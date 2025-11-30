ECINET এপত জনসাধাৰণৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে
প’ল পেনেলে নাগৰিকসকলক এই এপটো ডাউনলোড কৰি ২৭ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত নিজৰ পৰামৰ্শ দাখিল কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
Published : November 30, 2025 at 11:49 AM IST
নতুন দিল্লী : ECINET এপটোক অধিক ব্যৱহাৰকাৰী অনুকূল কৰি তোলাৰ বাবে শনিবাৰে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে জনসাধাৰণৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে ৷ সমীক্ষা পেনেলে কয়, "ই চি আইয়ে সকলো নাগৰিককে ECINET ডাউনলোড কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু এপটোত থকা 'পৰামৰ্শ জমা দিয়ক' টেব ব্যৱহাৰ কৰি এপটোৰ উন্নতিৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ দাখিল কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে ৷ ২৭ ডিচেম্বৰলৈকে পৰামৰ্শ দাখিল কৰিব পাৰিব ৷"
প’ল পেনেলত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু শেহতীয়া উপ-নিৰ্বাচনৰ সময়ত ECINETৰ এটা ট্ৰাইয়েল সংস্কৰণ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷ তেওঁলোকে কয় যে এই নতুন মঞ্চই ভোটাৰ সেৱাৰ উন্নতি সাধন কৰিছে, ভোটদানৰ শতাংশৰ ধাৰা দ্ৰুতভাৱে উপলব্ধ হৈছে আৰু ভোটগ্ৰহণ বন্ধ হোৱাৰ ৭২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত সূচকাংক কাৰ্ড প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিটো পূৰ্বৰ প্ৰক্ৰিয়াত সপ্তাহ বা মাহ ধৰি চলিছিল ৷
প’ল পেনেলত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা শিকি অহা আৰু চি ই অ’, ডি ই অ’, ইৰ’ এছ, পৰ্যবেক্ষক আৰু ক্ষেত্ৰ বিষয়াৰ পৰা লাভ কৰা মতামত প্লেটফৰ্মৰ কাৰ্যক্ষমতা আৰু অধিক উন্নত কৰাৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ প’ল পেনেলত লগতে কোৱা হৈছে, "ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰামৰ্শসমূহ পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব আৰু প্লেটফৰ্মটোক অধিক ব্যৱহাৰকাৰী-বন্ধুত্বপূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ অধিক আপডেট কৰা হ'ব ৷ ECINET প্লেটফৰ্মৰ আনুষ্ঠানিক মুকলিৰ পৰিকল্পনা ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহত কৰা হৈছে ৷"
ই চি আইয়ে কয় যে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে ভোটাৰৰ সুবিধা বৃদ্ধি আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত স্বচ্ছতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে ECINET আয়োগৰ অন্যতম ডাঙৰ পদক্ষেপ ৷ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত, নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ড° সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু ড° বিবেক যোশীৰ সহযোগত ইয়াৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় ৷
নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে ECINETটো নাগৰিকৰ বাবে একক, ঐক্যবদ্ধ এপ যিয়ে পূৰ্বতে পৃথক নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় ৪০টা এপ্লিকেচন/ৱেবছাইট, যেনে ভোটাৰ হেল্পলাইন এপ (ভি এইচ এ), চি ভি জি আই এল, সক্ষম, পলিং ট্ৰেণ্ডছ (ভোটাৰ টাৰ্ণআউট এপ) আৰু আপোনাৰ প্ৰাৰ্থীক জনাওক (কে ৱাই চি) এপক একক আন্তঃপৃষ্ঠত একত্ৰিত কৰে ৷ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে যে গুগল প্লে ষ্ট’ৰ আৰু এপল এপ ষ্ট’ৰ দুয়োটাৰে পৰা এই এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ৷