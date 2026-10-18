ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ : বেকাৰীৰ জৰিয়তে ফলৰ ৰসেৰে তৈয়াৰী সুৰা বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা

ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ : বেকাৰীৰ জৰিয়তে ফলৰ ৰসেৰে তৈয়াৰী সুৰা বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা
আবকাৰী মন্ত্ৰী এম লিজুৱে এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ পিছতে প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰে ৷
Published : October 18, 2026 at 7:12 PM IST
থিৰুৱনন্তপুৰম(কেৰালাম): ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ ৷ দেশৰ আগশাৰীৰ সংবাদ মাধ্যম ইটিভি ভাৰতে শেহতীয়াকৈ সুৰাৰ বিক্ৰী সম্পৰ্কীয় এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ পিছতে আবকাৰী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ বিচাৰে ৷
এই খবৰ কেৰালামৰ ৷ ৰাজ্যখনৰ বেকাৰীসমূহত হৰ্টী-ৱাইন নামৰ ফলৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰী এলক’হলযুক্ত সুৰাবিধৰ বিক্ৰী আৰম্ভ কৰা হৈছিল ৷ এই খবৰ ইটিভি ভাৰতে এক্সক্লুছিভ প্ৰতিবেদন হিচাপে কিছুদিনপূৰ্বে প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াকে লৈ আবকাৰী মন্ত্ৰী এম লিজুৱে বেকাৰীসমূহৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰে ।
বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেম’ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টে(UDF) পূৰ্বৰ পিনাৰায়ী বিজয়ন নেতৃত্বাধীন বাওঁ ডেম’ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট(LDF) ৰ চৰকাৰে বেকাৰীসমূহক প্ৰদান কৰা অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইতিমধ্যে ইটিভি ভাৰতে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, থ্ৰিছুৰ জিলাৰ চালাকুড়ীৰ এখন বেকাৰীত এই সুৰাবিধ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুকলিকৈ বিক্ৰী কৰা হৈছিল ৷ বেকাৰীখনে স্থানীয় কেৰালাম ৰাজ্যিক পানীয় নিগমৰ গুদামৰ পৰা সাত কেচ ‘হৰ্টী ৱাইন’ ক্ৰয় কৰিছিল ।
দেওবাৰে বিষয়টোত ভাষণ প্ৰদান কৰি মন্ত্ৰী লিজুৱে উল্লেখ কৰে যে যিহেতু এয়া এক নীতিগত সিদ্ধান্ত, সেয়েহে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁক অৱগত কৰা উচিত আছিল । নতুন আবকাৰী আয়ুক্তই দায়িত্ব লোৱাৰ মাত্ৰ দুদিনৰ ভিতৰতে ‘হৰ্টী-ৱাইন’ (ফলৰ পৰা তৈয়াৰী সুৰা) বিক্ৰীৰ আদেশ জাৰি কৰিছিল ৷ দেখা গৈছে যে বৰ্তমানৰ বিষয়াসকলে আয়ুক্তক পুৰণি নীতিৰ অধীনত কাম অব্যাহত ৰখাটো উপযুক্ত হ’ব বুলি পৰামৰ্শ দিছিল বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷
এনে সিদ্ধান্তৰ বাবে মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে আলোচনাৰ প্ৰয়োজন বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় ৷ এই নিৰ্দেশৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশ্চিত কৰে ।
বৰ্তমানৰ ইউডিএফ চৰকাৰে ‘হৰ্টী-ৱাইন’ নামৰ সুৰাবিধ ৰাজ্যখনৰ বেকাৰী আৰু সাধাৰণ খুচুৰা বিপণিৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ সম্ভাৱনীয়তা আৰু সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱৰ সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । এই সুৰাবিধত ১৫ শতাংশ পৰ্যন্ত এলকহল থাকে ৷ উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যখনৰ নতুন সুৰা নীতি সন্দৰ্ভত আলোচনা অব্যাহত ৰখাৰ মাজতে এই অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিল ।
পিনাৰায় চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত অৰ্থাৎ ২০২৪ চনৰ ২৪ জানুৱাৰীত ‘বিদেশী সুৰা নিয়ম, ১৯৫৩’ সংশোধনৰ বাবে এক নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰা হৈছিল । এই নীতিসমূহৰ অধীনত কমেও ১০০ বৰ্গমিটাৰ এলেকাৰ হাইপাৰ মাৰ্কেট, চুপাৰ মাৰ্কেট, শ্বপিং মল আৰু বেকাৰীসমূহৰ জৰিয়তে সুৰা বিক্ৰীৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল ৷
এই সুৰা বিক্ৰীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ নামত বাৰ্ষিক ১০,০০০ টকাকৈ মাচুল গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু এনেধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান থকা চৌহদবোৰৰ ভিতৰত সুৰা সেৱন কৰাটো কঠোৰভাৱে নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল ।
ইটিভি ভাৰতৰ এক প্ৰতিবেদনৰ পিছতে চৰকাৰে এই নিৰ্দেশ আনুষ্ঠানিকভাৱে বাতিল কৰি ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণ বন্ধ কৰি নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: পূজাৰ বতৰত বেয়া খবৰ: মুদ্ৰাস্ফীতিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা