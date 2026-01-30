ETV Bharat / bharat

অবৈধ অনলাইন জুৱা গোচৰ : কংগ্ৰেছ নেতা কে চি বীৰেন্দ্ৰ আৰু সহযোগীৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ সম্পত্তি জব্দ

অনলাইন জুৱা সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ তদন্ত কৰি থকা ইডিয়ে কে চি বীৰেন্দ্ৰ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ প্ৰায় ১৭৭.৩ কোটি টকাৰ সম্পত্তি সাময়িকভাৱে জব্দ কৰে ।

File photo of KC Veerendra, Congress MLA from the Chitradurga Assembly
কংগ্ৰেছ নেতা কে চি বীৰেন্দ্ৰ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 30, 2026 at 1:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বেংগালুৰু : দেশজুৰি অনলাইন জুৱাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ই ডি । দেশজুৰি অনলাইন জুৱা চলোৱাৰ অভিযোগত কৰ্ণাটকৰ চিত্ৰদুৰ্গা বিধানসভাৰ বিধায়ক কে চি বীৰেন্দ্ৰ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে ই ডিয়ে । ই ডিৰ বেংগালুৰু খণ্ড কাৰ্যালয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰায় ১৭৭.৩ কোটি টকাৰ সম্পত্তি সাময়িকভাৱে জব্দ কৰে । ২০০২ চনৰ ধন সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ আইন (পি এম এল এ)ৰ বিধান অনুসৰি ২৯ জানুৱাৰীত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

ই ডিৰ মতে জব্দ হোৱা সম্পত্তিসমূহৰ ভিতৰত আছে কৃষিভূমি, আৱাসিক স্থান আৰু অন্যান্য সম্পত্তি যিবোৰ অবৈধ অনলাইন জুৱাৰ দ্বাৰা আহৰণ কৰা ধন ব্যৱহাৰ কৰি ক্ৰয় কৰা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।

ৰুজু হোৱা একাধিক গোচৰৰ ভিত্তিত অনুসন্ধান

উল্লেখ্য যে অনলাইন জুৱা সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ দেশৰে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আৰক্ষী থানাত একাধিক গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছত ই ডিয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰে । ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ বিভিন্ন ধাৰাত পঞ্জীয়ন কৰা এই গোচৰসমূহ সাধাৰণ জনতাক প্ৰতাৰণা, ধন দাবী আদি অপৰাধৰ সৈতে জড়িত । যিহেতু এই অপৰাধসমূহ ধন সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত অপৰাধ হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে, সেয়েহে ইডিয়ে ধন আত্মসাৎ বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

প্ৰাথমিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে এই অবৈধ জুৱাৰ কাৰ্য্যকলাপ 'King567' আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ৱেবছাইটকে ধৰি কেইবাটাও অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে কৰা হৈছিল । ইয়াৰ তথ্যই প্ৰকাশ কৰিছে যে কে চি বীৰেন্দ্ৰ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে একেধৰণৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি দেশজুৰি অবৈধ অনলাইন জুৱাৰ নেটৱৰ্ক চলাই আছিল ।"

কেনেদৰে চলোৱা হৈছিল অবৈধ জুৱা ?

তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে সন্দেহযুক্ত ব্যৱহাৰকাৰীসকলক অনলাইন কেচিনোৰ দৰে কাম কৰা ৰিগড অনলাইন গেমিং প্লেটফৰ্মত জুৱা খেলিবলৈ প্ৰলোভিত কৰা হৈছিল । প্ৰথমে ভুৱা জয় হোৱা দেখুৱাই ভুক্তভোগীসকলৰ মাজত আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলা হৈছিল । কিন্তু এবাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন জমা হোৱাৰ পিছত ধন উলিওৱা বন্ধ কৰি দিয়া হয়, যাৰ ফলত ষড়যন্ত্ৰমূলক গেমিঙৰ বলি হৈ লোকসকলে যথেষ্ট আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হয় ।

ই ডিয়ে কয় যে খেলুৱৈৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ধন কোটি কোটি টকাৰ ধন পেমেণ্ট গেটৱেৰ জৰিয়তে নিৰ্দিষ্ট পেমেণ্ট এগ্ৰিগেটৰ একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । তদন্তত অপৰাধৰ পৰা পোৱা ধন আত্মসাৎ কৰিবলৈ শ শ ভুৱা একাউণ্ট আৰু একাধিক পেমেণ্ট গেটৱেৰ ব্যৱহাৰৰ কথাও উন্মোচিত হৈছে ।

অনুসন্ধান, গ্ৰেপ্তাৰ আৰু সম্পত্তি জব্দ

ইয়াৰ পূৰ্বে ই ডিয়ে পি এম এল এৰ ১৭ নং ধাৰাত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ ৬০ ৰো অধিক স্থানত তালাচী চলাই বহু সামগ্ৰী জব্দ কৰিছিল । এই তালাচীৰ সময়ত বিষয়াসকলে বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন, সোণৰ বিস্কুট, সোণ আৰু ৰূপৰ গহনা, বাহন, ডিজিটেল ডিভাইচ আৰু নথি-পত্ৰ জব্দ কৰে ।

পৰৱৰ্তী সময়ত পি এম এল এৰ ১৯ নং ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় কে চি বীৰেন্দ্ৰক । পি এম এল এৰ গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে থকা বিশেষ আদালততো ই ডিয়ে অভিযোগ দাখিল কৰে ।

শেহতীয়া জব্দ সম্পৰ্কে ই ডিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ বিবৃতিত কয় যে এই গোচৰত জব্দ হোৱা সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৩২০ কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিছে । বিষয়াসকলে লগতে প্ৰকাশ কৰিছে যে তদন্তৰ সময়ত এতিয়ালৈকে ২৩০০ কোটিতকৈ অধিক অপৰাধৰ দ্বাৰা হোৱা উপাৰ্জন চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

ই ডিয়ে কয়, "অপৰাধৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ কৰা বাকী ধনৰ সন্ধান আৰু ইয়াত জড়িত সকলো লোকক চিনাক্ত কৰাৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত আছে । উদ্ধাৰ কৰা প্ৰমাণৰ ভিত্তিত পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক :এমাহতে গ্ৰেপ্তাৰ ১৫ বাংলাদেশী, অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ভেটা দিবলৈ সাজু সেনা

TAGGED:

ED
ED ATTACHES ASSETS OF KC VEERENDRA
ILLEGAL ONLINE BETTING CASE
ইটিভি ভাৰত অসম
KC VEERENDRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.