ETV Bharat / bharat

বিতৰ্কৰ মাজতে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত নিৰ্বাচনৰ আয়োগৰ বৈঠক : ল'লে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত ?

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ক্ৰমে বিবেক যোশী আৰু সুখবীৰ সিং সান্ধুৰ উপস্থিতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ।

CEC Gyanesh Kumar along with Election Commissioners S S Sandhu and Vivek Joshi at the Election Commission meeting held at Nirvachan Sadan, New Delhi at 3 PM on Saturday, Sept. 26 2026
বিতৰ্কৰ মাজতে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত নিৰ্বাচনৰ আয়োগ বৈঠক (Source: Election Commission)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2026 at 9:02 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে নিৰ্বাচন আয়োগে শনিবাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে । য'ত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত চলি থকা এছআইআৰ সম্পৰ্কত নিৰ্বাচন আয়োগে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । লগতে চলি থকা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।

নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভিতৰচ'ৰাৰ মতানৈক্য সম্পৰ্কত শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত বাতৰি আৰু অভিযোগ সম্পৰ্কে আয়োগে স্পষ্টীকৰণ দিছে । আয়োগে স্পষ্ট কৰি দিছে যে কেবিনেট সচিবলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখন আয়োগ বা আইটি বিভাগৰ কোনো নীতিগত বিষয়ৰ সৈতে জড়িত নহয় । এইখন ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ এগৰাকী ডেপুটেচনত থকা বিষয়াৰ কৰ্মপদ্ধতিৰ সৈতে জড়িত ।

আয়োগে কৈছে যে সংশ্লিষ্ট বিষয়াগৰাকীয়ে জাৰি কৰা কাম পুনৰ আৱণ্টনৰ নিৰ্দেশ দুয়োগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশৰ পিছত কাৰ্যকৰী হোৱা নাছিল । একেদৰে ডিইচিৰ আইটি বিভাগৰ ওপৰত কৰা তদাৰকী প্ৰকৃততে কেতিয়াও প্ৰত্যাহাৰ কৰা হোৱা নাছিল বুলিও নিৰ্বাচন আয়োগে স্পষ্ট কৰি দিছে ৷

বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্তসমূহ অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা আনমেপত (unmapped) বা ল'জিকেল ডিছক্ৰিপেঞ্চিৰ (Logical Discrepancy) বাবে জাননী লাভ কৰা ভোটাৰসকলে ইআৰঅ' বা এইআৰঅ' কাৰ্যালয়ত শাৰীৰিকভাৱে উপস্থিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়া ভোটাৰৰ ঘৰলৈ গৈ প্ৰয়োজনীয় নথি সংগ্ৰহ কৰি ইচিআইনেট (ECINet) ছফ্টৱেৰত আপলোড কৰিব ।

এই সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াই (ERO) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব । শনিবাৰে নতুন দিল্লীত থকা নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ক্ৰমে বিবেক যোশী আৰু সুখবীৰ সিং সান্ধুৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ সময়ত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয় বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে জনাইছে ।

ইচিআইয়ে জাৰি কৰা এক বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি এনে ব্যক্তিক ইআৰঅ'/এইআৰঅ'ৰ কাৰ্যালয়লৈ শুনানিৰ বাবে মাতি অনাৰ প্ৰয়োজন নাই । ইয়াত কোৱা হৈছে যে, "পৰিয়ালৰ যিকোনো প্ৰাপ্তবয়স্ক সদস্যক ভোটাৰে তেওঁলোকৰ হৈ শুনানিত উপস্থিত থাকিবলৈ অনুমোদন দিব পাৰে, যদিহে প্ৰয়োজন হয় । অনলাইন শুনানিৰ বাবে সুবিধাসমূহ শক্তিশালী কৰাৰো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।"

ইফালে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলক প্ৰয়োজন অনুসৰি শ্ৰমিক, গৃহহীন লোক আৰু নৈশ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোককে ধৰি দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ ভোটাৰৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সংখ্যক হেল্প ডেস্ক স্থাপন অথবা বিশেষ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এছআইআৰৰ সময়ছোৱাত প্ৰ-পত্ৰ ৬ৰ সৈতে সংলগ্ন ঘোষণাপত্ৰখন সমৰ্থন কৰা বুলি উল্লেখ কৰি ইচিআইয়ে কয় যে নিৰ্বাচক পঞ্জীয়ন নিয়ম, ১৯৬০ৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত সাধাৰণ প্ৰ-পত্ৰসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ।

একেদৰে নিৰ্বাচন আয়োগে জনোৱা মতে ক্ষেত্ৰ বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ বিধিগত ক্ষমতা অনুসৰি ইচিআইনেট ব্যৱস্থাত ভূমিকাভিত্তিক প্ৰৱেশ (role based access) লাভ কৰে বুলি উল্লেখ কৰি ইচিআইয়ে কয় যে জ্যেষ্ঠ উপ-নিৰ্বাচন আয়ুক্ত (ডিইচি)ৰ নেতৃত্বত আৰু আইআইটি/আইআইআইটিৰ এজন স্বতন্ত্ৰ বিশেষজ্ঞকে ধৰি এখন কমিটীয়ে ইচিআইনেটক পুনৰীক্ষণ কৰি আইন আৰু নিয়মৰ বিধানসমূহ মানি চলিছে নে নাই সেইটো দুবাৰ পৰীক্ষা কৰিব আৰু আয়োগক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব ।

নিৰ্বাচন আয়োগে জনোৱা মতে ৰাজ্যিক মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলৰ (চিইঅ') মতামতৰ ভিত্তিত বিগত কেইমাহমানত পৰ্টেলটোত একাধিক উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে । নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আৰু যিকোনো সুবিধাক কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব । আগন্তুক সময়ত সকলো নতুন আই টি মডিউল আৰু পৰ্টেলৰ পদক্ষেপ চূড়ান্ত অনুমোদনৰ বাবে আয়োগৰ ওচৰত দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে বিষয়া সমিতিয়ে (চিঅ'অ') আলোচনা কৰিব লাগিব বুলি বিজ্ঞপ্তিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ পৰা পোৱা অনুৰোধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিছে যে আয়োগে দাবী আৰু আপত্তি দাখিলৰ সময়সীমা ৩০ অক্টোবৰলৈ বৃদ্ধি কৰিছে । মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ পৰা পোৱা অনুৰোধ অনুসৰি পেনেলে উল্লেখ কৰে যে মহাৰাষ্ট্ৰত দাবী আৰু আপত্তি দাখিলৰ সময়সীমা আয়োগে ১২ অক্টোবৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিছে ।

ৰাজ্যখনত জাননী, দাবী আৰু আপত্তি নিষ্পত্তিৰ সময়সীমা ১০ নৱেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । বিহাৰ আৰু পশ্চিমবংগকে ধৰি ২০ খন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ইতিমধ্যে এছআইআৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি আয়োগে কয় যে নিৰন্তৰ উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত নিজৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে এছআইআৰৰ সময়ত বা তাৰ পিছত যিকোনো ব্যক্তিৰ নাম যদি বাদ পৰি গৈছে আৰু যুৱক/প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদাতাকে ধৰি যিকোনো ব্যক্তিয়ে সংশ্লিষ্ট ইআৰঅ'ত আবেদন কৰিব পাৰে ।

বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি চিইঅ', ডিইঅ', ইআৰঅ'ক তাৎক্ষণিকভাৱে এই ভোটাৰসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে এক বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

নিৰ্বাচন আয়োগৰ মতে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাকী ১২ খন ৰাজ্যত চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতহে দেশৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা জানিব পৰা যাব । গোৱাত নাম কৰ্তন হোৱা ভোটাৰসকলৰ বাবে বিএলঅ'সকলক ঘৰে ঘৰে গৈ নথি সংগ্ৰহ কৰিবলৈও নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশ দিছে । আয়োগৰ মতে এনে ৯৭ গৰাকী ভোটাৰৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে ৮১ গৰাকীয়ে নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে প্ৰপত্ৰ-৬ পূৰণ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ আদালতত আবেদন

TAGGED:

ECI
নিৰ্বাচন আয়োগ
জ্ঞানেশ কুমাৰ
এছআইআৰ
CEC GYANESH KUMAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.