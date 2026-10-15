অসমসহ ১৭ ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত এছএছআৰ সম্পাদনৰ নিৰ্দেশ নিৰ্বাচন আয়োগৰ

অসমসহ ১৭ ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত এছএছআৰ সম্পাদনৰ নিৰ্দেশ নিৰ্বাচন আয়োগৰ
যুৱ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰাকে ধৰি সকলো যোগ্য ভোটাৰৰ নামভৰ্তিৰ সুবিধাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
Published : October 15, 2026 at 10:54 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে বৃহস্পতিবাৰে ১৭খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ফটো সম্বলিত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সাৰাংশ পুনৰীক্ষণৰ কথা ঘোষণা কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, পঞ্জাৱ, মণিপুৰৰ দৰে নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত । ইয়াৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জনৰ তাৰিখ ১ জানুৱাৰী, ২০২৭ হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
যুৱ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰাকে ধৰি সকলো যোগ্য ভোটাৰৰ নামভৰ্তিৰ সুবিধাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । অৱশ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে সিদ্ধান্ত লয় যে যিবোৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (SIR) চলি আছে বা শেহতীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ হৈছে, সেইবোৰত সময়সূচী পিছত ঘোষণা কৰা হ’ব ।
আয়োগে সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়াও SIR অনুষ্ঠিত নোহোৱা হিমাচল প্ৰদেশ, জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণৰ সূচী যথা সময়ত ঘোষণা কৰা হ’ব । উল্লেখযোগ্য যে ইণ্ডিয়া ব্লকে উত্থাপন কৰা ‘ভোট চুৰি’ৰ অভিযোগ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰ মাজতে এই নতুন সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে বৃহস্পতিবাৰে আন্দামান আৰু নিকোবৰ, অসম, বিহাৰ, ছত্তীশগড়, গোৱা, গুজৰাট, কেৰালা, লক্ষদ্বীপ, মধ্যপ্ৰদেশ, মণিপুৰ, পুডুচেৰী, পঞ্জাব, ৰাজস্থান, তামিলনাডু, উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, আৰু পশ্চিম বংগৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।
The Election Commission of India (ECI) has directed 17 States and Union Territories to conduct a Special Summary Revision (SSR) of electoral rolls under Section 21 of the Representation of the People Act, 1950, with January 1, 2027, as the qualifying date. The revision will cover Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and West Bengal. The Commission stated that the schedule for SSR in States and UTs where the Special Intensive Revision (SIR) is ongoing or has recently been completed will be announced later.— ANI (@ANI) October 15, 2026
এই ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত আয়োগে কয় যে বাদ পৰা/যুৱ/প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট দিবলগীয়া ভোটাৰৰ নামভৰ্তিৰ বাবে ২৯ ছেপ্টেম্বৰত বিশেষ অভিযান চলাবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
এতিয়া ২০২৭ চনৰ ১ জানুৱাৰী অৰ্হতা তাৰিখ অনুসৰি যোগ্য ভোটাৰৰ নামভৰ্তিৰ সুবিধাৰ বাবে, লগতে পৰৱৰ্তী তিনিটা অৰ্হতা তাৰিখ ১ এপ্ৰিল, ১ জুলাই আৰু ১ অক্টোবৰ, ২০২৭ৰ বাবে আগতীয়াকৈ আবেদন জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আয়োগে নিৰ্দেশ দিয়ে যে বৰ্তমানৰ ভোটাৰ তালিকাসমূহ ধাৰা অনুসৰি বিশেষ সাৰাংশ পুনৰীক্ষণ (SSR) কৰি সংশোধন কৰা হ’ব ৷ অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্যসমূহকে ধৰি ১৭খন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ২০২৭ চনৰ ১ জানুৱাৰীক ১৯৫০ চনৰ জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ৰ ২১ নং ধাৰা অনুসৰি যোগ্যতা অৰ্জনৰ তাৰিখ হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে ।
যিবোৰ ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত SIR চলি আছে বা সম্পূৰ্ণ হৈছে, যেনে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, চণ্ডীগড়, দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলী, দমন আৰু ডিউ, হাৰিয়ানা, ঝাৰখণ্ড, কৰ্ণাটক, মহাৰাষ্ট্ৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, দিল্লীৰ এন চি টি, ওড়িশা, ছিকিম, ত্ৰিপুৰা আৰু তেলেংগানাত SSRৰ বাবে সূচী পিছত ঘোষণা কৰা হ’ব ।
ইয়াৰ উপৰিও তিনিখন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ক্ৰমে হিমাচল প্ৰদেশ, জম্মু-কাশ্মীৰ, আৰু লাডাখত, য’ত SIR এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই, বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অতি সোনকালে তালিকা পুনৰীক্ষণৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰা হ’ব । সূচী অনুসৰি ২ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ভোটকেন্দ্ৰসমূহৰ যুক্তিসংগতকৰণ/পুনৰ ব্যৱস্থাপনা সম্পূৰ্ণ হ’ব, য’ত ১২ নৱেম্বৰত সংহত খচৰা নিৰ্বাচনী তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ’ব ।
দাবী আৰু আপত্তি দাখিলৰ সময় ১২ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু ১১ ডিচেম্বৰলৈকে চলিব । ২৮ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত দাবী আৰু আপত্তি নিষ্পত্তি কৰা হ’ব। চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা ২০২৭ চনৰ ৪ জানুৱাৰীত প্ৰকাশ কৰা হ’ব ।
আয়োগে কয় যে জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ৰ ১৩ চি চি ধাৰা অনুসৰি নিৰ্বাচনী তালিকা প্ৰস্তুত, পুনৰীক্ষণ আৰু সংশোধনৰ সৈতে জড়িত যিকোনো বিষয়াক আয়োগৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে গণ্য কৰা হ’ব আৰু তেওঁলোক নিয়োগৰ সময়ত আয়োগৰ নিয়ন্ত্ৰণ, তত্বাৱধান আৰু অনুশাসনৰ অধীনত থাকিব ।
নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশ দিয়ে যে সংবিধানৰ ৩২৪ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য সচিবে নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত আৰু পৰিৱৰ্তনত নিয়োজিত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া, ডি ই অ’, ই আৰ অ’, এ ই আৰ অ’, বি এল অ’ৰ তত্বাৱধায়ক, বি এল অ’ আৰু অন্যান্য বিষয়াসকলক জনশক্তি আৰু সম্পদেৰে সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থিত কৰা হয় ।
SSRৰ সময়ছোৱাত মুখ্য সচিবে নিশ্চিত কৰিব যে ডি ই অ’/ই আৰ অ’/এ আৰ অ’ হিচাপে অধিসূচনা কৰা কোনো পদ যাতে খালী হৈ নাথাকে । তদুপৰি, আয়োগৰ পূৰ্ব অনুমোদন অবিহনে খচৰা তালিকা প্ৰকাশৰ তাৰিখ আৰু চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশৰ তাৰিখৰ ভিতৰত SSRৰ ব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িত কোনো বিষয়াক বদলি কৰা নহ’ব ।
এই সময়ছোৱাত যদি ওপৰত উল্লেখ কৰা কোনো এজন বিষয়াৰ বদলিৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে সম্পূৰ্ণ কাৰণসহ এটা প্ৰস্তাৱ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব । নিৰ্বাচন আয়োগত উল্লেখ কৰা হৈছে যে কোনো যোগ্য নাগৰিকক যাতে বাদ দিয়া নহয় আৰু কোনো অযোগ্য ব্যক্তিক যাতে নিৰ্বাচনী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয় তাৰ বাবে নিজ নিজ বিধানসভা সমষ্টিৰ ই আৰ অ’ই দায়বদ্ধ হ’ব৷
SSR সময়ছোৱাত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া, জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰু ই আৰ অ’সকলে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৩২৬ নং অনুচ্ছেদ আৰু ১৯৫০ চনৰ জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ ১৬ আৰু ১৯ নং ধাৰাত প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি প্ৰতিজন যোগ্য ব্যক্তিক ভোটাৰ হিচাপে নামভৰ্তি কৰাটো নিশ্চিত কৰিব ।
ই আৰ অ’ই সৰ্বাধিক প্ৰচেষ্টা চলাব যাতে সকলো নামভৰ্তি নোহোৱা যোগ্য নাগৰিক (১ অক্টোবৰ বা এই তাৰিখৰ আগতে যোগ্য), সকলো সম্ভাৱ্য নিৰ্বাচক (১ জানুৱাৰী, ২০২৭ তাৰিখৰ দৰে যোগ্য), সকলো সম্ভাৱ্য নিৰ্বাচক (পৰৱৰ্তী তিনিটা যোগ্যতাসম্পন্ন তাৰিখ অৰ্থাৎ ১ এপ্ৰিল, ১ জুলাই, ১ অক্টোবৰ, ২০২৭ত যোগ্য) ৰ অন্তৰ্ভুক্তি নিশ্চিত হয় ৷
নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে সকলো বিএলঅ’ই সকলো নিৰ্বাচকৰ ফটো শুদ্ধ হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰি নিশ্চিত কৰিব লাগিব আৰু যিকোনো ম্লান/অমান্য/নিম্নমানৰ/ভুল ফটো আঁতৰাই এনে নিৰ্বাচকৰ নতুন ফটো সংযোজন কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও কোৱা হৈছে যে ই আৰ অ’ই নিশ্চিত কৰিব যে নিৰন্তৰ আপডেটৰ সময়ত লাভ কৰা সকলো দাবী আৰু আপত্তিৰ খচৰা নিৰ্বাচনী তালিকা প্ৰকাশৰ পূৰ্বে সমাধান কৰা হয় ।
দাবী আৰু আপত্তি সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে খচৰা নিৰ্বাচনী তালিকা প্ৰকাশৰ জাননী প্ৰকাশ কৰাৰ সময়ত, সূচী অনুসৰি প্ৰপত্ৰ-৫ত ইআৰঅ’ই 1 জানুৱাৰী, 2027 ক যোগ্যতাসম্পন্ন তাৰিখ হিচাপে পৰৱৰ্তী তিনিটা অৰ্হতা তাৰিখ (১ এপ্ৰিল, 2027, ১ জুলাই, ২০২৭ আৰু ১ অক্টোবৰ, ২০২৭) প্ৰপত্ৰ ৬ বা ৬এত দাবী আৰু প্ৰপত্ৰ ৭ত বৰ্তমানৰ নিৰ্বাচনী তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত/নাম মচি পেলোৱাৰ প্ৰস্তাৱৰ আপত্তিকে ধৰি বৰ্তমানৰ নিৰ্বাচনী তালিকাত প্ৰৱেশৰ বাসস্থান/সংশোধন/ইপিআইচি সলনি কৰা/প্ৰযোজ্য হ'ব পৰাকৈ প্ৰপত্ৰ ৮ত পিডব্লিউডিৰ চিহ্নিত কৰাৰ বাবে আবেদন বিচাৰিব পাৰে ।
আধাৰ নম্বৰ জমা দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰি আয়োগে কয় যে আবেদনকাৰীয়ে স্বেচ্ছাই প্ৰপত্ৰ ৬ আৰু প্ৰপত্ৰ ৮ত নিজৰ আধাৰ নম্বৰ দিব পাৰিব । কিন্তু ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে কোনো আবেদন নাকচ কৰা নহ’ব, আৰু কোনো ব্যক্তিয়ে আধাৰ নম্বৰ দিব নোৱাৰাৰ বাবে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়া নহ’ব ।
নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে যদি কোনো ব্যক্তি, ৰাজনৈতিক দলৰ বিএলএ আৰু আৰ ডব্লিউ এৰ প্ৰতিনিধিয়ে বাৰে বাৰে/একাধিক প্ৰৱেশ কৰে তেন্তে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে বিএলঅ’ই ক্ষেত্ৰভিত্তিক পৰীক্ষণ কৰিব লাগে ।
সমীক্ষা পেনেলে আৰু কয় যে পৰিসংখ্যা বিশ্লেষণৰ ভিত্তিত মহিলা, কিন্নৰ, অনুসূচিত জনজাতি (বিশেষকৈ দুৰ্বল জনজাতি গোটকে ধৰি), জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি, ৰোগী, দৰিদ্ৰ আৰু অন্যান্য কঠিনভাৱে পোৱা নিৰ্বাচককে ধৰি অপ্ৰতিনিধিত্বশীল আৰু দুৰ্বল গোটসমূহৰ মাজত নামভৰ্তিৰ উন্নতিৰ বাবে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
সকলো নিৰ্বাচনী কৰ্তৃপক্ষই নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে এনে নিৰ্বাচকসকলক যাতে উপযুক্ত সংবেদনশীলতা আৰু সহানুভূতিৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, অপ্ৰয়োজনীয় অসুবিধা বা কষ্টৰ সন্মুখীন নহয়, আৰু পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত প্ৰয়োজনীয় সকলো প্ৰশাসনিক সহায় আৰু সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক: ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা ১৩ কোটিতকৈ অধিক ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন: চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ ডীপকে