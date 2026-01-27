বিতৰ্কত পদ্ম বঁটা ! মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনীতিকৰণৰ অভিযোগ
‘‘মোদী চৰকাৰে নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যসমূহৰ পৰা বঁটা বিজয়ীসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে’’ - এই অভিযোগ কংগ্ৰেছ নেতা কাৰ্তি চিদাম্বৰমৰ ৷
Published : January 27, 2026 at 12:08 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰত চৰকাৰে ২০২৬ চনৰ পদ্ম বঁটা ঘোষণা কৰাৰ এদিন পিছত অৰ্থাৎ সোমবাৰে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটাক লৈ ৰাজনীতিকৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । দলটোৱে দাবী কৰে যে এইবাৰৰ পদ্ম বঁটা লাভ কৰা ৩৭ শতাংশই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্যসমূহৰ ।
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে অসম, কেৰালা, তামিলনাডু, পশ্চিমবংগ আৰু পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ পদ্ম বঁটাৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰফেচনেলছ কংগ্ৰেছ আৰু ডাটা এনালাইটিক্সৰ সভাপতি প্ৰবীণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত এনেদৰে লিখিছে, ‘‘পদ্ম বঁটাৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱহাৰ । মোদী চৰকাৰে আনকি পদ্ম বঁটাকো নিৰ্বাচনী অস্ত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে ।’’
The ‘electionisation’ of Padma!— Praveen Chakravarty (@pravchak) January 26, 2026
Modi govt has turned even Padma awards into an election weapon
37% of this year’s Padma awardees are from election states
While their share of population is only 18%
This pattern has repeated consistently 👇🏽
Nevertheless, Happy Republic Day ! pic.twitter.com/S0fTA8egLz
এইবাৰৰ পদ্ম বঁটা বিজয়ীসকলৰ ৩৭ শতাংশই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্যসমূহৰ বুলি দাবী কৰি তেওঁ লগতে কয়, ‘‘জনসংখ্যাৰ হিচাপত তেওঁলোকৰ অংশ মাত্ৰ ১৮ শতাংশ ।’’ চক্ৰৱৰ্তীয়ে ২০২০ চনৰ পৰা নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যসমূহৰ পৰা পদ্ম বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ তালিকাও নিজৰ পোষ্টৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি এই আৰ্হিটো ধাৰাবাহিকভাৱে পুনৰাবৃত্তি হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
একেধৰণৰ আৱেগ প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ গিৰিজা শেটকাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, ‘‘বিজেপিয়ে পদ্ম বঁটাক লৈ ইমানেই ৰাজনীতি কৰিছে যে পদ্ম বঁটাৰ তালিকাখন চালেই স্পষ্ট হৈ পৰে, কোন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ।’’
BJP has politicized the Padma Awards so much that by looking at the list of Padma Awards you can tell in which state Elections are going to be held.— Dr. Girija Shetkar (@GirijaShetkar) January 26, 2026
শাসকীয় দলটোক কটাক্ষ কৰি কংগ্ৰেছ সাংসদ কাৰ্তি চিদাম্বৰমে এক্সত এটা পোষ্টত এনেদৰে লিখিছে, ‘‘এক দেশ, এক নিৰ্বাচন’’ হ’লে পদ্ম বঁটা বিজয়ীক বাছনি কৰাটো চৰকাৰৰ বাবে কিমান জটিল হ'লহেঁতেন ! এতিয়া ইমানেই সহজ; মাত্ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা ৰাজ্যসমূহৰ পৰা ব্যক্তিক বাছনি কৰক ।’’
If there was One Nation One Election, it would be so complicated for the Government to choose Padma Award recipients! Now it’s so much simpler, just choose persons from poll bound states. #PadmaAwards2026— Karti P Chidambaram (@KartiPC) January 25, 2026
ইফালে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক প্ৰত্যুত্তৰ দি কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বীকো সন্মান দিছে ।
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ শ্বাহজাদ পুনৱাল্লাই এটা পোষ্টত লিখিছে, ‘‘ভদ্ৰা-গান্ধী পৰিয়ালে নিজৰ মাজতে ভাৰতৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰিছিল ৷ আনহাতে আম্বেদকাৰজী আৰু চৰ্দাৰ পেটেলক সেই সময়ত এই বঁটা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত কৰা হৈছিল । ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰাপত্তাহীনতাৰ বাবেই তেওঁ শশী থাৰুৰ, শ্বকীল আহমেদ, গুলাম নবী আজাদ আদি নেতাক অপমান কৰিছিল । ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বীকো সন্মান জনাইছে ।’’
Difference between secure, statesman PM @narendramodi & insecure darpok @RahulGandhi— Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) January 26, 2026
While Vadra Gandhi Parivar rewarded itself with Bharat Ratna
Denied it to Ambedkar ji & Sardar Patel on time
Humiliated leaders like Shashi Tharoor, Shakeel Ahmad, Gulam Nabi Azad & others… pic.twitter.com/E1uVN4FHTo
তেওঁ কয়, ‘‘এতিয়া কওকচোন প্ৰকৃত ৰাজনীতিবিদ কোন ? যিজনে ৰাজনৈতিক সীমাৰ বাহিৰলৈ গৈ সন্মান দিব পাৰে । সেইজন হ’ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ।’’
পদ্ম বঁটা – দেশৰ অন্যতম সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা ৷ পদ্ম বিভূষণ, পদ্মভূষণ আৰু পদ্মশ্ৰী এই তিনিটা শাখাত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । এই বঁটাসমূহ শিল্প, সামাজিক কাম, জনসংযোগ, বিজ্ঞান আৰু অভিযান্ত্ৰিক, বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ, চিকিৎসা, সাহিত্য আৰু শিক্ষা, ক্ৰীড়া আৰু অসামৰিক সেৱা আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা হয় ।
ব্যতিক্ৰমী আৰু বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে ‘পদ্ম বিভূষণ’, উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে ‘পদ্মভূষণ’ আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে ‘পদ্মশ্ৰী’ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । এই বঁটাসমূহ প্ৰতি বছৰে গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে ঘোষণা কৰা হয় । সাধাৰণতে প্ৰতি বছৰে মাৰ্চ-এপ্ৰিল মাহৰ আশে-পাশে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই বঁটা প্ৰদান কৰে ।
২০২৬ বৰ্ষৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তলৰ তালিকাত উল্লেখ কৰা অনুসৰি দুটা যুগল বঁটাকে ধৰি ১৩১ টা পদ্ম বঁটা প্ৰদানৰ অনুমোদন জনাইছে (যুগল বঁটাক এটা হিচাপে গণ্য কৰা হয়) । এই তালিকাত আছে পাঁচগৰাকী পদ্মবিভূষণ, ১৩ গৰাকী পদ্মভূষণ আৰু ১১৩ গৰাকী পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপকৰ নাম । বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ ভিতৰত ১৯ গৰাকী মহিলা আৰু এই তালিকাত বিদেশী-প্ৰবাসী ভাৰতীয়(এন আৰ আই), ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তি (পি আই অ’), ভাৰতৰ বহিঃৰাজ্যৰ নাগৰিক(অ’ চি আই) শিতানৰ ছয়জন ব্যক্তি আৰু মৰণোত্তৰভাৱে বঁটাপ্ৰাপ্ত ১৬ গৰাকীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ উল্লেখযোগ্য দিশসমূহ ভাগ-বাটোৱাৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ