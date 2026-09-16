ETV Bharat / bharat

কৰ্মচাৰীৰ ভৱিষ্য নিধি সন্দৰ্ভত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ, জানক সবিশেষ

২০০৪-২০১৪ চনলৈকে ইপিএফঅ’ৰ দৰমহা সীমা কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাছিল ৷

EPFO
ধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2026 at 10:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে কৰ্মচাৰী ভৱিষ্য নিধি সংস্থাৰ অধীনত বাধ্যতামূলক ইপিএফঅ’ৰ দৰমহা সীমা মাহে ১৫ হাজাৰ টকাৰ পৰিৱৰ্তে ২৫ হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে । এই সিদ্ধান্তই ৫১ লাখৰো অধিক অতিৰিক্ত কৰ্মচাৰীক উপকৃত কৰিব ৷ যাৰ ফলত শ্ৰমিকসকলৰ সামাজিক সুৰক্ষাৰ পৰিসৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰালয়ে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত এই কথা প্ৰকাশ কৰে ৷ ২০০৪-২০১৪ চনলৈকে ইপিএফঅ’ৰ দৰমহা সীমা কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাছিল ৷ অৱশ্যে ২০১৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত এই পৰিমাণ ১৫,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি হৈছিল বুলি মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰিছে ।

বৰ্তমানৰ সিদ্ধান্তই এই পদ্ধতিৰ অগ্ৰগতিত প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা স্থায়ীভাৱে বেতন বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধিৰ লগতে ইয়াৰ মাজৰ বছৰবোৰত আনুষ্ঠানিক নিয়োগৰ নিৰন্তৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কথা মনত ৰাখি এই সীমা ২৫,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । বৰ্তমান প্ৰতিমাহে ১৫,০০০ টকাতকৈ অধিক বেতনৰে চাকৰি আৰম্ভ কৰা এজন নতুন কৰ্মচাৰীয়ে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ইপিএফঅ’ ব্যৱস্থাৰ পৰিসৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাৰ লগতে বাধ্যতামূলক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড, পেঞ্চন আৰু সংশ্লিষ্ট বীমা আঁচনিৰ পৰিসৰৰ বাহিৰত থাকিব লাগে ৷

ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই অনুমোদনে প্ৰযোজ্য আঁচনিসমূহৰ নিয়ম অনুসৰি প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ সঞ্চয়, কৰ্মচাৰী পেঞ্চন আঁচনি(ইপিএছ)ৰ অধীনত পেঞ্চন আঁচনি আৰু কৰ্মচাৰী জমা-সংযুক্ত বীমা আঁচনি(ইডিএলআই)ৰ অধীনত বীমা আঁচনিৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰিব । লগতে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ২০১৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত শেষবাৰৰ বাবে বেতনৰ পৰিমাণ সংশোধন কৰাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতত বেতনৰ ধাৰাবাহিক বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি আৰু আনুষ্ঠানিক নিয়োগৰ অবিৰত সম্প্ৰসাৰণৰ সাক্ষী হৈ আহিছে ।

এই প্ৰস্তাৱত বিশদভাৱে আন্তঃমন্ত্ৰালয়ৰ আলোচনা কৰা হৈছিল আৰু চলিত বৰ্ষৰ ১৬ জুনত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত ব্যয় বিত্ত সমিতিৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । বৰ্তমানৰ বাৰ্ষিক বাজেট সমৰ্থন প্ৰায় ১০,২৫০ কোটি টকাৰ বিপৰীতে বাৰ্ষিক চৰকাৰী ব্যয় প্ৰায় ১১,৩৩৯ কোটি টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে । পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত আনুমানিক ব্যয় প্ৰায় ৫৬,৬৯৬ কোটি টকা ।

ইপিএফঅ’ই আজি বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ সামাজিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থা পৰিচালনা কৰে, যিয়ে কৰ্মচাৰীৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড(ইপিএফ), কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চন আঁচনি(ইপিএছ) আৰু কৰ্মচাৰীৰ জমা সংযুক্ত বীমা আঁচনি (ইডিএলআই) পৰিচালনা কৰে ।

শেহতীয়া ইপিএফঅ’ৰ তথ্য অনুসৰি, প্ৰায় ৭.৬৮ লাখ অৱদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰায় ৭.৯৮ কোটি সদস্য আছে ৷ আনহাতে, ইপিএছে প্ৰায় ৮২ লাখ পেঞ্চনাৰক পেঞ্চনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । ইডিএলআইয়ে ইপিএফৰ সদস্যপদৰ সৈতে জড়িত বীমা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে । এই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰালয় আৰু ইপিএফঅ’ই প্ৰয়োজনীয় বিধিগত আৰু প্ৰশাসনিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: অৰ্থনীতি সন্দৰ্ভত নিৰন্তৰ নেতিবাচক মন্তব্য চিন্তনীয়, ভাৰতৰ অৱস্থা আনতকৈ বহুত ভাল: সীতাৰমণ

TAGGED:

শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰালয়
কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট
ইপিএফঅ’
ইটিভি ভাৰত অসম
EPFO

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.