চাৰি ৰাজ্য, এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা ; ৪ মে’ত ফলাফল

চাৰি ৰাজ্য, এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা ; ৪ মে’ত ফলাফল
দেওবাৰে আবেলি ৪ বজাত ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সংবাদমেলযোগে অসম, তামিলনাডু, কেৰালা আৰু পশ্চিমবংগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰে ৷
Published : March 15, 2026 at 6:41 PM IST
নতুন দিল্লী : চাৰিখন ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হ’ল ৷ দেওবাৰে আবেলি ৪ বজাত ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সংবাদমেলযোগে অসম, তামিলনাডু, কেৰালা আৰু পশ্চিমবংগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰে ৷ ঘোষণা অনুসৰি ৯ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এই নিৰ্বাচন ।
অসমত এটা পৰ্যায়তে অনুষ্ঠিত হ’ব নিৰ্বাচন
নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰা অনুসৰি এটা পৰ্যায়তে অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ সেই অনুসৰি ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ৪ মে’ত ঘোষণা কৰা হ’ব ৷
অসমৰ লেখীয়াকৈ কেৰালা আৰু পুডুচেৰীতো একেদিনাই এটা পৰ্যায়তে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
পশ্চিমবংগত দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন
আনহাতে পশ্চিমবংগত ২৩ এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে ৷ তাৰ পিছত ২৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যখনত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
তামিলনাডুত এটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ
দক্ষিণৰ ৰাজ্য তামিলনাডুত ২৩ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’ব নিৰ্বাচন ৷ এই নিৰ্বাচন এটা পৰ্যায়তে অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ আনহাতে, চাৰিওখন ৰাজ্যৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীত ৪ মে’ৰ দিনা ফলাফল ঘোষণা হ’ব ৷
ৰাজধানী নতুন দিল্লীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনক ‘গৌৰৱৰ উৎসৱ’ বুলি অভিহিত কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰাসকলক উৎসাহেৰে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কুমাৰে যুৱচামক বিশেষকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰাসকলক বিশেষ আহ্বান জনাই কয়, ‘‘মোৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে জীৱনৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছে ৷ সেয়া হ'ল নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ অৰ্থাৎ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা । আপোনালোক সকলোকে এই মহান গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত উৎসাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ, দায়িত্ব আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো । আপোনাৰ ৰাজ্য আৰু জাতিৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াত আপোনাৰ ভোট আপোনাৰ পছন্দ ।’’
তদুপৰি এই চাৰিখন ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ গভীৰ পুনৰীক্ষণ কৰিহে চূড়ান্ত নিৰ্বাচনী তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ, নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে যোৱা ১০ মাৰ্চত পশ্চিমবংগ ভ্ৰমণ কৰি ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি পুনৰীক্ষণ কৰিছিল । তিনিজনীয়া দলটোৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আন ৰাজ্যসমূহো পৰিদৰ্শন কৰি নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি চলায় ।
উল্লেখ্য যে, অসমত শাসকীয় দল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰৰ লগতে মূখ্য বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে ১২৬ খন আসনৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।
আনহাতে, পশ্চিমবংগ বিধানসভাত মুঠ ২৯৪ খন আসন আছে ৷ আগন্তুক নিৰ্বাচনত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব শাসকীয় দল তৃণমূল কংগ্ৰেছ (টি এম চি) আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী (বিজেপি) ৰ মাজত । মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন টি এম চিয়ে ৰাজ্যখনত ২০১১ চনৰ পৰাই ক্ষমতাৰ গাদীত অধিষ্ঠিত আছে ।
কেৰালাৰ ১৪০ খন বিধানসভাৰ আসনৰ বাবে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বাওঁ গণতান্ত্ৰিক ফ্ৰণ্ট(এল ডি এফ) আৰু ইউনাইটেড ডেম’ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট(ইউ ডি এফ) ৰ মাজত হ’ব । বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁটেও এই দুই মিত্ৰতাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰিব । কেৰালাত বিজেপিয়ে প্ৰায় ১০০ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ বিপৰীতে বাকী ৪০ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ইয়াৰ মিত্ৰদল ভাৰত ধৰ্ম জনসেনা আৰু টি-২০ মিত্ৰজোঁটে ।
নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বৰে পৰা ৰাজনৈতিক দলসমূহে যুদ্ধংদেহী মনোভাৱেৰে প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা দেখা গৈছে ৷ তামিলনাডু বিধানসভাৰ ২৩৪ খন আসনৰ বাবে নিজ নিজ মিত্ৰজোঁটৰ ভিতৰত আসন ভাগ-বতৰাৰ ব্যৱস্থা চূড়ান্ত কৰা দেখা গৈছে ।
আনহাতে, পুডুচেৰীত ১৬ সংখ্যক বিধানসভাৰ বাবে ৩০ টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । কংগ্ৰেছে ডি এম কে আৰু চি পি আইৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ’ব ৷ বিপৰীতে বিৰোধী দলৰ ভিতৰত আছে সৰ্বভাৰতীয় এন আৰ কংগ্ৰেছ, বিজেপি, এ আই এ ডি এম কে ।
ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে মাৰ্চৰ আৰম্ভণিতে অসম, পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু, কেৰালা আৰু পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিছিল ।
এক বিবৃতি অনুসৰি নিৰ্বাচন আয়োগে সংবিধানৰ ৩২৪ নং অনুচ্ছেদ আৰু জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ ৰ ২০(বি) ধাৰাত প্ৰদান কৰা সম্পূৰ্ণ ক্ষমতাৰ অধীনত মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাত সহায় কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি দিছে । এই পৰ্যবেক্ষকসকলে তৃণমূল পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰ্যক্ষম আৰু ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থাপনাও নিৰীক্ষণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: সৰ্ববৃহৎ জনাদেশেৰ অসমত পুনৰ বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিব : গৃহমন্ত্ৰী