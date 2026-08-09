ইডিৰ সঞ্চালক ৰাহুল নবীনৰ কাৰ্যকাল এবছৰলৈ বৃদ্ধি
চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি কেন্দ্ৰই ইডিৰ সঞ্চালক হিচাপে নবীনৰ কাৰ্যকাল ১৩ আগষ্টৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ এবছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিছে ।
By PTI
Published : August 9, 2026 at 11:37 PM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক হিচাপে ৰাহুল নবীনৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি ৷ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি কেন্দ্ৰই ইডিৰ সঞ্চালক হিচাপে নবীনৰ কাৰ্যকাল ১৩ আগষ্টৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ এবছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিছে ।
আয়কৰ কেডাৰৰ ১৯৯৩ বেটচৰ ভাৰতীয় ৰাজহ সেৱাৰ বিষয়া ৫৯ বছৰীয়া বিষয়া নবীনে ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ক’লা ধন সৰবৰাহৰ বিৰোধী সংস্থাটোৰ মুৰব্বী হিচাপে নেতৃত্ব দি আহিছে ।
শনিবাৰে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনাত কেবিনেটৰ নিযুক্তি সমিতিয়ে নবীনৰ প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ৰ(ইডি) সঞ্চালক হিচাপে কাৰ্যকাল এবছৰৰ বাবে বৃদ্ধিত অনুমোদন জনায় ৷ এই কাৰ্যকাল ২০২৭ চনৰ ১৩ আগষ্টলৈ প্ৰযোজ্য থাকিব ।
নিয়ম অনুসৰি, এগৰাকী বিষয়াক দুবছৰৰ বাবে ইডিৰ সঞ্চালক হিচাপে নিযুক্তি দিব পাৰি ৷ তাৰপিছত এবছৰকৈ মুঠ তিনিবাৰ এই কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰিব পাৰি । ২০২৩ চনৰ ১৫ ছেপ্টেম্বৰত নবীনক ইডিৰ মুৰব্বীৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছিল । ২০২৪ চনৰ ১৪ আগষ্টত তেওঁক পূৰ্ণকালীন সময়ৰ বাবে ইডিৰ সঞ্চালক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় ।
ক’লা ধন সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নেতৃত্ব দিয়া বিশ্বব্যাপী সংস্থা ফাইনেন্সিয়েল এক্সন টাস্ক ফ’ৰ্চ(এফএটিএফ)ৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ পাৰস্পৰিক মূল্যায়নৰ সন্দৰ্ভত সংস্থাটোৰ কামৰ নেতৃত্ব দিবলৈ ২০১৯ চনৰ নৱেম্বৰত বিশেষ সঞ্চালক(অ’এছডি) হিচাপে নবীনে ইডিত যোগদান কৰিছিল ।
নবীনৰ কাৰ্যকালত ইডিয়ে ৰাজনৈতিক পৰামৰ্শদাতা প্ৰতিষ্ঠান আই-পিএচি, অনিল আম্বানী গ্ৰুপৰ সৈতে জড়িত ৰিলায়েন্স আৰু একাধিক অনলাইন মানি গেমিং কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰৰ তদন্তকে ধৰি কেইবাটাও হাই-প্ৰফাইল গোচৰৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷
তেওঁৰ কাৰ্যকালত ইডিয়ে একাধিক ঘৰ ক্ৰয় কৰা মধ্যভোগীৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ আগশাৰীৰ ৰিয়েল এষ্টেট কোম্পানীসমূহে দিয়া প্ৰৱঞ্চনাৰ অসংখ্য গোচৰৰ সমাধান কৰিছে । তদুপৰি, ধন সৰবৰাহ বিৰোধী আইনৰ অধীনত প্ৰদান কৰা ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি সংস্থাটোৱে কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি ভুক্তভোগীয়ে ঘূৰাই পোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে ।
এই কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৱেও দীৰ্ঘদিনীয়া আইনী বিবাদ হ্ৰাস কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এই পদক্ষেপৰ অধীনত এতিয়াৰে পৰা বাতিল হোৱা বিদেশী বিনিময় নিয়ন্ত্ৰণ আইন(ফেৰা)ৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰা গোচৰসমূহ সমাধান কৰা হ’ব ৷ তদুপৰি বিদেশী মুদ্ৰা ব্যৱস্থাপনা আইন(ফেমা)ৰ অধীনত ‘কম্পাউণ্ডিং’ (এক্ৰিমেণ্টৰ জৰিয়তে নিষ্পত্তি)ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
আইআইটি কানপুৰৰ পৰা বিটেক আৰু এমটেক ডিগ্ৰী আৰু মেলব’ৰ্ণৰ ছুইনবাৰ্ম ইউনিভাৰ্ছিটি অৱ টেকন’ল’জিৰ পৰা এমবিএ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰা নবীনে প্ৰত্যক্ষ কৰ বিষয়ত বিশেষকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৰ আৰু স্থানান্তৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ সম্পৰ্কে বহুতো কিতাপ, জাৰ্ণেল পেপাৰ আৰু প্ৰবন্ধ লিখিছে ।মূলতঃ বিহাৰৰ বাসিন্দা নবীনে ৩০ বছৰ ধৰি আয়কৰ বিভাগত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে এইক্ষেত্ৰত তেওঁৰ বিশেষ দক্ষতা আছে ।
ইডিয়ে প্ৰধানতঃ দুখন অপৰাধমূলক আইন ক্ৰমে ফেমাৰ দেৱানী বিধানৰ বাহিৰেও ধন সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ আইন(পিএমএলএ) আৰু পলাতক অৰ্থনৈতিক অপৰাধী আইন(এফইঅ’এ)ৰ অধীনত বিত্তীয় অপৰাধৰ তদন্ত কৰে ।
লগতে পঢ়ক: পূজাৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি শিশুসহ শতাধিক অসুস্থ, নিয়ন্ত্ৰণত পৰিস্থিতি