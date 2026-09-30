প্ৰ-পত্ৰ ৬ৰ ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ: এছআইআৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা ৰাজ্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত

প্ৰ-পত্ৰ ৬ৰ ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ: এছআইআৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা ৰাজ্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত
২৬ ছেপ্টেম্বৰত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেন্দ্ৰ কুমাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীৰে গঠিত সম্পূৰ্ণ আয়োগৰ বৈঠকৰ পিছতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ ৷
Published : September 30, 2026 at 2:09 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 2:30 PM IST
নতুন দিল্লী: যিবোৰ ৰাজ্যত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ(SIR) সম্পূৰ্ণ হৈছে, সেইবোৰ ৰাজ্যত নিৰ্বাচন আয়োগে অনলাইন ভোটাৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰ-পত্ৰ নং ৬ৰ পৰা এছআইআৰৰ সৈতে জড়িত অতিৰিক্ত ঘোষণা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে । সমগ্ৰ আয়োগে এই প্ৰয়োজনীয়তা কেৱল এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়তহে প্ৰযোজ্য হ’ব বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।
নতুন আবেদনকাৰীয়ে পূৰ্বৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণৰ সময়ত প্ৰস্তুত কৰা নিৰ্বাচনী তালিকাৰ সৈতে নিজৰ অথবা তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃ বা ককা-আইতাকক সংযোগ কৰা তথ্যসমূহ বিতংভাৱে দাখিল কৰিব লাগিব বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা এই ঘোষণাপত্ৰ এছআইআৰ চলি থকা ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ ইচিনেট প’ৰ্টেলত সম্প্ৰতি উপলব্ধ ৷
যিবোৰ ৰাজ্যত এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে, সেইবোৰ ৰাজ্যত এতিয়া ইচিনেট এপ আৰু প’ৰ্টেলৰ পৰা অতিৰিক্ত ঘোষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আঁতৰ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ নিজ নিজ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ প’ৰ্টেলৰ পৰাও আঁতৰাই দিয়া হৈছে ।
এতিয়াৰে পৰা নামভৰ্তি কৰিব বিচৰা আবেদনকাৰীসকলে কেৱল নিৰ্বাচক পঞ্জীয়ন নিয়ম, ১৯৬০ৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত বিধিগত ‘ফৰ্ম ৬’ পূৰণ কৰিব লাগিব ।
বিগত ২৬ ছেপ্টেম্বৰত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীৰে গঠিত সম্পূৰ্ণ আয়োগৰ বৈঠকৰ পিছতে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
এই বৈঠকৰ পিছত নিৰ্বাচন আয়োগে কয়, ‘‘৬নং প্ৰ-পত্ৰৰ সৈতে সংলগ্ন ঘোষণাপত্ৰখন এছআইআৰৰ বাবে আৰু এছআইআৰৰ বাহিৰে আন সময়ৰ বাবে নিয়ম অনুসৰি প্ৰযোজ্য প্ৰপত্ৰসমূহ নিৰ্বাচক পঞ্জীয়ন নিয়ম, ১৯৬০ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।’’
যেতিয়া সন্ধু আৰু যোশীয়ে প্ৰপত্ৰ ৬ৰ সৈতে জড়িত পৰিৱৰ্তন সন্দৰ্ভত আপত্তি উত্থাপন কৰিছিল, তেতিয়াই এই বিষয়টো বিতৰ্কৰ বিষয় হৈ পৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে, ৬নং প্ৰ-পত্ৰ হৈছে যোগ্য নাগৰিকে ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা আইনী প্ৰ-পত্ৰ । ১৯৬০ চনৰ নির্বাচক পঞ্জীয়ন নিয়মৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত প্ৰ-পত্ৰ নিয়ম সংশোধন নকৰাকৈ কোনো সংশোধন কৰিব নোৱাৰি বুলি নিৰ্বাচন আয়ুক্ত যোশীয়ে প্ৰ-পত্ৰৰ সালসলনি কৰাত আপত্তি দৰ্শাইছিল ৷ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সন্ধুৱেও তেওঁৰ মতামতক সমৰ্থন জনায় ৷
ইচিনেট(ECINET)ত অনলাইন ফৰ্ম ৬ প্ৰক্ৰিয়াত এছআইআৰ সম্পৰ্কীয় ঘোষণাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছত সন্ধুৱে পুনৰ আপত্তি কৰি এই পৰিৱৰ্তন অকৰ্তৃত্বশীল বা অবৈধ বুলি অভিহিত কৰি ইয়াক আঁতৰোৱাৰ বাবে অনুৰোধ জনায় ।
কিন্তু ৰাজহুৱা বিবৃতিত নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰ-পত্ৰ ৬ত কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা হোৱা নাছিল আৰু এই ঘোষণা এছআইআৰৰ সৈতে জড়িত অতিৰিক্ত প্ৰয়োজনীয়তাহে আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে । আয়োগে লগতে লক্ষ্য কৰিছে যে বিহাৰৰ এছআইআৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায়দানত এই ঘোষণাক সমৰ্থন কৰা হৈছে ।
এই সিদ্ধান্তসমূহ যোৱা ২৬ ছেপ্টেম্বৰত দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছে এছআইআৰৰ সৈতে জড়িত সিদ্ধান্ত আৰু আদেশ সন্দৰ্ভত বিগত ১০ মাহত কমেও ১৪বাৰকৈ সন্ধু আৰু যোশীয়ে আপত্তি দৰ্শোৱা বুলি দাবী কৰাৰ পিছতে গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
তেওঁলোকৰ মতে এই সিদ্ধান্তসমূহ তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতে বা পৰামৰ্শ অবিহনে লোৱা হৈছে । ২৬ ছেপ্টেম্বৰত জাৰি কৰা বিবৃতিত আয়োগে দৃঢ়তাৰে কয় যে, এছআইআৰ সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনাসমূহত তিনিওগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমেহে অনুমোদন জনোৱা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: 'জ্ঞানেশকাণ্ড'ৰ চৰ্চা কৰিবলৈ আজি 'ইণ্ডিয়া' ব্লকৰ বৈঠক: উপস্থিত নাথাকে আপ, ডি এম কে, বিজু জনতা দল