হৃদয়ৰ বুলিও কোৱা হয় ।
ফুলৰ আদৰ আৰু কদৰ
প্ৰিয়জনক উপহাৰৰ পৰা পূজা-উৎসৱ তথা বিয়া-বাৰু বা অন্য অনুষ্ঠান, সকলোতে ফুলৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ব্যৱহাৰ অপাৰ । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ফুল অবিহনে যেন কোনো উদযাপনেই পূৰ্ণতা লাভ নকৰে । একেদৰে দেৱতাৰ পূজাও ফুল অবিহনে আধৰুৱা ।
ফুলৰ প্ৰকাৰৰ পৰা সুগন্ধিলৈকে বিভিন্ন ফুলে বিভিন্ন ধৰণে মানুহক আকৰ্ষণ কৰে । ফুলনিত ফুলি থকা ফুলৰ পৰা দোকানত বিক্ৰীৰ বাবে সজাই থোৱা ফুললৈকে, প্ৰতিবিধ ফুলৰে আছে নিজস্ব আবেদন, আছে প্ৰকাৰভেদে তাৰ আদৰ ।
সুবাস আৰু সৌন্দৰ্যৰ দোমোজাত ফুল
কিন্তু ফুলৰ সুগন্ধিয়ে যেনেদৰে মানুহক উদ্বাউল কৰে, তেনেদৰে আকৌ সুগন্ধি নথকা ফুলেও মানুহক আকৰ্ষণ কৰে । সুগন্ধি নাথাকিলেও এবিধ ফুলৰ সৌন্দৰ্যত মানুহ আকৰ্ষিত হয় ।
আমাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থলুৱা জাতৰ যেনে গোলাপ, তগৰ, নাৰ্জী, চম্পা, ইন্দ্ৰমালতী, শেৱালি, ৰজনীগন্ধা আদি বিভিন্ন জাতৰ থলুৱা আৰু গোন্ধে আমেলমোলাই থকা ফুল প্ৰায় সকলোতে উপলব্ধ । ইয়াৰ উপৰি বহু বিদেশী ফুলেও এতিয়া আমাৰ ফুলনি শুৱনি কৰাৰ লগতে বিভিন্ন উৎসৱ-অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিছে ।
থলুৱা জাত বনাম হাইব্ৰিড ফুল
কিন্তু থলুৱা ফুলৰ চাহিদা আৰু সেই মতে ইয়াৰ পৰ্যাপ্ত উৎপাদনৰ অভাৱত এতিয়া হাইব্ৰিড ফুলেও বজাৰ দখল কৰিছে । ফুলৰ আছে এখন বৃহৎ বজাৰ । কিন্তু থলুৱা ফুলবোৰে সেই বজাৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰা নাই । লগতে থলুৱা ফুলৰ সংৰক্ষণ সম্বন্ধীয় কিছু প্ৰতিবন্ধকতাৰ বাবেও বহু ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় । যাৰ বাবে ক্ৰমান্বয়ে হাইব্ৰিড ফুলৰ আদৰ আৰু চাহিদা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে ।
"নামত কি আছে ? গোলাপক আমি যি নামেৰেই নামাতো কিয়, তাৰ সুগন্ধি একেই সুমধুৰ হ'ব ।" এই কথা সুমধুৰৰ লগতে সঁচাও— এয়াই হৈছে শ্বেক্সপীয়েৰৰ জ্ঞান, যিয়ে কালৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ আজিও প্ৰাসংগিক হৈ আছে ।
কিছু সময়ৰ বাবে আপোনাৰ উশাহটো ধৰি ৰাখক !
সুগন্ধিহীন ফুল— আপুনি হয়তো বেলকনিত বহি চাহ কাপত শোহা দিয়াৰ লগতে চৌপাশৰ সেউজীয়াখিনি উপভোগ কৰি থকাৰ সময়ত এই কথাটো লক্ষ্য কৰা নাই, কিন্তু এয়া এক সত্য । ফুলবোৰে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে নিজৰ সুবাস হেৰুৱাই পেলাইছে ।
ফুল ব্যৱসায়ীসকলে বৰ্তমান এই কথাটো লক্ষ্য কৰিছে যে গ্ৰাহকসকলে সাধাৰণতে এনেকুৱা ফুল বিচাৰে যিবোৰ বহু দিনলৈ ভালে থাকে আৰু যাৰ ৰং অতি উজ্জ্বল । তেওঁলোকে বিয়া-সবাহ আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰা ফুলবোৰ যাতে বহু সময়লৈ সতেজ হৈ থাকে সেইটো বিচাৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা ব্যৱসায়ীসকলে এই কথাটো বুজাই দিছে যে ফুলৰ এই দীৰ্ঘস্থায়িত্ব আৰু উজ্জ্বল ৰঙৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণৰ বাবে বৰ্তমান গ্ৰাহকসকলে আমাৰ থলুৱা, সুগন্ধিযুক্ত ফুলবোৰৰ পৰা আঁতৰি আহিছে ।
সুগন্ধি নহয়, হাইব্ৰিড ফুলক গুৰুত্ব
তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে যে বজাৰৰ চাহিদাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে ফুল মজুত কৰিবলৈ বাধ্য হয় । দোকানীসকলে কয় যে বেছিভাগ গ্ৰাহকে হাইব্ৰিড ফুল পছন্দ কৰে আৰু সুগন্ধিৰ কথা এতিয়া তেওঁলোকে চিন্তা নকৰে । ফলত বজাৰত থলুৱা ফুলৰ যোগান ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে বা প্ৰায় নাইকিয়া হৈছে ।
ছত্তীশগড়ৰ দুৰ্গত অৱস্থিত ফুলৰ খেতিৰ বিশেষজ্ঞ এন কে জৈনে কয়, "এটা ফুলৰ সুগন্ধি কেৱল খেতি কৰা পদ্ধতিৰে নিৰ্ণয় কৰা নহয়; বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰদূষণ, উষ্ণতাৰ হ্ৰাস-বৃদ্ধি, মাটিৰ অৱস্থা, নিৰ্দিষ্ট ফুলৰ প্ৰজাতি আৰু খেতিৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন পদাৰ্থ আদি কাৰকে ইয়াৰ সুগন্ধিক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে । সেয়েহে ইয়াৰ সুগন্ধি হ্ৰাস পোৱাৰ কাৰণ হিচাপে যিকোনো এটা কাৰৰ কথা ক'ব নোৱাৰি ।"
ফুলৰ সুগন্ধি কিয় হ্ৰাস পাইছে
দুৰ্গ জিলা উদ্যানশস্য বিভাগৰ টিকেশ্বৰ চাহু নামৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কৃষি পদ্ধতিৰ পৰিৱৰ্তনক সুগন্ধি হ্ৰাসৰ মূল কাৰণ হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে । তেওঁ কয়, "পৰম্পৰাগত জৈৱিক কৃষিৰ তুলনাত ৰাসায়নিক সাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা বৃদ্ধি পাইছে । ইউৰিয়া আৰু ডিএপি (ডাইএমোনিয়াম ফছফেট)ৰ দৰে সাৰৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ব্যৱহাৰে ফুলৰ গুণাগুণত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । জৈৱিক গোবৰ আৰু পৰম্পৰাগত খেতি পদ্ধতিক প্ৰসাৰিত কৰিলে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক গুণগত মান ৰক্ষা কৰাত সহায়ক হ'ব পাৰে ।"
হাইব্ৰিড ফুলৰ চাহিদা কিয় বৃদ্ধি পাইছে
শিৱেন্দ্ৰ নামৰ এজন যুৱ কৃষকে কয়, "ফুলৰ বজাৰত ধাৰাবাহিক চাহিদা আছে । এই চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ হাইব্ৰিড জাতৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িছে । এই গছবোৰে তুলনামূলকভাৱে সোনকালে উৎপাদন দিয়ে । আনহাতে, থলুৱা জাতবোৰে পূৰ্ণবয়স্ক হ'বলৈ বেছি সময় লয় । সেইবাবেই বজাৰৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি হাইব্ৰিড ফুলৰ খেতি আৰু বিক্ৰী বাঢ়িছে ।"
আনহাতে, ফুল বিক্ৰেতা তাৰকেশ্বৰ প্ৰসাদৰ মতে, থলুৱা ফুলত আটাইতকৈ তীব্ৰ প্ৰাকৃতিক সুগন্ধি থাকে । তেওঁ কয়, “যদিও আজিকালি বজাৰত হাইব্ৰিড ফুল নিশ্চিতভাৱে ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে, আমি গ্ৰাহকক পৰামৰ্শ দিওঁ: যদি আপুনি সুগন্ধি ফুল বিচাৰে, তেন্তে ঘৰলৈ নি স্থানীয় জাত ৰোপণ কৰক; যদি আপুনি ৰং-বিৰঙী আকৰ্ষণীয় ফুলক অগ্ৰাধিকাৰ দিব বিচাৰে তেন্তে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে হাইব্ৰিড ফুলক প্ৰাধান্য দিয়ক ।"
প্ৰসাদৰ মতে, আজিকালি গ্ৰাহকে নিজৰ ব্যক্তিগত পছন্দ আৰু প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ফুল বাছনি কৰে । বেছিভাগ গ্ৰাহকে সজীৱ ৰঙৰ ফুলৰ গছ পছন্দ কৰে । তেওঁলোকে বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ ফুলনিত থকা ফুলবোৰ ডাঙৰ আৰু আকৰ্ষণীয় ৰঙৰ হওক, লাগিলে তাৰ সুগন্ধি থাকক বা নাথাকক ।
গ্ৰাহকে কি কয়
ভিলাইৰ এগৰাকী মহিলা গ্ৰাহকে কয় যে আগতে ঘৰবোৰত ডাঙৰ ডাঙৰ চোতাল আৰু বাৰী আছিল । এতিয়া এই ধাৰাটো এপাৰ্টমেণ্ট আৰু সৰু ঘৰত বসবাস কৰাৰ দিশলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে । যাৰ ফলত মানুহৰ হাতত ফুল বা অন্য গছ ৰোপণৰ বাবে ঠাই সীমিত হৈ পৰিছে । বেলকনিৰ দৰে সৰু সৰু অঞ্চলত মানুহে এনেকুৱা গছ-গছনি পছন্দ কৰে, যিবোৰে কম ঠাই লয় যদিও দেখাত আকৰ্ষণীয় হয় ।
"হাইব্ৰিড উদ্ভিদৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে, কাৰণ ই ডাঙৰ আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফুল উৎপন্ন কৰে । ইয়াৰ উপৰি ব্যস্ত জীৱনশৈলীৰ অৰ্থ হ'ল মানুহে গছ-গছনি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে বেছি সময় ৰাহি কৰিব নোৱাৰে । এসময়ত চোতালৰ গছ-গছনি আৰু ফুলৰ গোন্ধৰ মাজত উপভোগ কৰা পুৱাৰ চাহকাপৰ জুতি এতিয়া সৰু সৰু বেলকনিতে আবদ্ধ হৈ আছে ।" তেওঁ কয় ।
"ফলস্বৰূপে মানুহে সীমিত ঠাইৰ ভিতৰতে সেউজীয়া আৰু ফুলৰ সৌন্দৰ্য বিচাৰে । সুগন্ধি থাকক বা নাথাকক, ঘৰত ফুল থকাটোৱেই শান্তিৰ অনুভূতি আনে ।" তেওঁ লগতে কয় ।
বিক্ৰেতাৰ অনুভৱ
ফুল বিক্ৰেতা গেণ্ডালাল চাহুৱে আঙুলিয়াই দিয়ে যে কৃষকৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে নিৰন্তৰ উৎপাদন বজাই ৰখা । কেৱল ঋতুভিত্তিক ফুলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে বছৰৰ মাত্ৰ কেইমাহমানৰ ভিতৰতে উৎপাদন সীমিত হয় । আনহাতে, গ্ৰাহকে বছৰজুৰি ফুল বিচাৰে ।
তেওঁ কয়, "এইদৰে হাইব্ৰিড উদ্ভিদ কৃষক আৰু বজাৰ উভয়ৰে বাবে এক ব্যৱহাৰিক বিকল্পত পৰিণত হৈছে । ঋতুভিত্তিক বা থলুৱা ফুলে নিজৰ নিৰ্দিষ্ট ঋতুত সুন্দৰ সুগন্ধি দিব পাৰে যদিও গ্ৰাহকে বছৰৰ এটা বিশেষ সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলৈ অনিচ্ছুক; তেওঁলোকে প্ৰয়োজনৰ সময়ত ফুল বিচাৰে ।"
চন্দৌকা আৰু ধমধাত ফুলৰ খেতি
ছত্তীশগড়ৰ চন্দৌকা আৰু ধমধাত এতিয়া বৃহৎ পৰিসৰত ফুলৰ খেতি আৰম্ভ হৈছে । দুৰ্গ-ভিলাইৰ দোকানীসকলে এই অঞ্চলসমূহৰ পৰাও ফুলৰ উৎস বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
ব্যৱসায়ীসকলে উল্লেখ কৰিছে যে নাগপুৰ, বেংগালুৰু, কলকাতা আৰু হায়দৰাবাদৰ পৰাও যথেষ্ট পৰিমাণৰ ফুল আমদানি কৰা হয় । এই অঞ্চলসমূহৰ পৰা অহা ফুলবোৰ বিভিন্ন সংকৰ (হাইব্ৰিড) জাতৰ । ইহঁতৰ ৰংবোৰ কেৱল উজ্জ্বল আৰু আকৰ্ষণীয়ই নহয়, সঁচা অৰ্থত ক’বলৈ গ’লে অতি আকৰ্ষণীয় আৰু ইহঁত সজীৱ হৈ থকাৰ সময়সীমাও যথেষ্ট বেছি ।
দোকানীসকলে লক্ষ্য কৰে যে থলুৱা জাতৰ তুলনাত হাইব্ৰিড ফুলবোৰ মৰহিবলৈ বহুত বেছি সময় লাগে । ফলত গ্ৰাহকে সাধাৰণতে হাইব্ৰিড ফুল ক্ৰয় কৰাটো পছন্দ কৰে ।
ক্ৰমাৎ সুগন্ধিহীন হৈ পৰিছে ফুল
ফুল খেতিয়কসকলে বছৰটোৰ ভিতৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ খেতি কৰিব বিচাৰে । যিবোৰ জাত সোনকালে পূৰঠ হয় আৰু অধিক লাভ হয় সেইবোৰ বিচাৰে । ফলত কৃষক, গ্ৰাহক আৰু থলুৱা ফুলৰ জাতৰ মাজত ব্যৱধান বাঢ়িছে । পৰিৱৰ্তিত সময়ৰ লগে লগে থলুৱা ফুলৰ আকৰ্ষণ দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে সেই দিনটো হয়তো বৈছি দূৰৈত নাই, যিসময়ত এই থলুৱা জাতৰ ফুলবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ দৃষ্টিৰ পৰা নোহোৱা হৈ পৰিব ।