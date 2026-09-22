ETV Bharat / bharat

বিহাৰৰ জুমই কন্য়া নিৰ্যাতন ঘটনা: আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত চিকিৎসাধীন মূল অভিযুক্ত

জমুই বা জামুই কন্য়া হাৰাশাস্তি গোচৰৰ মূল অভিযুক্তই পলায়ন কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে ৷

Encounter of main accused in Bihar jamui minor girl bad touch case
জমুই গোচৰৰ মূল অভিযুক্তই পলায়ন কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গুলী কৰে (ETV Bharat Bihar)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2026 at 2:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

পাটনা : দেশজুৰি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা বিহাৰৰ জুমই কন্য়া নিৰ্যাতন ঘটনাৰ চৰ্চা মাৰ নৌযাওতেই এতিয়া এক্সন মোডত বিহাৰ আৰক্ষী ৷ বিহাৰৰ জুমইত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ মূল অভিযুক্তলৈ বন্দুক টোৱালে আৰক্ষীয়ে ৷

আৰক্ষীৰ বন্দুকৰ গুলীত ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ আহত অভিযুক্তটো বৰ্তমান হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আইন শৃংখলাৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান কে এছ অনুপমে এই কথা সদৰী কৰে ৷

আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, চিআইডিয়ে এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আছে ৷ জুমইত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ মূল অভিযুক্তটোক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে অভিযুক্তটোৱে আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰি পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ যাৰ ফলত আৰক্ষীয়ে আত্মৰক্ষাৰ বাবে অভিযুক্তলৈ উদ্দেশ্যি গুলী কৰে ৷

জানিব পৰা মতে, অভিযুক্ত ভৰি গুলী লাগে ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত অভিযুক্তটোক ততাতৈয়াকৈ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ বৰ্তমানো ধৃত অভিযুক্তটো চিকিৎসালয়তে আছে ৷

  • জমুই ঘটনাৰ অভিযুক্তক এনকাউণ্টাৰ

১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া জমুই সদৰ থানা এলেকাত এগৰাকী ছাত্ৰী আৰু তেওঁৰ এজন বন্ধুৱে কোচিং ক্লাছৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়তে যুৱকৰ এটা দলে তেওঁলোকৰ সৈতে হাৰাশাস্তি কৰিছিল৷ এই ঘটনাই বিহাৰত নাৰীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে ৷

জানিব পৰা মতে, এই ঘটনাৰ বাঘজৰি চিআইডিয়ে লৈছে । বিহাৰ আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে জমুইত চিআইডিৰ এটা বিশেষ দল আছে আৰু এই গোচৰৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

জমুইৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বিশ্বজিৎ দয়ালৰ মতে, ভুক্তভোগীৰ পৰিচয় উদঙাই দিয়াৰ অভিযোগত চাইবাৰ আৰক্ষী থানাত ৪৫/২৬ নম্বৰৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । ১২০টা ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

  • জমুই গোচৰত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু দুজনক বিচাৰি আছে

আৰক্ষীৰ মতে, নাবালিকা ছাত্ৰী এগৰাকীক কৰা নিৰ্যাতনৰ ভিডিঅ’ বনাই ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগত মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ এই ঘটনাৰ আন দুই অভিযুক্ত পলাতক অৱস্থাত আছে । আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অভিযান চলাই থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে ।

  • ছচিয়েল মিডিয়াত কঠোৰ ব্যৱস্থা

চাইবাৰ অপৰাধ থানাত এই গোচৰ পঞ্জীয়ন হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষী প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে তৎপৰ হৈ পৰিছে । এই স্পৰ্শকাতৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ’টো সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা শীঘ্ৰে আঁতৰোৱাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ বিভিন্ন একাউণ্টলৈ জাননীও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷

  • SIT গঠন, BNSS ধাৰাসমূহৰ অধীনত গোচৰ

সোমবাৰে আৰক্ষী বিষয়া কে এছ অনুপমে কয়, "এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে, যিটো জমুই এলডিপিঅ'ই নিৰীক্ষণ কৰি আছে । এই গোচৰত তিনি নাবালক অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে, ইয়াৰে দুটাৰ বয়স ১৭ৰ পৰা ১৮ বছৰৰ ভিতৰত ৷ জমুই থানাত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১২৮, ৭৪ আৰু ৭৫ নং ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। লগতে যৌন অপৰাধৰ পৰা শিশু সুৰক্ষা (POCSO) আইনৰ ৮ আৰু ১২ নং অধীনতো গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।"

  • জমুই ঘটনাক লৈ ৰাজনৈতিক মহল হুলস্থুল

বিহাৰৰ জমুই জিলাত সংঘটিত হোৱা ঘটনাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলতো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । বিৰোধীয়ে চৰকাৰক ৰাজ্যত আইন-শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ এই লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্যও কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : বিহাৰৰ জুমইত হাতযোৰ কৰি এৰি দিবলৈ কৈছিল নাবালিকাই...! কিন্তু দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড

লগতে পঢ়ক : বিজেপিৰ নাৰী শক্তি বন্দনা, বেটি বচাও ভণ্ডামিলৈ পৰিণত : বিহাৰৰ জমুইত ছাত্ৰীৰ নিৰ্যাতনকলৈ ক্ষোভিত খাৰ্গে

TAGGED:

বিহাৰৰ জুমইত নিৰ্যাতন
যৌন অপৰাধ
এনকাউণ্টাৰ
বিহাৰৰ জমুই গোচৰ
JAMUI MINOR GIRL ASSAULT CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.