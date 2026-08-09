ETV Bharat / bharat

অনিল আম্বানী মালিকানাধীন কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে ইডিৰ চাৰ্জশ্বীট

ইডিয়ে অনিল আম্বানী গ্ৰুপৰ কোম্পানী আৰু প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহীসকলৰ বিৰুদ্ধে পিএমএলএৰ দুটা গোচৰৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰে।

Anil Ambani
অনিল আম্বানী (IANS)
author img

By PTI

Published : August 9, 2026 at 6:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : অনিল আম্বানী নেতৃত্বাধীন ৰিলায়েন্স গ্ৰুপৰ কোম্পানী আৰু ইয়াত জড়িত পূৰ্বৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ৰ চাৰ্জশ্বীট বা অভিযোগনামা দাখিল ৷ বিত্তীয় লেনদেনৰ দুটা পৃথক পৃথক গোচৰত দেওবাৰে প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে এই অভিযোগনামা দাখিল কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷

প্ৰথম পৰ্যায়ত শনিবাৰে দ্বাৰকাৰ বিশেষ ধন সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ আইন (পিএমএলএ) আদালতত ৰিলায়েন্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেড, ৰিলায়েন্স গ্ৰুপৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সতীশ শেঠ আৰু অন্যান্যসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছিল । জুন মাহত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা শেঠ বৰ্তমান ন্যায়িক জিম্মাত কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে । ২০২৫ চনত তেওঁ ৰিলায়েন্স গ্ৰুপ ত্যাগ কৰিছিল ।

আনহাতে, দ্বিতীয়টো গোচৰ ৰিলায়েন্স কমিউনিকেশ্যনছ লিমিটেডৰ সৈতে জড়িত ৷ যাৰ বাবে ফেডাৰেল এজেন্সীয়ে শনিবাৰে ৰাউছ এভিনিউৰ বিশেষ আদালতত পৰিপূৰক অভিযোগনামা দাখিল কৰে । এই গোচৰৰ মূল চাৰ্জশ্বীট বিগত মাৰ্চ মাহত ইডিয়ে দাখিল কৰিছিল ৷

এক বিবৃতিত সংস্থাটোৱে কয় যে পিএমএলএৰ নামেৰে দাখিল কৰা অভিযোগত আৰচিঅ’ম, ৰিলায়েন্স টেলিকম লিমিটেড(আৰটিএল) আৰু আৰএজিৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী শেঠ, গৌতম দোশী, অমিতাভ ঝুনঝুনৱালা আৰু অন্যান্য কেইবাজনো লোকক অভিযুক্ত হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে ।

জুন মাহত ইডিয়ে দোশী আৰু জুলাই মাহত শেঠক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁলোক কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে । অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত অনিল আম্বানী গোটে কোনোধৰণৰ আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই ৷

ৰিলায়েন্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ সৈতে জড়িত প্ৰথমটো গোচৰত মুম্বাই আৰক্ষীৰ ইক’ন’মিক অফেন্সেছ উইঙে(ইঅ’ডব্লিউ) ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰুজু কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত এই অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে । শ্বেল কোম্পানী সৃষ্টি আৰু পৰিচালনা কৰা হৈছিল যাতে ভুৱা নথি-পত্ৰ আৰু বেংক একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি ধনৰ লেনদেন কৰিবলৈ সুবিধা হয় ৷ তাৰোপৰি হীৰা ৰপ্তানিৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা আৰু ভুৱা চালানৰ জৰিয়তে বিদেশলৈ ধন প্ৰেৰণ কৰা হয় বুলি এজাহাৰত অভিযোগ কৰা হৈছে ৷

ইডিয়ে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ তদন্তত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ অধীনষ্ঠ চাৰিটাকৈ টোলৰোড প্ৰকল্প যেনে - ত্ৰিচি-কাৰুৰ(এন এইচ-৬৭), ত্ৰিচি-ডিণ্ডিগুল(এনএইচ-৪৫), চেলেম-উলুণ্ডুৰপেট (এনএইচ-৬৮) আৰু জয়পুৰ-ৰিংগাছ(এনএইচ-১১)ৰ পৰা ৰাজহুৱা ধন আত্মসাৎ কৰাৰ পূৰ্ব পৰিকল্পিত আঁচনি পোহৰলৈ আহিছে ।

এই প্ৰকল্পসমূহৰ বাবে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ অনুদান আৰু বেংক আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লাভ কৰা ঋণৰ জৰিয়তে ধন সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল । সংস্থাটোৱে অভিযোগ কৰিছে যে, ২০১০ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অক্টোবৰৰ ভিতৰত ভুৱা উপ-ঠিকাদাৰী কামৰ বাবে ভুৱা চুক্তিৰ জৰিয়তে প্ৰায় ১৮৭ কোটি টকা আত্মসাৎ কৰা হৈছিল ।

ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিত্তীয় প্ৰবাহ ৰিলায়েন্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা বা ইয়াৰ প্ৰকল্প-নিৰ্দিষ্ট বিশেষ উদ্দেশ্যৰ বাহন বা ইপিচি ঠিকাদাৰৰ পৰা নিৰ্মাণ ঠিকাদাৰলৈ স্থানান্তৰিত হৈছিল ৷ তাৰপিছত পথ নিৰ্মাণৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নথকা শ্বেল কোম্পানীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ।

ইডিয়ে কয়, ‘‘পৰৱৰ্তী সময়ত এই লেনদেনক প্ৰকল্পটোৰ বাবে কৰা প্ৰকৃত ব্যয় হিচাপে দাবী কৰিবলৈ ভুৱা নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷ বাস্তৱিকতে এই ধন শ্বেল কোম্পানী আৰু হীৰা ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছিল ।’’ সংস্থাটোৱে ৰিলায়েন্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ অধীনষ্ঠ ৰিলায়েন্স পাৱাৰ লিমিটেডৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি আৰু ইকুইটি শ্বেয়াৰৰ লগতে ক্ষীৰাবধি কনষ্ট্ৰাকচনৰ নামত থকা ১৮৭ কোটি টকাৰ ভূমি সংলগ্ন কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ।

ইয়াৰ সৈতে জড়িত আন আন ব্যক্তিৰ ভূমিকা সম্পৰ্কেও তদন্ত অব্য়াহত আছে । এই পৰিপূৰক চাৰ্জশ্বীটখন চিবিআইয়ে পঞ্জীয়ন কৰা একাধিক এজাহাৰৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷ আৰচিঅ’ম, আৰটিএল আৰু ৰিলায়েন্স ইনফ্ৰাটেল লিমিটেডে পুঁজিভিত্তিক আৰু অপুঁজিভিত্তিক ঋণৰ সুবিধাসমূহ সলনি কৰাৰ অভিযোগত চিবিআয়ে ৰুজু কৰা একাধিক গোচৰৰ ভিত্তিত এই পৰিপূৰক চাৰ্জশ্বীটৰ সৃষ্টি হৈছে ।

এই অপৰাধৰ পৰা সংগৃহীত ধন ৪০,১৮৫ কোটি টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷ ইডিয়ে ৮,০৭৮ কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ তথ্যও দাখিল কৰিছে ৷ অভিযোগনামাত সংস্থাটোৱে এই সংলগ্ন সম্পত্তিসমূহ জব্দ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: ১০ দিনে নিৰুদ্দেশ হোৱা তিনি মাছমৰীয়াৰ উদ্ধাৰ কাৰ্যত নিয়োজিত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ ডুবাৰু দল

TAGGED:

ANIL AMBANI GROUP COMPANIES
অনিল আম্বানী
ইডিৰ চাৰ্জশ্বীট
ইটিভি ভাৰত অসম
ED FILES CHARGESHEETS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.