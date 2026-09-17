ETV Bharat / bharat

জম্মু কাশ্মীৰৰ উধমপুৰত সেনাৰ অভিযানৰ মাজতে দুই সন্ত্ৰাসবাদী নিহত

চোৰাংচোৱাৰ নিশ্চিত তথ্যৰ ভিত্তিত সেনা, আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফে যৌথভাৱে মাজালতাৰ ব্ৰাটেল ছ’নে আৰু খুব্বানৰ দুৰ্গম অঞ্চলত তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰে ।

JAMMU KASHMIR ENCOUNTER
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2026 at 12:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জম্মু : জম্মু-কাশ্মীৰৰ উধমপুৰ জিলাৰ বনাঞ্চলত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সৈতে চলি থকা সংঘৰ্ষত বৃহস্পতিবাৰে দুটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় ৷ ভাৰতীয় সেনাৰ হোৱাইট নাইট কৰ্পছে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা এক্সত এটা পোষ্টত এই তথ্য নিশ্চিত কৰে ৷

সেনা বিষয়াই জনোৱা মতে, বুধবাৰে নিশা প্ৰায় ৯ বজাত মাজালতাৰ দুৰ্গম ব্ৰাটেল ছ’নে আৰু খুব্বান অঞ্চলত সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদীৰ চলাচলৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতে সেনা, আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফে যৌথভাৱে অনুসন্ধান অভিযান আৰম্ভ কৰে ।

ভাৰতীয় সেনাৰ হোৱাইট নাইট কৰ্পছে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, "২০২৬ চনৰ ১৬/১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ মাজনিশা চোৰাংচোৱাৰ নিশ্চিত তথ্যৰ ভিত্তিত চলোৱা যৌথ অভিযানৰ সময়ত উধমপুৰৰ ব্ৰাটেল অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ উপস্থিতিৰ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য লাভ কৰা হয় । বেয়া বতৰ, কঠিন ভূখণ্ড আৰু কম দৃশ্যমানতাৰ মাজতো হোৱাইট নাইট কৰ্পছ, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ এটা দলে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান আৰম্ভ কৰে আৰু দুটা সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰে ৷"সেনাই কয় যে অঞ্চলটোত অনুসন্ধান আৰু চোৰাংচোৱাৰ অভিযান চলি আছে ৷

সেনাই আৰু কয়, “নিৰাপত্তা বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে যাতে বাকী থকা যিকোনো ভাবুকিৰ স্থান নিৰ্ণয় আৰু নিৰ্মূল কৰা হয় ।”

বুধবাৰৰ মাজনিশা অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বনাঞ্চলৰ সন্দেহযুক্ত আত্মগোপন স্থানক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ সময়তে বনাঞ্চলত বন্দুকৰ গুলী আৰু বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা যায় বুলি সেনা বিষয়াই ইয়াৰ পূৰ্বে জানিবলৈ দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক : জম্মু-কাশ্মীৰত সেনাৰ গুলীত নিহত লস্কাৰ-ই-তৈইবাৰ সদস্য ইয়াছি, সেনাৰ অভিযান অব্যাহত

TAGGED:

সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান
জম্মু কাশ্মীৰত এনকাউণ্টাৰ
ভাৰতীয় সেনা
TERRORISTS KILLED IN ENCOUNTER
JAMMU KASHMIR ENCOUNTER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.