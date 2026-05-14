১৯ ৰাজ্যত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ এছআইআৰ ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগৰ; উত্তৰ-পূবৰ ৫ ৰাজ্য অন্তৰ্ভুক্ত

১৯ ৰাজ্যত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ এছআইআৰ ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগৰ; উত্তৰ-পূবৰ ৫ ৰাজ্য অন্তৰ্ভুক্ত
এছআইআৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ১৯ খন ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত উত্তৰ-পূৰ্বঞ্চলৰ মিজোৰাম, মণিপুৰ, ছিকিম, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মেঘালয়ো আছে ।
Published : May 14, 2026 at 3:32 PM IST
নতুন দিল্লী : ২০ মে’ৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব ১৯ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া । ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বৃহস্পতিবাৰে ১৬ খন ৰাজ্য আৰু তিনিখন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণৰ (Special Intensive Revision, SIR) এই সময়সূচী ঘোষণা কৰে । আনহাতে, এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াত এইবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পাঁচখন ৰাজ্য ।
নিৰ্বাচনী তালিকা বিশুদ্ধকৰণৰ লক্ষ্যৰে এই এছআইআৰ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহৰ ভিতৰত আছে ওড়িশা, মিজোৰাম, মণিপুৰ, ছিকিম, উত্তৰাখণ্ড, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, চণ্ডীগড়, তেলেংগানা, পঞ্জাব, কৰ্ণাটক, মেঘালয়, মহাৰাষ্ট্ৰ, ঝাৰখণ্ড, দিল্লী, নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰা ।
অৱশ্যে হিমাচল প্ৰদেশ, জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ এছআইআৰ সূচী নিৰ্বাচন আয়োগে পৰৱৰ্তী সময়ত ঘোষণা কৰিব । ১৬ খন ৰাজ্য আৰু তিনিখন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত পৰ্যায়ক্ৰমে এছআইআৰ চলোৱা হ’ব বুলি অৱগত কৰি নিৰ্বাচন আয়োগে এই সন্দৰ্ভত নিজ নিজ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
লোকপিয়লৰ বৰ্তমান চলি থকা পৰিয়াল তালিকাভুক্তিৰ সৈতে সাধাৰণ ক্ষেত্ৰভিত্তিক ব্যৱস্থাসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এছআইআৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বুলিও কোৱা হৈছে ।
‘‘ইয়াৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী তালিকাৰ এছআইআৰে সমগ্ৰ দেশক সামৰি ল'ব । মই সকলো ভোটাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে এছআইআৰৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত আপোনালোকে উৎসাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু গণনা প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰক । এছআইআৰ পৰিচালনা কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে কেৱল যোগ্য ভোটাৰক নিৰ্বাচনী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আৰু কোনো অযোগ্য নাম অন্তৰ্ভুক্ত নকৰা ।” হিমাচল প্ৰদেশ, জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ বাহিৰে ১৬ খন ৰাজ্য আৰু ৩ খন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত এছআইআৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ আৰম্ভণি সন্দৰ্ভত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে এনেদৰে কয় ।
নিৰ্বাচন আয়োগে লগতে কয়, "হিমাচল প্ৰদেশ, জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ এই তিনিওখন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলতে লোকপিয়লৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা বিবেচনা কৰাৰ পিছত উচ্চ অঞ্চল/বৰফেৰে আবৃত অঞ্চলৰ বতৰৰ যথাযথ অৱস্থা বিবেচনা কৰি এছআইআৰৰ সময়সূচী পৰৱৰ্তী সময়ত ঘোষণা কৰা হ’ব ।"
উল্লেখ্য যে, এছআইআৰ এই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ সময়ছোৱাত ৩.৯৪ লাখৰো অধিক বুথ লেভেল অফিচাৰে (বিএলঅ’) গণনা পৰ্যায়ৰ সময়ত ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিযুক্তি দিয়া ৩.৪২ লাখ বুথ লেভেল এজেণ্টৰ (বিএলএ) সহায়ত ৩৬.৭৩ কোটি ভোটাৰৰ বাবে ঘৰে ঘৰে যাব ।
এছআইআৰ ভোটাৰ, ৰাজনৈতিক দল আৰু নিৰ্বাচনী বিষয়াকে ধৰি সকলো অংশীদাৰক জড়িত কৰা এক অংশগ্ৰহণমূলক কাৰ্য বুলি উল্লেখ কৰি নিৰ্বাচন আয়োগে সকলো ৰাজনৈতিক দলকে প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাবে বিএলএ নিযুক্তি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে, যাতে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সম্পূৰ্ণ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় । লগতে এছআইআৰ যাতে সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতাৰে আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সম্পূৰ্ণ অংশগ্ৰহণেৰে পৰিচালিত হয় ।
উল্লেখ্য যে, এছআইআৰৰ পূৰ্বৰ দুটা পৰ্যায়ত নিজ নিজ ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ এছআইআৰৰ নিৰ্দেশৰ তাৰিখ অনুসৰি প্ৰায় ৫৯ কোটি ভোটাৰক সামৰি লোৱা হয় । মুঠ ১৩ খন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত এছআইআৰৰ প্ৰথম দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিযুক্তি দিয়া ৬.৩ লাখৰো অধিক বিএলঅ’ আৰু ৯.২ লাখ বিএলএ এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত জড়িত আছিল ।