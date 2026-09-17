জম্মু কাশ্মীৰৰ উধমপুৰত সেনাৰ অভিযানৰ মাজতে দুই সন্ত্ৰাসবাদী নিহত
চোৰাংচোৱাৰ নিশ্চিত তথ্যৰ ভিত্তিত সেনা, আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফে যৌথভাৱে মাজালতাৰ ব্ৰাটেল ছ’নে আৰু খুব্বানৰ দুৰ্গম অঞ্চলত তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
Published : September 17, 2026 at 12:10 PM IST
জম্মু : জম্মু-কাশ্মীৰৰ উধমপুৰ জিলাৰ বনাঞ্চলত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সৈতে চলি থকা সংঘৰ্ষত বৃহস্পতিবাৰে দুটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় ৷ ভাৰতীয় সেনাৰ হোৱাইট নাইট কৰ্পছে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা এক্সত এটা পোষ্টত এই তথ্য নিশ্চিত কৰে ৷
সেনা বিষয়াই জনোৱা মতে, বুধবাৰে নিশা প্ৰায় ৯ বজাত মাজালতাৰ দুৰ্গম ব্ৰাটেল ছ’নে আৰু খুব্বান অঞ্চলত সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদীৰ চলাচলৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতে সেনা, আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফে যৌথভাৱে অনুসন্ধান অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
#WhiteKnightCorps | #CounterTerrorismOperations— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) September 17, 2026
𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗦𝗢𝗛𝗔𝗡 | 𝗧𝗪𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥𝗜𝗦𝗧𝗦 𝗡𝗘𝗨𝗧𝗥𝗔𝗟𝗜𝗦𝗘𝗗
In a joint intelligence-based operation during the intervening night of 16/17 Sep 2026, confirmed inputs indicated the presence of terrorists in… pic.twitter.com/4UokfN8NgF
ভাৰতীয় সেনাৰ হোৱাইট নাইট কৰ্পছে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, "২০২৬ চনৰ ১৬/১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ মাজনিশা চোৰাংচোৱাৰ নিশ্চিত তথ্যৰ ভিত্তিত চলোৱা যৌথ অভিযানৰ সময়ত উধমপুৰৰ ব্ৰাটেল অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ উপস্থিতিৰ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য লাভ কৰা হয় । বেয়া বতৰ, কঠিন ভূখণ্ড আৰু কম দৃশ্যমানতাৰ মাজতো হোৱাইট নাইট কৰ্পছ, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ এটা দলে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান আৰম্ভ কৰে আৰু দুটা সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰে ৷"সেনাই কয় যে অঞ্চলটোত অনুসন্ধান আৰু চোৰাংচোৱাৰ অভিযান চলি আছে ৷
সেনাই আৰু কয়, “নিৰাপত্তা বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে যাতে বাকী থকা যিকোনো ভাবুকিৰ স্থান নিৰ্ণয় আৰু নিৰ্মূল কৰা হয় ।”
বুধবাৰৰ মাজনিশা অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বনাঞ্চলৰ সন্দেহযুক্ত আত্মগোপন স্থানক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ সময়তে বনাঞ্চলত বন্দুকৰ গুলী আৰু বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা যায় বুলি সেনা বিষয়াই ইয়াৰ পূৰ্বে জানিবলৈ দিয়ে ৷
লগতে পঢ়ক : জম্মু-কাশ্মীৰত সেনাৰ গুলীত নিহত লস্কাৰ-ই-তৈইবাৰ সদস্য ইয়াছি, সেনাৰ অভিযান অব্যাহত