ভোট চুৰিৰ চক্ৰান্তৰ বাবে মোদী-শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে হ’ব তদন্ত, শীঘ্ৰেই পদত্যাগ কৰক জ্ঞানেশ কুমাৰে: ৰাহুল গান্ধী
ৰাহুল গান্ধীয়ে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ দাবী তোলাৰ লগতে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
By ANI
Published : September 24, 2026 at 9:01 PM IST
নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ দাবী তোলাৰ লগতে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী সংস্থাটোৱে ‘ভোট চুৰি’ক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ হোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে ‘‘দেশদ্ৰোহীসকলক শাস্তি দিয়া হ'ব’’ ।
ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এছ আই আৰ)ত নিৰ্বাচন আয়ুক্তসকলৰ আপত্তিক আওকাণ কৰা হৈছে বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে চোকা আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰি ৰাহুলে কয় যে ভোট প্ৰক্ৰিয়াক আক্ৰমণ কৰি ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক মৌলিকভাৱে ধ্বংস কৰা ব্যক্তিজন ‘দেশদ্ৰোহী’তকৈ কম নহয় ।
मैं तीन साल से 'वोट चोरी' की बात कर रहा हूं और हर बार मैंने सबूत दिए हैं।— Congress (@INCIndia) September 24, 2026
• दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी एक नया कानून बनाते हैं, जो ज्ञानेश कुमार को immunity देता है- क्योंकि ज्ञानेश कुमार, मोदी के लिए काम कर रहे थे
• 7 फरवरी 2025 को मैंने महाराष्ट्र में 'वोट चोरी' से… pic.twitter.com/S6vH4JDI4W
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, ‘‘এই লোকসকল দেশদ্ৰোহী । ভোট প্ৰক্ৰিয়াক আক্ৰমণ কৰি ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক মৌলিকভাৱে ধ্বংস কৰা ব্যক্তি এজন দেশদ্ৰোহীতকৈ কম নহয় । আপুনি তেওঁক আন কিছুমান উপমা দিব নোৱাৰে । দেশদ্ৰোহীসকলক শাস্তি দিয়া হ'ব । চিইচি জ্ঞানেশ কুমাৰে তৎক্ষণাত পদত্যাগ কৰিব লাগিব । ভোট চুৰিৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত হ'ব ।’’
देश जान चुका है कि उनका वोट Destroy कर दिया गया है। देश के खिलाफ ये साजिश रचने वालों को हम सब जानते हैं।— Congress (@INCIndia) September 24, 2026
• Conspirators ने वोट चोरी की
• वोट चोरी से कानून चोरी किए गए
• देश की संस्थाएं चोरी कर ली गईं
• फिर संस्थाओं में RSS के लोग भर दिए गए
इतना ही नहीं- वोट चोरी के बाद जो… pic.twitter.com/vLIAuZOYqY
‘‘সত্যটো হ’ল এই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক স্থাপত্যক আক্ৰমণ কৰি ধ্বংস কৰিছে ৷’’ ৰাহুলে অভিযোগ উত্থাপন কৰে । বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (SIR) প্ৰক্ৰিয়াৰ অমিলৰ বাবে দুজন নিৰ্বাচন আয়ুক্তই আপত্তি উত্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰা দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰাহুলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু নিৰ্বাচনী সংস্থাই গণতন্ত্ৰক ভেঙুচালি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
ज्ञानेश कुमार अपना गुनाह मान लें और 'वोट चोरी' के गवाह बन जाएं। pic.twitter.com/0MK6npdQ27— Congress (@INCIndia) September 24, 2026
গান্ধীয়ে কয়, ‘‘জ্ঞানেশ কুমাৰে তৎক্ষণাত পদত্যাগ কৰিব লাগিব । আমি ভাৰতত গণতন্ত্ৰ ধ্বংস হ’বলৈ দি মৌন হৈ বহি নাথাকোঁ, আৰু ইয়াৰ বাবে দায়ী লোকসকলক শাস্তি দিয়া হ'ব । নিৰ্বাচন আয়ুক্ত দুজনে এটা বুদ্ধিমানৰ কাম কৰিছে আৰু মই ইয়াৰ শলাগ লৈছোঁ ।"
वोट इस देश की नींव है।— Congress (@INCIndia) September 24, 2026
वोट से संविधान को ताकत मिलती है, संविधान से ही कानून बनते हैं और उससे संस्थाओं का निर्माण होता है।
अगर वोट का अधिकार ख़त्म कर दिया गया तो संविधान, कानून और संस्थाओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। pic.twitter.com/81SGSEGGGa
নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি গান্ধীয়ে কয় যে এই ভোট দেশৰ ভেটি আৰু সংবিধান তথা প্ৰতিষ্ঠানৰ আধাৰত গঢ় লৈ উঠিছে । ‘‘ভোট আমাৰ দেশৰ ভেটি । কাৰণ ভোটৰ পৰাই আমাৰ সংবিধানে ক্ষমতা লাভ কৰে । সংবিধানৰ পৰাই আমাৰ আইন তৈয়াৰ হয়; আৰু আমাৰ আইনৰ পৰাই আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ উন্মেষ ঘটে । এইটো এটা শৃংখল ।’’ ৰাহুলে কয় ৷
BJP, नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार हिंदुस्तान के वोटिंग सिस्टम को खत्म करेंगे तो कांग्रेस और विपक्ष खामोश नहीं बैठेगा।— Congress (@INCIndia) September 24, 2026
याद रहे- देशद्रोहियों को सजा जरूर मिलेगी।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
📍 दिल्ली pic.twitter.com/mED39qKeGj
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই শৃংখলে আধুনিক ভাৰতৰ সংজ্ঞা দিয়ে । গতিকে, ইয়াত কেন্দ্ৰিভূত প্ৰশ্নটো হ'ল: এইটো কেৱল ভোটৰ ওপৰত আক্ৰমণ নহয় । এয়া সমগ্ৰ ধাৰণাটোৰ ওপৰত, মৌলিক আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত, প্ৰতিজন ভাৰতীয় ব্যক্তিৰ প্ৰকাশভংগীৰ ওপৰত আক্ৰমণ ।’’
𝐌𝐫. 𝐆𝐲𝐚𝐧𝐞𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 𝐦𝐮𝐬𝐭 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞𝐥𝐲.— Congress (@INCIndia) September 24, 2026
🔹We are not going to let democracy be destroyed in India and sit silent, and the people responsible for this are going to be punished.
🔹The two Election Commissioners have done a wise thing, and I… pic.twitter.com/pQnc4wIpkN
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষমতা বিৰোধী ঢৌ নথকা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি গান্ধীয়ে কয় যে এই পৰিঘটনাই প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতাক প্ৰভাৱিত কৰে । ‘‘মই এটা ৰাজনৈতিক পৰিয়ালৰ পৰা আহিছোঁ, আৰু মই ৫০ বছৰতকৈও অধিক সময় ৰাজনৈতিক পৰিয়ালত কটালোঁ । ভাৰতত প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী নামৰ এটা মৌলিক শক্তি আছে, যিয়ে অতি সোনকালে যিকোনো চৰকাৰক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ই কাকো ৰেহাই নিদিয়ে ।’’ ৰাহুলে কয় ৷
वोट इस देश की नींव है।— Congress (@INCIndia) September 24, 2026
वोट से संविधान को ताकत मिलती है, संविधान से ही कानून बनते हैं और उससे संस्थाओं का निर्माण होता है।
अगर वोट का अधिकार ख़त्म कर दिया गया तो संविधान, कानून और संस्थाओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
📍 दिल्ली pic.twitter.com/gaYL5ZCQlv
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ইন্দিৰা গান্ধীয়ে বাংলাদেশ যুদ্ধত জয়ী হৈছিল, জনপ্ৰিয়তাৰ উচ্চতাত আছিল আৰু তাৰ পিছত হঠাতে এবছৰ বা দুবছৰৰ ভিতৰতে ব্যাপক ক্ষমতা বিৰোধী ঢৌ আৰু হেঁচাৰ সৃষ্টি হ’ল । পিছৰ কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনে হয়; আঞ্চলিক দলৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হয়, কিন্তু কিবা কাৰণত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত কেতিয়াও নহয়, শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগত নহয়, বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰতো নহয় ।’’
𝐃𝐞𝐬𝐡𝐝𝐫𝐨𝐡𝐢𝐬 𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐁𝐞 𝐏𝐮𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝— Congress (@INCIndia) September 24, 2026
A person who attacks the vote and fundamentally destroys India's democratic institutions is nothing less than a deshdrohi.
The fact is that the Prime Minister and the Home Minister of this country have attacked and destroyed… pic.twitter.com/sgDtjz1mSY
বিভিন্ন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰৱণতাৰ কথা উল্লেখ কৰি গান্ধীয়ে কয়, ‘‘হাৰিয়ানা ৫০ বছৰ ধৰি এটা দলৰ পৰা আন এটা দললৈ পৰিৱৰ্তিত হৈ আছিল । হঠাতে ক্ষমতা বিৰোধিতা নাইকিয়া হয় । মহাৰাষ্ট্ৰত পৰিৱৰ্তন হয়; কিন্তু হঠাতে নাইকিয়া হয় । উত্তৰ প্ৰদেশতো ক্ষমতাৰ পৰিৱৰ্তন হয় । কেতিয়াবা সমাজবাদী, কেতিয়াবা বিএছপি; কিন্তু এতিয়া সেয়া নাইকীয়া হ’ল । মধ্যপ্ৰদেশ, গুজৰাটতো এই ঢৌ নাইকীয়া হ’ল ।’’
𝐃𝐞𝐬𝐡𝐝𝐫𝐨𝐡𝐢𝐬 𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐁𝐞 𝐏𝐮𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝— Congress (@INCIndia) September 24, 2026
A person who attacks the vote and fundamentally destroys India's democratic institutions is nothing less than a deshdrohi.
The fact is that the Prime Minister and the Home Minister of this country have attacked and destroyed… pic.twitter.com/sgDtjz1mSY
‘‘এয়া আমাৰ বাবে এক মৌলিক প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে । এজন ব্যক্তিৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু চৰকাৰৰ কাম-কাজ আমি বুজিব পাৰোঁ, কিন্তু ক্ষমতাৰ বিৰোধিতা কেনেকৈ নোহোৱা হয়, সেয়া আমি বুজিব নোৱাৰোঁ ৷’’ তেওঁ কয় ।
Both Narendra Modi and Amit Shah are at the centre of this conspiracy, and they will be investigated for what they have done to this country.— Congress (@INCIndia) September 24, 2026
This is an act against the Indian state and the people of India. We refuse to remain silent while this is happening.
: LoP Shri… pic.twitter.com/yv2YIdSM3K
গান্ধীয়ে লগতে কয়, ‘‘ছাদ্দাম হুছেইনৰ ইৰাকত ক্ষমতা বিৰোধিতাৰ অস্তিত্ব নাই । উত্তৰ কোৰিয়াত ইয়াৰ অস্তিত্ব নাই । এই গ্ৰহত এনে কোনো গণতন্ত্ৰ নাই য'ত ক্ষমতাৰ বিৰোধিতাৰ অস্তিত্ব নাই ।’’ তেওঁ আৰু কয় যে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ জড়িত ।
𝐃𝐞𝐬𝐡𝐝𝐫𝐨𝐡𝐢𝐬 𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐁𝐞 𝐏𝐮𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝— Congress (@INCIndia) September 24, 2026
A person who attacks the vote and fundamentally destroys India's democratic institutions is nothing less than a deshdrohi.
The fact is that the Prime Minister and the Home Minister of this country have attacked and destroyed… pic.twitter.com/sgDtjz1mSY
গান্ধীয়ে কয়, ‘‘যদি ভোট প্ৰক্ৰিয়া ধ্বংস হৈছে, তেন্তে আমাৰ সংবিধান ধ্বংস হৈছে । যদি আমাৰ সংবিধান ধ্বংস হৈছে তেন্তে আমাৰ আইন অবৈধ । আমাৰ আইন যদি অবৈধ হয় তেন্তে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান অৰ্থহীন । ভোটৰ সমস্যা আছে বুলি আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ ।’’
BJP, नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार हिंदुस्तान के वोटिंग सिस्टम को खत्म करेंगे तो कांग्रेस और विपक्ष खामोश नहीं बैठेगा।— Congress (@INCIndia) September 24, 2026
याद रहे- देशद्रोहियों को सजा जरूर मिलेगी।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
📍 दिल्ली pic.twitter.com/mED39qKeGj
ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ সৈতে জড়িত সিদ্ধান্ত আৰু আদেশৰ ওপৰত ১০ মাহৰ ভিতৰত কমেও ১৪ বাৰ আপত্তি উত্থাপন কৰে । প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা মতানৈক্যসমূহৰ ভিতৰত আছিল প্ৰ-পত্ৰ ৬, ভোটাৰ কৰ্তন আৰু নিৰ্বাচনী তালিকাৰ তথ্যকোষত প্ৰৱেশৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ ।
লগতে পঢ়ক:
পদত্যাগ কৰক জ্ঞানেশ কুমাৰে: ৪৮ ঘণ্টাৰ সময় বান্ধি দিলে চিজেপিয়ে, অন্যথা প্ৰতিবাদত কঁপিব দেশ !
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পক্ষত থিয় দি বিৰোধী তথা দিমাগী নক্সালৰ হতাশাক আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তৰ