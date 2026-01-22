নিৰাপত্তাৰক্ষী-নক্সালবাদীৰ মাজত তীব্ৰ সংঘৰ্ষ, কেইবাটাও নক্সালবাদী নিহতৰ খবৰ
সাৰন্দা বনাঞ্চলত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু নক্সালবাদীৰ মাজত সংঘটিত হৈছে প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী ৷ এই গুলীয়াগুলীত কেইবাটাও নক্সালবাদী নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
Published : January 22, 2026 at 1:45 PM IST
ৰাঁচী(ঝাৰখণ্ড): ঝাৰখণ্ডৰ সাৰন্দা বনাঞ্চলত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু নক্সালবাদীৰ মাজত সংঘটিত হৈছে প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী ৷ কিৰু বুৰু অঞ্চলত চলি থকা এই গুলীয়াগুলীত কেইবাটাও নক্সালবাদী নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৱশ্যে এতিয়ালৈকে এই সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতি লাভ কৰা হোৱা নাই ৷ তথ্য অনুসৰি চৈবাছাৰ সাৰন্দা বনাঞ্চলৰ চোতানগ্ৰহ থানাৰ অন্তৰ্গত কুম্ভদিহ গাঁৱৰ সমীপত চলি আছে এই গুলীয়াগুলী ৷
ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু নক্সালবাদীৰ মাজত গুলীয়াগুলী চলি আছে । দুয়োপক্ষৰ ফালৰে পৰা গুলী চলোৱাৰ শব্দ শুনা পোৱা গৈছে ৷
কোল্হান ডিভিজনৰ আৰক্ষী উপ-মহাপৰিদৰ্শক অনুৰঞ্জন কিস্পট্টাই এই কথা নিশ্চিত কৰি কয় যে নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু নক্সালবাদীৰ মাজত বন্দুকৰ যুঁজ সংঘটিত হৈছে । অভিযান সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে সবিশেষ ৰাজহুৱা কৰা হ’ব বুলি শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷
ইফালে, ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীৰ অভিযান শাখাৰ মহাপৰিদৰ্শক ডাঃ মাইকেল ৰাজে বৃহৎসংখ্যক নক্সালবাদী নিহত হোৱা বুলি সদৰী কৰে । গুলীয়াগুলী শেষ নোহোৱালৈকে নিহতৰ সম্পূৰ্ণ সংখ্যা ৰাজহুৱা কৰাটো যথেষ্ঠ কঠিন বুলি শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ৷
নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে চলাই আছে অনুসন্ধান অভিযান
খবৰ অনুসৰি, সাৰন্দাত বাকী থকা নক্সালসকলক নিঃশেষ কৰাৰ বাবে এক বৃহৎ অভিযান অব্যাহত আছে । বৃহস্পতিবাৰে পুৱা কিৰু বুৰু অঞ্চলত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু নক্সালবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে ৷ নিৰাপত্তাৰক্ষীক দেখা মাত্ৰেই নক্সালবাদীয়ে গুলীয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ৷ প্ৰত্যুত্তৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়েও গুলীচালনা কৰে ৷
নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীৰ আগত তিষ্ঠিব নোৱাৰি নক্সালবাদীবোৰ ছেদেলি-ভেদেলি হৈ পৰে ৷ ঘন অৰণ্য আৰু কঠিন ভূখণ্ডৰ সুযোগ লৈ নক্সালবাদীয়ে এতিয়াও গোপনে নিৰাপত্তাৰক্ষীক উদ্দেশ্যি গুলীচালনা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ আনহাতে, চি আৰ পি এফকে ধৰি আন আন নিৰাপত্তা বাহিনীসমূহে বনাঞ্চলখন ঘেৰি ধৰিছে ৷ আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি এই গুলীয়াগুলীত তিনিটাতকৈও অধিক নক্সালবাদী নিহত হয় । ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে এই গুলীয়াগুলী শেষ হোৱাৰ পিছত ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷
সাৰন্দাৰ শেহতীয়া অৱস্থা
ঝাৰখণ্ডক নক্সালবাদীমুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ বাধা হৈছে সাৰন্দা । ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ঝাৰখণ্ডত নক্সালবাদীৰ নেতৃত্বত আছে পলিটব্যুৰোৰ সদস্য মিছিৰ বেছৰা, যাৰ বিপৰীতে ইতিমধ্যে এক কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰি থোৱা হৈছে ৷
মিছিৰ বেছৰাৰ সৈতে আছে ৬০ জনীয়া ভয়ংকৰ নক্সালবাদীৰ এটা দল, য’ত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য আনল দা আৰু অসীম মণ্ডলৰ উপৰিও ঝাৰখণ্ড-বিহাৰ বিশেষ আঞ্চলিক সমিতিৰ সদস্য সুশান্তকে ধৰি অন্যান্য নক্সালবাদীসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত আছে ৷
আটাইকেইজনেই কোল্হানত শিবিৰ পাতি অৱস্থান কৰি আহিছে ৷ ইয়াৰোপৰি কুখ্যাত নক্সাল সেনাপতি অজয় মাহাতোৰ বাবে কাম কৰা ২০-২৫ জনীয়া নক্সালবাদীৰ এটা দলেও পশ্চিম সিংভূমত শিবিৰ পাতিছে ।
