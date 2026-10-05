৬ নং প্ৰ-পত্ৰ সলনিৰ ক্ষেত্ৰত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত সন্দেহৰ ঊৰ্ধত: ৰাহুল গান্ধী
কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে সোমবাৰে দাবী কৰে যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে ‘অবৈধ আৰু একপক্ষীয়ভাৱে’ প্ৰ-পত্ৰ সলনি কৰা বিষয়টো ‘সন্দেহৰ ঊৰ্ধ’ত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ।
Published : October 5, 2026 at 8:26 PM IST
নতুন দিল্লী: মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বাধীন নিৰ্বাচন আয়োগে দুজন নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ অনুমোদন অবিহনে সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি উত্থাপন হোৱা অভিযোগক শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সোমবাৰে কেন্দ্ৰ আৰু ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা প্ৰত্যুত্তৰ বিচাৰিছিল, লগতে সংশোধিত ৬ নং প্ৰ-পত্ৰৰ অনুমোদন প্ৰদান কৰা নাই বুলিও স্পষ্ট কৰি দিছে ৷
কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে সোমবাৰে দাবী কৰে যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে ‘অবৈধ আৰু একপক্ষীয়ভাৱে’ প্ৰ-পত্ৰ সলনি কৰা বিষয়টো এতিয়া ‘সন্দেহৰ ঊৰ্ধ’ত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ।
It is now established beyond doubt that Gyanesh Kumar changed Form 6 illegally and unilaterally. This is just one more proof of him abusing his position to help the BJP. He and everyone else involved in this criminal assault on our democracy will be held accountable. https://t.co/a33eJdPetu— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 5, 2026
গান্ধীয়ে কয় যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ লগতে গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত এই অপৰাধমূলক আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত সকলোকে জবাবদিহি কৰা হ’ব । বিভিন্ন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ বিস্তাৰিত পুনৰীক্ষণৰ সময়ত নিৰ্বাচন আয়োগে ব্যৱহাৰ কৰি থকা ৬ নং প্ৰ-পত্ৰৰ কোনো ধৰণৰ সালসলনিত অনুমোদন জনোৱা নাই বুলি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে জনোৱাৰ পিছতে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
৬ নং প্ৰ-পত্ৰ হৈছে এনে এখন আবেদন যাৰ জৰিয়তে এজন যোগ্য ব্যক্তিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব পাৰে । ৰাহুল গান্ধীয়ে ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিবৃতিৰ স্ক্ৰীণশ্বটটো এক্সত শ্বেয়াৰ কৰিছিল, য'ত লিখা আছিল- ‘‘এছ আই আৰৰ বাবে প্ৰ-পত্ৰ ৬ৰ সৈতে সংলগ্ন ঘোষণা মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমৰ্থন কৰিছে । অ-এছ আই আৰ সময়ৰ বাবে নিয়ম অনুসৰি প্ৰযোজ্য প্ৰ-পত্ৰ (নিৰ্বাচক পঞ্জীয়নৰ নিয়ম ১৯৬০) ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ।’’
The online Form 6 was changed illegally - as the EC's own Commissioners have recorded. Who at the ECI ordered Tata Consultancy Services to make that change? Who at TCS signed off on it? And were they pressured into doing it?— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 1, 2026
এক্সত দিয়া পোষ্টটোত গান্ধীয়ে কয়, ‘‘জ্ঞানেশ কুমাৰে অবৈধ আৰু একপক্ষীয়ভাৱে প্ৰ-পত্ৰ ৬ সলনি কৰাটো এতিয়া সন্দেহৰ ঊৰ্ধত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে । বিজেপিক সহায় কৰিবলৈ তেওঁ নিজৰ পদবীৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ আৰু এটা প্ৰমাণ মাথোঁ ।’’ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত এই অপৰাধমূলক আক্ৰমণৰ লগত জড়িত তেওঁ (চিইচি) আৰু আন সকলোকে জবাবদিহি হ’ব ৷’’
ৰাহুল গান্ধীয়ে ১ অক্টোবৰৰ তেওঁৰ পোষ্টটো টেগ কৰিছিল, য’ত তেওঁ কৈছিল যে অনলাইন প্ৰ-পত্ৰ ৬ ‘অবৈধভাৱে’ সলনি কৰা হৈছে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ কোনে টাটা কনচালটেন্সি চাৰ্ভিচেছক সেই পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু কোম্পানীটোৰ কোনে ইয়াত চহী কৰিছিল বুলি ৰাহুলে প্ৰশ্ন কৰিছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰলৈ জাননী জাৰি কৰি নিৰ্বাচন আয়ুক্ত দুজনৰ অনুমোদন অবিহনে নিৰ্বাচনী সংস্থাটোৱে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আইন অনুসৰি অবৈধ বুলি ধৰা পৰা সিদ্ধান্তসমূহ বাতিল কৰিব বুলি কয় ।
The Supreme Court refuses to pass any interim order to suspend the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar over allegations that he took decisions unilaterally in the Election Commission of India, without consensus from the two other Election Commissioners. A bench headed by CJI Surya Kant issued notice to the Election Commission of India seeking their response on the allegations made in the plea. The Court indicated that if, after considering the ECIs response, it finds that certain decisions were taken by CEC without the required unanimity, it could reconsider or recall those decisions. “After notice, if they come and show that ABC decisions were taken without unanimity, we will take those decisions back” it said.— ANI (@ANI) October 5, 2026
কিন্তু শীর্ষ আদালতে আবেদনৰ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নোহোৱালৈকে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক যিকোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত বাধা আৰোপৰ বাবে অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷ ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচি আৰু ভি মোহানাৰ বিচাৰপীঠে কয় যে এই পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতো মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা আইনত উল্লেখ কৰা ইমিউনিটি ক্লজ পৰীক্ষা কৰিব পাৰে ।
‘‘আমি সকলো সিদ্ধান্ত পৰীক্ষা কৰিম । যদি কোনো সিদ্ধান্ত আইন অনুসৰি নহয় তেন্তে আমি সেইটো বাতিল কৰিম । আপুনি আদালতৰ ক্ষমতা জানে ।’’ -মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে কয় ৷ বিচাৰপীঠে লগতে কয়, ‘‘প্ৰ-পত্ৰ নং ৬ৰ যিকোনো পৰিৱৰ্তনত আমি অনুমোদন জনোৱা নাই । যেতিয়া ৰেকৰ্ড প্ৰস্তুত কৰা হয়, আমি চাব বিচাৰোঁ কোনে ইয়াক সংশোধন কৰিছে ৷’’
লগতে পঢ়ক: নিস্ক্ৰিয় কৰো বুলিয়েই কৰিব নোৱাৰি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক : উচ্চতম ন্যায়ালয়