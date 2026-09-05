পথ দুৰ্ঘটনাত ৮ অভিযান্ত্ৰিক ছাত্ৰ থিতাতে নিহত
দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই তীব্ৰ আছিল যে গাড়ীখন সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈছিল আৰু সন্মুখৰ অংশ ট্ৰাকখনৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল ।
Published : September 5, 2026 at 8:16 AM IST|
Updated : September 5, 2026 at 8:57 AM IST
থ্ৰিছুৰ (কেৰালা) : কেৰালাৰ থ্ৰিছুৰ জিলাৰ কাইপামংগলামত নিৰ্মাণাধীন ৬৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ শুকুৰবাৰৰ মাজনিশা তামিলনাডুৰ পৰা অহা ৮জন অভিযান্ত্ৰিক ছাত্ৰৰ বাহনে এখন ৰৈ থকা কাৰ্গো ট্ৰাকৰ পাছফালে খুন্দা মৰাত থিতাতে নিহত হয় । ডিণ্ডিগুলৰ পি এছ এন এ কলেজ অৱ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন’লজিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ঘৰ পানাম্বিকুন্নু চেণ্টাৰত সংঘটিত হয় এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটো । নিহত কেইজন ডিণ্ডিগুলৰ পি এছ এন এ কলেজ অৱ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন’লজিৰ ছাত্ৰ বুলি জানিব পৰা হৈছে ।
আৰক্ষীৰ মতে, শুকুৰবাৰে নিশা ১১:৪২ বজাত তামিলনাডুৰ পঞ্জীয়নভুক্ত গাড়ীখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই তীব্ৰবেগী ট্ৰাকখনত খুন্দা মাৰে । ট্ৰাকখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা ডাইভাৰচনৰ ওচৰত ৰখাই থোৱা আছিল । দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই তীব্ৰ আছিল যে গাড়ীখন সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈছিল আৰু সন্মুখৰ অংশ ট্ৰাকখনৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল ।
দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভেদ লাভ কৰাৰ লগে লগে স্থানীয় লোক, আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে ততাতৈয়াকৈ সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । ছাত্ৰকেইজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গাড়ীখন কাটি খুলিব লগা হৈছিল । বিশেষকৈ সন্মুখৰ আসনত আবদ্ধ হৈ থকাসকলক উলিয়াই অনাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল । আঘাতৰ বাবে আঠজন ছাত্ৰৰ থিতাতে মৃত্যু হয় ।
নিহত আটাইকেইজনেই তামিলনাডুৰ । ইয়াৰে ৫ গৰাকী চিনাক্ত কৰা হৈছে যদিও তিনিজনৰ পৰিচয় বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰা ছাত্ৰকেইজনৰ পৰিয়ালক ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে ।
প্ৰাথমিক তদন্তৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি যুৱককেইজন ছুটীত কেৰালালৈ আহিছিল । কাইপামংগলাম আৰক্ষীয়ে আইনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি মৃতদেহ থ্ৰিছুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ মৰ্গৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।
মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত মৃতদেহকেইটা পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিয়া হ’ব । ইফালে, পথত পৰ্যাপ্ত পোহৰ আৰু সতৰ্কবাণী চিহ্ন নথকাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে ।
স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি অঞ্চলটোত নিশা সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । পথৰ কাম অব্যাহত থকাৰ বাবে কেইবাটাও স্থানত যাতায়ত অন্য দিশলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে যদিও উপযুক্ত চিহ্নৰ অভাৱে দূৰৰ পৰা অহা চালকসকলক বিমোৰত পেলাইছে ।
সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোৰ চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত তদন্ত আব্যাহত ৰাখিছে ।