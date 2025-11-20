ETV Bharat / bharat

অবৈধ ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল ই ডিৰ

ই ডিয়ে চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত ছোনিয়া গান্ধীৰ জোঁৱাই ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাৰ ভাষ্য ৰেকৰ্ড কৰিছিল ।

ED FILES CHARGESHEET
ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰা (file photo-ANI)
Published : November 20, 2025 at 7:57 PM IST

নতুন দিল্লী : ব্ৰিটেইনৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱসায়ী সঞ্জয় ভাণ্ডাৰীৰ অবৈধ ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত নাম সাঙোৰ খাই পৰা ছোনিয়া গান্ধীৰ জোঁৱাই ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে ই ডিয়ে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰে । এই গোচৰত ২০১৯ চনত দিল্লী আদালতে ভাদ্ৰাক অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল । ই ডিৰ বিশেষ অধিবক্তা নবীন কুমাৰ মাত্তাই অধিবক্তা মহম্মদ ফৈজানৰ সহায়ত দিল্লীৰ ৰাউছ এভিনিউ আদালতত আজি অভিযোগনামা দাখিল কৰে ।

প্ৰতিবেদন অনুসৰি, সন্দেহজনক আৰ্থিক লেনদেনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা আৰু চুক্তিসমূহৰ পৰা লাভৱান হোৱাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত ভাণ্ডাৰীৰ বৃহত্তৰ তদন্তৰ অংশ হিচাপে ভাদ্ৰাৰ ভূমিকা তদাৰকীৰ আওতালৈ আহিছে । চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত ভাদ্ৰাই ই ডিৰ সন্মুখত হাজিৰ হৈছিল, য’ত তেওঁৰ বক্তব্য ধন সৰবৰাহৰ প্ৰতিৰোধ আইন (পি এম এল এ)ৰ অধীনত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল ।

ব্যৱসায়ীজনৰ বিৰুদ্ধে তিনিটা পৃথক ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত ই ডিৰ তদন্ত চলি আছে, ইয়াৰে দুটা ভূমি লেনদেনৰ সৈতে জড়িত । এই চুক্তিসমূহৰ পৰা পোৱা ধন ভাণ্ডাৰীৰ সৈতে জড়িত অফশ্ব’ৰ কোম্পানীসমূহৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল নেকি সেই বিষয়ে তদন্ত কৰি আছে ই ডিয়ে ।

ভাদ্ৰাৰ ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় ভাণ্ডাৰীৰ দিল্লীৰ চৌহদত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলোৱাৰ পাছতে ২০১৬ চনত তেওঁ লণ্ডনলৈ পলায়ন কৰে । শেহতীয়াকৈ দিল্লীৰ আদালতে তেওঁক পলাতক অৰ্থনৈতিক অপৰাধী (FEO) হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল । অৱশ্যে এই আদেশক দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ভাণ্ডাৰীয়ে ।

আগষ্ট মাহত উচ্চ ন্যায়ালয়ে পলাতক অৰ্থনৈতিক অপৰাধী আইন, ২০১৮ৰ অধীনত আদালতৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই তেওঁৰ আবেদনৰ ওপৰত নিজৰ সিদ্ধান্ত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল ।

