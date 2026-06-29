ৰাজ্যসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে? ৮ গৰাকী নতুন সাংসদৰ শপতগ্ৰহণ
ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেসহ নৱনিৰ্বাচিত আঠজন সাংসদে ৷ নতুন সদস্যসকলক শপতগ্ৰহণ কৰোৱাই চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে তেওঁলোকক অভিনন্দন আৰু সদনত আদৰণি জনায় ।
By PTI
Published : June 29, 2026 at 4:23 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 4:51 PM IST
নতুন দিল্লী : বিগত ২৫ জুন তাৰিখে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে কাৰ্যকাল শেষ হয় । খৰ্গেৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ লগে লগে বিৰোধী দলৰ নেতাৰ পদটোও খালী হৈ পৰে । এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে খৰ্গেৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল । সোমবাৰে ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই শপতগ্ৰহণ কৰে ।
কংগ্ৰেছৰ মূৰব্বী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু বিজেপি নেতা তৰুণ চুঘকে ধৰি ৰাজ্যসভাৰ নৱনিৰ্বাচিত ৮ গৰাকী সাংসদে সোমবাৰে উচ্চ সদনৰ সদস্য হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে । উপ-সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে নতুন সদস্যসকলক শপতগ্ৰহণ কৰোৱায় ।
I had the privilege of taking the oath of office as a Member of the Council of States, again. It is a matter of immense pride and responsibility to continue serving this august Upper House as the Leader of the Opposition.— Mallikarjun Kharge (@kharge) June 29, 2026
I extend my sincere gratitude to the Hon’ble Vice… pic.twitter.com/oUfG94ppO4
ক্ৰমাগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কৰ্ণাটকৰ পৰা উচ্চ সদনলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে । তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ চি পি ৰাধাকৃষ্ণনৰ চেম্বাৰত পৃথকে শপতগ্ৰহণ কৰে ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে বাকী সাতজন সদস্যই ৰাজ্যসভাত শপতগ্ৰহণ কৰে । শপতগ্ৰহণ কৰা ৰাজ্যসভাৰ নতুন সদস্যসকলৰ ভিতৰত ৬ জন বিজেপিৰ, কংগ্ৰেছ আৰু এনচিপিৰ এজন সদস্য আছে ।
খাৰ্গে আৰু চুঘৰ উপৰিও আন ছয়জন নতুন সদস্যৰ ভিতৰত আছে- বিজেপি নেতা জিতেন্দ্ৰ মেঘজীভাই কঞ্জৰিয়া আৰু মানসিং মেৰমন পাৰমাৰ (গুজৰাট), এম নাগাৰাজা (কৰ্ণাটক), অধিকাৰীমায়ুম শৰ্দা দেৱী (মণিপুৰ) আৰু অলকা সিং (ৰাজস্থান) আৰু এনচিপি নেতা ৰাজেন্দ্ৰ হীৰালাল জৈন (মহাৰাষ্ট্ৰ) ।
শপতগ্ৰহণৰ সময়ত অধ্যক্ষৰ কোঠাৰ ভিতৰৰ লগতে সদনত ৰাজ্যসভাৰ উপ অধ্যক্ষ হৰিৱংশ, সদনৰ নেতা জে পি নাড্ডা, সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু আৰু আইন মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল উপস্থিত থাকে ৷ মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে হাতত সংবিধানৰ প্ৰতিলিপি লৈ হিন্দী ভাষাত শপতগ্ৰহণ কৰে । তেওঁ কৰ্ণাটকৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে ।
উক্ত শপতগ্ৰহণৰ সময়ত কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধী আৰু সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা উপস্থিত থাকে । শপতগ্ৰহণৰ পাছতে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে নতুন সদস্যসকলক সদনত অভিনন্দন আৰু আদৰণি জনায় ।
ৰাজ্যসভাৰ সদস্য পদৰ শপতগ্ৰহণৰ লগে লগে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেও পুনৰ বিৰোধী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । শপতগ্ৰহণৰ পাছতে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সত পোষ্ট কৰি কয় যে তেওঁ সম্পূৰ্ণ সততা, দৃঢ়তাৰে, দৃঢ়তাৰে জনসাধাৰণৰ উদ্বেগ, আকাংক্ষা, কণ্ঠস্বৰ উত্থাপন কৰি যাব । তেওঁ পুনৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে শপত লোৱা আৰু উচ্চ সদনত বিৰোধী দলৰ নেতাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাটো গৌৰৱৰ বিষয় বুলি অভিহিত কৰে ।
|লগতে পঢ়ক : ছিচিলি ভ্ৰমণ সামৰি নতুন দিল্লীলৈ উভতিল মোদী