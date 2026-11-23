এল নিনোৰ প্ৰভাৱত ভাৰতত হ্ৰাস পাব পাৰে সাগৰীয় মাছৰ উৎপাদন; মাছ ধৰাৰ খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা
বিজ্ঞানী আৰু মীন বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, সাগৰীয় পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তনে মাছৰ প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত বাধা প্ৰদান, সৰু মাছৰ জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।
Published : November 23, 2026 at 9:16 PM IST
নতুন দিল্লী : এল নিনোৰ বৰ্ধিত প্ৰভাৱে সাগৰৰ উষ্ণতা আৰু সোঁতত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । যাৰ ফলত ২০২৭ চনত ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক মীন খণ্ড নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । ইয়াৰ ফলত বাণিজ্যিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ‘অইল চাৰ্ডিন’ (Oil Sardine) আৰু ‘ইণ্ডিয়ান মেকেৰেল’ (Indian Mackerel) আদি মাছৰ উপলব্ধতাত প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা আছে ।
বিজ্ঞানী আৰু মীন বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, সাগৰীয় পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তনে মাছৰ প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত বাধা দিব পাৰে । যাৰ ফলত সৰু মাছ জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু দেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলত মাছৰ জাকবোৰৰ গতিবিধি সলনি কৰিব পাৰে ।
অৱশ্যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ তাৎক্ষণিকভাৱে চকুত নপৰিবও পাৰে । ২০২৬ চনৰ শেষৰ ফালে এল নিনো শক্তিশালী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু শীতকালৰ মাহকেইটাত ই চৰম পৰ্যায়ত উপনীত হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ভাৰত মহাসাগৰ আৰু ভাৰতৰ উপকূলীয় জলৰাশিত ইয়াৰ প্ৰভাৱ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী মাহকেইটাত অধিক স্পষ্ট হৈ পৰিব পাৰে ।
ভাৰতৰ 'এনভাইৰনমেণ্টেল ডিফেন্স ফাণ্ড'ৰ (Environmental Defense Fund) কাৰ্যবাহী সঞ্চালক হিচাম মুণ্ডলে কয় যে এল নিনোৰ প্ৰভাৱ অলপ পলমকৈ দেখা যাব পাৰে । কাৰণ সাগৰৰ পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তনে মাছৰ সংখ্যা আৰু উপলব্ধতাত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ কিছু সময় লয় ।
তেওঁ ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় যে গৰম পানীয়ে মাছৰ পোনাৰ খাদ্যৰ যোগান হ্ৰাস কৰিব পাৰে, সৰু মাছ জীয়াই থকাৰ হাৰ কমাব পাৰে আৰু পূৰ্ণবয়স্ক মাছৰ জাকবোৰক গভীৰ বা শীতল পানীলৈ ঠেলি পঠিয়াব পাৰে ।
অইল চাৰ্ডিন আৰু ইণ্ডিয়ান মেকেৰেল হৈছে ভাৰতৰ উপকূলীয় অঞ্চলত পোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ সৰু সাগৰৰ ওপৰৰ স্তৰত থকা মাছ । যিহেতু ইহঁতে সাগৰৰ ওপৰৰ স্তৰত বাস কৰে, সেয়েহে সাগৰপৃষ্ঠৰ উষ্ণতা, সাগৰীয় সোঁত, খাদ্যৰ উপলব্ধতা আৰু ঋতুগত পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি এইবোৰ যথেষ্ট সংবেদনশীল ।
গৰম পানীয়ে এই মাছবোৰক অধিক উপযোগী পৰিৱেশৰ সন্ধানত সিহঁতৰ সচৰাচৰ মাছ ধৰা অঞ্চলৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য কৰিব পাৰে । উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তনে খাদ্যৰ উপলব্ধতা আৰু সৰু মাছৰ জীয়াই থকাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
মুণ্ডলে কয় যে এই পৰিৱৰ্তনবোৰে মাছৰ জাকৰ আকাৰৰ লগতে প্ৰজননৰ সময় আৰু সফলতা দুয়োটাতে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । তেওঁ লগতে কয় যে সাগৰৰ প্ৰতিকূল পৰিৱেশত ২০২৭ চনত অইল চাৰ্ডিন মাছৰ উপলব্ধতা ২০-৭০ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাব পাৰে । অৱশ্যে এয়া কেৱল এক অনুমানহে, মাছ ধৰাৰ পৰিমাণ যে প্ৰকৃততে ইমানখিনি হ্ৰাস পাব তাৰ কোনো নিশ্চিত হিচাপ নহয় ।
ভাৰতীয় মীন জৰীপ সংস্থাৰ (Fishery Survey of India) সঞ্চালক প্ৰধান ড° শ্ৰীনাথ কে আৰে ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় যে মাছ হৈছে শীতলৰক্তী প্ৰাণী । ইয়াৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা চাৰিওফালৰ পানীৰ উষ্ণতাৰ সৈতে সলনি হয় । গতিকে উষ্ণতাৰ সামান্য পৰিৱৰ্তনেও ইহঁতৰ জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
তাপমাত্ৰা আৰু লৱণতাৰ পৰিৱৰ্তনে মাছৰ কণী পৰা, কণীৰ বিকাশ, কণী ফুটি পোৱালি জগা আৰু মাছৰ পোনা তথা সৰু মাছবোৰ জীয়াই থকাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলায় । এই পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তনে সাগৰীয় ক্ষুদ্ৰ জীৱ আৰু সৰু মাছৰ উপলব্ধতাতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, যিবোৰ ডাঙৰ মাছৰ খাদ্য; ইয়াৰ ফলত অৱশেষত মাছৰ বৃদ্ধি, প্ৰজনন আৰু প্ৰব্ৰজনৰ ধৰণ সলনি হ’ব পাৰে ।
শ্ৰীনাথে এল নিনোৰ সৈতে জড়িত অস্বাভাৱিকভাৱে গৰম পানীয়ে মাছৰ সংখ্যা আৰু মীন খণ্ডত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে তাৰ উদাহৰণ হিচাপে পেৰুৰ এনচোভি (Peruvian anchovy) মীনপালনৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া হৈছে ‘আপৱেলিং’ (upwelling), যাৰ জৰিয়তে সাগৰৰ গভীৰ স্তৰৰ পৰা শীতল আৰু পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ পানী ওপৰলৈ উঠি আহে । এই পুষ্টিগুণসমূহে ‘ফাইটোপ্লেংকটন’ (phytoplankton) নামৰ অতি ক্ষুদ্ৰ জীৱবোৰক জীয়াই থকাত সহায় কৰে, যিবোৰে সাগৰীয় খাদ্য শৃংখলৰ মূল ভেটি গঠন কৰে । এই ফাইটোপ্লেংকটনবোৰক ‘জুপ্লেংকটন’ (zooplankton) আৰু অন্যান্য সৰু জীৱবোৰে খায়, যিবোৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মাছৰ খাদ্য হৈ পৰে ।
সাগৰপৃষ্ঠৰ পানী অধিক গৰম হৈ পৰিলে ওপৰৰ স্তৰৰ পানী অধিক স্থিৰ হৈ পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত গভীৰ সাগৰৰ পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ পানী ওপৰৰ পানীৰ সৈতে মিহলি হোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
আইচিএআৰ-কেন্দ্ৰীয় সামুদ্ৰিক মীন গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ (ICAR-CMFRI) সঞ্চালক ড° গ্ৰিনছন জৰ্জে কয় যে তাপমাত্ৰা, সাগৰীয় সোঁত আৰু ‘আপৱেলিং’ প্ৰক্ৰিয়াই মাছৰ গতিবিধি আৰু বিস্তাৰত প্ৰভাৱ পেলায় । এই পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তনে মাছ ক'ত একত্ৰিত হ’ব আৰু মাছমৰীয়া সম্প্ৰদায়ৰ বাবে কিমান উপলব্ধ হ’ব তাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
গভীৰ পানীত বাস কৰা প্ৰজাতিৰ তুলনাত সাগৰৰ ওপৰভাগত আৰু মধ্যস্তৰত বাস কৰা মাছৰ প্ৰজাতিসমূহ সাগৰপৃষ্ঠৰ তাপমাত্ৰাৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা অধিক প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে । অৱশ্যে অঞ্চল আৰু প্ৰজাতি ভেদে ইয়াৰ প্ৰভাৱ বেলেগ বেলেগ হ’ব পাৰে ।
উপযুক্ত পৰিৱেশৰ সন্ধানত মাছবোৰ এটা উপকূলীয় পৰিৱেশৰ পৰা আন এটালৈও গুচি যাব পাৰে । ইয়াৰ ফলত এটা অঞ্চলত মাছ ধৰাৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাব পাৰে আৰু আন এটা অঞ্চলত বৃদ্ধি পাব পাৰে । কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে সামগ্ৰিকভাৱে মাছৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে ।
জৰ্জে কয় যে মাছ ধৰাৰ পৰিমাণত হোৱা প্ৰতিটো হ্ৰাস-বৃদ্ধিৰ বাবে এল নিনো দায়ী নহয় । ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক মীন খণ্ডত মৌচুমী বায়ুৰ অৱস্থা, মাছ ধৰাৰ চাপ, সাগৰীয় সোঁত আৰু মাছৰ সংখ্যাৰ স্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন আদি বিভিন্ন কাৰকে প্ৰভাৱ পেলায় ।
তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যময় সামুদ্ৰিক সম্পদে এটা প্ৰজাতিৰ মাছ হ্ৰাস পালে আন প্ৰজাতিৰ মাছৰ উপলব্ধতাৰ জৰিয়তে সেই অভাৱ পূৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । সেয়েহে, চাৰ্ডিন বা মেকেৰেল মাছ ধৰাৰ পৰিমাণ কমি গ'লেও ই সামগ্ৰিক সামুদ্ৰিক মাছৰ উৎপাদন একে অনুপাতে হ্ৰাস পোৱাটো সূচায় বুলি ক'ব নোৱাৰি ।
সাগৰৰ বৰ্ধিত উষ্ণতাই প্ৰবাল প্ৰাচীৰসমূহৰ প্ৰতিও ভাবুকি কঢ়িয়াই আনে, যিয়ে বহুতো সামুদ্ৰিক জীৱক বাসস্থান আৰু প্ৰজনন ক্ষেত্ৰ প্ৰদান কৰে । দীৰ্ঘদিন ধৰি সাগৰৰ উষ্ণতা অস্বাভাৱিকভাৱে বেছি হৈ থাকিলে ‘ক’ৰেল ব্লিচিং’ (coral bleaching) অৰ্থাৎ প্ৰবালৰ ৰং বিবৰ্ণ হৈ মৃত্যু হোৱা প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হ’ব পাৰে ।
শ্ৰীনাথে ব্যাখ্যা কৰে যে প্ৰবালবোৰে সিহঁতৰ কলাত থকা অতি ক্ষুদ্ৰ শেলাইৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰি জীয়াই থাকে । এই শেলাইবোৰে সূৰ্যৰ পোহৰ ব্যৱহাৰ কৰি সালোক সংশ্লেষণ কৰে আৰু প্ৰবালবোৰক খাদ্য যোগান ধৰে । আনহাতে, প্ৰবালবোৰে শেলাইবোৰক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰে ।
যেতিয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি পানীৰ উষ্ণতা বেছি হৈ থাকে, তেতিয়া সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া ব্যাহত হয় । এনে মানসিক বা পৰিৱেশজনিত চাপত পৰি প্ৰবালবোৰে সিহঁতৰ কলাত বাস কৰা শেলাইবোৰক বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে, যাৰ ফলত প্ৰবালবোৰে নিজৰ ৰং হেৰুৱাই বগা হৈ পৰে । এই প্ৰক্ৰিয়াটোক ‘ক’ৰেল ব্লিচিং’ (coral bleaching) বুলি জনা যায় ।
ৰং বিবৰ্ণ হোৱা প্ৰবালবোৰ যে লগে লগে মৰি যায় তেনে নহয়, কিন্তু সিহঁতে খাদ্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস হেৰুৱাই পেলায় । যদিহে উচ্চ তাপমাত্ৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্যাহত থাকে আৰু শেলাইবোৰ পুনৰ ঘূৰি নাহে, তেন্তে প্ৰবালবোৰ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে, সিহঁতৰ কলাবোৰ নষ্ট হ'ব পাৰে আৰু অৱশেষত সিহঁতৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে ।
ব্লিচিং ঘটনাটোৰ পিছতো এই ক্ষতি অব্যাহত থাকিব পাৰে । প্ৰবাল প্ৰাচীৰবোৰ নষ্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে সিহঁতৰ পৃষ্ঠভাগত শেলাই বিয়পি পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত নতুন সৰু প্ৰবালবোৰ থিতাপি লৈ ডাঙৰ হোৱাৰ উপযোগী ঠাই কমি আহে । ইয়াৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰবাল প্ৰাচীৰবোৰ পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি অহাৰ প্ৰক্ৰিয়া মন্থৰ হৈ পৰিব পাৰে ।
ইয়াৰ পৰিণাম কেৱল প্ৰবালতে সীমাবদ্ধ নাথাকে । প্ৰবাল প্ৰাচীৰসমূহে মাছ, কেঁকোৰা, লবষ্টাৰ আৰু অন্যান্য বহুতো সামুদ্ৰিক জীৱক আশ্ৰয় আৰু খাদ্যৰ যোগান ধৰে । সেয়েহে এই প্ৰাচীৰসমূহৰ অৱক্ষয়ে বৃহত্তৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ লগতে প্ৰবাল প্ৰাচীৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল মীনপালক সম্প্ৰদায়সমূহকো প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে ।
শ্ৰীনাথে লাক্ষাদ্বীপ আৰু কচ্ছ উপসাগৰৰ দৰে অঞ্চলসমূহক এনে ক্ষেত্ৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে, য’ত প্ৰবাল পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ প্ৰতি বিশেষ মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে । জানিব পৰা মতে, ২০২৪ চনত লাক্ষাদ্বীপত সাগৰপৃষ্ঠৰ উষ্ণতা প্ৰায় ৩২.২ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি পাইছিল । যাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ প্ৰবাল প্ৰাচীৰসমূহত অতিৰিক্ত তাপৰ চাপ পৰা সন্দৰ্ভত উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে ।
সাগৰৰ পৰিৱেশত পূৰ্বতে হোৱা পৰিৱৰ্তনসমূহে মীন খণ্ডই সন্মুখীন হ’বলগীয়া বিপদসমূহৰ কিছু ইংগিত দিয়ে । অৱশ্যে ই মাছ ধৰাৰ পৰিমাণত হোৱা প্ৰতিটো হ্ৰাসৰ বাবে যে কেৱল এল নিনো দায়ী আছিল সেইটো প্ৰমাণ নকৰে ।
২০১৫ চনৰ এল নিনোৰ সময়ছোৱাত ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক মাছৰ উৎপাদন ৫.৩ শতাংশ হ্ৰাস পাই ৩.৪০ নিযুত টন হৈছিল । সেই সময়ত অইল চাৰ্ডিন মাছ ধৰাৰ পৰিমাণ ২০১৪ চনৰ ৫.৪৫ লাখ টনৰ পৰা তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পাই ২০১৫ চনত ২.৬৬ লাখ টন হৈছিলগৈ, অৰ্থাৎ প্ৰায় ৫১ শতাংশ হ্ৰাস পাইছিল ।
অইল চাৰ্ডিন মাছ ধৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ কেৰালামতো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত মাছ ধৰাৰ পৰিমাণ যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছিল । ৰাজ্যখনত চাৰ্ডিন মাছ ধৰাৰ পৰিমাণ ২০১৪ চনৰ প্ৰায় ১.৫৫ লাখ টনৰ পৰা হ্ৰাস পাই ২০১৬ চনত প্ৰায় ৪৬,০০০ টন হৈছিলগৈ ।
শেহতীয়া হ্ৰাস-বৃদ্ধিবোৰেও সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । ২০২৩ চনত ভাৰতীয় মেকেৰেল মাছ ধৰাৰ পৰিমাণ আছিল ৩.৪৩ লাখ টন, যিটো ২০২৪ চনত ২.৬৩ লাখ টনলৈ হ্ৰাস পাইছিল আৰু ২০২৫ চনত সামান্য বৃদ্ধি পাই ২.৭০ লাখ টন হৈছিল ।
একে সময়তে, চিএমএফআৰআয়ে (CMFRI) অনুমান কৰিছে যে ২০২৫ চনত ভাৰতৰ মুঠ সামুদ্ৰিক মাছৰ উৎপাদন আছিল ৩৫.৭ লাখ টন, যিটোৱে প্ৰায় ৩ শতাংশ বৃদ্ধি সূচায় ।
জৰ্জে কয় যে এনে হ্ৰাস-বৃদ্ধিসমূহ মাছৰ প্ৰজাতি আৰু অঞ্চল অনুসৰি পৰীক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । তেওঁ লগতে কয় যে গুজৰাট আৰু মহাৰাষ্ট্ৰকে ধৰি কিছুমান ৰাজ্যত মাছৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হোৱাও নথিভুক্ত কৰা হৈছে । সেয়েহে বৰ্ধিত এল নিনোৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।
কেৰালামৰ কান্নুৰৰ পুথিয়াংগাদিৰ মাছমৰীয়াসকলে ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত চাৰ্ডিন আৰু মেকেৰেল মাছ বিচাৰি পোৱাত অসুবিধা হোৱাৰ কথা জনাইছে । কিছুমান মাছমৰীয়াই কয় যে তেওঁলোকে ধৰা মাছৰ পৰিমাণ ইন্ধনৰ খৰচ আৰু নাৱৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মজুৰি পূৰণ কৰিবলৈও যথেষ্ট নাছিল । ২০২৩-২৪ চনৰ এল নিনোৰ সময়ছোৱাত দক্ষিণ কেৰালামৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো একেধৰণৰ উদ্বেগৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল, যেতিয়া মাছমৰীয়াসকলে চাৰ্ডিন মাছৰ উপলব্ধতা হ্ৰাস পোৱাৰ সন্মুখীন হৈছিল ।
মাছ ধৰাৰ খৰচ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বেছি । অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মাছ ধৰা যান্ত্ৰিক নাওসমূহৰ পৰিচালনা ব্যয়ৰ প্ৰায় ৭৬ শতাংশ আৰু কেৰালামৰ ‘ৰিং ছেনাৰ’ (ring seiners) অৰ্থাৎ এক বিশেষ ধৰণৰ জাল ব্যৱহাৰ কৰা নাওসমূহৰ প্ৰায় ৬৮ শতাংশ কেৱল ইন্ধনৰ নামতেই খৰচ হয় ।
কেৰালামৰ মুনাম্বামৰ পৰা চলাচল কৰা ট্ৰলাৰসমূহৰ অৰ্থাৎ মাছ ধৰা ডাঙৰ নাওৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ মাছ ধৰিবলৈ যোৱা যাত্ৰাৰ খৰচ ২০১৩ চনৰ ১.৬ লাখ টকাৰ পৰা বৃদ্ধি পাই ২০২৩ চনত প্ৰায় ৫ লাখ টকা হৈছিলগৈ ।
তেওঁ কয় যে কণী পৰা মাছক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা, মাছ ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত ন্যূনতম আইনী আকাৰ বলৱৎ কৰা আৰু মাছ ধৰা কাৰ্যকলাপ পৰিচালনা কৰিবলৈ সময়মতে বতৰ বা সাগৰীয় পূৰ্বাভাস ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰে পদক্ষেপসমূহে বিপদাপন্ন মাছৰ ভাণ্ডাৰৰ ওপৰত পৰা চাপ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
বীমা, ঋণ আৰু সাগৰীয় শেলাই তথা শামুক খেতিৰ দৰে বিকল্প জীৱিকাৰ সুবিধাই মাছমৰীয়া সম্প্ৰদায়সমূহক কম মাছ ধৰা সময়ছোৱাত পৰিস্থিতি চম্ভালি লোৱাত সহায় কৰিব পাৰে ।
মাছৰ উপলব্ধতাৰ পৰিৱৰ্তনে উপভোক্তাসকলকো প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে । মাছ ধৰাৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পালে স্থানীয় বজাৰলৈ অহা যোগান কমি যাব পাৰে, যাৰ ফলত মাছৰ দাম বৃদ্ধি পায় । ২০২৪ চনত মাছৰ নাটনি হোৱাৰ সময়ত কেৰালামত চাৰ্ডিন মাছৰ দাম প্ৰতি কিলোগ্ৰামত প্ৰায় ১০০ টকাৰ পৰা বৃদ্ধি পাই ৪০০ টকাৰো অধিক হৈছিলগৈ ।
ইয়াৰ প্ৰভাৱ সামুদ্ৰিক খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু ৰপ্তানি খণ্ডতো পৰিব পাৰে । ২০২৫-২৬ বৰ্ষত ভাৰতে প্ৰায় ৮.৪৬ বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ মূল্যৰ সামুদ্ৰিক খাদ্য ৰপ্তানি কৰিছিল । এই ৰপ্তানিৰ এক বৃহৎ অংশ হৈছে হিমায়িত মিছামাছ (frozen shrimp), যিটো মূলতঃ মীনপালনৰ জৰিয়তে উৎপাদন কৰা হয় ।
অৱশ্যে, মেকেৰেল, স্কুইড (squid), কাটলফিশ্ব (cuttlefish) আৰু ৰিবনফিশ্বৰ (ribbonfish) দৰে প্ৰাকৃতিকভাৱে সাগৰৰ পৰা ধৰা মাছৰ ব্যৱসায় আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সামুদ্ৰিক মাছ ধৰাৰ পৰিমাণত হোৱা হ্ৰাস-বৃদ্ধিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ’ব পাৰে ।
সাগৰৰ পৰা ধৰা মাছৰ পৰা ‘ফিশ্বমিল’ (fishmeal) বা মাছৰ গুড়ি আৰু মাছৰ তেলো উৎপাদন কৰা হয়, যিবোৰ মীনপালনৰ খাদ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান । সেয়েহে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান প্ৰজাতিৰ মাছৰ যোগান হ্ৰাস পালে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেৱল সামুদ্ৰিক মীন খণ্ডতে সীমাবদ্ধ নাথাকি ইয়াৰ বাহিৰতো পৰিব পাৰে ।
আন এক উদ্বেগৰ বিষয় হৈছে পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশৰ সৈতে দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে খাপ খুৱাই ল’ব পৰা মাছৰ প্ৰজাতিসমূহৰ ক্ষমতা ।
লক্ষ্ণৌস্থিত আইচিএআৰ-ৰাষ্ট্ৰীয় মৎস্য জিনীয় সম্পদ ব্যুৰোৰ (ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources) সঞ্চালক ড° কাজল চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয় যে পৰিৱেশৰ চাপৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত মাছৰ প্ৰজাতিসমূহক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জিনীয় বৈচিত্ৰ্যই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
এটা মাছৰ গোটৰ মাজত থকা জিনীয় বৈশিষ্ট্যৰ পাৰ্থক্যই তাপমাত্ৰা, পানীত দ্ৰৱীভূত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা আৰু খাদ্যৰ উপলব্ধতাৰ পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে খাপ খুৱাই লোৱাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
যিবোৰ মাছৰ গোটত জিনীয় বৈচিত্ৰ্য কম, বাসস্থান সীমিত বা আন গোটৰ সৈতে যোগাযোগ কম, সেইবোৰ মাছ অধিক বিপদাপন্ন হ'ব পাৰে । পানীৰ পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তনে মাছৰ কণী পৰাৰ ঋতু, মাছ পূৰ্ণবয়স্ক হোৱাৰ বয়স আৰু ডাঙৰ মাছৰ জাকত যোগ দিবলৈ জীয়াই থকা সৰু মাছৰ সংখ্যাৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয় যে মাছৰ বিস্তাৰত হোৱা সাময়িক পৰিৱৰ্তন আৰু মাছৰ সংখ্যাৰ গঠন তথা জিনীয় গাঁথনিত হোৱা দীৰ্ঘম্যাদী পৰিৱৰ্তনৰ মাজত পাৰ্থক্য বিচাৰ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । জিনীয় সম্পদসমূহ নিৰীক্ষণ কৰা আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ কৰাৰ জৰিয়তে মীনপালন ব্যৱস্থাপনাক জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সহায় কৰিব পাৰি ।
জৰ্জে লগতে কয় যে সাগৰৰ পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তনে জেলিফিশ্ব (jellyfish) আৰু পাফাৰফিশ্বৰ (pufferfish) দৰে সচৰাচৰ লক্ষ্য কৰি নোলোৱা প্ৰজাতিসমূহৰ উপস্থিতিতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । মাছ ধৰা অঞ্চলত ইহঁতৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি পালে অলাগতিয়াল মাছ বা জীৱ হিচাপে জালত উঠি মাছমৰীয়াসকলৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । কিছুমান জেলিফিশ্বে বিষদায়ক আৰু সম্ভাৱ্য বিপজ্জনক শুঙেৰে বিন্ধিবও পাৰে ।
ভাৰতীয় ক্ৰান্তীয় বতৰ বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ (Indian Institute of Tropical Meteorology) বিজ্ঞানীসকলে কৰা গৱেষণাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ২০৫০ চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ সাগৰসমূহৰ কিছু অংশত সামুদ্ৰিক তাপপ্ৰবাহৰ দিনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু অধিক উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ পৰিস্থিতিত ই বছৰি ২২০ৰ পৰা ২৫০ দিনলৈ স্পৰ্শ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । অস্বাভাৱিকভাৱে গৰম পানীৰ এনে দীৰ্ঘম্যাদী সময়ছোৱাই সামুদ্ৰিক পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ ওপৰত অতিৰিক্ত চাপ পেলাব পাৰে ।
শ্ৰীনাথে কয় যে মাছমৰীয়াসকলক মাছ ধৰাৰ পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্যৰ লগতে অশান্ত সাগৰ আৰু ঘূৰ্ণীবতাহৰ বিষয়ে সময়মতে সতৰ্কবাণী পোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে ।
ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় মহাসাগৰীয় তথ্য সেৱা কেন্দ্ৰই (INCOIS) জাৰি কৰা উপগ্ৰহভিত্তিক ‘সম্ভাৱ্য মীন অঞ্চল’ৰ পৰামৰ্শাৱলীয়ে মাছমৰীয়াসকলক মাছ বেছিকৈ পোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা অঞ্চলসমূহ চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত মাছ বিচাৰি ফুৰোঁতে খৰচ হোৱা সময় আৰু ইন্ধন ৰাহি হ’ব পাৰে ।
তেওঁ লগতে মাছ ধৰাৰ পাছত হোৱা লোকচান কমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বৰফৰ সুবিধা আৰু তাপৰোধী মাছ সংৰক্ষণ বাকচৰ গুৰুত্বৰ বিষয়েও কয় । প্ৰায় ৫০,০০০ মাছ ধৰা নাৱত ট্ৰেন্সপণ্ডাৰ (transponders) সংলগ্ন কৰা হৈছে, যিয়ে কৰ্তৃপক্ষক নাওসমূহৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত আৰু সাগৰত সুৰক্ষা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
জৰ্জে কয় যে ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যময় সামুদ্ৰিক সম্পদ আৰু মাছৰ এটা অঞ্চলৰ পৰা আন এটা অঞ্চললৈ গতি কৰিব পৰা ক্ষমতাই কিছু নমনীয়তা প্ৰদান কৰিব পাৰে । অৱশ্যে মাছৰ প্ৰজাতিৰ গাঁথনি আৰু স্থানীয়ভাৱে মাছৰ উপলব্ধতাৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ ৰখাটো এতিয়াও অতি প্ৰয়োজনীয় হ'ব ।