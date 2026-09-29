ETV Bharat / bharat

নিৰ্বাচন আয়োগ বিতৰ্ক: জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অহা সপ্তাহত শুনানিৰ বাবে বিষয়টো তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ সন্মত হৈছে ।

SUPREME COURT ON CEC
চিইচি জ্ঞানেশ কুমাৰৰ সৈতে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত এছএছ সান্ধু (বাওঁফালে) আৰু বিবেক যোশী (EC)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2026 at 2:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সান্ধু আৰু বিবেক যোশীৰ সন্মতি অবিহনে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে একপক্ষীয়ভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগৰ হৈ সিদ্ধান্ত ল’ব পাৰে নেকি ? এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কৰা এক নতুন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে ।

ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বত এখন বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত আবেদনকাৰী ৰাকেশ কুমাৰ সিঙৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিকাশ সিঙে বিষয়টো উল্লেখ কৰে । জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয় যে আইনী ব্যৱস্থা অনুসৰি বহু সদস্যবিশিষ্ট আয়োগৰ সিদ্ধান্ত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে বা সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে হ’ব লাগে আৰু বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকে তাৎক্ষণিক শুনানি বিচাৰিছে ।

সিঙে দাবী কৰে যে বিধিগতভাৱে উল্লেখ কৰা অনুসৰি বহু সদস্যযুক্ত আয়োগ গঠনৰ উদ্দেশ্য হ’ল সিদ্ধান্তসমূহ যাতে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে বা সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ভিত্তিত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

তেওঁ কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে কেনেদৰে কাম কৰিছে সেই কথা যদি লক্ষ্য কৰা যায় তেতিয়া এই কথা স্পষ্ট হয় যে সমগ্ৰ এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল নে নাই সেই সন্দৰ্ভত 'গুৰুতৰ সন্দেহ' আছে । "কাৰণ যদি আয়োগে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, তেন্তে... ? আদালতেও যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে সেয়া এই ভিত্তিত যে ই হৈছে আয়োগৰ সিদ্ধান্ত । গতিকে ই এটা গুৰুতৰ বিষয় । মই কেৱল এই অনুৰোধটোৱেই কৰিছোঁ ।" সিঙে কয় ।

উল্লেখ্য যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ অধীনত লোৱা আভ্যন্তৰীণ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত ১০ মাহৰ ভিতৰত দুজন নিৰ্বাচন আয়ুক্তই কমেও ১৪ বাৰ আনুষ্ঠানিক আপত্তি দাখিল কৰা বুলি প্ৰকাশ পোৱাৰ কিছুদিন পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই আবেদন দাখিল কৰা হৈছে । তেওঁলোকে প্ৰ-পত্ৰ ৬ (ভোটাৰ পঞ্জীয়ন প্ৰ-পত্ৰ)ত কৰা পৰিৱৰ্তন আৰু দিল্লীত নিৰ্বাচনী তালিকাৰ ছফ্টৱেৰ কেন্দ্ৰীভূতকৰণক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।

আনহাতে, প্ৰতিবেদনখন প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে দিয়া বিবৃতিত কয় যে সকলো মূল সিদ্ধান্ততে তিনিওজন সদস্যৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে অনুমোদন পোৱা গৈছে । আভ্যন্তৰীণ টোকাসমূহক স্বাভাৱিক আলোচনা বুলি অভিহিত কৰিছে ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাৰ্যবিধিৰ বিষয়ে অৱগত এগৰাকী অধিবক্তাৰ মতে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অহা সপ্তাহত শুনানিৰ বাবে বিষয়টো তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ সন্মত হৈছে ।

আবেদনখনত জ্ঞানেশ কুমাৰক এই কথা জনাবলৈ নিৰ্দেশ দিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে যে তেওঁ কি অধিকাৰৰ ভিত্তিত কাম কৰি আছে আৰু কৰি থাকিব । তেওঁ এনেকুৱা কাম কৰি আছে যেনেদৰে সংবিধানৰ ৩২৪ অনুচ্ছেদ মতে নিৰ্বাচন আয়োগক সামূহিকভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ যি ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰ প্ৰয়োগ তেওঁ অকলে কৰিব পাৰে । কিন্তু ৩২৪(৩) অনুচ্ছেদত তেওঁক কেৱল আয়োগৰ অধ্যক্ষ হিচাপেহে গণ্য কৰা আৰু আয়োগৰ সামূহিক ক্ষমতাৰ ওপৰত তেওঁক কোনো ব্যক্তিগত অধিকাৰ প্ৰদান নকৰে ।

আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে ৩২৪(১) অনুচ্ছেদে নিৰ্বাচনী তালিকা প্ৰস্তুত কৰা আৰু নিৰ্বাচন পৰিচালনাৰ অধ্যক্ষতা, নিৰ্দেশনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ “এটা নিৰ্বাচন আয়োগৰ” ওপৰত নিহিত কৰে, এই কাম মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত নহয় ।

আবেদনখনত কোৱা হৈছে, “প্ৰ-পত্ৰ-৬ 'ভোটাৰ পঞ্জীয়ন নিয়ম, ১৯৬০'ৰ অধীনত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । যদি ২০২৬ চনৰ ১৬ মে’ত আয়ুক্ত যোশী আৰু ২০২৬ চনৰ ১৯ ​​মে’ত আয়ুক্ত সান্ধুৰ ৰেকৰ্ড অনুসৰি, প্ৰ-পত্ৰ-৬ত এছআইআৰৰ সৈতে জড়িত এনে এক বিষয় সংযোগ কৰিবৰ বাবে নিয়মৰ সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, যাক আঁতৰাব নোৱাৰি, তেন্তে ইয়াক পৰিৱৰ্তন অবিহনে সেই প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰৱৰ্তনৰ আইনী ভিত্তি নিৰ্ণয় কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে ।”

আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে যোশী আৰু সান্ধুৰ নিৰন্তৰ, সমসাময়িক, ৰেকৰ্ডত থকা মতানৈক্য সত্ত্বেও কুমাৰে কাৰ্যভাৰ অব্যাহত ৰখা, সেই সময়ছোৱাত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিটো নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া আৰু নিৰ্বাচনৰ নিৰপেক্ষতাক লৈ গুৰুতৰ সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিছে, য’ত বিশেষ নিবিড় সংশোধনটোও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ।

আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে এছআইআৰ সম্পৰ্কে এই আদালতৰ নিজা আদেশসমূহ এই কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগবাঢ়িছিল যে এই প্ৰক্ৰিয়া কেৱল কুমাৰৰ অনুৰোধত নহয়, নিৰ্বাচন আয়োগৰ দ্বাৰা আৰু তেওঁলোকৰ হৈ এক সামূহিক সংস্থা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক :আচৰিত ! দিল্লীৰ বেলা ইষ্টেটত ৭২৮ ভোটাৰৰ ৭২৭ জনৰ নাম পৰিল বাদ, জীৱিতকো সজালে মৃত
লগতে পঢ়ক :চলো যন্তৰ-মন্তৰ : ২ অক্টোবৰৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে নাই আৰক্ষীৰ অনুমতি

TAGGED:

ELECTION COMMISSION ROW
CEC GYANESH KUMAR
নিৰ্বাচন আয়োগ বিতৰ্ক
জ্ঞানেশ কুমাৰ
SUPREME COURT ON CEC

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.