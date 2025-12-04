ETV Bharat / bharat

নাগালেণ্ডৰ বাৰেৰহণীয়া হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ আকৰ্ষণ ইজৰাইলৰ 'য়েকুমি'

ক্ৰছ-কলচাৰেল মিউজিকেল যাত্ৰাৰ বাবে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল ২০২৫ত অংশগ্ৰহণ ইলেক্ট্ৰ'-এথনিক যুটি 'য়েকুমি'ৰ ।

Hornbill Festival 2025
হৰ্ণবিলৰ আকৰ্ষণ 'য়েকুমি' (@DeepakRajGuruG X)
author img

By PTI

Published : December 4, 2025 at 5:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ অন্যতম চিনাকি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিচাপে বিবেচিত নাগালেণ্ডৰ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলে ইজৰাইলৰ ইলেক্ট্ৰ’-এথনিক মিউজিক যুটি 'য়েকুমি' (YEKUMI) ৰ অংশগ্ৰহণেৰে এইবাৰ বিশ্বব্যাপী আবেদন আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে । তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে মহোৎসৱৰ বিকাশশীল দৃষ্টিভংগীক প্ৰতিফলিত কৰে, যিয়ে কেৱল নগা ঐতিহ্যক সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰ কৰাই নহয়, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিল্পীৰ কণ্ঠকো আদৰণি জনায় ।

নাগালেণ্ডত প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰা হৰ্ণবিল উৎসৱে সংগীত, নৃত্য, শিল্পকলা, খাদ্য আৰু সম্প্ৰদায়ৰ দ্বাৰা আয়োজিত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে নাগালেণ্ডৰ জনজাতিসমূহৰ বৈচিত্ৰময় পৰম্পৰাক একত্ৰিত কৰে । স্থানীয় সাংস্কৃতিক পদক্ষেপ হিচাপে আৰম্ভ হোৱাটো এতিয়া এক বৃহৎ পৰিসৰৰ অনুষ্ঠানত পৰিণত হৈছে, যিয়ে ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শক, সাংস্কৃতিক গৱেষক, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু নাগালেণ্ডৰ চহকী জনজাতীয় পৰিচয়ৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচৰা শিল্পীসকলক আকৰ্ষিত কৰে ।

শেহতীয়া বছৰবোৰত এই উৎসৱত বিশ্বৰ শিল্পীসকলৰ অংশগ্ৰহণো বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰ কৰা সাংস্কৃতিক বিনিময় আৰু চৰ্চাও বাঢ়িছে ।

YEKUMI ৰ গঠন হৈছে দুজন বহুবিষয়ক ইজৰাইলী শিল্পী ইডান শ্বাৰ আৰু এলন ছাগীৰ সহযোগত । যিয়ে বাস্তৱ সময়ৰ ইলেক্ট্ৰনিক সংগীত সৃষ্টিৰ ওপৰত নিৰ্মিত এক সুকীয়া শৈলী গঢ়ি তুলিছে । পূৰ্বতে ৰেকৰ্ডিং কৰা ক্ৰমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে দৰ্শকৰ শক্তি আৰু সভাস্থলীৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই প্ৰতিটো অভিনয় শূন্যৰ পৰাই নিৰ্মাণ কৰে ।

তেওঁলোকৰ চেটসমূহে ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰডাকচনৰ সৈতে লাইভ এথনিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেচনৰ সংমিশ্ৰণ ঘটায়, ডিডজেৰিডু, উড, বৌজুকি, ট্ৰাম্পেট, বাঁহী, হেণ্ডপান, দাৰবুকা আৰু নেই ব্যৱহাৰ কৰে । ডিজিটেল আৰু এক'ষ্টিক উপাদানৰ এই মিশ্ৰণে এনে এক শব্দৰ সৃষ্টি কৰে, যিটো প্ৰাচীন সংগীত পৰম্পৰাত শিপাই আছে আৰু সমসাময়িক বিশ্ব সংগীতৰ ধাৰাসমূহৰ সৈতে মিল আছে ।

উল্লেখ্য যে, দুয়োজন সংগীতজ্ঞই একাধিক কলাত্মক শাখাত কাম কৰি আহিছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত থিয়েটাৰ, বিশ্ব সংগীত আৰু সমসাময়িক সংগীতৰ স্থানত অভিনয় কৰিছে । তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণে উৎসৱৰ লাইনআপলৈ এক ক্ৰছ-কলচাৰেল উপাদান আনে, যিটো সৃষ্টিশীল বিনিময়ক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে সাংস্কৃতিক পৰিচয় উদযাপনৰ বহল লক্ষ্যৰ সৈতে মিল খায় ।

নগা কলা-কুশলীৰ সৈতে YEKUMIৰ দৰে শিল্পীক অংশগ্ৰহণ কৰি হৰ্ণবিল উৎসৱে পৰম্পৰা আৰু আধুনিক কলাত্মক প্ৰকাশৰ মাজৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মিলন বিন্দু হিচাপে নিজকে থিয় কৰাই ৰাখিছে । নাগালেণ্ডৰ ঐতিহ্যৰ মাজত গভীৰভাৱে শিপাই আছে এই উৎসৱ । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনসমূহৰ উপস্থিতিয়ে এই মনোযোগৰ পৰিপূৰক আৰু অঞ্চলটোৰ সাংস্কৃতিক শক্তিসমূহ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতি ইয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক সমৰ্থন কৰে ।

লগতে পঢ়ক : বৰ্ণিল হৰ্ণবিল মহোৎসৱ আৰম্ভ : নাগালেণ্ডৰ পৰম্পৰা আৰু কলা-সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ

TAGGED:

HORNBILL FESTIVAL 2025
HORNBILL FESTIVAL IN NAGALAND
ইটিভি ভাৰত অসম
YEKUMI
NAGALAND HORNBILL FESTIVAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.