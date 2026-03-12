ETV Bharat / bharat

ৰন্ধন গেছৰ নাটনি সন্দৰ্ভত চৰকাৰক কটাক্ষ ৰাহুল গান্ধীৰ

ৰাহুল গান্ধীৰ দাবী দেশত ইন্ধনৰ সমস্যা হ'বলৈ গৈ আছে । চৰকাৰক শীঘ্ৰে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ আহ্বান ।

Rahul Gandhi
ৰন্ধন গেছৰ নাটনি সন্দৰ্ভত চৰকাৰক কটাক্ষ ৰাহুল গান্ধীৰ (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 12, 2026 at 5:38 PM IST

4 Min Read
নতুন দিল্লী : মধ্য প্ৰাচ্য যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশত ৰন্ধন গেছৰ সম্ভাব্য নাটনিক লৈ ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । কোনো কোনো চহৰত সাধাৰণ ৰাইজে ৰন্ধন গেছ নাটনিৰ অভিযোগো কৰিছে । তাৰ মাজতে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে বৃহস্পতিবাৰে মধ্য প্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে এল পি জিৰ নাটনি সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । এইক্ষেত্ৰত তেওঁ কেন্দ্ৰক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিবলৈ আৰু মানসিকতা সলনি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । সংসদৰ বাহিৰত সাংবাদিকৰ আগত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে সংসদত এল পি জিৰ নাটনি সন্দৰ্ভত তেওঁক কোনো ধৰণৰ বক্তব্য দিবলৈ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই ।

ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "সাধাৰণ পদ্ধতিটো হৈছে যে আপুনি আলোচনাৰ বাবে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে । গতিকে মই দেশৰ এল পি জি আৰু তেলৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে বক্তব্য দিবলৈ অনুমতি বিচাৰিছিলোঁ । কিন্তু নতুন পদ্ধতি আৰম্ভ হৈছে য'ত মন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমে সিদ্ধান্ত ল'ব, তাৰ পিছত মই কথা ক'ব পাৰিম, তাৰ পিছত মন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দিব ।"

কংগ্ৰেছৰ সাংসদ কে চি বেণুগোপালে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক প্ৰশ্ন কৰিছিল, "এল অ' পিয়ে জাননী দিছে । অনুগ্ৰহ কৰি এল পি জি নাটনিৰ বিষয়টো এল অ' পিক উত্থাপন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ক ।" তেতিয়া অধ্যক্ষ বিৰলাই কয় যে সদনত পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিলে বিষয়টো উত্থাপন কৰিব পৰা যাব । সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱেও একেধৰণৰ ইংগিত দিয়ে ।

ওম বিৰলাই কয়, "মই জাননী পাই মন্ত্ৰীক জনাইছোঁ । যেতিয়া মন্ত্ৰী সদনত উপস্থিত থাকিব তেতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ।"

সাংবাদিকৰ আগত ৰাহুল গান্ধীয়ে অনাগত দিনত এল পি জিৰ সমস্যা আৰু ডাঙৰ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক নাগৰিকৰ স্বাৰ্থ আৰু শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় ।

ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "সকলো ইন্ধনৰ সমস্যা হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ মূলতঃ আমাৰ শক্তি সুৰক্ষাৰ লগত আপোচ কৰা হৈছে । ত্ৰুটিপূৰ্ণ বৈদেশিক নীতিয়ে এই সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে । এতিয়া আমি প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব । আমাৰ হাতত এতিয়াও অলপ সময় আছে । চৰকাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সোনকালে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব লাগে; অন্যথা কোটি কোটি লোকে বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ইৰাণে ইন্ধন যোগানৰ অনুমতি দিব নে নিদিয়ে তাতকৈও এইটো বহু ডাঙৰ বিষয় । এই যুদ্ধ মৌলিকভাৱে বৰ্তমানৰ বিশ্ব ব্যৱস্থাৰ ওপৰত । আমি এক অস্থিৰ সময়ত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ । এই সময়ছোৱাত আপুনি আপোনাৰ মানসিকতা সলনি কৰিব লাগিব । মই চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিছোঁ যে এতিয়া তেওঁলোকে গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ জনসাধাৰণে যাতে অধিক লোকচানত নপৰে । এইটো কোনো ৰাজনৈতিক বক্তব্য নহয় । মই এক ডাঙৰ সমস্যা আহি থকা দেখিছোঁ । সমস্যাটো হ’ল প্ৰধানমন্ত্ৰীজন পৰিচালনা কৰিবলৈ অক্ষম, প্ৰধানমন্ত্ৰী বিপদত । যিয়েই নহওক, তেওঁ এতিয়াও নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে ভাৰতৰ জনসাধাৰণ সুৰক্ষিত আৰু আমাৰ শক্তি সুৰক্ষা আমাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ।"

ইফালে ৰন্ধন গেছৰ নাটনি সন্দৰ্ভত বুধবাৰে পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিছে যে ঘৰুৱা এল পি জি উৎপাদন প্ৰায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ঘৰুৱা গ্ৰাহকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই উৎপাদন কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এক নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষও স্থাপন কৰিছে যি ২৪ ঘণ্টাই কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব । পেট্ৰ'লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰী হৰদীপ পুৰীয়েও সংসদত এই বিষয়টোক লৈ এক বিবৃতি দিব ।

একেদৰে ৰন্ধন গেছৰ নাটনি সন্দৰ্ভত ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হ'বলৈও প্ৰতিখন ৰাজ্য চৰকাৰকে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

