কাশ্মীৰ উপত্যকাত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত গুলীয়াগুলী

কাশ্মীৰ উপত্যকাত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত গুলীয়াগুলী
এক্সৰ এটা পোষ্টত জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে কয় যে অঞ্চলটোত যৌথ অভিযান চলি থকাৰ বাবে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ঘেৰাও কৰি ৰখা হৈছে ।
By ANI
Published : November 16, 2026 at 4:52 PM IST
শ্ৰীনগৰ: কাশ্মীৰ উপত্যকাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ৷ সোমবাৰে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাত সন্ত্ৰাসবাদী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত ঘটনা বুলি জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে কয় যে অঞ্চলটোত যৌথ অভিযান চলি থকাৰ বাবে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ঘেৰাও কৰি ৰখা হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে দেওবাৰে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাৰ মীৰবজাৰৰ সমীপত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে যৌথভাৱে ঘেৰাও আৰু অভিযান আৰম্ভ কৰে । আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান নলীন প্ৰভাত আৰু কাশ্মীৰৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক সুজিত কুমাৰ উপস্থিত হৈ এই অভিযান তদাৰক কৰে ।
VIDEO | Security forces maintain tight vigil in Kulgam after one terrorist was gunned down in an encounter. https://t.co/vU51QTnnBV— Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2026
যোৱা ১১ নৱেম্বৰত জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাৰ এটা তালাচী চকীত নিয়োজিত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত অচিনাক্ত মটৰ চাইকেল আৰোহীয়ে গুলীচালনা কৰাত কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ তিনিজন জোৱান আহত হয় ৷ তাৰ পিছতেই এই অভিযান চলোৱা হৈছে ।
বাহিনীটোৱে জনোৱা মতে, দুপৰীয়া প্ৰায় ২.১৫ বজাত আক্ৰমণকাৰীয়ে তালাচী চকীত নিয়োজিত চি আৰ পি এফৰ জোৱানসকলৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে । চি আৰ পি এফৰ জোৱানসকলৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনাৰ পিছতে আক্ৰমণকাৰীয়ে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে বুলি বিষয়াসকলে জনায় ।
#WATCH | J&K: Visuals from the spot after an encounter between Kashmir police and terrorists in Kulgam. (Visuals from the area, deferred by unspecified time; no live operational details disclosed) https://t.co/Izy5a9nBrc— ANI (@ANI) November 16, 2026
‘‘কাশ্মীৰৰ কুলগামত চি আৰ পি এফৰ তালাচী চকীত গুলীচালনা কৰা হৈছে । তিনিজন জোৱান আহত হৈছে । দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে অভিযান চলি আছে আৰু আহত জোৱানসকলক সম্ভৱপৰ উত্তম চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷’’ চি আৰ পি এফে এক বিবৃতিত কয় ।
আহত তিনিজন চি আৰ পি এফ জোৱানৰ ভিতৰত দুজনৰ আঘাত সামান্য হোৱাৰ বিপৰীতে তৃতীয়জনৰ আঘাত সামান্য গুৰুতৰ বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । আহত চি আৰ পি এফ জোৱান তিনিজন হেড কনিষ্টবল সোমবীৰ সিং, কনিষ্টবল ৰাকেশ দাস আৰু সন্তোষ চন্দ্ৰু বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
সোমবাৰে চি আৰ পি এফৰ জম্মু-কাশ্মীৰ মণ্ডলৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান সন্দীপ খিৰৱাৰে এই আক্ৰমণৰ সন্দৰ্ভত নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ সূত্ৰ সংগ্ৰহ কৰা বুলি কয় আৰু ইয়াৰ লগত জড়িতসকলক উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া হ’ব বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰে ।
শ্ৰীনগৰৰ সোণোৱাৰৰ শ্বেৰ-ই-কাশ্মীৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত চি আৰ পি এফ কাপৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সময়ত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত খিৰৱাৰে কয় যে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে দক্ষিণ কাশ্মীৰত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘আমি কিছু সূত্ৰ পাইছো আৰু অতি সোনকালে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।’’