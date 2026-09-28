ETV Bharat / bharat

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ পত্ৰ ‘ভুৱা’

সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক হাৰত ভাইৰেল হোৱা এই পদত্যাগ পত্ৰখনত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ স্বাক্ষৰ থকা বুলি দাবী ৷

GYANESH KUMAR RESIGNATION LETTER
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 12:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ দাবী ৷ এই দাবীৰে বিৰোধীয়ে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে ৷

শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ এক পদত্যাগ পত্ৰ ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷ এই পত্ৰখনত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ স্বাক্ষৰ থকাৰো দাবী কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে এই পদত্যাগ পত্ৰ ভুৱা বুলি দেওবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ৷

সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা এই পদত্যাগ পত্ৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই পত্ৰখন “ভুৱা” বুলি দাবী কৰে ৷ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত এছ এছ সন্ধু, বিবেক যোশী আৰু জ্ঞানেশ কুমাৰৰ মাজত নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় সংশোধন(এছআইআৰ) সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত আৰু নিৰ্দেশনাক লৈ সৃষ্টি হোৱা মতানৈক্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে বিৰোধীয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগৰ দাবী জনায় ।

এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো নিৰ্দেশনা তিনিওগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ অনুমোদনৰ পিছতহে জাৰি কৰা হৈছে বুলি শনিবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে সদৰী কৰে ৷ এইক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ ব্যৱহৃত প্ৰ-পত্ৰ ৬ত কৰা পৰিৱৰ্তনক সমৰ্থন জনাইছে ৷

নিৰ্বাচন আয়োগে এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই কথা কয় যে, আয়ুক্ত দুজনে কেবিনেট সচিবলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰ আয়োগ বা ইয়াৰ আইটি বিভাগৰ কোনো নীতিগত বিষয়ৰ সৈতে জড়িত নহয় ৷

আয়োগৰ সম্পূৰ্ণ অনুমোদন সাপেক্ষেহে জাৰি কৰা এই বিবৃতিৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচন আয়োগে এই কথাই ক’বলৈ বিচাৰে যে দুগৰাকী আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতো কামৰ ভাগ-বিতৰণ সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনাসমূহ প্ৰকৃততে সংশ্লিষ্ট বিষয়াই কাৰ্যকৰী কৰা নাছিল ৷

উপ-নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ হাতৰ পৰা আইটি বিভাগটোৰ তত্বাৱধান কেতিয়াও প্ৰত্যাহাৰ কৰা হোৱা নাছিল বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে দাবী কৰে ।

লগতে পঢ়ক: ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকৰ ৩ দিনীয়া দেশজোৰা ধৰ্মঘট স্থগিত

TAGGED:

CEC FAKE RESIGNATION LETTER
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগ পত্ৰ
জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ পত্ৰ
ETV BHARAT ASSAM
GYANESH KUMAR RESIGNATION LETTER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.