বন্ধ ৰেস্তোৰাঁৰ নামত কোটি কোটি টকাৰ লেনদেন ! মমতা চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ
ইডিৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সুজিত বসু ৷ নিযুক্তি দুৰ্নীতিৰ গোচৰত অভিযুক্ত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকী ৷
By ANI
Published : May 12, 2026 at 4:34 PM IST
নতুন দিল্লী: এক্সন মুডত বংগ চৰকাৰ ! বংগত বিজেপি চৰকাৰ আহিলেই পূৰ্বৰ সকলো দুৰ্নীতিৰ বন্ধ ফাইল খোল খাব বুলি একপ্ৰকাৰে ভবিষ্যদ্বাণী কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তথা ৰাজ্যখনৰ বিজেপি নেতাসকলে ৷ সোমবাৰে তাৰেই এক প্ৰমাণ দিলে চৰকাৰখনে ৷
বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে (ইডি) পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সুজিত বসুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোমবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰায় । অভিযোগ অনুসৰি, নিযুক্তি আৰু দুৰ্নীতিৰ গোচৰত পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সুজিত বসুক বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । অভিযোগ মতে, ৰাজ্যখনত বসুৰ নামত বহু দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছিল ৷
বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, বসুৱে আৰ্থিক লেন-দেনৰ বিনিময়ত বিভিন্ন পৌৰসভাৰ পদৰ বাবে প্ৰায় ১৫০ জন প্ৰাৰ্থীক অবৈধভাৱে নিযুক্তি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । সংস্থাটোৱে সদৰী কৰা মতে, এই নিযুক্তিসমূহ কোনো ন্যায্য বা স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কৰা হোৱা নাছিল ৷ বৰঞ্চ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিত্তীয় লেনদেন হৈছিল ।
ধন সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ আইন চমুকৈ পিএমএলএৰ বিধান অনুসৰি এই ঘটনাৰ তদন্ত চলি আছে । তদন্তৰ সময়ত বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, সংস্থাটোৱে ইতিমধ্যে বসুৰ নামত থকা কেইবাটাও ফ্লেট চিনাক্ত কৰিছে ৷ এই ফ্লেটসমূহ ক্ৰয় কৰোতে ব্যৱহাৰ কৰা ধন তেওঁ অবৈধভাৱে আহৰণ কৰিছিল ৷
স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ উপৰিও এটা সময়ত বসুৰ বেংক একাউণ্টত বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন জমা হোৱা বুলিও তদন্তকাৰী বিষয়াই চিনাক্ত কৰিছে । এই লেনদেন চৰকাৰী চাকৰি নিশ্চিত কৰাৰ বিনিময়ত লাভ কৰা ধনৰ সৈতে জড়িত বুলি ইডিয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
তদন্তকাৰী বিষয়াই দাবী কৰে যে প্ৰাথমিক তদন্তত লাভ কৰা তথ্য মতে, বসুৰ সম্পত্তিৰ এটা অংশ তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু আৰু আত্মীয়ৰ নামলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল ৷
তদন্তৰ সময়ত ইডিয়ে তথ্য লাভ কৰিছিল যে ক’ভিড মহামাৰীৰ সময়ত সুজিত বসু এখন চীনা ৰেস্তোৰাঁৰ সৈতে জড়িত আছিল, কিন্তু কাৰ্যতঃ সেই ৰেস্তোৰাঁখন বন্ধ হৈ আছিল ৷ সেই সময়ছোৱাত সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ একাউণ্টত প্ৰায় এক কোটি ১১ লাখ টকা জমা হৈছিল । ব্যৱসায়টো বন্ধ থকাৰ পাছতো ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ক’ৰ পৰা আহিল সেই লৈ বহু প্ৰশ্ন উঠিছে ?
উল্লেখ্য যে, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত বিস্ফোৰক অভিযোগে ইতিমধ্যে বংগৰ ৰাজনৈতিক মহলত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিশেষকৈ ক’ভিড মহামাৰীৰ সময়ত বন্ধ হৈ থকা এখন ৰেস্তোৰাঁত কোটি কোটি টকাৰ লেনদেন কেনেকৈ হ’ল, সেই সম্পৰ্কে নতুন প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে ।