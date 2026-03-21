বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ :অসম-কেৰালাম-পুডুচেৰীত ইভিএম ভিভিপেটৰ প্রথম যাদৃচ্ছিক সম্পন্ন

ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত সম্পূৰ্ণ প্রথম যাদৃচ্ছিক ।

নতুন দিল্লীৰ ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয় (IANS)
By ANI

Published : March 21, 2026 at 5:31 PM IST

নতুন দিল্লী : অসমৰ লগতে কেৰালাম আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নির্বাচন । এই দুখন ৰাজ্য় আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোৰ বিধানসভা নির্বাচনৰ বাবে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেচিন (ইভিএম)আৰু ভোটাৰ ভেৰিফাইবল পেপাৰ অডিট ট্রাইলছ (ভিভিপিএটি)ৰ প্রথম যাদৃচ্ছিক (randomisation) সম্পূর্ণ কৰিলে । ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে শনিবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে।

ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিবৃতি মতে, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত জিলা নির্বাচনী বিষয়াসকলে ইভিএম মেনেজমেন্ট চিষ্টেম (ইএমএছ)ৰ দ্বাৰা প্রথম যাদৃচ্ছিক সম্পন্ন কৰে ।

ভোট প্ৰক্ৰিয়াক বুজাবলৈ ব্য়ৱহৃত চিহ্ন (IANS)

স্বচ্ছতা আৰু ন্যায়পৰায়ণতা নিশ্চিত কৰাত গুৰুত্ব :

এই সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে নিজ নিজ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রলৈ আবণ্টন কৰা এই ইভিএমসমূহ গাঁথনিগতভাৱে দুটা পর্যায়ৰ যাদৃচ্ছিক প্রক্রিয়াৰে সম্পন্ন কৰা হৈছে । স্বচ্ছতা আৰু ন্যায়পৰায়ণতা নিশ্চিত কৰিবলৈ ইভিএমৰ আবণ্টন দুটা পৰ্যায়ৰ যাদৃচ্ছিক প্ৰক্ৰিয়াৰে সম্পন্ন কৰাৰ কথাও নিৰ্বাচন আয়োগে উল্লেখ কৰিছে ।

উল্লেখ্য় যে প্রাৰম্ভিক পর্যায়ত জিলা পৰ্যায়ৰ গুদামৰ পৰা নির্দিষ্ট বিধানসভা সমষ্টিসমূহলৈ ইভিএমসমূহ যাদৃচ্ছিকভাৱে আবণ্টন দিয়া হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত দ্বিতীয় পর্যায়ত এই মেচিনসমূহ সমষ্টি পর্যায়ৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ব্যক্তিগত ভোটকেন্দ্রলৈ যাদৃচ্ছিকভাৱে আবণ্টন দিয়া হ'ব ।

ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নির্দেশনা :

ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা নির্দেশনা অনুসৰি, সমগ্র নির্বাচনমুখী ৰাজ্য আৰু কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলৰ জিলা নির্বাচন বিষয়াসকলে ইভিএম-ভিভিপিএটিৰ প্ৰথম যাদৃচ্ছিক সম্পূর্ণ কৰিব লাগিব । এই আদেশ বিশেষভাৱে সেই ইউনিটসমূহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য যিয়ে প্রথম স্তৰৰ পৰীক্ষা (এফএলচি) প্রক্রিয়া সফলতাৰে স্পষ্টভাৱে সম্পন্ন কৰিছে ।

নিৰ্দিষ্ট বিধানসভাৰ 'ষ্ট্ৰং ৰূম'ত সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখিব :

এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত যাদৃচ্ছিক ইভিএম আৰু ভিভিপিএটিৰ সমষ্টিভিত্তিক তালিকাসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে এই দলৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে নিজ নিজ জিলা মুখ্য কার্যালয়ত ভাগ কৰা হয় । নিৰ্বাচন আয়োগে পুনৰ উল্লেখ কৰে যে এই মেচিনসমূহ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰতিনিধিৰ তত্ত্বাৱধানত নিৰ্দিষ্ট বিধানসভাৰ ষ্ট্ৰং ৰূমত সুৰক্ষিতভাৱে সংৰক্ষণ কৰা হ'ব ।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীৰ চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত হোৱাৰ পিছতেই নির্বাচনী প্রক্রিয়াত সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় যাদূচ্ছিক ইভিএম আৰু ভিভিপিএটি দুয়োটাৰে সকলো তথ্য় সকলো প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে । তদুপৰে নিৰ্বাচন আয়োগে গোৱা, কর্ণাটক, নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰাত অনুষ্ঠিতব্য় আগন্তুক উপ-নির্বাচনৰ বাবে যাদৃচ্ছিক প্রক্রিয়াও সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।

