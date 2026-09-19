ETV Bharat / bharat

মধ্যপ্ৰদেশত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা : উন্মুক্ত নলাত পৰি উটি গ’ল বাহন, নিহত ৮ জন

বগলামুখী মন্দিৰৰ সমীপত পানীৰে উপচি থকা এটা নলাত বাগৰি পৰে এখন গাড়ী ।

MP Aaagar malwa accident
মধ্যপ্ৰদেশত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat MP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2026 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

আগৰ মালৱা : মধ্যপ্ৰদেশৰ আগৰ মালৱাত অঘটন ৷ নদী সদৃশ এটা উন্মুক্ত নলাত পৰিল এখন চাৰিচকীয়া বাহন ৷ ফলত বাহনখনত থকা ৮ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । মৃত লোককেইজনৰ সাতজনেই ওড়িশাৰ বুলি আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছে ৷ এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত আছে তিনিটা শিশু, দুগৰাকী মহিলা আৰু তিনিজন পুৰুষ ।

  • ৮ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ, মৃতকক চিনাক্তকৰণৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত

আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, শনিবাৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনখনত থকা আটাইকেইজন লোক বগলামুখী মন্দিৰ দৰ্শন কৰি উভতি আহি আছিল । তেওঁলোক আছিল ওড়িশাৰ বাসিন্দা ৷ সেয়ে তেওঁলোকে উক্ত পথছোৱাৰ সৈতে চিনাকী নাছিল ৷

সততে শুকাই থকা এটা উন্মুক্ত নলা বৰষুণৰ ফলত পানীৰে ভৰি আছিল ৷ পথৰ কাষতে থকা উন্মুক্ত নলাটো দেখা নোপোৱাৰ ফলত বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ পানীৰ ঢৌৱে বাহনখন বহু দূৰলৈ উটুৱাই লৈ যায় ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে আটাইকে উদ্ধাৰ কৰে ৷ কিন্তু আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা পৰলৈ আটাইকেইজন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷

আৰক্ষী বিষয়া দিলীপ কুমাৰ ছোনীয়ে ইটিভি ভাৰতৰ সংবাদদাতাৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত এই আঠজন লোকৰ মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰে । তেওঁ কয়, "মৃত লোককেইজনৰ ভিতৰত সাতজন ওড়িশাৰ বাসিন্দা ৷ তেওঁলোকৰ বিষয়ে তথ্য যুগুত কৰি থকা হৈছে ৷ চালকজন বৰ’ডা অঞ্চলৰ বাসিন্দা ৷ উজ্জয়িনীৰ এটা ট্ৰেভেল এজেন্সীৰ সৈতে তেওঁ জড়িত আছিল । এই দুৰ্ঘটনাত চালকজনৰো মৃত্যু হয় ।"

প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, পৰিয়ালটো ভ্ৰমণৰ বাবে ওড়িশাৰ পৰা উজ্জয়িনীলৈ আহিছিল ৷ তাৰ পাছত গাড়ীৰে নলখেড়াৰ বগলামুখী মন্দিৰলৈ গৈছিল ৷ তাৰ পৰা তেওঁলোক উভতি অহাৰ সময়তে এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

লগতে পঢ়ক : অধিক ব্যয়বহুল হৈ পৰিব বিমানযাত্ৰা, ইণ্ডিগ’ৱে বঢ়ালে মূল্য

TAGGED:

মধ্যপ্ৰদেশত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা
উন্মুক্ত নলাত পৰি উটি গ’ল বাহন
নদীত উটি গ’ল বাহন
ইটিভি ভাৰত অসম
MP AGAR MALWA ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.