ETV Bharat / bharat

৫৫ বছৰ ধৰি ৩৪ টা মন্দিৰ সুৰক্ষাত ব্ৰতী মুছলমান ব্যক্তি, চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নাই সহাৰি

ইয়াছিন পাঠান নামৰ মুছলমান ব্যক্তিয়ে সংৰক্ষণ কৰিছে মন্দিৰ ৷ ৩৪ টা মন্দিৰ সুৰক্ষাত নিজকে নিয়োজিত কৰিছে পাঠানে ৷

Elderly Muslim Man Saves 34 Hindu Temples But Keeps Fighting
৫৫ বছৰ ধৰি ৩৪ টা মন্দিৰ সুৰক্ষাত ব্ৰতী মুছলমান ব্যক্তি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

পাথাৰ(পশ্চিম মেদিনীপুৰ, কলকাতা): শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি থাকিলে ভগৱান বা আল্লাহক সকলোতে পোৱা যায় বুলি কোৱা ৷ সেয়ে বহু কষ্ট আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে ৩৪ টা হিন্দু মন্দিৰ সুৰক্ষা কৰি সম্প্ৰীতিৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে পশ্চিমবংগৰ পশ্চিম মেদিনীপুৰৰ এগৰাকী মুছলমান ব্যক্তিয়ে ৷

৭০ বছৰ উৰ্ধ্বৰ মুছলমান ব্যক্তি য়াছিন পাঠানে বিগত ৫৫ বছৰ ধৰি হিন্দু ধৰ্মৰ ভিন্ন দেৱ-দেবীৰ মন্দিৰ সুৰক্ষাৰ কামত নিজকে নিয়োজিত কৰি আহিছে ৷

Elderly Muslim Man Saves 34 Hindu Temples
য়াছিন পাঠান নামৰ মুছলমান ব্যক্তিয়ে সংৰক্ষণ কৰিছে মন্দিৰ (ETV Bharat)
Elderly Muslim Man Saves 34 Hindu Temples
৫৫ বছৰ ধৰি ৩৪ টা মন্দিৰ সুৰক্ষাত ব্ৰতী মুছলমান ব্যক্তি (ETV Bharat)

লগতে এই সমূহ পুৰণি মন্দিৰৰ গৱেষণা আৰু সুৰক্ষাৰ বাবেও 'পাথৰা পুৰাতত্ত্ব সংৰক্ষণ কমিটি' নামে এটা কমিটি গঠন কৰিছে পাঠানে ৷

Elderly Muslim Man Saves 34 Hindu Temples
৫৫ বছৰ ধৰি ৩৪ টা মন্দিৰ সুৰক্ষাত ব্ৰতী মুছলমান ব্যক্তি (ETV Bharat)

কিন্তু ইমানৰ পাছতো বিগত সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কোনোধৰণৰ চৰকাৰৰ পৰা সহায় পোৱা নাই বুলি পাঠানে আক্ষেপ কৰে ৷ মন্দিৰ সংৰক্ষণৰ সন্দৰ্ভত ইয়াছিন পাঠানে কয়,"আমাৰ অঞ্চলটো মুছলমান প্ৰধান এলেকা ৷ কিন্তু এটা ঐতিহাসিক পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে আছে বহু কেইটা পুৰণি হিন্দু মন্দিৰ ৷"

Elderly Muslim Man Saves 34 Hindu Temples
৫৫ বছৰ ধৰি ৩৪ টা মন্দিৰ সুৰক্ষাত ব্ৰতী মুছলমান ব্যক্তি (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়,"মই সেই মন্দিৰ কেইটা পৰিদৰ্শন কৰি মন্দিৰৰ সুৰক্ষা আৰু পুনঃনিৰ্মাণৰ চিন্তা কৰিছিলো ৷ সেই সূত্ৰে পশ্চিমবংগৰ পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ এজন বিষয়াৰ সৈতে কথা পাতিছিলো মন্দিৰ কেইটা সংৰক্ষণৰ বাবে ৷ সেই বিষয়াগৰাকীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰিয়ে আমি ১৯৯১ চনত মন্দিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে 'পাথৰা পুৰাতত্ত্ব সংৰক্ষণ কমিটি' নামেৰে এটা কমিটিত গঠন কৰা হৈছিল ৷"

Elderly Muslim Man Saves 34 Hindu Temples
৫৫ বছৰ ধৰি ৩৪ টা মন্দিৰ সুৰক্ষাত ব্ৰতী মুছলমান ব্যক্তি (ETV Bharat)

চৰকাৰৰ পৰা পোৱা অবহেলাৰ সন্দৰ্ভত পাঠানে আক্ষেপ কৰি কয়,"স্থানীয় লোকৰ সহযোগত গঠন কৰা কমিটিলৈ মন্দিৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে ২০ লাখ টকাৰ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াইছিল ৷ লগতে ২০০৩ চনত মন্দিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে পুৰাতত্ত্ব বিভাগে ৩০ বিঘা ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু মন্দিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ভূমি দান দিয়া স্থানীয় লোকে আজিও ভূমি উপযুক্ত মূল্য পোৱা নাই ৷"

লগতে পঢ়ক: উত্তৰাখণ্ডত ১২১ গৰাকী পৰ্বতাৰোহীক বৰফৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ, প্ৰশাসনৰ সতৰ্কতা

TAGGED:

পশ্চিমবংগ
পশ্চিম মেদিনীপুৰ
মন্দিৰ সংৰক্ষণ মুছলমান ব্যক্তিৰ
কলকাতা
MUSLIM MAN SAVES TEMPLES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.