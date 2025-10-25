নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এ আইৰ ব্যৱহাৰ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিব লাগিব: ৰাজনৈতিক দলসমূহলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰামৰ্শ

ETV Bharat / bharat

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এ আইৰ ব্যৱহাৰ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিব লাগিব: ৰাজনৈতিক দলসমূহলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰামৰ্শ

নিৰ্বাচন আয়োগে নিজৰ পৰামৰ্শত কয় যে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্বাচনী দৃষ্টিকোণৰ পৰা স্পৰ্শকাতৰ বাৰ্তা আগবঢ়াই পৰিৱেশ দূষিত কৰিছে ।

প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat)
Published : October 25, 2025 at 8:58 AM IST

নতুন দিল্লী : বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ । শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত ধৰা পৰা কৃত্ৰিমভাৱে সৃষ্টি কৰা বা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ (এ আই) দ্বাৰা পৰিৱৰ্তিত ছবি, অডিঅ’ বা ভিডিঅ’, ভুল তথ্য বা খেলিমেলি কৰা যিকোনো বিষয়বস্তু চকুত পৰা বা ৰিপ’ৰ্ট কৰাৰ তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আঁতৰাই নিব লাগে ।

ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক সঁজুলিৰ অপব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক দলসমূহলৈ পৰামৰ্শ জাৰি কৰি নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে এনে ধৰণৰ বিষয়বস্তুৱে সত্যৰ বেশত লুকাই থকাৰ ক্ষমতাৰ কাৰণে ভয়াৱহ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

ইয়াৰ উপৰি আয়োগে দলসমূহক নিশ্চিত কৰিবলৈ কয় যে প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে ব্যৱহৃত বা প্ৰচাৰ কৰা যিকোনো এ আই-পৰিৱৰ্তিত ছবি, অডিঅ' বা ভিডিঅ'ত 'এ আই-উৎপন্ন', 'ডিজিটেলী প্ৰস্তুত' বা 'কৃত্ৰিম বিষয়বস্তু' বুলি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ থাকিব থাকিব ।

বিহাৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেল (ANI)

এই কথা দৃশ্য প্ৰদৰ্শন সময়ৰ কমেও ১০ শতাংশ (বা অডিঅ’ বিষয়বস্তুৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক ১০ শতাংশ সময়) সামৰি ল’ব লাগিব । ভিডিঅ’ বিষয়বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত এই লেবেল পৰ্দাৰ ওপৰৰ অংশত লগাব লাগিব ।

ৰাজনৈতিক দলসমূহক নিৰ্বাচন আয়োগে বিচৰাৰ সময়ত পৰীক্ষণৰ বাবে প্ৰদান কৰিবলৈ সৃষ্টিকৰ্তাৰ বিৱৰণ আৰু টাইমষ্টেম্পকে ধৰি এ আইৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা সকলো প্ৰচাৰ সামগ্ৰীৰ আভ্যন্তৰীণ ৰেকৰ্ড ৰখাৰ বাবে কোৱা হৈছে ।

ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এ আই ব্যৱহাৰ কৰি ভুল তথ্য বিয়পাইছে বুলি দলসমূহে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ সময়তে এই পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । ২০২৪ চনৰ মে’ আৰু চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত গাইডলাইন জাৰি কৰাৰ পিছত নিৰ্বাচনী কৰ্তৃপক্ষই পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনা বহুলাংশে পুনৰাবৃত্তি কৰি এক পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।

ৰাজনৈতিক নেতাসকলে এ আই ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্বাচনীভাৱে স্পৰ্শকাতৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা চিত্ৰণে নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰখনত সমতাপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰখন দূষিত কৰিছে বুলি পৰামৰ্শত কোৱা হৈছে ।

দলৰ সভাপতি, অধ্যক্ষ আৰু সাধাৰণ সম্পাদকসকলক উদ্দেশ্যি প্ৰেৰণ কৰা এক পত্ৰত কোৱা হৈছে যে কৃত্ৰিমভাৱে সৃষ্টি কৰা তথ্য প্ৰকাশ আৰু প্ৰেৰণ কৰাটো এক গভীৰ ভাবুকি আৰু প্ৰত্যাহ্বান । কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা সত্যৰ বেশ ধৰিব পৰা ক্ষমতা আছে ।

উল্লেখ্য যে, অহা ৬ আৰু ১১ নৱেম্বৰত বিহাৰত ভোটদানৰ পূৰ্বে সংবিধানৰ ৩২৪ অনুচ্ছেদৰ অধীনত থকা ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্বাচন আয়োগে এই পৰামৰ্শ জাৰি কৰে ।

নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে এনে প্ৰতিটো এ আই বিষয়বস্তুৰ মেটাডাটা বা সংলগ্ন কেপচনত ইয়াৰ প্ৰস্তুতৰ বাবে দায়বদ্ধ সংস্থাৰ নাম বিশেষভাৱে প্ৰকাশ কৰিব ।

ইয়াত কোৱা হৈছে, “কোনো ব্যক্তিৰ সন্মতি অবিহনে কোনো ব্যক্তিৰ পৰিচয়, চেহেৰা বা কণ্ঠক তেওঁৰ পৰিচয়, চেহেৰা বা কণ্ঠ বুলি ভুলকৈ উপস্থাপন কৰা কোনো বিষয়বস্তু প্ৰকাশ বা ফৰৱাৰ্ড কৰা নহ’ব, যিটো বেআইনী আৰু যাৰ ফলত ভোটাৰক বিপথে পৰিচালিত বা প্ৰতাৰণা কৰাৰ যুক্তিসংগত সম্ভাৱনা থাকে ।”

উল্লেখ্য যে অহা ৬ আৰু ১১ নৱেম্বৰত দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । ২৪৩ খন আসন বিশিষ্ট বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ১৪ নৱেম্বৰত ঘোষণা কৰা হ’ব ।

