ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ: ৰাজস্থানত জৰীপ কৰা হ'ব উদ্যানসমূহ
স্থানীয় স্বশাসন বিভাগৰ সচিব ৰবি জৈনে ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱৰ কথা স্বীকাৰ কৰি অভাৱসমূহ চিনাক্ত কৰিবলৈ বিতং জৰীপ চলাবলৈ সংশ্লিষ্ট বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
Published : May 30, 2026 at 5:48 PM IST
জয়পুৰ : শেহতীয়াভাৱে ইটিভি ভাৰতে সমগ্ৰ দেশজুৰি চলাই আছে এক সজাগতামূলক অভিযান । দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্য চহৰসমূহৰ উদ্যানসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি, উপলব্ধ সুবিধা, অভাৱ-অভিযোগ, সবলতা-দুৰ্বলতা আদি সামৰি #SafeParksSaveLives নামৰ এক সজাগতামূলক অভিযান চলাই থকা হৈছে । এই অভিযানৰ প্ৰভাৱ এতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছে ।
এই ধাৰাবাহিক প্ৰতিবেদনত নগৰীয়া স্থানীয় সংস্থাৰ (ULB) দ্বাৰা পৰিচালিত বাগিচা আৰু উদ্যানৰ জৰাজীৰ্ণ স্থিতি পোহৰলৈ আহিছে । আনহাতে, ইয়াৰ প্ৰভাৱ এতিয়া বিশেষকৈ সমগ্ৰ ৰাজস্থানত অনুভৱ কৰা হৈছে । ইটিভি ভাৰতৰ এই ধাৰাবাহিক প্ৰতিবেদনৰ প্ৰভাৱৰ কথা স্বীকাৰ কৰি ৰাজস্থানৰ স্থানীয় স্বশাসন বিভাগৰ সচিব ৰবি জৈনে বিভাগীয় বিষয়াসকললৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে । নিৰ্দেশটোত কোৱা হৈছে যে কেৱল "কাগজৰ নিৰীক্ষণ"ৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যখনৰ সকলো উদ্যান আৰু বাগিচাৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে এক বিস্তৃত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সমীক্ষা চলাব লাগে যাতে অভাৱসমূহ চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় ।
জৈনে কয় যে এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে এলএছজি বিভাগে জয়পুৰকে ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ইউএলবিসমূহে পৰিচালনা কৰা উদ্যান আৰু বাগিচাসমূহৰ অৱস্থাৰ পৰ্যালোচনাৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । ৰক্ষণাবেক্ষণ, খোজকঢ়া পথ, পানীৰ ফোৱাৰা, ষ্ট্ৰীট লাইট, ডাষ্টবিন, মুকলি আকাশৰ তলৰ ব্যায়ামাগাৰ (জিম), শিশুৰ খেলাৰ সঁজুলি, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আদি বিভিন্ন দিশ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ এখন বিশদ পৰীক্ষণ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে জয়পুৰ পৌৰ নিগমৰ উদ্যান শাখাৰ উপ-আয়ুক্তক শেহতীয়া প্ৰতিবেদন দিবলৈ কোৱা হৈছে । আন আন পৌৰ আয়ুক্তসকলৰ সৈতেও আলোচনা কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰি বিভাগটোৱে সকলো ইউএলবিৰ অধীনস্থ উদ্যান আৰু বাগিচাৰ বাবে এক বিস্তৃত পৰীক্ষণ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু ই ভৱিষ্যতে পৰিদৰ্শনৰ ভিত্তি হিচাপে কাম কৰিব ।
মুকলি আকাশৰ তলত থকা ব্যায়ামাগাৰ আৰু শিশুৰ খেলৰ সঁজুলি পৰিদৰ্শন
এলএছজি বিভাগে নিজৰ কৰ্ম পৰিসৰ কেৱল সৌন্দৰ্যবৰ্ধনতে সীমাবদ্ধ ৰখা নাই । ইয়াৰ উপৰি উদ্যানৰ ভিতৰত জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা আৰু ইয়াৰ উপযোগিতাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে । জৈনে কয় যে বৃহৎসংখ্যক লোকে পুৱা আৰু গধূলি উদ্যানলৈ ফুৰিবলৈ যায় । আনহাতে, শিশুসকলে খেলাৰ সঁজুলি আৰু মুকলি আকাশৰ তলৰ ব্যায়ামাগাৰ ব্যৱহাৰ কৰে । সেয়েহে এই সুবিধাসমূহ যাতে উপযুক্ত অৱস্থাত থাকে সেয়া নিশ্চিত কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় ।
তেওঁ লগতে কয় যে উদ্যানৰ ভিতৰত মুকলি আকাশৰ তলত স্থাপন কৰা ব্যায়ামাগাৰৰ সঁজুলিসমূহো পৰিদৰ্শন কৰা হ’ব । শিশুৰ দোলনা, শ্লাইড (চোঁচৰা সঁজুলি) আৰু অন্যান্য সঁজুলিৰ গাঁথনিগত দিশ, ভেটি আৰু সুৰক্ষাও ভালদৰে পৰীক্ষা কৰা হ’ব । যদি কোনো দোলনা বা সঁজুলি গাঁথনিগতভাৱে দুৰ্বল বা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা দেখা যায়, তেন্তে তাৎক্ষণিকভাৱে সেইবাৰ মেৰামতি কৰা হ’ব । আনহাতে, য’তেই প্ৰয়োজন হয় তাতেই নতুন নতুন সঁজুলিও স্থাপন কৰা হ’ব ।
এলএছজি বিভাগৰ সচিবগৰাকীয়ে কয় যে জনসাধাৰণৰ মাজত স্বাস্থ্য সজাগতা শেহতীয়াকৈ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে; যাৰ ফলত উদ্যানত কথা পাতি পাতি খোজকঢ়া আৰু যোগাসন কৰাৰ ধাৰাও বৃদ্ধি পাইছে । পুৱা আৰু গধূলি দুয়োটা সময়তে বৃহৎসংখ্যক লোক উদ্যান বা বাগিচাসমূহলৈ আহে, যাৰবাবে এই ৰাজহুৱা স্থানসমূহ নিৰাপদ, পৰিষ্কাৰ আৰু সুসংগঠিত কৰি ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে । তেওঁ এই কথাত জোৰ দি কয় যে বাগিচাসমূহেই যিকোনো চহৰৰ বাবে এক 'অক্সিজেন পইণ্ট' হিচাপে কাম কৰে । ই কেৱল বিনোদনৰ স্থানেই নহয়, জনস্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশৰ সৈতেও প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত । এই কাৰণেই এই উদ্যানসমূহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ ইউএলবিসমূহক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
বাৰিষাৰ পূৰ্বেই সুৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান
আগন্তুক বাৰিষাৰ পূৰ্বে বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈও বিভাগটোৱে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । সচিব জৈনে উল্লেখ কৰে যে বিশেষকৈ ষ্ট্ৰীট লাইটৰ খুঁটাৰ ওচৰত মুকলি হৈ থকা বিদ্যুতৰ বাকচ, উন্মুক্ত ওলমি থকা তাঁৰ আৰু ত্ৰুটি-বিসংগতি সম্পৰ্কে অভিযোগ বিভিন্ন উদ্যানৰ ওপৰত উত্থাপন হৈছে । এইবোৰে বাৰিষাকালত দুৰ্ঘটনাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । সেয়েহে সকলো ইউএলবিকে বৈদ্যুতিক বিপদ আঁতৰাবৰ বাবে জৰীপ চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । য'তেই তাঁৰ উন্মুক্ত দেখা যাব, লগে লগে ইয়াক সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব আৰু ত্ৰুটিপূৰ্ণ বৈদ্যুতিক বাকচ সলনি কৰিব লাগিব ।
বৰ্তমান নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকা উদ্যানসমূহৰ যিকোনো মুকলি গাঁত বা খাদ পূৰণ কৰাৰ বাবেও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই এই কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাটো নিশ্চিত কৰা হৈছে যাতে পানী জমা হোৱাটো বা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাটো ৰোধ কৰিব পৰা যায় ।
জৈনে লগতে ব্যাখ্যা কৰে যে সমীক্ষাৰ সময়ত চিনাক্ত হোৱা অভাৱসমূহৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা বিশদ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি সংশ্লিষ্ট বিভাগত দাখিল কৰা হ’ব । ইয়াৰ ভিত্তিত প্ৰয়োজন অনুযায়ী বাজেট আবণ্টন আৰু পুঁজিৰ ব্যৱস্থা কৰি প্ৰয়োজনীয় উন্নয়ন আৰু মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ’ব । বিভাগটোৱে দৃঢ়তাৰে কয় যে এই পদক্ষেপ কেৱল আনুষ্ঠানিকতাতে সীমিত নাথাকিব । তৃণমূল পৰ্যায়ত সুনিৰ্দিষ্ট উন্নতি নিশ্চিত কৰা হ’ব, যাতে ৰাজ্যখনৰ বাগিচাসমূহ সঁচাকৈয়ে জনসাধাৰণৰ বাবে নিৰাপদ, পৰিষ্কাৰ আৰু উপকাৰী স্থানত পৰিণত হয় । তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বিভাগটোৰ এই সক্ৰিয় স্থিতিক ইটিভি ভাৰতে পোহৰলৈ অনা বিষয়সমূহৰ এক বৃহৎ প্ৰশাসনিক প্ৰভাৱ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । অৱশ্যে এই নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰি কাৰ্যক্ষেত্ৰত এই বাগিচাসমূহৰ অৱস্থা কিমানখিনি উন্নত হয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ।