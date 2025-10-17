বিহাৰ নিৰ্বাচনত নগদ ধন, অন্য প্ৰলোভন; নিজৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত বলবৎকাৰী সংস্থাসমূহক সতৰ্ক কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে

বিহাৰ নিৰ্বাচনত নগদ ধন, অন্য প্ৰলোভন; নিজৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত বলবৎকাৰী সংস্থাসমূহক সতৰ্ক কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে
নিৰ্বাচন আয়োগে বিহাৰ নিৰ্বাচনত নগদ ধনৰ প্ৰবাহ, অন্যান্য প্ৰলোভনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বলৱৎকাৰী সংস্থাসমূহক তেওঁলোকৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে সতৰ্ক কৰে ।
Published : October 17, 2025 at 4:49 PM IST
নতুন দিল্লী : বিহাৰত আগন্তুক দুটা পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত সক্ৰিয় আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বলৱৎকাৰী সংস্থাসমূহক তেওঁলোকৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে সতৰ্ক কৰি দিয়ে ।
জ্ঞানেশ কুমাৰে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সান্ধু আৰু বিবেক যোশীৰ সৈতে নিৰ্বাচন সদনত বলৱৎকাৰী সংস্থা/বাহিনীৰ মুৰব্বীৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় ।
এই বৈঠকত চি বি ডি টি, চি বি আই চি, ই ডি, ডি আৰ আই, আৰ বি আই, এন চি বি, আৰ পি এফ, চি আই এছ এফ, বি এছ এফ, এছ এছ বি, বি চি এ এছ, এ এ আই, ডাক বিভাগকে ধৰি বলৱৎকাৰী সংস্থাসমূহৰ মুৰব্বীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । বিহাৰৰ মুখ্য সচিব, ডি জি পি, ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ ন’ডেল বিষয়া (এছ পি এন অ’) আৰু মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়ায়ো ভাৰ্চুৱেলী বৈঠকত যোগদান কৰে ।
বিহাৰ নিৰ্বাচনত নগদ ধনৰ প্ৰবাহ আৰু অন্যান্য প্ৰলোভনৰ বিপজ্জনক প্ৰভাৱৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ এক বিস্তৃত ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় ।
বৈঠকত প্ৰাৰ্থী আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহে গোপন ব্যয় ৰোধ কৰা, ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহৰ মাজত অৰ্থনৈতিক অপৰাধৰ চোৰাংচোৱাৰ সহযোগিতা আৰু তথ্যৰ আদান-প্ৰদান সম্পৰ্কীয় আলোচনা কৰা হয় ।
আলোচনাৰ সময়ত আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্ত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ জৰিয়তে জালনোটকে ধৰি চোৰাং সামগ্ৰী, ড্ৰাগছ, সুৰা আৰু নগদ ধন পৰিবহণ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা হয় ।
বৈঠকৰ সময়ত বিভিন্ন সংস্থাই আয়োগক তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি, প্ৰৰোচনামুক্ত নিৰ্বাচন নিশ্চিত কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ আৰু গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । ই চি আইৰ মতে, ধনৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধ কৰাৰ সৈতে জড়িত বহু বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় আৰু নিৰ্বাচনত ক্ষতিকাৰক হিচাপে বিবেচিত অন্যান্য প্ৰলোভনমূলক দিশৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হয় ।
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই নিৰ্দেশ দিয়ে যে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে বলৱৎকাৰী সংস্থাসমূহৰ মাজত অৰ্থনৈতিক অপৰাধৰ চোৰাংচোৱাৰ সহযোগিতা আৰু তথ্যৰ আদান-প্ৰদান হ’ব লাগে ।
তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয়, ৰাজ্যিক আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত প্ৰতিটো বলৱৎকাৰী সংস্থাত এজেন্সীসমূহৰ মাজত আভ্যন্ত্ৰৰীণ সমন্বয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
চি ই চিয়ে লগতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহক সমষ্টিসমূহৰ মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি জালনোট, চোৰাং সামগ্ৰী, ড্ৰাগছ, সুৰা আৰু নগদ ধনৰ পৰিবহণ আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্ত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তকে ধৰি পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । তেওঁ বিহাৰত মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচনৰ বাবে ‘শূন্য সহনশীলতা’ নীতি নিশ্চিত কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে ই চি আয়ে প্ৰকাশ কৰে যে ৬ অক্টোবৰত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছত আদৰ্শ আচৰণ বিধি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছৰে পৰা বিহাৰত এতিয়ালৈকে ৩৩ কোটি টকাৰো অধিক জব্দ কৰাৰ তথ্য পোৱা গৈছে । ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বলৱৎকাৰী সংস্থাই জব্দ কৰা এই সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে নগদ ধন, সুৰা আৰু ড্ৰাগছ ।
অহা ৬ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব বিহাৰ বিধানসভাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন । দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ১১ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব । আনহাতে, ১৪ নৱেম্বৰত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ’ব ।
যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু জে ডি ইউ নেতৃত্বাধীন এন ডি এয়ে ১২৫খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে আৰ জে ডি আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহা জোঁটবন্ধনে ১১০ খন আসনৰ লগতে আন দলসমূহে ৮ খন আসন লাভ কৰিছিল । ৭৫খন বিধানসভাৰ আসন লাভ কৰি আৰ জে ডি একক বৃহত্তম দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল । আনহাতে, বিজেপিয়ে ৭৪ খন আসন আৰু জে ডি ইউৱে ৪৩ খন আসন লাভ কৰে ।
ইফালে এইবাৰো ৰাজ্যখনত ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিব বুলি আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে এন ডি এ । আনহাতে, মহা জোঁটবন্ধনে শাসকীয় দলৰ শাসন ব্যৱস্থাক উৎখাত কৰি ক্ষমতালৈ ঘূৰি অহাৰ দিশে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে ।