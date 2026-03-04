বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰদূত এইচ কে দুৱাৰ দেহাৱসান
এইচ কে দুৱা ৰাজ্যসভাৰ মনোনীত সদস্য(২০০৯-২০১৫) আছিল ৷ তেওঁ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বিতৰ্কত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছিল ।
নতুন দিল্লী: বিশিষ্ট সাংবাদিক এইচ কে দুৱাৰ দেহাৱসান ৷ ৮৮ বছৰ বয়সত দেহাৱসান ঘটে বিশিষ্ট সাংবাদিকগৰাকীৰ ৷ ভাৰতৰ আগশাৰীৰ তিনিখন বাতৰি কাকতৰ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ দৰে বিৰল অভিজ্ঞতা লাভ কৰা দুৱাৰ বুধবাৰে পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে ৷
এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত সাংবাদিকগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা বুলি পৰিয়ালৰ এজন সদস্যই জানিবলৈ দিয়ে । শাৰিৰীক অসুস্থতাৰ বাবে তিনি সপ্তাহ পূৰ্বে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল দুৱাক ।
বৃহস্পতিবাৰে লোধিপথৰ শ্মশানত দুৱাৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ’ব । দুৱা তীক্ষ্ণ ৰাজনৈতিক অন্তৰ্দৃষ্টি আৰু সম্পাদকীয় স্বাধীনতাৰ প্ৰতি অটল দায়বদ্ধতাৰ বাবে পৰিচিত আছিল । ৰাজ্যসভাৰ(২০০৯-২০১৫) মনোনীত সদস্য হিচাপেও তেওঁ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বিতৰ্কত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছিল ।
নিজৰ বিখ্যাত কেৰিয়াৰত দুৱাই দ্য হিন্দুস্তান টাইমছ(১৯৮৭-৯৪), দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ(১৯৯৪-৯৬) আৰু দ্য ট্ৰিবিউনৰ মুখ্য সম্পাদক(২০০৩-০৯) আৰু দ্য টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াৰ সম্পাদকীয় পৰামৰ্শদাতা(১৯৯৭-৯৮) হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ১৯৩৭ চনৰ ১ জুলাইত জন্মগ্ৰহণ কৰা দুৱা দুজন প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্ৰমে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আৰু এইচ ডি দেৱেগৌড়াৰ মিডিয়া উপদেষ্টা হিচাপেও কৰ্মৰত আছিল । ডেনমাৰ্কত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে(২০০১-২০০৩) ও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
দুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰামৰ্শদাতা ব’ৰ্ডৰ সদস্য আছিল । বৈদেশিক পৰিক্ৰমাৰ স্থায়ী সমিতি আৰু গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰামৰ্শদাতা সমিতিকে ধৰি কেইবাখনো উচ্চ পৰ্যায়ৰ সংসদীয় সমিতিতো কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । পদ্মভূষণ বঁটা লাভ কৰা দুৱাক পঞ্জাৱ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কুৰুক্ষেত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা ডি লিট(Hon) উপাধিৰে সন্মানিত কৰা হয় ।
