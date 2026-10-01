ETV Bharat / bharat

ইথানল মিশ্ৰণ কৃষি খণ্ডৰ বৈচিত্ৰ্যৰ দিশত এক পদক্ষেপ: গাডকাৰী

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ২০২২ চনৰ পৰা ৪ কোটি চাৰিচকীয়া আৰু ২০ কোটি দুচকীয়া বাহন ইথানল মিহলি পেট্ৰ’লৰ দ্বাৰা চলি আছে ।

NITIN GADKARI
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ফাইল ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 1, 2026 at 7:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

পাটনা : ইথানল মিহলি পেট্ৰ'লক লৈ বিতৰ্কৰ এতিয়াও অন্ত পৰা নাই । এফালে বিভিন্ন পক্ষই এই পেট্ৰ'লে বাহনৰ ক্ষতিসাধন কৰা বুলি দাবী কৰি অহাৰ বিপৰীতে চৰকাৰী পক্ষই এই দাবী খণ্ডন কৰি আহিছে । ইয়াৰ মাজতে পেট্ৰ’লৰ সৈতে ইথানল মিহলাই মটৰ গাড়ীৰ ক্ষতি কৰা বুলি কৰা দাবীক পুনৰ নুই কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে । বৃহস্পতিবাৰে এই দাবীক খণ্ডন কৰি গাডকাৰীয়ে লগতে দাবী কৰে যে ইয়াৰ দ্বাৰা কৃষি খণ্ডত বৈচিত্ৰ্য অনাত সুবিধা হৈছে ।

‘বিহাৰ বিনিয়োগকাৰী সন্মিলন ২০২৬: ভাৰতৰ উদীয়মান বিনিয়োগৰ গন্তব্যস্থান’ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণ দি গাডকাৰীয়ে কয় যে ২০২২ চনৰ পৰা ৪ কোটি চাৰিচকীয়া আৰু ২০ কোটি দুচকীয়া বাহন ইথানলৰ সৈতে মিহলি পেট্ৰ’লত চলি আছে ।

পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা গাডকাৰীয়ে কয়, "মই যিকোনো ব্যক্তিক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁ আহি অভিযোগ দিয়ক যে ইয়াৰ বাবেই তেওঁৰ বাহনৰ ক্ষতি হৈছে । অৱশ্যেই ন্যস্ত স্বাৰ্থজড়িতসকলৰ ক'বলগীয়া আন কিবা কাহিনী থাকিব পাৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমি এইটো বুজিব লাগিব যে পেট্ৰ'লত ইথানল মিশ্ৰণৰ সিদ্ধান্ত কৃষিক শক্তি আৰু বিদ্যুৎ খণ্ডৰ দিশলৈ লৈ যোৱাৰ লক্ষ্যৰে লোৱা হৈছিল... আমাৰ কৃষকসকল এতিয়া কেৱল ‘অন্নদাতা’য়ে (খাদ্য উৎপাদক) হৈ থকা নাই, বৰঞ্চ ‘শক্তিদাতা’ও (শক্তি উৎপাদক) হ’ব ।"

গাডকাৰীয়ে দাবী কৰে যে সকলো আগশাৰীৰ অটোম’বাইল ব্ৰেণ্ডে ১০০ শতাংশ ইথানলত নিজৰ বাহন চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু কোনো অভিযোগ উত্থাপন হোৱা নাই ।

"অৱশ্যেই আমি ২২ লাখ কোটি টকাৰ (গতানুগতিক ইন্ধন) আমদানি কৰি আছোঁ আৰু যিসকলে অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত আঘাত হ'ব, তেওঁলোকৰ মন বেয়া হোৱাটো নিশ্চিত । কিন্তু মই আপোনালোকক কওঁ, মই সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী; সকলো আগশাৰীৰ অটোমোবাইল ব্ৰেণ্ডে ১০০ শতাংশ ইথানলত নিজৰ বাহন চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে । আৰু কোনো অভিযোগ উত্থাপন হোৱা নাই ।"

"কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেতিয়া মাকৈৰ পৰা ইথানল প্ৰস্তুতৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াৰ ফলত বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৃষকসকলৰ ৪৫ হাজাৰ কোটি টকা পৰ্যন্ত অতিৰিক্ত উপাৰ্জন হৈছে । আমি যিসকলৰ পৰা (ইন্ধন) আমদানি কৰোঁ তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰাটো ভাল কথা নহয় নেকি ।" তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে ।

গডকাৰীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰই ভৱিষ্যতৰ দৃষ্টিভংগীৰে কাম কৰি আহিছে । তেওঁ কয়, "আমি আনকি ধানখেৰৰ পৰাও বিমানৰ ইন্ধন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ । ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে উদ্ভাৱন, প্ৰযুক্তি আৰু গৱেষণাৰ ওপৰত । আৰু বিহাৰৰ দৰে ৰাজ্যই এই দিশত মূল ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব ।"

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিহাৰ “ধনী, কিন্তু ইয়াৰ জনসাধাৰণ যিমান দুখীয়া হ’ব লাগে সিমান নহয়” । লগতে তেওঁ কয় যে তেওঁ পৰ্যটনৰ দৰে খণ্ডত অপৰিসীম সম্ভাৱনা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে । তেওঁ ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৎপাদন কৰা মাখানাৰ দৰে সামগ্ৰীৰ বিপুল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহিদাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কফি দিৱস আৰু ডিমা হাছাওৰ বিশেষ কফি : সম্ভাৱনা আৰু বিশেষত্বক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তা
লগতে পঢ়ক :PPF কি ? ইয়াৰ সুবিধাসমূহ কি কি, ম্যাদ, সুতৰ হাৰ কিমান জানি লওক সকলো

TAGGED:

BIHAR INVESTOR SUMMIT 2026
NITIN GADKARI
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী
ইথানল মিহলি পেট্ৰল
ETHANOL BLENDING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.