তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নাম-চিহ্ন বিবাদ : নিৰ্বাচন আয়োগক ৩ মাহৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নাম-চিহ্ন বিবাদ : নিৰ্বাচন আয়োগক ৩ মাহৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দুয়োটা গোটে নথিপত্ৰ আদি দাখিলৰ ৩ মাহৰ ভিতৰতে আয়োগে নাম আৰু নিৰ্বাচনী চিহ্ন বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিব লাগিব ।
Published : September 28, 2026 at 8:37 PM IST
নতুন দিল্লী : সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দুটা গোটৰ মাজত দলৰ নাম আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰতীক সন্দৰ্ভত বিবাদ চলি আছে । ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ মাজতে বিষয়টো আদালতৰ মাজতো বিচৰাধীন হৈ আছে । তাৰ মাজতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দিছে । তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দুয়োটা গোটৰ মাজৰ বিবাদ শীঘ্ৰে নিষ্পত্তি কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক সময়সীমান বান্ধি দিছে । সোমবাৰে মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বত ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ন্যায়াধীশ ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে দুয়োটা গোটক ৪ সপ্তাহৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন আয়োগত নিজৰ বক্তব্য আৰু নথিপত্ৰ জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । ইয়াৰ পিছত ৩ মাহৰ ভিতৰত আয়োগে বিবাদটোৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব ।
শুনানিৰ সময়ত মমতা বেনাৰ্জীৰ গোটৰ হৈ আদালতত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিব্বাল আৰু কল্যাণ বেনাৰ্জী উপস্থিত থাকে । আনহাতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ডি এছ নাইডুৱে আদালতত যুক্তি আগবঢ়ায় ।
#WATCH | Kolkata, West Bengal | On the Supreme Court setting a 4-month deadline for the EC to decide the Trinamool name and symbol dispute, TMC leader Kalyan Banerjee says, “The Article 32 petition filed by Mamata Banerjee was taken up for hearing. On the other day, when it was… pic.twitter.com/HVDM6n2qxy— ANI (@ANI) September 28, 2026
শুনানিৰ সময়ত কল্যাণ বেনাৰ্জীয়ে যুক্তি দিয়ে যে কোনেও আবেদনৰ (Pleadings) বাহিৰলৈ যাব নালাগে । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত বিচাৰপীঠে কয় যে যদি তেওঁলোকে আবেদনৰ বাহিৰলৈ যায় তেন্তে নিৰ্বাচন আয়োগে বিষয়টো পৰীক্ষা কৰিব পাৰে আৰু আয়োগৰ সন্মুখতে এনে যুক্তি বা আপত্তি উত্থাপন কৰিব লাগিব । আনহাতে অধিবক্তা নাইডুৱে নিৰ্বাচনী প্ৰতীক বিবাদৰ সৈতে জড়িত গোচৰৰ সময়সীমাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰি এখন চাৰ্ট দাখিল কৰে ।
বেনাৰ্জীয়ে যুক্তি দিয়ে যে নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁৰ দাবী সন্দৰ্ভত জাননী জাৰি কৰিছিল আৰু সঁহাৰি বিচাৰিছিল, যিটো তেওঁ প্ৰদান কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে আনটো পক্ষৰ পৰাও সঁহাৰি বিচৰা হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত উত্তৰ দিয়া ব্যৰ্থ হৈছে । নাইডুৱে কয় যে, "নিৰ্বাচন আয়োদে এনে কাম প্ৰথমবাৰৰ কৰা নাই...।"
নিৰ্বাচন আয়োগক জনোৱা হয় যে দলীয় কৰ্মীৰ পৰা শপতনামাৰ সংখ্যা কেইবা লাখ হ'ব পাৰে, সেয়ে নিৰ্বাচনী চিহ্ন সম্পৰ্কীয় বিবাদে অনিবাৰ্যভাৱে সময় ল'ব । অৱশ্যে বিচাৰপীঠে এই গোচৰটো নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত যোৱা প্ৰায় ৩ মাহ পাৰ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি আয়োগে ৩ মাহৰ ভিতৰত এই বিষয়টো সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বুলি ইংগিত দিয়ে ।
নিৰ্বাচন আয়োগক ৩ মাহৰ ভিতৰত এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে বিচাৰপীঠে দুয়োটা পক্ষক অতিৰিক্ত নথি-পত্ৰ, শপতনামা আদি দাখিল কৰিবলৈ ৪ সপ্তাহৰ সময় প্ৰদান কৰে ।
উল্লেখ্য যে দলটোৰ নাম আৰু চিহ্ন 'ফুল-ঘাঁহ' সম্পৰ্কে বিবাদৰ মাজতে নিৰ্বাচন আয়োগে অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশ জাৰি কৰি দুয়োটা গোটকে সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ নাম আৰু সংৰক্ষিণ চিহ্ন ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োটা গোটকে পৃথক নাম আৰু নিৰ্বাচনী চিহ্ন ব্যৱহাৰৰ অনুমতি দিয়া হয় । এই অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মমতা বেনাৰ্জীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে ।
২৪ ছেপ্টেম্বৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক নিৰ্দেশ দিছিল যে সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দুটা গোটৰ মাজত দলৰ নাম আৰু 'ফুল আৰু ঘাঁহ' নিৰ্বাচনী প্ৰতীক সন্দৰ্ভত বিবাদৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰাকৈ এটা স্পষ্ট সময়সীমা নিৰ্দিষ্ট কৰিব লাগে ।
উল্লেখ্য যে শেহতীয়া নিৰ্বাচনত টিএমচিৰ শোচনীয় পৰাজয়ৰ পিছতে দলটোৰ আভ্যন্তৰত কন্দল আৰম্ভ হয় । এফালে মমতা বেনাৰ্জী আৰু ভতিজা অভিষেক বেনাৰ্জী । আনফালে ঋতব্ৰত বেনাৰ্জী । ঋতব্ৰত বেনাৰ্জীয়ে নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ বাবে মমতা বেনাৰ্জীক দোষাৰোপ কৰি আহিছে ।
লগতে পঢ়ক :
মমতাই পালে 'ফুুটবল', ঋতব্ৰতে 'লেফাফা' : 'ঘাঁহ-ফুল' কাৰ হ'ব সিদ্ধান্ত নহ'ল