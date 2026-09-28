৫৫ বছৰ ধৰি ৩৪ টা মন্দিৰ সুৰক্ষাত ব্ৰতী মুছলমান ব্যক্তি, চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নাই সহাৰি
ইয়াছিন পাঠান নামৰ মুছলমান ব্যক্তিয়ে সংৰক্ষণ কৰিছে মন্দিৰ ৷ ৩৪ টা মন্দিৰ সুৰক্ষাত নিজকে নিয়োজিত কৰিছে পাঠানে ৷
Published : September 28, 2026 at 9:03 PM IST
পাথাৰ(পশ্চিম মেদিনীপুৰ, কলকাতা): শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি থাকিলে ভগৱান বা আল্লাহক সকলোতে পোৱা যায় বুলি কোৱা ৷ সেয়ে বহু কষ্ট আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে ৩৪ টা হিন্দু মন্দিৰ সুৰক্ষা কৰি সম্প্ৰীতিৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে পশ্চিমবংগৰ পশ্চিম মেদিনীপুৰৰ এগৰাকী মুছলমান ব্যক্তিয়ে ৷
৭০ বছৰ উৰ্ধ্বৰ মুছলমান ব্যক্তি য়াছিন পাঠানে বিগত ৫৫ বছৰ ধৰি হিন্দু ধৰ্মৰ ভিন্ন দেৱ-দেবীৰ মন্দিৰ সুৰক্ষাৰ কামত নিজকে নিয়োজিত কৰি আহিছে ৷
লগতে এই সমূহ পুৰণি মন্দিৰৰ গৱেষণা আৰু সুৰক্ষাৰ বাবেও 'পাথৰা পুৰাতত্ত্ব সংৰক্ষণ কমিটি' নামে এটা কমিটি গঠন কৰিছে পাঠানে ৷
কিন্তু ইমানৰ পাছতো বিগত সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কোনোধৰণৰ চৰকাৰৰ পৰা সহায় পোৱা নাই বুলি পাঠানে আক্ষেপ কৰে ৷ মন্দিৰ সংৰক্ষণৰ সন্দৰ্ভত ইয়াছিন পাঠানে কয়,"আমাৰ অঞ্চলটো মুছলমান প্ৰধান এলেকা ৷ কিন্তু এটা ঐতিহাসিক পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে আছে বহু কেইটা পুৰণি হিন্দু মন্দিৰ ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"মই সেই মন্দিৰ কেইটা পৰিদৰ্শন কৰি মন্দিৰৰ সুৰক্ষা আৰু পুনঃনিৰ্মাণৰ চিন্তা কৰিছিলো ৷ সেই সূত্ৰে পশ্চিমবংগৰ পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ এজন বিষয়াৰ সৈতে কথা পাতিছিলো মন্দিৰ কেইটা সংৰক্ষণৰ বাবে ৷ সেই বিষয়াগৰাকীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰিয়ে আমি ১৯৯১ চনত মন্দিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে 'পাথৰা পুৰাতত্ত্ব সংৰক্ষণ কমিটি' নামেৰে এটা কমিটিত গঠন কৰা হৈছিল ৷"
চৰকাৰৰ পৰা পোৱা অবহেলাৰ সন্দৰ্ভত পাঠানে আক্ষেপ কৰি কয়,"স্থানীয় লোকৰ সহযোগত গঠন কৰা কমিটিলৈ মন্দিৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে ২০ লাখ টকাৰ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াইছিল ৷ লগতে ২০০৩ চনত মন্দিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে পুৰাতত্ত্ব বিভাগে ৩০ বিঘা ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু মন্দিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ভূমি দান দিয়া স্থানীয় লোকে আজিও ভূমি উপযুক্ত মূল্য পোৱা নাই ৷"
লগতে পঢ়ক: উত্তৰাখণ্ডত ১২১ গৰাকী পৰ্বতাৰোহীক বৰফৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ, প্ৰশাসনৰ সতৰ্কতা