বিহাৰৰ জুমই কন্য়া নিৰ্যাতন ঘটনা: আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত চিকিৎসাধীন মূল অভিযুক্ত

বিহাৰৰ জুমই কন্য়া নিৰ্যাতন ঘটনা: আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত চিকিৎসাধীন মূল অভিযুক্ত
জমুই বা জামুই কন্য়া হাৰাশাস্তি গোচৰৰ মূল অভিযুক্তই পলায়ন কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে ৷
Published : September 22, 2026 at 2:55 PM IST
পাটনা : দেশজুৰি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা বিহাৰৰ জুমই কন্য়া নিৰ্যাতন ঘটনাৰ চৰ্চা মাৰ নৌযাওতেই এতিয়া এক্সন মোডত বিহাৰ আৰক্ষী ৷ বিহাৰৰ জুমইত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ মূল অভিযুক্তলৈ বন্দুক টোৱালে আৰক্ষীয়ে ৷
আৰক্ষীৰ বন্দুকৰ গুলীত ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ আহত অভিযুক্তটো বৰ্তমান হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আইন শৃংখলাৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান কে এছ অনুপমে এই কথা সদৰী কৰে ৷
#WATCH | Jamui, Bihar: Nandan Yadav, the prime accused in the harassment of a minor girl in Jamui, has been shot in the leg during an encounter with the police. pic.twitter.com/odhctAsLPH— ANI (@ANI) September 22, 2026
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, চিআইডিয়ে এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আছে ৷ জুমইত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ মূল অভিযুক্তটোক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে অভিযুক্তটোৱে আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰি পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ যাৰ ফলত আৰক্ষীয়ে আত্মৰক্ষাৰ বাবে অভিযুক্তলৈ উদ্দেশ্যি গুলী কৰে ৷
VIDEO | Jamui, Bihar: Nandan Yadav, one of the accused in teen harassment case, shot in the leg by the police during encounter. A video had gone viral showing a boy and a girl allegedly being harassed by a group of people on a roadside in Jamui district— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2026
Jamui SP Bishwajeet Dayal… pic.twitter.com/iTpeIxk17f
জানিব পৰা মতে, অভিযুক্ত ভৰি গুলী লাগে ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত অভিযুক্তটোক ততাতৈয়াকৈ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ বৰ্তমানো ধৃত অভিযুক্তটো চিকিৎসালয়তে আছে ৷
- জমুই ঘটনাৰ অভিযুক্তক এনকাউণ্টাৰ
১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া জমুই সদৰ থানা এলেকাত এগৰাকী ছাত্ৰী আৰু তেওঁৰ এজন বন্ধুৱে কোচিং ক্লাছৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়তে যুৱকৰ এটা দলে তেওঁলোকৰ সৈতে হাৰাশাস্তি কৰিছিল৷ এই ঘটনাই বিহাৰত নাৰীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে ৷
#WATCH | Patna, Bihar: ADG (Law and Order) KS Anupam says, " on the 19th, a minor girl had gone to take photographs with her friend in jamui. at that time, some minor students and youths arrived there and molested the girl. upon receiving the information, the police visited the… pic.twitter.com/EjWnS6VRXq— ANI (@ANI) September 22, 2026
জানিব পৰা মতে, এই ঘটনাৰ বাঘজৰি চিআইডিয়ে লৈছে । বিহাৰ আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে জমুইত চিআইডিৰ এটা বিশেষ দল আছে আৰু এই গোচৰৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
জমুইৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বিশ্বজিৎ দয়ালৰ মতে, ভুক্তভোগীৰ পৰিচয় উদঙাই দিয়াৰ অভিযোগত চাইবাৰ আৰক্ষী থানাত ৪৫/২৬ নম্বৰৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । ১২০টা ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
Bihar: Jamui Police have arrested Ramashish Chaudhary in connection with the alleged misbehavior with a minor boy and girl and the circulation of a video of the incident on social media. Police are probing the role of other accused. Main accused Nandan Yadav and Hare Ram Yadav… pic.twitter.com/akmXQ0jVlH— IANS (@ians_india) September 22, 2026
- জমুই গোচৰত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু দুজনক বিচাৰি আছে
আৰক্ষীৰ মতে, নাবালিকা ছাত্ৰী এগৰাকীক কৰা নিৰ্যাতনৰ ভিডিঅ’ বনাই ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগত মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ এই ঘটনাৰ আন দুই অভিযুক্ত পলাতক অৱস্থাত আছে । আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অভিযান চলাই থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
- ছচিয়েল মিডিয়াত কঠোৰ ব্যৱস্থা
চাইবাৰ অপৰাধ থানাত এই গোচৰ পঞ্জীয়ন হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষী প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে তৎপৰ হৈ পৰিছে । এই স্পৰ্শকাতৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ’টো সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা শীঘ্ৰে আঁতৰোৱাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ বিভিন্ন একাউণ্টলৈ জাননীও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷
#WATCH | Jamui, Bihar: Nandan Yadav, the prime accused in the harassment of a minor girl in Jamui, has been shot in the leg during an encounter with the police. More details awaited.— ANI (@ANI) September 22, 2026
(Visuals from Jamui Sadar Hospital; source: Jamui Police) pic.twitter.com/7ffJbpb4Nr
- SIT গঠন, BNSS ধাৰাসমূহৰ অধীনত গোচৰ
সোমবাৰে আৰক্ষী বিষয়া কে এছ অনুপমে কয়, "এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে, যিটো জমুই এলডিপিঅ'ই নিৰীক্ষণ কৰি আছে । এই গোচৰত তিনি নাবালক অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে, ইয়াৰে দুটাৰ বয়স ১৭ৰ পৰা ১৮ বছৰৰ ভিতৰত ৷ জমুই থানাত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১২৮, ৭৪ আৰু ৭৫ নং ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। লগতে যৌন অপৰাধৰ পৰা শিশু সুৰক্ষা (POCSO) আইনৰ ৮ আৰু ১২ নং অধীনতো গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।"
#WATCH | Jamui, Bihar: On a viral video from Jamui showing a boy being assaulted and a girl being groped, SP Vishwajeet Dayal says, " an fir has been registered regarding the incident of molestation and indecent behavior by anti-social elements shown in the video, and a sit has… pic.twitter.com/1JGCjWji5M— ANI (@ANI) September 21, 2026
- জমুই ঘটনাক লৈ ৰাজনৈতিক মহল হুলস্থুল
বিহাৰৰ জমুই জিলাত সংঘটিত হোৱা ঘটনাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলতো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । বিৰোধীয়ে চৰকাৰক ৰাজ্যত আইন-শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ এই লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্যও কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷