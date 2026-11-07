দেশৰ অৰণ্যত নোহোৱা হৈছে পানী ! ১৬.২ শতাংশ বিল-নিজৰা-পুখুৰী গৈছে শুকাই; ইয়াৰ বাবে এল নিনো দায়ী ?

দেশৰ অৰণ্যত নোহোৱা হৈছে পানী ! ১৬.২ শতাংশ বিল-নিজৰা-পুখুৰী গৈছে শুকাই; ইয়াৰ বাবে এল নিনো দায়ী ?
জলসম্পদৰ ওপৰত এল নিনোৰ প্ৰভাৱ । আইআইটি গান্ধীনগৰৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, প্ৰায় ৪৪.৮ শতাংশ জলাশয় অঞ্চল হ্ৰাস পাইছে ।
Published : November 7, 2026 at 7:20 AM IST
হায়দৰাবাদ : বনাঞ্চলবোৰ এতিয়া দুমুখীয়া আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে । জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, পৃথিৱীৰ ক্ৰমবৰ্ধিত উষ্ণতা আৰু গোলকীয় উষ্ণতা আদি ঘটনাবোৰে এফালে অৰণ্যবোৰক জুইৰ গ্ৰাসলৈ ঠেলি দিছে, আনফালে তৃষ্ণাতুৰ কৰি তুলিছে । য'ত এটা সময়ত কুলুকুলু সুৰেৰে জান-জুৰিবোৰ বৈ গৈছিল, পুখুৰীবোৰত বন্যপ্ৰাণীয়ে ভিৰ কৰিছিল, জলকেলি কৰিছিল, তাত এতিয়া কেৱল শুকান পৰিৱেশৰ এক অভিশাপে দেখা দিছে ।
পুখুৰী আৰু নিজৰাবোৰত এতিয়া পানী কমি গৈছে আৰু শুকান পৰিৱেশ বেছিকৈ দেখা গৈছে । যিবোৰ চৰকাৰী তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, সেইবোৰো অতি উদ্বেগজনক । এই তথ্য অনুসৰি, দেশৰ বনাঞ্চলবোৰত থকা ১৬.২ শতাংশ বিল-নিজৰা আৰু পুখুৰী সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই গৈছে । তেনে পৰিস্থিতিত এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যে ইয়াৰ কাৰণ কেৱল কম বৰষুণেইনে ? নে হাজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰত সৃষ্টি হোৱা 'এল নিনো'ৰ প্ৰভাৱৰ বাবে ভাৰতৰ অৰণ্যবোৰ এনেদৰে পিয়াঁহত আতুৰ হৈ পৰিছে ?
এল নিনোৰ বাবে পানী কিমান কমিছে
২০২৬ বৰ্ষৰ মোচুমী বায়ু প্ৰবাহৰ সময়ত দেশত স্বাভাৱিকতকৈ প্ৰায় ১২.৫-১৫ শতাংশ কম বৰষুণ হৈছে । আনহাতে, কিছুমান ৰাজ্যত ইয়াৰ প্ৰভাৱ অতি ভয়াৱহ আছিল । যেনে বিহাৰত ৩৭ শতাংশ আৰু ৰাজস্থানত ২১ শতাংশ পৰ্যন্ত কম বৰষুণ হৈছে । এল নিনো আৰু দুৰ্বল মৌচুমী বায়ুৰ ফলত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পানী আৰু মাটিৰ আৰ্দ্ৰতাৰ তীব্ৰ সংকটে দেখা দিছে ।
কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ (CWC) তথ্য অনুসৰি, দেশৰ ডাঙৰ জলাশয়বোৰত পানীৰ পৰিমাণ বিগত ১০ বছৰৰ গড়তকৈ প্ৰায় ১৮.৪৩ শতাংশ কম হৈ আছে । দক্ষিণ ভাৰতৰ জলাশয়সমূহৰ অৱস্থা আটাইতকৈ বেয়া । ইয়াত পানীৰ স্তৰ স্বাভাৱিকতকৈ বহুত তললৈ নামি গৈছে ।
বনাঞ্চলসমূহত পানীৰ কিমান নাটনি ঘটিছে
জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, দুৰ্বল মৌচুমী বায়ু আৰু এল নিনোৰ ক্ৰমবৰ্ধিত প্ৰভাৱৰ বাবে অৰণ্যসমূহৰ প্ৰাকৃতিক পানীৰ উৎসসমূহ অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে শুকাই আকাৰত সৰু হৈ আহিছে । জল শক্তি মন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰথমটো 'জল গোট গণনা প্ৰতিবেদন' অনুসৰি, দেশৰ মুঠ ২৪.২৪ লাখ জল উৎসৰ ভিতৰত প্ৰায় ৩.৯৪ লাখ (প্ৰায় ১৬.২ শতাংশ) সম্পূৰ্ণৰূপ শুকাই গৈছে বা ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে । এই হেৰাই যোৱা জল উৎসসমূহৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ অংশ হৈছে গ্ৰাম্য আৰু বনাঞ্চলত থকা প্ৰাকৃতিক পুখুৰী তথা জলাধাৰ ।
ইয়াৰ উপৰি পাহাৰীয়া আৰু বনাঞ্চলৰ হাজাৰ প্ৰাকৃতিক ঝৰ্ণা এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । আনহাতে, ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান আইআইটি গান্ধীনগৰৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি, দেশৰ ১০,৪৭৬টা হ্ৰদ, পুখুৰী আৰু প্ৰাকৃতিক জলাশয়ৰ ওপৰত কৰা অধ্যয়নৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে প্ৰায় ৪৪.৮ শতাংশ জল উৎসৰ উপৰিভাগৰ কালি গুৰুতৰভাৱে হ্ৰাস পাইছে । দুৰ্বল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমী বায়ুৰ বাবে এই পানী থকা স্থানসমূহৰ গড় বিস্তাৰ প্ৰায় ৫ শতাংশ কমি গৈছে ।
তেলেংগানাৰ বনাঞ্চলত ৬,১২৩টা পুখুৰী সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই গৈছে
তেলেংগানাত মুঠ ১৪ খন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে । ইয়াৰে ভিতৰত তিনিখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান । সেইকেইখন হৈছে কাচু ব্ৰহ্মানন্দ ৰেড্ডী, মহাবীৰ হৰিণা বনস্থলী আৰু মৃগাৱনী । আনহাতে, ২ খন ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প অমাৰাবাদ আৰু কৱাল আছে । বাকী ৯ খন হৈছে অভয়াৰণ্য । সেইকেইখন হৈছে এতূৰুনাগৰম, কিন্নেৰচানী, শিৱৰাম, মঞ্জীৰা ঘঁৰিয়াল অভয়াৰণ্য, প্ৰাণহিতা, পাখাল, পোচাৰাম, অমৰাবাদ আৰু কৱাল ।
ইয়াৰে ভিতৰত অমৰাবাদ হৈছে তেলেংগানাৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু দেশৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প ৷ জলসিঞ্চন আৰু ৰাজহ বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যখনৰ মুঠ ২১,৫০০ সৰু পুখুৰী আৰু স্থানীয় জল উৎসৰ ভিতৰত ৬,১২৩টা পুখুৰী সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই গৈছে । ইয়াৰ উপৰি আন ৭,১৪১টা পুখুৰীত এতিয়া মুঠ ক্ষমতাৰ ২৫ শতাংশতকৈ কম পানী আছে । এই পৰিসংখ্যাই বনাঞ্চলসমূহৰ বাফাৰ জ'নত বা প্ৰান্তীয় এলেকাবোৰত দেখা দিয়া পানীৰ ভয়াৱহ সংকটক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
মধ্যপ্ৰদেশত শুকাই যোৱাৰ পথত ৪০ খন ঋতুভিত্তিক নদী
এল নিনোৰ প্ৰভাৱ আৰু দুৰ্বল মৌচুমী বায়ুৰ বাবে এইবাৰ মধ্যপ্ৰদেশ এক ভয়াৱহ জলসংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । মধ্যপ্ৰদেশত মুঠ ১১ খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ৯ খন ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প আৰু ২৫ খন বন্যপ্ৰাণী তথা পক্ষী অভয়াৰণ্য আছে । এল নিনোৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা এই তীব্ৰ পানীৰ সংকটে ৰাজ্যখনৰ ৪ খন পক্ষী অভয়াৰণ্য আৰু ৩ খন ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পক গুৰুতৰভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে ।
জল সম্পদ বিভাগ আৰু পৰিৱেশ বিশেষজ্ঞসকলৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এল নিনোৰ ফলত হোৱা কম বৰষুণৰ বাবে অনাগত মাহবোৰত ৪০ খন ঋতুভিত্তিক উপনদী শুকাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এইটোও আশংকা কৰা হৈছে যে পানীৰ অভাৱত বনাঞ্চল তথা ইয়াৰ আশে-পাশে থকা প্ৰায় ২০টা সৰু বান্ধো সম্পূৰ্ণ শুকাই যাব । ইয়াৰ উপৰি, তীব্ৰ গৰম আৰু মৌচুমী বায়ুৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ ১৭৫ খন নদী ইতিমধ্যে শুকান জলধাৰা বা মৰুময় পথাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ।
ৰাজস্থানৰ ১৬৫টা সৰু বান্ধ সম্পৰ্ণৰূপে শুকাই গৈছে
এল নিনোৰ প্ৰভাৱ আৰু মৌচুমী বৰষুণ প্ৰায় ২২% হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে ৰাজস্থানৰ বনাঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক জল উৎস যেনে সৰু পুখুৰী, ঝৰ্ণা আদিৰ পানীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক হৈ পৰিছে । চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, ৰাজস্থানৰ মুঠ ৬৯৩টা বান্ধৰ ভিতৰত ২১৬টা বান্ধ সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই গৈছে । কম ক্ষমতা সম্পন্ন ৪০৭টা সৰু বান্ধ আৰু পুখুৰীৰ ভিতৰত ১৬৫টা সম্পূৰ্ণ শুকাই গৈছে আৰু ১৯২টা আংশিকভাৱে শুকাই গৈছে । বনাঞ্চলৰ কাষত থকা এই সৰু সৰু জলাশয়সমূহেই বন্যপ্ৰাণীৰ খোৱাপানীৰ মূল উৎস আছিল, যিবোৰ শুকাই যোৱাৰ বাবে এতিয়া জীৱ-জন্তুসমূহ তীব্ৰ পানীৰ সংকটত পৰিছে ।
কেৰালামতো শুকাই গৈছে পানীৰ উৎস
কেৰালামত ৬ খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে । সেইকেইখন হৈছে এৰাভিকুলাম, ছাইলেণ্ট ভেলী, পেৰিয়াৰ, মথিকেটান শ্বোলা, আনামুড়ি শ্বোলা আৰু পম্বাডুম শ্বোলা । আনহাতে, দুখন ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প হৈছে পেৰিয়াৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আৰু পৰম্বীকুলাম টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ । ইয়াৰ উপৰি থাট্টেক্কাড পক্ষী অভয়াৰণ্য, মংগলবনম পক্ষী অভয়াৰণ্য আৰু চুলন্নুৰ ময়ূৰ পক্ষী অভয়াৰণ্য আছে ।
কেৰালা বন গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, কেৰালামৰ অৰণ্যবোৰত সাধাৰণতে মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল মাহতহে পানীৰ উৎসসমূহ শুকায় । কিন্তু এইবাৰ এল নিনোৰ বাবে বৃদ্ধি পোৱা উষ্ণতা আৰু বাষ্পীভৱনৰ ফলত বনাঞ্চলৰ জুৰিবোৰ আৰু প্ৰাকৃতিক পানীৰ গাঁতবোৰ সময়তকৈ বহু আগতেই শুকুওৱা আৰম্ভ হৈছে । বনাঞ্চলৰ লগতে থকা পশ্চিম ঘাট পৰ্বত আৰু ঢালযুক্ত অঞ্চলসমূহত পানীৰ স্তৰ প্ৰায় ১.৫ ৰ পৰা ২.৫ মিটাৰ পৰ্যন্ত তললৈ নামি যোৱাটো ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ।
মহাৰাষ্ট্ৰৰ বনাঞ্চলসমূহত দুমুখীয়া সংকট
এল নিনোৰ ফলত হোৱা তীব্ৰ গৰমৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বনাঞ্চলসমূহত মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ গৈছে । ৰাজ্যখনত পোহনীয়া পশুধন আৰু তৃণভোজী বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ বাবে কেঁচা ঘাঁহ বা খাদ্যৰ পৰিমাণ ২২.৭৯% আৰু শুকান ঘাঁহ বা খাদ্যৰ পৰিমাণ ২১.৪৩% পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছে । পানীৰ অভাৱ আৰু শুকাই যোৱা জোপোহা উদ্ভিদৰ বাবে বিদৰ্ভ আৰু মধ্য মহাৰাষ্ট্ৰৰ বনাঞ্চলসমূহত বনজুই বা দাবানলৰ বিপদ বহুত বেছি বৃদ্ধি পাইছে ।
টাডোবা, মেলঘাট আৰু সঞ্জয় গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৰে বনাঞ্চলৰ ভিতৰৰ প্ৰাকৃতিক জল উৎসসমূহ শুকাই যোৱাৰ বাবে নাহৰফুটুকী, ঢেকীয়াপতীয়া আৰু হৰিণসমূহ পানীৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া গাঁও তথা মানুহৰ বাসস্থান থকা এলেকাবোৰলৈ ওলাই আহিবলৈ ধৰিছে । এই সংকটৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভূগৰ্ভস্থ জলস্তৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু বনাঞ্চল তথা গাঁওসমূহত পানী ধৰি ৰাখিবৰ বাবে চৰকাৰে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এই নিৰ্দেশ অনুসৰি, খৰাংপ্ৰৱণ অঞ্চলৰ প্ৰতিখন গাঁৱত অতি কমেও ১০০টাকৈ পানী ধৰি ৰখা গাঁত খন্দা হ’ব ।
বনাঞ্চলত হ্ৰাস পোৱা পানীয়ে মানুহৰ বাসস্থানলৈ আনিছে বিপদ
যেতিয়া বনাঞ্চলৰ ভিতৰত থকা প্ৰাকৃতিক ঝৰ্ণা, পুখুৰী, নদী আৰু পানীৰ গাঁতবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই যায়, তেতিয়া ইয়াৰ আটাইতকৈ ভয়াৱহ আৰু পোনপটীয়া প্ৰভাৱ কাষৰীয়া গাঁও তথা চহৰৰ মানুহৰ ওপৰত পৰে । অৰণ্যৰ পানীৰ উৎসসমূহ শুকাই যোৱাৰ বাবে ঢেকীয়াপতীয়া, নাহৰফুটুকী, ভালুক, বনৰীয়া হাতী আৰু বান্দৰৰ দৰে জীৱ-জন্তুৱে নিজৰ তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰিবলৈ বনাঞ্চলৰ সীমা পাৰ হৈ জনাঞ্চললৈ আহে । এই তৃষ্ণাতুৰ বন্যপ্ৰাণীসমূহ পানীৰ সন্ধানত পোনপটীয়াকৈ গাঁৱৰ পানীৰ উৎস, কুঁৱা আৰু জান-জুৰি বা খালসমূহলৈ ঢাপলি মেলে ।
এই প্ৰক্ৰিয়াটোত গাঁৱৰ ৰাইজৰ ওপৰত প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণৰ ঘটনা বহুত বৃদ্ধি পায় । হাতীৰ জাকে গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি কেঁচাঘৰ ভাঙি লণ্ড-ভণ্ড কৰে । বন্যহস্তীৰ জাকে পথাৰত লহপহকৈ বাঢ়ি অহা শস্যসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে গচকি তহিলং কৰে । যাৰ ফলত কৃষকসকলৰ সমগ্ৰ বছৰটোৰ কষ্ট আৰু পৰিশ্ৰম নিমেষতে ধূলিসাৎ হৈ পৰে ।
এল নিনোৰ ফলত কিমান জলাশয় শুকাই গ'ল
কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ (CWC) শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি, সমগ্ৰ দেশত থকা ১৭৮টা প্ৰধান জলাশয়ত ২২ অক্টোবৰলৈকে মাত্ৰ ৬৬.৭০% পানীহে জমা হৈ আছিল । এই মুঠ পানীৰ মজুত বিগত ১০ বছৰৰ গড়ৰ তুলনাত প্ৰায় ১৮.৪৩% কম । চলিত বৰ্ষৰ ১৫ অক্টোবৰত এই ১৭৮টা জলাশয়ত ১২৬.৭১৭ বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ পানী আছিল, যিটো মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ ২২ অক্টোবৰলৈ ১২৩.২২৮ বিচিএমলৈ হ্ৰাস পায় ।
চৰাই-চিৰিকতিৰ ওপৰত এল নিনোৰ প্ৰভাৱ
এল নিনোৰ প্ৰভাৱ চৰাই-চিৰিকতিৰ ওপৰতো গভীৰভাৱে পৰিছে । ইয়াৰ ফলত চৰাইবোৰৰ খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ উৎসসমূহৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছে ।
অত্যধিক গৰম আৰু শুকান পৰিস্থিতিৰ বাবে ভয়াৱহ লু অৰ্থাৎ গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ তথা বিপদজ্জনক বনজুই সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰাকৃতিক বাসস্থানসমূহ খণ্ডিত হোৱা বা ধ্বংস হৈ পৰাৰ বাবে বন্যপ্ৰাণী তথা চৰাইবোৰৰ বাবে জুইৰ কৱলৰ পৰা বাচি ওলাই অহাটো বা খৰাং পৰিস্থিতিৰ সময়ত সুৰক্ষিত আশ্ৰয় বিচাৰি পোৱাটো এতিয়া অধিক কঠিন হৈ পৰিছে ।