চৰকাৰী প্ৰচাৰ মাধ্যমত বিনামূলীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ; ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশেষ পদক্ষেপ

চৰকাৰী প্ৰচাৰ মাধ্যমত বিনামূলীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ; ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশেষ পদক্ষেপ
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৫ খন ৰাজ্যৰ সকলো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলক আই টি প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে ডিজিটেল টাইম ভাউচাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ।
Published : March 23, 2026 at 2:03 PM IST
নতুন দিল্লী : সমাগত অসম, কেৰালাম, পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিনামূলীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক দলসমূহক ডিজিটেল ভাউচাৰ প্ৰদান । ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সোমবাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ৰ ৩৯এ ধাৰাৰ অধীনত এই চাৰিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলটোৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দূৰদৰ্শন আৰু ৰেডিঅ’ত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাজনৈতিক দলসমূহক সম্প্ৰচাৰৰ সময় আবণ্টন দিয়াৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
সেই অনুসৰি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৫ খন নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ সকলো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলক আই টি প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে ডিজিটেল টাইম ভাউচাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে বুলিও কোৱা হৈছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে কয়, "প্ৰতিটো পৰ্যায়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাকাৰী প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশৰ তাৰিখৰ পৰা ভোটগ্ৰহণৰ তাৰিখৰ দুদিন আগলৈকে নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত সম্প্ৰচাৰৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব । ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত প্ৰতিনিধি আৰু নিজ নিজ ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ (চিইঅ') কাৰ্যালয়ৰ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত লটাৰীৰ জৰিয়তে প্ৰকৃত সম্প্ৰচাৰ আগতীয়াকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব ।"
নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে এই আঁচনিৰ অধীনত দূৰদৰ্শন আৰু অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ’ দুয়োটাতে ৪৫ মিনিটৰ 'বেছ টাইম' (base time) বিনামূলীয়া সম্প্ৰচাৰৰ সুবিধা আবণ্টন দিয়া হৈছে । প্ৰতিটো দলৰ বাবে ৰাজ্যৰ ভিতৰৰ আঞ্চলিক নেটৱৰ্কো একেদৰে প্ৰদান কৰা হৈছে । নিজ নিজ ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত পূৰ্বৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনী প্ৰদৰ্শনৰ ভিত্তিত ৰাজনৈতিক দলসমূহক অতিৰিক্ত সময় আবণ্টন দিয়া হৈছে ।
অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহে সংশ্লিষ্ট নিৰ্দেশনাসমূহ কঠোৰভাৱে মানি চলি আগতীয়াকৈ প্ৰতিলিপি আৰু ৰেকৰ্ডিং জমা দিব লাগিব । ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ’তো কৰিব পাৰিব । প্ৰসাৰ ভাৰতীয়ে বা দূৰদৰ্শন/এআইআৰ কেন্দ্ৰই নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া কাৰিকৰী মান পূৰণ কৰিব লাগিব বুলিও কোৱা হৈছে ।
দলীয় সম্প্ৰচাৰৰ উপৰি নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে প্ৰসাৰ ভাৰতী নিগমে দূৰদৰ্শন আৰু অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ’ত দুটা পৰ্যন্ত পেনেল আলোচনা আৰু/বা বিতৰ্কৰ আয়োজন কৰিব । প্ৰতিটো যোগ্য ৰাজনৈতিক দলে এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে এজনকৈ প্ৰতিনিধি মনোনীত কৰিব পাৰে । এই অনুষ্ঠান অনুমোদিত সমন্বয়কে পৰিচালনা কৰিব ।
উল্লেখ্য যে অসম, কেৰালাম, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত ৯ এপ্ৰিলত এটা পৰ্যায়ত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । আনহাতে, পশ্চিমবংগত দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । ২০ মে’ত অসম বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল শেষ হ’ব আৰু ২৩ মে’ত কেৰালামৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হ’ব ।