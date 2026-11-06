কৃষিখণ্ডত এল নিনোৰ প্ৰভাৱ; প্ৰতিটো শস্যৰে কৃষিভূমি হ্ৰাস পাইছে
এল নিনো এতিয়া ছুপাৰ এল নিনোলৈ পৰিণত হৈছে । ইয়াৰ ফলত দেশৰ কৃষিখণ্ডত কি প্ৰভাৱ পৰিব । ইটিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন...
Published : November 6, 2026 at 12:31 PM IST
হায়দৰাবাদ : এই শীতকালত যদিহে আপুনি গৰম অনুভৱ কৰিছে তাৰ প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ পাকঘৰৰ বাজেটতো পৰিব । লগতে আপোনাৰ দৈনন্দিন ভাত সাজতো মূল্যবৃদ্ধিৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । ইয়াৰ আঁৰত আছে এল নিনো আৰু ছুপাৰ এল নিনো ।
তথ্য অনুসৰি এল নিনোৰ ফলত বাৰিষাৰ সময়ত বৰষুণৰ পৰিমাণ ১২-১৩ শতাংশ হ্ৰাস পায় । ফলস্বৰূপে খাৰিফ শস্য যেনে- যেনে দাইল, চেনী, তৈলবীজ, ধান আদিৰ খেতিৰ পৰিসৰ ২৩ শতাংশলৈ সংকুচিত হৈছে ।
এতিয়া যেতিয়া এল নিনো তীব্ৰতৰ হৈ ছুপাৰ এল নিনোলৈ পৰিণত হৈছে, তেতিয়া ই কেৱল শীতকালত সাধাৰণতকৈ উষ্ণতা বৃদ্ধি কৰাই নহয়, ৰাবি শস্যৰ বীজ সিঁচাও হ্ৰাস কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
অনুমান কৰা হৈছে যে ঘেঁহু খেতিৰ পৰিসৰ ৫৯ শতাংশ পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাব পাৰে, আনহাতে সৰিয়হ আৰু বুটৰ কৃষিভূমি ৩৮–৪০ শতাংশ হ্ৰাস পাব পাৰে । এল নিনোৰ ফলত আমাৰ ভাত সাজত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব ? ইটিভি ভাৰতৰ এই প্ৰতিবেদনত বিতংভাৱে বিশ্লেষণ কৰা হৈছে ।
ধানৰ খেতি প্ৰভাৱ
অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ তথ্য আৰু কৃষি বিভাগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি খাৰিফৰ বতৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এল নিনো আৰু দুৰ্বল বাৰিষাৰ ফলত ধান উৎপাদন হোৱা অঞ্চলত কৃষিভূমিৰ পৰিসৰ প্ৰায় ২৩ শতাংশ হ্ৰাস দেখা গৈছে । ঋতুৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে কিছুমান অঞ্চলত পৰিস্থিতি উন্নত হ'লেও মুখ্য শস্যৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে ।
ধান খেতি হোৱা অঞ্চলবোৰতো ৩ শতাংশৰ পৰা ৪ শতাংশ হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে; কিন্তু জুন আৰু জুলাই মাহত পানীৰ নাটনিৰ বাবে এই অভাৱ পূৰ্বৰ ৮.৬ শতাংশৰ পৰা ১৪.৩৭ শতাংশলৈ বাঢ়িছে ।
দাইল আৰু তৈলবীজত হ্ৰাস : বাৰিষাৰ সময়ত বৰষুণৰ প্ৰাৰম্ভিক অভাৱৰ বাবে তৈলবীজৰ (চয়াবিন আৰু বাদাম) খেতিৰ পৰিসৰো যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । এই পৰিসৰ প্ৰায় ১৯ শতাংশ হৈছে । দাইলৰ খেতিতো যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে । কিন্তু খৰাং পৰিস্থিতিৰ লগে লগে কৃষকসকলে বিকল্প, কম পানীত হোৱা মাহজাতীয় শস্যৰ ফালে ধাৱমান হৈছে ।
প্ৰথম অৱস্থাত কুঁহিয়াৰ খেতিৰ পৰিসৰ প্ৰায় ১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গৈছিল; কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকৰ দৰে প্ৰধান উৎপাদনকাৰী ৰাজ্যসমূহত পানীৰ নাটনিৰ বাবে খেতিৰ পৰিসৰ আৰু শস্যৰ মানদণ্ড তীব্ৰ হ্ৰাস পাইছে ।
১০ বছৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশখনে চেনি আমদানি কৰিবলগীয়া হৈছে
এল নিনোৱে ভাৰত আৰু বিশ্বজুৰি কৃষি খণ্ডত ভয়াৱহ প্ৰভাৱ পেলাইছে । এইবাৰ এল নিনোৰ প্ৰভাৱ গুৰুতৰ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত শস্যৰ উৎপাদন হ্ৰাস পাইছে, যাৰ ফলত খাদ্য সুৰক্ষাক লৈ অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হৈছে । ভাৰতত অত্যাৱশ্যকীয় শস্য যেনে দাইল, চেনি, তৈলবীজ (তেল) আৰু ধান (চাউল)ৰ উৎপাদনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে । এই উৎপাদন হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে প্ৰায় এটা দশকৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশে চেনি আমদানি কৰিবলগীয়া হৈছে । তদুপৰি পশুখাদ্য, মাকৈ, ৰন্ধন তেল আৰু চয়াবিনৰ আমদানিও বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
দাইলৰ উৎপাদনত এল নিনোৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ
দাইলৰ খেতিত এল নিনোৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ পৰিছে । খাৰিফ শস্যৰ খেতিৰ সময়ৰ প্ৰধান দাইল যেনে বুটৰ দাইল, মাটিমাহ আৰু মগু আদিৰ বীজ সিঁচা অঞ্চল বা কৃষিভূমিৰ পৰিসৰ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । মহাৰাষ্ট্ৰৰ মাৰাথৱাড়া আৰু বিদৰ্ভ, তেলেংগানা আৰু মধ্যপ্ৰদেশকে ধৰি মূল দাইল উৎপাদনকাৰী অঞ্চলসমূহত খৰাঙৰ বাবে উৎপাদন যথেষ্ট কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ ফলত ঘৰুৱা বজাৰত দাইলৰ দাম বৃদ্ধি পাব । তদুপৰি দেশখনে দাইলৰ আমদানি বৃদ্ধি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব পাৰে ।
চাউলৰ মূল্য এমএছপিৰ ওপৰলৈ গৈছে
ধান খেতিৰ বাবে যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হয় । কিন্তু এল নিনোৰ প্ৰভাৱৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে ধান খেতিৰ মুঠ পৰিসৰ প্ৰায় ১৬.৩৭ লাখ হেক্টৰ হ্ৰাস পাইছে । উত্তৰ প্ৰদেশ, পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাৰ দৰে প্ৰধান উৎপাদনকাৰী ৰাজ্যসমূহত বৰষুণৰ অভাৱৰ বাবে বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে । বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত শক্তিশালী এল নিনোৰ ফলত দেশত ধানৰ উৎপাদন গড়ে ৩৪ লাখ টন হ্ৰাস পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । পানীৰ অভাৱত সোণা মছুৰী আৰু কোলামৰ দৰে প্ৰিমিয়াম ধানৰ উৎপাদন হ্ৰাস পাইছে, যাৰ ফলত ইয়াৰ মূল্য এমআছপিতকৈ (ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য) প্ৰতি কুইণ্টলত ১০০০ টকাতকৈ অধিক বৃদ্ধি হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ।
সৰিয়হ আৰু বাদামৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ
তৈলবীজৰ শস্যৰ ভিতৰত বিশেষকৈ চয়াবিন আৰু বাদমত অস্বাভাৱিক বৰষুণৰ ফলত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে । চয়াবিন খেতিৰ পৰিসৰ ১০৭.৭২ লাখ হেক্টৰৰ পৰা প্ৰায় ৯০.৫১ লাখ হেক্টৰলৈ সংকুচিত হোৱাৰ বিপৰীতে বাদাম খেতিৰ পৰিসৰ ৩৫.৪৫ লাখ হেক্টৰৰ পৰা ২৩.৪০ লাখ হেক্টৰলৈ হ্ৰাস পাইছে । উৎপাদন কম হোৱাৰ ফলত দেশত ৰন্ধন তেলৰ নাটনিৰ আশংকা কৰা হৈছে । তদুপৰি পশু খাদ্যৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা চয়াবিন গুড়িৰ যথেষ্ট অভাৱ হ'ব পাৰে । যাৰ বাবে ইয়াৰ আমদানিও অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে ।
ৰবি শস্যৰ পৰিসৰো ৩৭ শতাংলৈ হ্ৰাস
কৃষি মন্ত্ৰালয়ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ৰবি শস্যৰ বাবে কৃষিভূমিৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰিসৰ প্ৰায় ৩৬ শতাংশৰ পৰা ৩৭ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা হ্ৰাস পোৱা আৰু জলাশয়ত পানীৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পোৱা । সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ দেশতে ৰবি খেতিৰ মুঠ পৰিসৰ ২৮.২৬ লাখ হেক্টৰৰ পৰা ১৮.০২ লাখ হেক্টৰলৈ হ্ৰাস পাইছে । প্ৰাথমিক ৰবি শস্য ঘেঁহু খেতি পৰিসৰ আটাইতকৈ বেছি হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ পৰিসৰ ৫৯ শতাংশ পৰ্যন্ত হ্ৰাস পোৱাৰ অনুমান কৰা হৈছে । ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে মাটিৰ আৰ্দ্ৰতাৰ অভাৱ আৰু দুৰ্বল বাৰিষাৰ ফলত হোৱা উষ্ণতা বৃদ্ধি ।
দাইল আৰু সৰিয়হ খেতিৰ পৰিসৰ ৪০ শতাংশ হ্ৰাস
ৰবি শস্যৰ প্ৰধান দাইলৰ অন্যতম বুটৰ খেতিৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰিসৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশৰ পৰা ৪১ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে । সকলো প্ৰকাৰৰ দাইলৰ খেতিৰ পৰিসৰো ২৫ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । আনহাতে তৈলবীজৰ মূল শস্য সৰিয়হ খেতিৰ পৰিসৰো ৩৮ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত সকলো তৈলবীজৰ খেতিৰ পৰিসৰ ৩৭.২ শতাংশ কম হৈছে । ইফালে শীতকালত হোৱা ধানৰ ক্ষেত্ৰতো কৃষিভূমিৰ পৰিসৰ প্ৰায় ৫২ শতাংশ হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে ।
ৰাজস্থান আৰু তামিলনাডুৰ কৃষিভূমিৰ বিস্তৰ ক্ষতি
খৰাং আৰু পানীৰ অভাৱত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত ৰাজস্থান অন্যতম । য'ত ৰবি শস্যৰ কৃষিভূমিৰ পৰিসৰ ৫৮.০৭ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । ইয়াৰ পিছতে তামিলনাডুত ৰবি শস্যৰ কৃষিভূমিৰ পৰিসৰ প্ৰাৰম্ভিকভাৱে ৫০.৯৯ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকতো খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতি আৰু জলাশয়ৰ জলস্তৰ হ্ৰাসে ৰবি শস্যৰ উৎপাদন আৰু কৃষিভূমিৰ পৰিসৰ দুয়োটাতে গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে এয়া ৰবি শস্য বীজ সিঁচাৰ বতৰৰ প্ৰাৰম্ভিক তথ্য । সেয়েহে বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ উন্নতি আৰু কৃষি বিভাগৰ হস্তক্ষেপৰ লগে লগে অনাগত সময়ছোৱাত এই পৰিসংখ্যাৰ কিছু উন্নতি দেখা যাব পাৰে ।
তেলেংগানাত কৃষিভূমিৰ পৰিসৰ ২৩ শতাংশ হ্ৰাস
তেলেংগানাত বৰষুণৰ অভাৱে কৃষকসকলক আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে । কৃষিভূমি যথেষ্ট সংকুচিত হৈছে । প্ৰাথমিক অনুমান অনুসৰি খাৰিফ শস্যৰ কৃষিভূমিৰ পৰিসৰ ২৩ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । সাধাৰণতে ৰাজ্যখনত ১৩৯.২৮ লাখ একৰ মাটিত খেতি কৰা হয় যদিও এই বছৰ মাত্ৰ ৬৭.৭৮ লাখ একৰ ভূমিতহে খেতি কৰা হৈছে । প্ৰধান শস্য বিশেষকৈ ধানৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে ।
বিগত বছৰ ৬৯.৮৯ লাখ একৰ মাটিত ধানৰ খেতি কৰা হৈছিল । তাৰ তুলনাত এই বছৰ মাত্ৰ ৩৮.৫১ লাখ একৰত ধান খেতি কৰা হৈছে । কপাহ খেতিও ১০ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । মাকৈ খেতিও যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে । কিন্তু চৰকাৰী পদক্ষেপৰ ফলত বিকল্প শস্যৰ খেতি যেনে পাৰ মাহজাতীয় শস্য (বুট আৰু মগু) খেতি ক্ৰমে ১৬ শতাংশ আৰু ২ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । ৰাজ্যখনত ৬৫ লাখ কৃষক আৰু ৩০ লাখ কৃষক শ্ৰমিক আছে যিসকল প্ৰত্যক্ষভাৱে খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল ।
ৰাজস্থানৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ
ৰাজস্থানত বৰষুণৰ অভাৱ আৰু মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা হ্ৰাসে খাৰিফ শস্যৰ উৎপাদনত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইফালে মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা, জলসিঞ্চন আৰু ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ উপলব্ধতাৰ ফলত ৰবি শস্যৰ উৎপাদনশীলতাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ আগজাননী অনুসৰি অক্টোবৰৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত স্বাভাৱিকতকৈ কম বৰষুণে মাটিৰ আৰ্দ্ৰতাৰ মাত্ৰা, জলাশয়ত পানী
জমা হোৱা, ভূগৰ্ভস্থ পানী সংৰক্ষণৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । ইয়াৰ ফলত আগন্তুক ৰবি শস্যৰ বতৰত কৃষি উৎপাদনশীলতাত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
কৃষি বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৬-২৭ৰ ৰবি শস্যৰ বতৰত কৃষিভূমিৰ পৰিসৰৰ প্ৰস্তাৱিত এলেকা ৩৮.৫০ লাখ হেক্টৰ হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । যি পূৰ্বৰ ২০২৫-২৬ চনত ৪২.৭৭ লাখ হেক্টৰ আছিল । ঘেঁহুৰ কৃষিভূমিৰ পৰিসৰ ৫.৪৭ লাখ হেক্টৰ কম হোৱাৰ অনুমান কৰা হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে তৈলবীজ শস্যৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত কৃষিভূমিৰ পৰিসৰ ৪০.০৬ লাখ হেক্টৰ থাকিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । যি পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত ২৪ হাজাৰ হেক্টৰ বৃদ্ধি পাব ।
আগষ্ট মাহলৈকে খাৰিফ শস্যৰ কৃষিভূমিৰ পৰিসৰ পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত ১.৭ শতাংশ কম । ক্ৰেডিট ৰেটিং এজেন্সী আইচিআৰএৰ এক মূল্যায়নে কৃষিভূমিৰ পৰিসৰ প্ৰায় ২ শতাংশ সম্ভাৱ্য হ্ৰাসৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে । ৰবি শস্যৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ ১২০ লাখ হেক্টৰ ভূমিত বীজ সিঁচাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । আনহাতে যোৱা বছৰ ১২৪.৪৬ লাখ হেক্টৰ আছিল । ইয়াৰ ফলত লক্ষ্যত ৪.৪৬ লাখ হেক্টৰ বা প্ৰায় ৩.৫৮ শতাংশ হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
কেৰালামত ধান, মচলা, কফি, নগদ শস্যৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ
ৱায়ানাড় আৰু ইডুক্কিৰ দৰে পাহাৰীয়া জিলাত ইলাচী, জালুক, কফি, চাহৰ দৰে শস্যৰ ব্যাপক ক্ষতি হৈছে । শস্যৰ বৃদ্ধিৰ সময়চ মাটিৰ আৰ্দ্ৰতাৰ অভাৱ আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া খৰাং পৰিস্থিতিৰ বাবেই এনে হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । পালাক্কাড়, কুট্টানাড় আৰু ত্ৰিশূৰ পথাৰত পানীৰ অভাৱৰ বাবে ধান খেতিৰ পৰিসৰ কমিছে ।
যোৱা বছৰৰ তুলনাত কৃষিভূমিৰ পৰিসৰ হ্ৰাস পাইছে । খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতি আৰু পানীৰ অভাৱৰ ফলত বহু নিম্ন আৰু বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল অঞ্চলৰ কৃষকসকলে বীজ সিঁচাত পলম কৰিবলগীয়া হৈছে অন্যথা কোনো কোনো স্থানত বীজ সিঁচিব পৰা নাই ।
মহাৰাষ্ট্ৰত ৯০ শতাংশ শস্য নষ্ট
এল নিনোৰ প্ৰভাৱৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কৃষিখণ্ড যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমীৰ প্ৰভাৱ ৰাজ্যখনত ১৯ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । এই অস্বাভাৱিক বাৰিষা আৰু বৃদ্ধি পোৱা উষ্ণতাৰ দ্বাৰা ৰাজ্য চৰকাৰে ৩৫৮ খন তালুকৰ ভিতৰত ২৬৫ খন তালুক খৰাঙৰ প্ৰভাৱত পৰিছে বুলি ঘোষণা কৰিছে ।
দুৰ্বল বাৰিষাৰ ফলত খাৰিফ শস্যৰ কৃষিভূমিও ১৫ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । তদুপৰি প্ৰায় ৯০ শতাংশ শস্যৰ ক্ষতি হৈছে বুলি অনুমান কৰা হৈছে । লাতুৰ আৰু আমৰাৱতী মণ্ডলত বুট, মাটিমাহ আৰু মগু আদি শস্যৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে । বিশেষকৈ মাটিমাহৰ উৎপাদন প্ৰায় ৪৩.৮ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ।
কৰ্ণাটকত ৮০ শতাংশ শস্য নষ্ট
বাৰিষাত বৰষুণৰ অভাৱৰ বাবে কৰ্ণাটকৰ খাৰিফ শস্যৰ ক্ষেত্ৰত কৃষিভূমিৰ পৰিসৰ ১৩ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । খৰাং পৰিস্থিতিৰ ফলত মুঠ ৫৭.৯৩ লাখ হেক্টৰত শস্যৰ ক্ষতি হৈছে । য'ত ৫৩.৯২ লাখ হেক্টৰ কৃষি শস্য আৰু ৪.০১ লাখ হেক্টৰ উদ্যান শস্য আছে ।
শস্যৰ ক্ষতিৰ মুঠ আনুমানিক মূল্য ৬২,৪৮১.৮৮ টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । কিছুমান অঞ্চলত শস্যৰ ক্ষতি ৮০ শতাংশ পৰ্যন্ত হৈছে । প্ৰধানকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত শস্যসমূহৰ ভিতৰত বুট, মাকৈ, কপাহ, কুঁহিয়াৰ, চয়াবিন আৰু মগু আদি উল্লেখযোগ্য । উদ্যান শস্যৰ ভিতৰত পিঁয়াজ, তামোল, জলকীয়াৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে । খৰাং পৰিস্থিতিত ৫৫ লাখৰো অধিক কৃষক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
হাৰিয়ানাত ধানৰ কৃষিভূমি ৫২ শতাংশ হ্ৰাস
হাৰিয়ানাত ধান সিঁচা আৰু শস্যৰ বৃদ্ধিত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে । বিশেষকৈ হিছাৰ আৰু কুৰুক্ষেত্ৰৰ দৰে জিলাত স্বাভাৱিকতকৈ কম বৰষুণ হৈছে । ইয়াৰ ফলত শস্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে, যাৰ ফলত কৃষিভূমি আৰু সামগ্ৰিক উৎপাদনত প্ৰভাৱ পৰিছে । বৰষুণৰ অভাৱৰ বাবে হিছাৰ, সিৰছা, ফাতেহাবাদ আদি কৃষি প্ৰধান জিলাৰ কপাহ খেতিৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে । বাজৰা খেতিৰ কৃষিভূমিও যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে শস্যৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে । তদুপৰি দুৰ্বল বাৰিষাৰ বাবে এতিয়া ঘেঁহু, সৰিয়হ, দাইল, মচুৰ দাইলৰ সম্ভাৱ্য উৎপাদনত প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
এল নিনোৰ ট্ৰিপল প্ৰভাৱ: ২৭.৪ কোটি লোক খাদ্য সংকটত, শীততো গৰমৰ অনুভৱ, ধান-ঘেঁহুৰ খেতি ধ্বংস