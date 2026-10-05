ETV Bharat / bharat

৬ নং প্ৰ-পত্ৰ সলনিৰ ক্ষেত্ৰত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত সন্দেহৰ ঊৰ্ধত: ৰাহুল গান্ধী

কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে সোমবাৰে দাবী কৰে যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে ‘অবৈধ আৰু একপক্ষীয়ভাৱে’ প্ৰ-পত্ৰ সলনি কৰা বিষয়টো ‘সন্দেহৰ ঊৰ্ধ’ত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ।

Rahul Gandhi
ৰাহুল গান্ধী (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 5, 2026 at 8:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বাধীন নিৰ্বাচন আয়োগে দুজন নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ অনুমোদন অবিহনে সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি উত্থাপন হোৱা অভিযোগক শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সোমবাৰে কেন্দ্ৰ আৰু ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা প্ৰত্যুত্তৰ বিচাৰিছিল, লগতে সংশোধিত ৬ নং প্ৰ-পত্ৰৰ অনুমোদন প্ৰদান কৰা নাই বুলিও স্পষ্ট কৰি দিছে ৷

কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে সোমবাৰে দাবী কৰে যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে ‘অবৈধ আৰু একপক্ষীয়ভাৱে’ প্ৰ-পত্ৰ সলনি কৰা বিষয়টো এতিয়া ‘সন্দেহৰ ঊৰ্ধ’ত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ।

গান্ধীয়ে কয় যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ লগতে গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত এই অপৰাধমূলক আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত সকলোকে জবাবদিহি কৰা হ’ব । বিভিন্ন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ বিস্তাৰিত পুনৰীক্ষণৰ সময়ত নিৰ্বাচন আয়োগে ব্যৱহাৰ কৰি থকা ৬ নং প্ৰ-পত্ৰৰ কোনো ধৰণৰ সালসলনিত অনুমোদন জনোৱা নাই বুলি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে জনোৱাৰ পিছতে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।

৬ নং প্ৰ-পত্ৰ হৈছে এনে এখন আবেদন যাৰ জৰিয়তে এজন যোগ্য ব্যক্তিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব পাৰে । ৰাহুল গান্ধীয়ে ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিবৃতিৰ স্ক্ৰীণশ্বটটো এক্সত শ্বেয়াৰ কৰিছিল, য'ত লিখা আছিল- ‘‘এছ আই আৰৰ বাবে প্ৰ-পত্ৰ ৬ৰ সৈতে সংলগ্ন ঘোষণা মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমৰ্থন কৰিছে । অ-এছ আই আৰ সময়ৰ বাবে নিয়ম অনুসৰি প্ৰযোজ্য প্ৰ-পত্ৰ (নিৰ্বাচক পঞ্জীয়নৰ নিয়ম ১৯৬০) ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ।’’

এক্সত দিয়া পোষ্টটোত গান্ধীয়ে কয়, ‘‘জ্ঞানেশ কুমাৰে অবৈধ আৰু একপক্ষীয়ভাৱে প্ৰ-পত্ৰ ৬ সলনি কৰাটো এতিয়া সন্দেহৰ ঊৰ্ধত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে । বিজেপিক সহায় কৰিবলৈ তেওঁ নিজৰ পদবীৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ আৰু এটা প্ৰমাণ মাথোঁ ।’’ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত এই অপৰাধমূলক আক্ৰমণৰ লগত জড়িত তেওঁ (চিইচি) আৰু আন সকলোকে জবাবদিহি হ’ব ৷’’

ৰাহুল গান্ধীয়ে ১ অক্টোবৰৰ তেওঁৰ পোষ্টটো টেগ কৰিছিল, য’ত তেওঁ কৈছিল যে অনলাইন প্ৰ-পত্ৰ ৬ ‘অবৈধভাৱে’ সলনি কৰা হৈছে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ কোনে টাটা কনচালটেন্সি চাৰ্ভিচেছক সেই পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু কোম্পানীটোৰ কোনে ইয়াত চহী কৰিছিল বুলি ৰাহুলে প্ৰশ্ন কৰিছিল ।

ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰলৈ জাননী জাৰি কৰি নিৰ্বাচন আয়ুক্ত দুজনৰ অনুমোদন অবিহনে নিৰ্বাচনী সংস্থাটোৱে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আইন অনুসৰি অবৈধ বুলি ধৰা পৰা সিদ্ধান্তসমূহ বাতিল কৰিব বুলি কয় ।

কিন্তু শীর্ষ আদালতে আবেদনৰ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নোহোৱালৈকে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক যিকোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত বাধা আৰোপৰ বাবে অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷ ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচি আৰু ভি মোহানাৰ বিচাৰপীঠে কয় যে এই পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতো মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা আইনত উল্লেখ কৰা ইমিউনিটি ক্লজ পৰীক্ষা কৰিব পাৰে ।

‘‘আমি সকলো সিদ্ধান্ত পৰীক্ষা কৰিম । যদি কোনো সিদ্ধান্ত আইন অনুসৰি নহয় তেন্তে আমি সেইটো বাতিল কৰিম । আপুনি আদালতৰ ক্ষমতা জানে ।’’ -মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে কয় ৷ বিচাৰপীঠে লগতে কয়, ‘‘প্ৰ-পত্ৰ নং ৬ৰ যিকোনো পৰিৱৰ্তনত আমি অনুমোদন জনোৱা নাই । যেতিয়া ৰেকৰ্ড প্ৰস্তুত কৰা হয়, আমি চাব বিচাৰোঁ কোনে ইয়াক সংশোধন কৰিছে ৷’’

লগতে পঢ়ক: নিস্ক্ৰিয় কৰো বুলিয়েই কৰিব নোৱাৰি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক : উচ্চতম ন্যায়ালয়

TAGGED:

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত
উচ্চতম ন্যায়ালয়
ৰাহুল গান্ধী
CEC GYANESH KUMAR
RAHUL GANDHI ON CEC

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.