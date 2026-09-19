মধ্যপ্ৰদেশত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা : উন্মুক্ত নলাত পৰি উটি গ’ল বাহন, নিহত ৮ জন
বগলামুখী মন্দিৰৰ সমীপত পানীৰে উপচি থকা এটা নলাত বাগৰি পৰে এখন গাড়ী ।
Published : September 19, 2026 at 4:23 PM IST
আগৰ মালৱা : মধ্যপ্ৰদেশৰ আগৰ মালৱাত অঘটন ৷ নদী সদৃশ এটা উন্মুক্ত নলাত পৰিল এখন চাৰিচকীয়া বাহন ৷ ফলত বাহনখনত থকা ৮ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । মৃত লোককেইজনৰ সাতজনেই ওড়িশাৰ বুলি আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছে ৷ এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত আছে তিনিটা শিশু, দুগৰাকী মহিলা আৰু তিনিজন পুৰুষ ।
- ৮ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ, মৃতকক চিনাক্তকৰণৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত
আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, শনিবাৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনখনত থকা আটাইকেইজন লোক বগলামুখী মন্দিৰ দৰ্শন কৰি উভতি আহি আছিল । তেওঁলোক আছিল ওড়িশাৰ বাসিন্দা ৷ সেয়ে তেওঁলোকে উক্ত পথছোৱাৰ সৈতে চিনাকী নাছিল ৷
VIDEO | Eight killed as car falls into drain in Madhya Pradesh's Agar Malwa district: Police.— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2026
Rescue Operation Underway.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/J5D4J02IYm
সততে শুকাই থকা এটা উন্মুক্ত নলা বৰষুণৰ ফলত পানীৰে ভৰি আছিল ৷ পথৰ কাষতে থকা উন্মুক্ত নলাটো দেখা নোপোৱাৰ ফলত বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ পানীৰ ঢৌৱে বাহনখন বহু দূৰলৈ উটুৱাই লৈ যায় ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে আটাইকে উদ্ধাৰ কৰে ৷ কিন্তু আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা পৰলৈ আটাইকেইজন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷
#WATCH आगर मालवा, मध्य प्रदेश। माँ बगलामुखी मंदिर के पास भक्तों को ले जा रही कार बारिश के पानी के नाले में बह गई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 19, 2026
इस मामले में SP दिलीप कुमार सोनी ने बताया, " सुबह नलखेड़ा पुलिस को सूचना मिली कि एक गाड़ी डूबी हुई स्थिति में है। इसके बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और… pic.twitter.com/HIkTq6Tqcy
আৰক্ষী বিষয়া দিলীপ কুমাৰ ছোনীয়ে ইটিভি ভাৰতৰ সংবাদদাতাৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত এই আঠজন লোকৰ মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰে । তেওঁ কয়, "মৃত লোককেইজনৰ ভিতৰত সাতজন ওড়িশাৰ বাসিন্দা ৷ তেওঁলোকৰ বিষয়ে তথ্য যুগুত কৰি থকা হৈছে ৷ চালকজন বৰ’ডা অঞ্চলৰ বাসিন্দা ৷ উজ্জয়িনীৰ এটা ট্ৰেভেল এজেন্সীৰ সৈতে তেওঁ জড়িত আছিল । এই দুৰ্ঘটনাত চালকজনৰো মৃত্যু হয় ।"
#WATCH | A driver and seven members of a family, including three children and two women, drowned in a drain in the Agar Malwa area of Ujjain after their car was swept away into a drain due to rainwater.— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) September 19, 2026
They had come from Odisha to visit the Maa Baglamukhi Temple.
Agar Malwa… pic.twitter.com/eJZOLtIOI9
প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, পৰিয়ালটো ভ্ৰমণৰ বাবে ওড়িশাৰ পৰা উজ্জয়িনীলৈ আহিছিল ৷ তাৰ পাছত গাড়ীৰে নলখেড়াৰ বগলামুখী মন্দিৰলৈ গৈছিল ৷ তাৰ পৰা তেওঁলোক উভতি অহাৰ সময়তে এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।