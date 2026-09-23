ETV Bharat / bharat

এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ বিতৰ্ক : জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবী বিৰোধীৰ, নিৰ্বাচন আয়োগৰ স্পষ্টীকৰণ

এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া নিৰীক্ষণৰ বাবে গঠন কৰা ৩ জনীয়া সমিতিৰ মাজৰ মতানৈক্যক লৈ বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতে বিৰোধীৰ আক্ৰমণ ।

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi
এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াকলৈ বিতৰ্ক : জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবী বিৰোধীৰ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 23, 2026 at 3:25 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : এছআইআৰক লৈ দেশত পুনৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । সমগ্ৰ এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া নিৰীক্ষণৰ বাবে গঠন কৰা ৩ জনীয়া সমিতিৰ মাজৰ মতানৈক্যক লৈ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে এই বিতৰ্কই অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিছে ।

শেহতীয়াকৈ দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবেদনে দেখুৱাইছে যে এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া নিৰীক্ষণৰ বাবে গঠন কৰা ৩ জনীয়া সমিতিৰ সদস্যসকলৰ মাজত সহমত নোহোৱাকৈ কিছুমান কাৰ্যকলাপ চলি আছে ।

এই সমিতিখনত আছে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ, নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সান্ধু আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত বিবেক যোশী । দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভোটাৰ তালিকাৰ পুনৰীক্ষণৰ (এছআইআৰ) সময়ত দুই নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ক্ৰমে সুখবীৰ সিং সান্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে বিভিন্ন ৰাজ্যত ভোটাৰৰ নাম বাদ পৰাকে ধৰি একাধিক বিষয়ত আপত্তি কৰিছিল ! প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে দুয়োগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্তই ভোটাৰ ডাটা চিষ্টেমত তদাৰকীৰ আসোঁৱাহ থকাৰো অভিযোগ কৰিছিল ।

ইংৰাজী দৈনিক বাতৰিকাকতখনে দাবী কৰা মতে সামূহিকভাৱে তেওঁলোকে প্ৰায় ১০ মাহৰ ভিতৰত ১৪ বাৰ এই আপত্তিসমূহ প্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতে লোৱা সিদ্ধান্ত আৰু জাৰি কৰা আদেশৰ ওপৰতো আপত্তি দৰ্শাইছিল ।

বিৰোধীৰ আক্ৰমণ

সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এই অভিযোগৰ পিছতে এতিয়া দেশজুৰি বিষয়টোৱে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰিছে । এই প্ৰতিবেদনৰ পিছতে বিৰোধী দলসমূহে ভোটাৰ তালিকাৰ এছআইআৰ আৰু ৩ জনীয়া নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভিতৰত প্ৰকাশ পোৱা মতানৈক্যৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।

বিৰোধী দলবোৰে এই বিষয়টোক ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে লৈছে । প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক স্বৈৰাচাৰীত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে আৰু শীঘ্ৰে তেওঁৰ অপসাৰণৰো দাবী জনাইছে ।

কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে বুধবাৰে বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি লিখিছে, "ভোট চুৰি সংবিধানৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ আৰু বিজেপি, আৰএছএছ আৰু ইয়াক সংঘটিত কৰা নিৰ্বাচন আয়োগে দেশদ্ৰোহৰ কাম কৰিছে । ন্যায় লাগে ।"

কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশেও কয়, "আজি বিয়লি বিষয়টো বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব ।" ৰমেশে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু অখণ্ডতাক আঘাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অপসাৰণৰ বাবে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ৭৩ গৰাকী বিৰোধী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদে দাখিল কৰা প্ৰস্তাৱৰ নতুন জাননীৰ কথা উল্লেখ কৰি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "বিষয়টো ২০২৬ চনৰ ২৪ এপ্ৰিলৰ । এতিয়াও ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষৰ ওচৰত বিচাৰাধীন হৈ আছে । ইয়াক স্থগিত ৰখা হোৱা নাই ।"

সমগ্ৰ বিতৰ্কক লৈ আম আদমি পাৰ্টীৰ মুৰব্বী তথা দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জছে ।

লগতে সমগ্ৰ এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া বাতিল কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভিতৰত আভ্যন্তৰীণ মতানৈক্যৰ বাতৰিৰ পিছতে কেজৰিৱালে বিগত ২-৩ বছৰত ভোটাৰ তালিকাত কৰা সকলো পৰিৱৰ্তন বাতিল কৰিব লাগে বুলিও জোৰ দিছে ।

একেদৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ডেৰেক অ'ব্ৰাইনে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত লিখিছে যে ৫ মাহৰ পূৰ্বে ৬০ গৰাকীতকৈ অধিক ৰাজ্যসভাৰ সাংসদে অধ্যক্ষলৈ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ বাবে পত্ৰ লিখিছিল । দুগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্তই মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ কেইবাটাও কাৰ্যক লৈ আপত্তি উত্থাপন কৰিছিল; এতিয়া ৰাজ্যসভাত এটা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ।

বিষয়টোক লৈ চিপিআই (এম)ৰ সাংসদ জন ব্ৰিটাছেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে । তেওঁ কৈছে, "মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কুমাৰৰ অধীনত এয়া এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগ নহয়, ই একজনীয়া স্বৈৰাচাৰী ।"

তেওঁ কয়, "দুগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্তই ১০ মাহত ১৪ বাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আপত্তি কৰিছে । তেওঁলোকে নতুন ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত আৰু নাম কৰ্তনক অকৰ্তৃত্বশীল আৰু অবৈধ বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁলোকে গোপনে নাম কৰ্তন, পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু ফৰ্ম ৬ পৰিৱৰ্তনৰ আপত্তি দৰ্শাইছে- যিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট দিয়া যুৱক-যুৱতীসকলক হাৰাশাস্তি কৰে - এই সকলোবোৰ গোপনে ৰখা হৈছে ।" এনেদৰে গণতন্ত্ৰক মুকলিকৈ ধ্বংস কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে ।

তেওঁ লিখিছে, "মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অপসাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সংসদে তাৎক্ষণিকভাৱে আৰম্ভ কৰিব লাগিব । আমি প্ৰকৃততে সাংবিধানিক নিয়ম অনুসৰি ২০২৬ চনৰ ২৪ এপ্ৰিলত অপসাৰণৰ বাবে প্ৰায় ৭০ জন সদস্যই স্বাক্ষৰ কৰা জাননী জাৰি কৰিছিলোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পলম নকৰাকৈয়ে সমগ্ৰ এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া বাতিল কৰিব লাগিব । যেতিয়া ৩ জন আয়ুক্তৰ ভিতৰত দুজনে এই অনুশীলন অবৈধ আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ অখণ্ডতাক আঘাত বুলি কয়, তেতিয়া ন্যায়িক মৌনতাই সমৰ্থন কৰা বুজাব ।"

কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাইও নিৰ্বাচন আয়োগক সমালোচনা কৰি কয় যে তেওঁৰ ভাতৃ ৰাহুল গান্ধীয়ে ইচিৰ ভিতৰত পক্ষপাতিত্ব আৰু অন্যায় সম্পৰ্কে বাৰে বাৰে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । আনকি নিৰ্বাচন আয়ুক্তসকলেও এই বিষয়সমূহ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক আপত্তি কৰা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । গণতন্ত্ৰৰ বাবে ইয়াক ভয়াৱহ ভাবুকি বুলি অভিহিত কৰি প্ৰিয়ংকাই সকীয়াই দিয়ে যে বিশেষকৈ আয়োগৰ সহযোগিতাত অন্যায় বা হেতালি খেলা নিৰ্বাচন জাতিটোৰ সৈতে বিশ্বাসঘাতকতা আৰু দেশদ্ৰোহৰ সমান । দোষীসকলক জবাবদিহি কৰি পুংখানুপুংখ, নিৰপেক্ষ তদন্তৰ তেওঁ দাবী জনায় ।

ইফালে শিৱসেনাৰ মুৰব্বী উদ্ধৱ থাকৰেয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভিতৰত অভূতপূৰ্ব স্বেচ্ছাচাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে ইয়াৰ ৩ জন আয়ুক্তৰ ভিতৰত দুগৰাকীয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ এই কাৰ্যক লৈ অভিযোগ দাখিল কৰিছে । ই গণতন্ত্ৰৰ বাবে ভাবুকি আখ্যা দি বিৰোধী আয়ুক্তসকলক তেওঁলোকৰ সাহসৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডুত বৃহৎ পৰিসৰৰ নাম কৰ্তনৰ উদাহৰণ দি ইচিয়ে বিৰোধী দল ভংগ কৰি ভোটাৰ তালিকাত হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়েও বিষয়টোত গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত বিজেপিক লক্ষ্য কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে, "তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিব লাগে যে গুণ্ডা অবিহনে তেওঁলোকে জয়ী হ'ব নোৱাৰে, নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দ্বাৰা তেওঁলোক জয়ী হ'ব নোৱাৰে...।" তেওঁ লগতে কয়, "বিজেপিয়ে চুৰি কৰি নিৰ্বাচন জয়ী হ'ব বিচাৰে ।"

নিৰ্বাচন আয়োগৰ স্পষ্টীকৰণ

এনে গুৰুতৰ অভিযোগ আৰু বিতৰ্কবোৰ চলি থকাৰ মাজতে নিৰ্বাচন আয়োগে বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । নিৰ্বাচন আয়োগে এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ মতানৈক্য সন্দৰ্ভত এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে । দেশজুৰি ভোটাৰ তালিকাৰ এছআইআৰ সম্পৰ্কীয় সকলো সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত আৰম্ভণিৰে পৰাই একমত আছিল । নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে এছআইআৰ সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্তকে ধৰি সকলো সিদ্ধান্ত নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত উভয়ৰে অনুমোদন সাপেক্ষে লোৱা হৈছে ।

বিবৃতিত সংস্থাটোৱে কৈছে যে আভ্যন্তৰীণ পৰীক্ষণ, লিখিত টোকা আৰু পৰামৰ্শৰ জৰিয়তে স্বচ্ছতা আৰু আইন অনুসৰি ৩২৪ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত নিৰ্বাচন আয়োগ বহুসদস্যযুক্ত সাংবিধানিক সংস্থা হিচাপে কাম কৰি আছে । ইচিআইৰ সকলো কাৰ্য আৰু নিৰ্দেশনাই বিধিগত পদ্ধতি আৰু ইয়াৰ সদস্যসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ২০২৩ চনৰ আইন সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলে ।

নিৰ্বাচন আয়োগে বিবৃতিত কৈছে , "সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত ভিন্ন আভ্যন্তৰীণ মতামত, আয়ুক্ত আৰু বিষয়াসকলৰ অৰিহণা থাকে । প্ৰকাশিত মতানৈক্যই শেহতীয়া বছৰবোৰত আয়োগৰ অসংখ্য সৰ্বসন্মতিক্ৰমে লোৱা সিদ্ধান্ত, সংস্কাৰ আৰু বৃহৎ নিৰ্বাচনক উপেক্ষা কৰিছে । শক্তিশালী চাইবাৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাই ইচিআইৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মসমূহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে । আনহাতে বিধিগত কৰ্তৃপক্ষই আইনৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি ভোটাৰ তালিকা পৰিচালনা কৰে । গণতান্ত্ৰিক অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিবলৈ ইচিআই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।"

লগতে পঢ়ক :

১৯৮০ চনত ছোনিয়া গান্ধী ভাৰতীয় নাগৰিক নাছিল...তেন্তে কেনেকৈ ভোটদান কৰিলে ? বিজেপিৰ প্ৰশ্ন

TAGGED:

এছআইআৰ
জ্ঞানেশ কুমাৰ
ৰাহুল গান্ধী
ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ
ECI DISSENT REPORT ROW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.